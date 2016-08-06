VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Кристиан Прюдомм: «Остановка 19 этапа была единственным вариантом»

Кристиан Прюдомм об остановке 19-го горного этапа Тур де Франс-2019

 

 

 Генеральный директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм объяснил, что остановка 19 этапа была единственным возможным решением, которое пришлось принимать очень быстро. 

 

 

  Кристиан Прюдомм: «Первым делом мы должны беспокоиться о безопасности гонщиков. В таких обстоятельствах мы должны были остановить гонку. Решение принималось быстро вместе с президентом комиссаров UCI и директором гонки Тьери Гувену.

 

 Мы взяли время по прохождению вершины Изеран  и остановили гонку. Впереди прошла гроза с градом. На спуске мы увидели градины размером с мяч для пинг-понга, которые пыталась расчистить машина. Нам сразу сказали, что дорога непроходима,  поверх льда был слой грязи.  

 

Мы отправили вперёд один из наших мотоциклов, белый, который, без сомнения, был виден по телетрансляции. Он сказал гонщикам: «Останавливайтесь, теперь это уже не важно». Но они продолжали ехать быстро, не поняли, что им сказали остановиться. Впереди было темно, но дождя не было, поэтому казалось, что ничего не случилось.

 

    Учитывая, что впереди были лёд и грязь,  решение об остановке гонки было единственно верным. У нас не было выбора. В любом случае, даже если бы они проехали на пять – десять километров больше, они всё равно должны были остановиться. И как только мы показали им фото, они поняли.

 

Засчитать время по прохождению вершины Изеран было наименее неудобным. Этап без победителя, но с новым лидером в жёлтой майке Эганом Берналем, который это полностью заслужил».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Кристиан Прюдомм Christian Prudhomme Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Слишком вы много быстрых ошибочных решений приняли на этом Туре. Что только стоит дисквал двух гонцов на ровном месте. Тур получился смазанным и с большим негативным осадком. А самое главное, что то часто у вас это происходит из года в год. Что стоит тот этап с бегом Фрума без велика и езда Кинтаны прицепом за авто. Жесть.

    1. Имя: Аля

      Alya

      Сегодня, 01:12 | Регистрация: 6.08.2016

      В спортлото еще можно написать)

      telegram.me/ironhamster
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • stalcker23
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    stalcker23-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )


    Я конечно не ЗА всю вот эту критику, но этот комментарий какой-то дилетантский... мы же никогда не снимем фильм на уровне Уве Бола и Томми Вайсо, но получается и говорит что снимают они откровенно не очень хорошее кино мы тоже не сможем?
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (85)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказано, Анна! И про "команду Лефевра", в том числе.
    Да уж, будет ли еще когда-нибудь такая гонка для команды Лефевра? 
    Большущий вопрос.

  • diveman
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    diveman-Фото
    Ильнур бы и хотел, да самокат не катит. Вот если бы с горы - тогда ДА!
  • M-07
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    M-07-Фото

    Ну это несерьёзно уже, неужели нельзя было изменить маршрут до этих 59 км, а вчера до старта этапа решить, что финиш на Изоране? Почему не учли прогнозы и не поработали над запасными вариантами маршрута хотя бы перед 18 этапом, ведь вероятность непогоды была известна?

    На таком коротком этапе с одной горой, хоть и протяжённостью 33 км, сложно отыграть много, да и вообще всё по-другому будет. В общем Тур смазанный получится, кто бы не выиграл.

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Саш, Правильно орги сделали.
    К горе лучше подъезжать постепенно.
    Для гонщиков, уж точно, лучше.

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото
    И кто ж его обломал? Кто? )
  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )

  • Alya
    Кристиан Прюдомм: «Остановка 1 ... (2)
    Alya-Фото
    В спортлото еще можно написать)
  • Vilissa
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (97)
    Vilissa-Фото
    Камнями не буду, но подушкой бы кинула. Не думаю что Пино решил сыграть мученика. Он все-таки спортсмен а не артист, так сиграть это достойно оскара. Жутко жаль, хотелось увидеть его на подиуме (( сойти почти у финиша,вот после таких неудач могут появится психологические кризисы, а сейчас он был очень даже готов. Мдяяя.. печалька
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (97)
    VeloVelo-Фото

    Каков сегодня Де Плюс, однако! Браво, Лоренс!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 июля

Cees Bol (Team Sunweb)

28 июля

Frederik Frison (Lotto Soudal)

Sep Vanmarcke (EF Education First p/b Cannondale)

Rasmus Fossum Tiller (Dimension Data)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (160)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)