 Дилан Груневеген – победитель 7 этапа Тур де Франс-2019

Дилан Груневеген, Петер Саган, Элиа Вивиани, Джулио Чикконе, Йоанн Оффредо о 7-м этапе Тур де Франс-2019

Дилан Груневеген одержал победу на 7-м этапе Тур де Франс-2019. На самом протяжённом этапе Тур де Франс-2019 со старта в отрыв уехали два французских гонщика Стефан Россетто (Cofidis) и Йоанн Оффредо (Wanty-Gobert), которые проехали впереди пелотона 217 км. На протяжении этапа в голове пелотона работали Тони Мартин (Jumbo-Visma), Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step) и Максим Монфор (Lotto Soudal), контролировавшие разрыв. За 12 км до финиша отрыв был нейтрализован. Йоанн Оффредо получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа.

На финише, который был осложнён небольшим пригорком, не отмеченным в альтиметрии этапа, был разыгран общий спринт, в котором 26-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma опередил австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна и лидера очковой классификации, словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

Никто из лидеров классификаций не потерял своих маек. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) продолжает лидировать в общем зачёте, а также в классификации лучшего молодого гонщика. Эган Берналь (Ineos), который уступает в этой классификации Чикконе 53 секунды, вновь выйдет на старт в белой майке. Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранил гороховую майку. Петер Саган (Bora-hansgrohe) c преимуществом в 56 очков над Сонни Кольбрелли лидирует в очковой классификации.

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Дилан Груневеген: «Калеб Юэн очень хороший спринтер, снова был совсем близко. Мне нравится бороться с ним. Но на этот раз я выиграл. Старт на Туре получился трудным, но вчера я хорошо себя чувствовал. Сегодня команда много работала ради меня. Мы очень рано начали развоз, но всё вышло хорошо. Я начал спринт за 350 м. Увидел, что Юэн приближается. К счастью, моего запаса хватило. Первый день гонки прошёл не так, как я ожидал. Ради этой победы мы очень много работали. Я очень доволен командой. После последнего спринтерского этапа они сказали, что верят в меня».

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Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Доволен своим выступлением и результатом. Этап был очень долгим из-за ветра и небольшой скорости. Как и ожидалось, он завершился общим спринтом. Сегодня вновь выиграл самый быстрый. Команда снова работала очень много, я увеличил количество очков на промежуточном спринте и благодаря третьему месту на финише. Я доволен своей формой. Завтра тяжёлый этап».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «По-моему, день прошёл хорошо. Мы понимали, что на таком этапе в обычных обстоятельствах будет разыгран быстрый спринт, и что пара ребят может быть быстрее Петера. Так что, третье место – хороший результат. Сегодня было важно достичь цели, не потратив слишком много сил, учитывая завтрашний этап. Все старались беречь энергию, это было ключевой задачей. Завтра будет тяжело, но у нас снова будет шанс, поэтому каждый гонщик нашей команды должен быть как можно свежее, чтобы добиться как можно более высокого результата. Сегодня мы достигли цели – Петер высоко заехал в спринте, но мы сохранили ноги перед завтрашним этапом».

Шансы Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) в спринте разрушил прокол, и итальянский спринтер финишировал шестым: «После последнего поворота я заметил, что моё колесо едет неровно. Я сразу понял, что это прокол, и не смог спринтовать как надо. Неудача меня расстроила, потому что ребята очень много работали сегодня в погоне за отрывом, вывезли меня вперёд, когда была видна финишная черта. Но это спорт, с такой ситуацией ничего не поделаешь».

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Финал получился безумным. После вчерашнего этапа я немного устал, но снова в жёлтой майке. Завтра будет очень трудный этап. Конечно, мне надо постараться сохранить майку, но у меня в запасе только шесть секунд. Будет тяжело. Шесть секунд – это ничто. Для меня важно хорошо восстановиться, завтра посмотрим. В жёлтой майке мне будет невозможно уехать в отрыв».

Йоанн Оффредо (Wanty-Gobert): «Ощущения после этапа двойственные. С одной стороны я доволен, что проехал впереди на Тур де Франс, самой крупной гонке мира. С другой – расстроен, потому что пелотон не отпускал нас на 20 или 30 минут, как бывало очень давно. Отрыв был обречён, потому что весь день был сильный встречный ветер. Но кто не пытается, тот ничего не получает!

Я очень устал, в отрывах провёл больше 500 км, 14 часов. Говорят, что Тур де Франс длится три недели, что надо распределять силы. Было бы жаль финишировать на этой гонке анонимно. Я наслаждался этими моментами в отрыве, особенно после такого трудного начала этого сезона, когда мне не повезло! Всё время думаю о борьбе за красный номер самого агрессивного гонщика, атакую, даже если это обречено на провал. Если бы даже я не выиграл красный номер, приветствие и подбадривание зрителей по обочинам дороги для меня достаточная награда!»