Кристиан Прюдомм: «Остановка 19 этапа была единственным вариантом»

Кристиан Прюдомм об остановке 19-го горного этапа Тур де Франс-2019

Генеральный директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм объяснил, что остановка 19 этапа была единственным возможным решением, которое пришлось принимать очень быстро.

Кристиан Прюдомм: «Первым делом мы должны беспокоиться о безопасности гонщиков. В таких обстоятельствах мы должны были остановить гонку. Решение принималось быстро вместе с президентом комиссаров UCI и директором гонки Тьери Гувену.

Мы взяли время по прохождению вершины Изеран и остановили гонку. Впереди прошла гроза с градом. На спуске мы увидели градины размером с мяч для пинг-понга, которые пыталась расчистить машина. Нам сразу сказали, что дорога непроходима, поверх льда был слой грязи.

Мы отправили вперёд один из наших мотоциклов, белый, который, без сомнения, был виден по телетрансляции. Он сказал гонщикам: «Останавливайтесь, теперь это уже не важно». Но они продолжали ехать быстро, не поняли, что им сказали остановиться. Впереди было темно, но дождя не было, поэтому казалось, что ничего не случилось.

Учитывая, что впереди были лёд и грязь, решение об остановке гонки было единственно верным. У нас не было выбора. В любом случае, даже если бы они проехали на пять – десять километров больше, они всё равно должны были остановиться. И как только мы показали им фото, они поняли.

Засчитать время по прохождению вершины Изеран было наименее неудобным. Этап без победителя, но с новым лидером в жёлтой майке Эганом Берналем, который это полностью заслужил».