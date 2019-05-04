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Команда Bora-hansgrohe стартует с тремя капитанами на Тур де Франс-2019

Петер Саган, Эмануэль Бухманн, Патрик Конрад – капитаны команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2019

 

 

  Команда Bora-hansgrohe ставит целью борьбу за зелёную майку лучшего в очковой классификации вместе с Петером Саганом и борьбу за высокое место в генеральной классификации с Эмануэлем Бухманном и Патриком Конрадом.

 

 

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

 

 

  Петер Саган: «Все знают, каковы мои цели на Тур де Франс, они каждый год одни и те же. Но это не означает, что их легко достичь. Конечно, было бы прекрасно стать первым гонщиком, выигравшим зелёную майку семь раз. Но пока я об этом не думаю. До Парижа долгий путь, всё может случиться. Мы привезли сильную команду, хотим также бороться и за генеральную классификацию. Я полностью уверен в ребятах. Мы сделаем всё, чтобы бороться за победы.

 

  Давления не чувствую. Я участвовал в гонке уже восемь раз, знаю правила Тур де Франс. Чем спокойнее ты будешь, тем лучше. На каждом Туре что-то может удивить. Посмотрим, как будет развиваться гонка в этом году».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Наша цель, конечно, очковая классификация. Петер в хорошей форме, он доказал это, шесть раз выиграв зелёную майку в Париже. Понятно, что мы сделаем всё, чтобы поддержать его. Кроме того, горжусь, что мы привезли на Тур в этом году нескольких молодых гонщиков. Эмануэль и Патрик возьмут на себя роль капитанов, а Макс (Шахманн), Лукас (Пёстльбергер) и Грегор (Мюльбергер) развиваются, превращаясь в успешных гонщиков. Для Макса это будет первый Тур, поэтому он поедет без прессинга. Если в итоге мы выиграем зелёную майку, возьмём победу на этапе и войдём в топ-10 общего зачёта, я буду очень доволен моими гонщиками».

 

  Эмануэль Бухманн: «Тур для меня – приоритет. Из Вуэльты Испании я вынес для себя важные уроки - тренировался на высоте до этой недели, ради чего даже пропустил чемпионат Германии. У меня очень хорошая форма, это подтвердилось на Критериуме Дофине. Чувствую, что готов. Думаю, наличие двух лидеров в команде нам на пользу, благодаря этому возникает шанс использовать разные тактические варианты. И в любом случае, это в какой-то мере снимает тяжесть давления. Самое главное – без потерь времени пройти горы. Надеюсь, смогу проявить там свои сильные стороны. Цель очень чёткая – войти в топ-10 генеральной классификации. Конечно, это возможно, но в достижении цели не помешает удача».

 

  Патрик Конрад: «Для меня этот старт на Тур де Франс особенный, я поеду в майке чемпиона Австрии. Этот титул давно был моей целью, не могу поверить, что такой момент настал. В этом году я смог подготовиться к Туру, думаю, это было видно на Туре Швейцарии. Знаю, какие долгие три недели ждут впереди. Мы не можем позволить себе ошибок, моментов слабости. И если у меня получится проехать хорошо, то могу попасть в десятку генеральной классификации. Думаю, я это уже показал на Джиро в прошлом году».

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Теги к статье: Петер Саган Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.05.2019

    Бора сильна! 

    3 капитана и Шахманн "запасной" на этапы) 

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Адриен-Фото

    С неважным интернетом есть только одна возможность смотреть Tour de France в хорошем качестве без "мычаний и зависаний" - скачивать прошедшие этапы с торрент трекеров... Да, скачивание займет некоторое время ,  но это лучше , чем нервотрепка с пикселями, паузами и прерываниями...

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото

    в 1-00 по Евроспорту 1 презентация команд, повтор в 10-45

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото
    Китель ведь не ушел, он взял паузу.
  • uran
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    uran-Фото
    Даже не верится 12 стартов ТДФ у Кэва, а всего 34 года.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Мое мнение, что одно из важных умений больших спортсменов - вовремя уйти. 

     

    Я не симпатизиую Киттелю, и то, что он сделал, можно было сделать раньше. Но уважаю его за это решение! Если нет искры/здоровья продолжать, честно признайся себе и вовлеченным в этом людям. 

     

    Они были великими спинтерами. Все остальное - борьба за иллюзии и контакты. 

  • SportSpirit
    Команда Bora-hansgrohe стартуе ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бора сильна! 

    3 капитана и Шахманн "запасной" на этапы) 

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ну как так?! Ну почему отцепили ФилДжила?!!!
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Alya-Фото

    Технический вопрос. У меня есть подписка на европосрт. Но интернет в моей провинции - это одно название. Существует ли возможность скачать оплаченную трансляцию и посмотреть нормально без зависаний и мычаний?

  • levonardo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    levonardo-Фото
    Финиш коварный, на последних десятках метров поворот на 90 градусов. И вообще на последнем километре несколько поворотов. Будет хаос, кто то может убежать от пелотона.
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    kwwk-Фото

    Всех болельщиков велоспорта с началом ТДФ-2019!!! Спортсменам здоровья, а нам приятных и острых этапов и борьбы за велокорону.

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