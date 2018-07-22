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Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

Дубль Жулиана Алафилиппа на Тур де Франс-2019

 

 

  Обладатель желтой майки лидера Жулиан Алафилипп первым из гонщиков в этом выпуске Тур де Франс-2019 сделал дубль, выиграв два этапа.  27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step к победе на 3-м этапе, выигранном из отрыва, добавил победу на 13-м этапе, в индивидуальной гонке на время. Алафилипп стал первым за 18 лет французским гонщиком, выигравшим разделку на Тур де Франс, а также первым французским гонщиком с 1984 года после Лорана Финьона, победившим в разделке в жёлтой майке лидера.

 

Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

  Жулиан Алафилипп, стартовавший последним на 13 этапе Тур де Франс-2019, преодолел 27,2 км дистанции за 35 минут со средней скоростью 46,623 км/ч и опередил своего ближайшего конкурента, стартовавшего перед ним, британского велогонщика Геранта Томаса (Ineos) на 14 секунд.

 

На промежуточных отсечках времени основное соперничество развернулось между текущим обладателем желтой майки и прошлогодним победителем Тур де Франс. На первой отсечке Жулиан Алафилипп опережал Геранта Томаса на 6 секунд, а между ним был Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma) с 5-ти секундным отставанием от лидера. На второй отсечке между ними уже не было никого, а разрыв сохранился в районе всё тех же 6 секунд.

 

На третьей отсечке разрыв составлял 5 секунд между лидерами.

 

Индивидуальная гонка с раздельным стартом проходила в хороших погодных условиях, так что на погоду гонщикам не пришлось жаловаться. А вот трасса оказалась коварной с многочисленными поворотами и опасными спусками.

 

С трассой не справились действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который был доставлен в больницу после падения, а также действующий чемпион Германии в групповой гонке Максимилиан Шахманн, упавший на дистанции, но сумевший финишировать. Позже команда Bora-hansgrohe объявила, что Максимилиан Шахманн не  сможет продолжать гонку из-за перелома руки.

 

По итогам этапа белая майка лучшего молодого гонщика перешла к испанцу Энрику Масу из команды Deceuninck - Quick Step.

 

Команда Deceuninck - Quick Step выиграла командный зачет на 13 этапе.

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) и Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранили свои майки.

 

Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

 Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Это невероятно. Не могу передать словами, как я счастлив! Я знал, что на этом рельефе смогу хорошо проехать, но не думал, что выиграю. Первая часть дистанции мне подходила, поэтому поехал на ней, дав полный газ. А на второй части удивил сам себя. Я ехал на пределе возможностей, и с помощью поддержки зрителей  выдал максимум до финиша. Не могу поверить.

 

Счастлив, что до сих пор в жёлтой майке! Каждый день в ней – бонус, а то, что на мне эта легендарная майка в год, когда ей исполняется 100 лет – просто фантастика!

 

На старт этого этапа я вышел с огромной решимостью, но не представлял, что одержу победу!

 

Теперь наш план – ехать гонку день за днём, посмотрим, как всё пойдёт. В субботу очень трудный горный финиш на Турмале. Сделаю всё возможное, чтобы оставаться в основной группе как можно дольше. Но хочу подчеркнуть, что нашим генеральщиком остаётся Энрик Мас, который сегодня великолепно проехал разделку. Я его поздравляю».

 

Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Герант Томас: «Я неплохо проехал, но ощущения, что я просто поехал слишком быстро, перегорел. Это не оправдание. Всё было под контролем, но на последних 8 км, когда хотел прибавить,  мне не хватило последних пяти процентов. Но выступление было достойным, хотя всегда хочется большего.

Алафилипп проехал превосходно. Он определённо фаворит, один из тех, за кем надо следить. До конца гонки ещё далеко, впереди много трудных этапов».

 

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Oha

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 22.07.2018

    Это была красивая победа!

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 4.05.2019

    У Шахманна гонка не задалась в принципе, а тут еще падение с переломом руки. TDF беспощаден.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Ничего не буду предсказывать,
    ибо всё как-то не поддаётся предсказаниям )

    Может быть всё что угодно. Давайте смотреть)

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Более всего мне интересен Мас. Очень интересный парень.
    Как он проедет горы? Жду с нетерпением )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, не получится. У Алафилипа другой психотип.
    Ему важно рвать и метать, разрывать шаблоны ) В это его сила.
    Он точно не генеральщик.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Луковый суп, антрекот, красное сухое...
    Да вы в теме! Читаете архивы? )

    ЗЫ: К луковому супу, я бы выбрал белое.
    К антрекоту - красное. 

    Фужер белого и луковый суп.
    Через паузу - Фужер красного и антрекот.
    Вполне сочетается!


  • M-07
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (5)
    M-07-Фото

    Жаль его и всех, кто получает серьёзные травмы при падениях. Необхдимо вводить дополнительные элементы защиты, чтобы количество падений с последствиями для здоровья сократилось в разы.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю кто и как с генеральщиков потратился сегодня во время разделки (к слову, Берналь лучше Кинтаны проехал), но завтра на Турмале будет бой, может даже война капитанов. А учитывая что этап короткий, может кто то двинет и на Сулёре, например Ланда или Нибали

    ФИНИШная Турмале, что может быть круче (разве что Альп дю Эс или Монт Вонту)

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это было нечто - француз в жёлтом берёт победу на разделке (!)...сам Ино награждал)
    Йейтс (тот что Адам) как по мне больше всех потерял, но бедняга Барде...на фоне Пино...чё то мне кажется, что Роман не доедет до Париже и сойдёт с этого Тура.

    Кто то выше вспомнил в коментах Фёклера и его желтую майку. Вот это были славные туры годы; как же он защищал свое лидерство, кричал, отставал, терял время, швырял бачками, но всё равно боролся.

    Мелочь, но приятно: Мас может и на 1 день только, но зато в белом и выше Берналя ok

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (2)
    SportSpirit-Фото
    У Шахманна гонка не задалась в принципе, а тут еще падение с переломом руки. TDF беспощаден.
  • Oha
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (2)
    Oha-Фото
    Это была красивая победа!
  • Oha
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (20)
    Oha-Фото
    Цитата: Oha
    Сейчас я прочитаю, внимательно!, превью 14 этапа и сделаю 100% прогноз. Пожалуй 146%... Не расходитесь)))
    Если в 1814 Англия разгромила Францию в Тарб, то реванш возможен и даже желателен. Я бы не поставил на Г.Томаса. Конечно СкайИнеос имеют репутацию команды умеющей добиваться своих целей. Но устают все. Думаю со старта попытаются снова резко убежать многие. И в этот побег организованный Бора попытается запрыгнуть Берналь. Первый холмик не в счёт. На вершине второй горы все растянуться, начнут нервничать. Кто то из спринтеров выживет и бросится за очками. Кто то плюнет. К финишу Вальверде оживет (Испания же рядом:), Пино, Уран. И мне кажется Алафилипп сможет если не выйграть, то не подарить большого отрыва Томасу, сидя за его спиной. Бухману желаю приехать в 10ке, Сагану забрать спринт. [прогноз дилетанта, вероятность 146%] А в целом мне видится этап мерзко сложным - крутить в гору через нехочу. У кого ещё гликоген остался в мышцах тот и сможет. Инеос не будет управлять ситуацией, скорее наоборот. Но и сломя голову в погоню не бросятся - впереди много гор ещё.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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