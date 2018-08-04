22-й раз на Тур де Франс Петер Саган занимает 2-е место на этапе

Петер Саган о 1-м этапе Тур де Франс-2019

Второй год подряд Петер Саган финиширует на 1-м этапе Тур де Франс вторым. В общей сложности словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe в 22-й раз занял на французском Гран-туре второе место на этапе, сравнявшись в этом с Эриком Цабелем. И это 103-е второе место Петера Сагана в карьере.

На 1-м этапе Тур де Франс-2019 команда Bora-hansgrohe при прохождении сектора брусчатки, расположенного перед промежуточным спринтом, выстроилась в голове пелотона и порвала его. В итоге Петер Саган на первом промежуточном спринте Тур де Франс-2019 взял 20 очков за первое место. Пока словацкому гонщику не удалось возглавить очковую классификацию, так как на финишной черте он проиграл голландскому гонщику команды Jumbo-Visma Майку Тёниссену. Но Петер Саган всё равно стартует в зелёной майке на втором этапе Тур де Франс-2019, так как Майк Тёниссен выйдет на старт в жёлтой майке лидера.

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Петер Саган: «Как всегда, первый этап Тур де Франс не был спокойным. В ранний отрыв уехали четверо, а наши ребята работали, чтобы удержать отрыв под контролем. В критический момент за несколько километров до промежуточного спринта, когда мы поехали по брусчатке, наша команда взвинтила скорость, расколола пелотон и догнала отрыв, дав мне возможность взять 20 очков. Потом мы продолжили держать высокую скорость на финальных километрах, которые проходили нервно, с несколькими завалами в группе.

Меня вывезли на хорошую позицию для общего спринта. С формой у меня всё в порядке. Спринт получился довольно необычным, потому что казалось, что за 300 м до финиша все остановились. Я ускорился, выдал, что мог, но меня обошли всего на несколько сантиметров, это определил фотофиниш. Что делать, это часть гонки и спринта, где можно выиграть или проиграть с очень маленьким преимуществом. Тур де Франс только начинается, впереди долгие три недели, будем бороться на каждом этапе».

Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Могу сказать, что команда сегодня весь день работала отлично. Мы всегда держались на хороших позициях, избежали опасных моментов. Было видно, что команда и особенно Петер сегодня были сильны. В конце победа ускользнула из-за нескольких сантиметров, но такое случается. Мы с нетерпением ждём продолжения Тур де Франс. Убеждён, что мы достаточно сильны, чтобы выиграть этап в ближайшие дни. К сожалению, Эмануэль Бухман упал, но, к счастью, у него только несколько ссадин. Врач команды проверит его, но, думаю, нам не о чем беспокоиться».