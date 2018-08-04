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22-й раз на Тур де Франс Петер Саган занимает 2-е место на этапе

Петер Саган о 1-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Второй год подряд Петер Саган финиширует на 1-м этапе Тур де Франс вторым. В общей сложности словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe в 22-й раз занял на французском Гран-туре второе место на этапе, сравнявшись в этом с Эриком Цабелем. И это 103-е второе место Петера Сагана в карьере.

 

 

  На 1-м этапе Тур де Франс-2019 команда Bora-hansgrohe при прохождении сектора брусчатки, расположенного перед промежуточным спринтом, выстроилась в голове пелотона и порвала его. В итоге Петер Саган на первом промежуточном спринте Тур де Франс-2019 взял 20 очков за первое место. Пока словацкому гонщику  не удалось возглавить очковую классификацию, так как на финишной черте он проиграл голландскому гонщику команды Jumbo-Visma Майку Тёниссену. Но Петер Саган всё равно стартует в зелёной майке на втором этапе Тур де Франс-2019, так как Майк Тёниссен выйдет на старт в жёлтой майке лидера.

 

22-й раз на Тур де Франс Петер Саган занимает 2-е место на этапе

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

 

  Петер Саган: «Как всегда, первый этап Тур де Франс не был спокойным. В ранний отрыв уехали четверо, а наши ребята работали, чтобы удержать отрыв под контролем. В критический момент за несколько километров до промежуточного спринта, когда мы поехали по брусчатке, наша команда взвинтила скорость, расколола пелотон и догнала отрыв, дав мне возможность взять 20 очков. Потом мы продолжили держать высокую скорость на финальных километрах, которые проходили нервно, с несколькими завалами в группе.

 

  Меня вывезли на хорошую позицию для общего спринта. С формой у меня всё в порядке. Спринт получился довольно необычным, потому что казалось, что за 300 м до финиша все остановились. Я ускорился, выдал, что мог, но меня обошли всего на несколько сантиметров, это определил фотофиниш. Что делать, это часть гонки и спринта, где можно выиграть или проиграть с очень маленьким преимуществом. Тур де Франс только начинается, впереди долгие три недели, будем бороться на каждом этапе».

 

  Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Могу сказать, что команда сегодня весь день работала отлично. Мы всегда держались на хороших позициях, избежали опасных моментов. Было видно, что команда и особенно Петер сегодня были сильны. В конце  победа ускользнула из-за нескольких сантиметров, но такое случается. Мы с нетерпением ждём продолжения Тур де Франс. Убеждён, что мы достаточно сильны, чтобы выиграть этап в ближайшие дни. К сожалению, Эмануэль Бухман упал, но, к счастью, у него только несколько ссадин. Врач команды проверит его, но, думаю, нам не о чем беспокоиться».

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Петер Саган Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 22:48 | Регистрация: 4.08.2018

     Да ничего особенного, Саган в своем репертуаре. Тёниссен вырезал обод на ленточке, он кстати, сильный финишер. Очки пошли набираться, все по плану. 

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Бакеша
    Якоб Фульсанг упал на 1-м этап ... (3)
    Бакеша-Фото
    Почему Астана не едет как Инеос в куче , не берегут лидера...
  • Серафим
    22-й раз на Тур де Франс Петер ... (1)
    Серафим-Фото

     Да ничего особенного, Саган в своем репертуаре. Тёниссен вырезал обод на ленточке, он кстати, сильный финишер. Очки пошли набираться, все по плану. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Есть свежая инфо по Фульсану ?
    Такой же диагноз как у Дюмолона на Джиро.

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: salomon
    Есть свежая инфо по Фульсану ?
    Такой же диагноз как у Дюмолона на Джиро.
    Плюс четыре шва над глазом.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Неожиданный победитель, досадные падения сильных гонщиков, Саган в порядке - "это Тур")
    Да уж , проиграл на своей территории , ранее он бы такого не допустил .

  • Alya
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    Alya-Фото

    птичку сагана жалко

  • hodorik
    Якоб Фульсанг упал на 1-м этап ... (3)
    hodorik-Фото

    Держись парень , всё ещё впереди и победа в том числе !!!

  • hodorik
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    hodorik-Фото

    Парни скиньте ссылку , где посмотреть  с телефона ни один ресурсник сегодня не открылся , странно и сожаление , что не посмотрел . Пожалуйста. Весь в дороге.

  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (27)
    Alya-Фото
    У меня подписка. Раз в месяц деньги списываются с карты.
    Но! Выбора дорожки у тебя нет. Сидишь из франции - будут французские комментаторы, сидишь из италии - итальянские.
    Есть еще альтернативный вариант вообще без комментариев.
    Я сижу из польши и комментируют два деда. Очень неторпливо))))
    Из плюсов - учу язык. Обычно поляки говорят очень быстро, а эти двое никуда не торопятся...
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (27)
    Alya-Фото
    А на каком торенте есть?
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (27)
    Alya-Фото
    Нет, увы, нет возможностей с телевидением.
    Я временно студент, снимающий комнату)
    Есть ноут и мобильник и все.
    Правда народу в квартире осталось мало и интернет сегодня бодренький. Надеюсь так будет и дальше)

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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