 Жулиан Алафилипп – победитель разделки на 13 этапе Тур де Франс-2019

Дубль Жулиана Алафилиппа на Тур де Франс-2019

Обладатель желтой майки лидера Жулиан Алафилипп первым из гонщиков в этом выпуске Тур де Франс-2019 сделал дубль, выиграв два этапа. 27-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step к победе на 3-м этапе, выигранном из отрыва, добавил победу на 13-м этапе, в индивидуальной гонке на время. Алафилипп стал первым за 18 лет французским гонщиком, выигравшим разделку на Тур де Франс, а также первым французским гонщиком с 1984 года после Лорана Финьона, победившим в разделке в жёлтой майке лидера.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Жулиан Алафилипп, стартовавший последним на 13 этапе Тур де Франс-2019, преодолел 27,2 км дистанции за 35 минут со средней скоростью 46,623 км/ч и опередил своего ближайшего конкурента, стартовавшего перед ним, британского велогонщика Геранта Томаса (Ineos) на 14 секунд.

На промежуточных отсечках времени основное соперничество развернулось между текущим обладателем желтой майки и прошлогодним победителем Тур де Франс. На первой отсечке Жулиан Алафилипп опережал Геранта Томаса на 6 секунд, а между ним был Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma) с 5-ти секундным отставанием от лидера. На второй отсечке между ними уже не было никого, а разрыв сохранился в районе всё тех же 6 секунд.

На третьей отсечке разрыв составлял 5 секунд между лидерами.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом проходила в хороших погодных условиях, так что на погоду гонщикам не пришлось жаловаться. А вот трасса оказалась коварной с многочисленными поворотами и опасными спусками.

С трассой не справились действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который был доставлен в больницу после падения, а также действующий чемпион Германии в групповой гонке Максимилиан Шахманн, упавший на дистанции, но сумевший финишировать. Позже команда Bora-hansgrohe объявила, что Максимилиан Шахманн не сможет продолжать гонку из-за перелома руки.

По итогам этапа белая майка лучшего молодого гонщика перешла к испанцу Энрику Масу из команды Deceuninck - Quick Step.

Команда Deceuninck - Quick Step выиграла командный зачет на 13 этапе.

Петер Саган (Bora-hansgrohe) и Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранили свои майки.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Это невероятно. Не могу передать словами, как я счастлив! Я знал, что на этом рельефе смогу хорошо проехать, но не думал, что выиграю. Первая часть дистанции мне подходила, поэтому поехал на ней, дав полный газ. А на второй части удивил сам себя. Я ехал на пределе возможностей, и с помощью поддержки зрителей выдал максимум до финиша. Не могу поверить.

Счастлив, что до сих пор в жёлтой майке! Каждый день в ней – бонус, а то, что на мне эта легендарная майка в год, когда ей исполняется 100 лет – просто фантастика!

На старт этого этапа я вышел с огромной решимостью, но не представлял, что одержу победу!

Теперь наш план – ехать гонку день за днём, посмотрим, как всё пойдёт. В субботу очень трудный горный финиш на Турмале. Сделаю всё возможное, чтобы оставаться в основной группе как можно дольше. Но хочу подчеркнуть, что нашим генеральщиком остаётся Энрик Мас, который сегодня великолепно проехал разделку. Я его поздравляю».

Герант Томас: «Я неплохо проехал, но ощущения, что я просто поехал слишком быстро, перегорел. Это не оправдание. Всё было под контролем, но на последних 8 км, когда хотел прибавить, мне не хватило последних пяти процентов. Но выступление было достойным, хотя всегда хочется большего.

Алафилипп проехал превосходно. Он определённо фаворит, один из тех, за кем надо следить. До конца гонки ещё далеко, впереди много трудных этапов».