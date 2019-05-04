Команда Bora-hansgrohe стартует с тремя капитанами на Тур де Франс-2019

Петер Саган, Эмануэль Бухманн, Патрик Конрад – капитаны команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2019

Команда Bora-hansgrohe ставит целью борьбу за зелёную майку лучшего в очковой классификации вместе с Петером Саганом и борьбу за высокое место в генеральной классификации с Эмануэлем Бухманном и Патриком Конрадом.

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Петер Саган: «Все знают, каковы мои цели на Тур де Франс, они каждый год одни и те же. Но это не означает, что их легко достичь. Конечно, было бы прекрасно стать первым гонщиком, выигравшим зелёную майку семь раз. Но пока я об этом не думаю. До Парижа долгий путь, всё может случиться. Мы привезли сильную команду, хотим также бороться и за генеральную классификацию. Я полностью уверен в ребятах. Мы сделаем всё, чтобы бороться за победы.

Давления не чувствую. Я участвовал в гонке уже восемь раз, знаю правила Тур де Франс. Чем спокойнее ты будешь, тем лучше. На каждом Туре что-то может удивить. Посмотрим, как будет развиваться гонка в этом году».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Наша цель, конечно, очковая классификация. Петер в хорошей форме, он доказал это, шесть раз выиграв зелёную майку в Париже. Понятно, что мы сделаем всё, чтобы поддержать его. Кроме того, горжусь, что мы привезли на Тур в этом году нескольких молодых гонщиков. Эмануэль и Патрик возьмут на себя роль капитанов, а Макс (Шахманн), Лукас (Пёстльбергер) и Грегор (Мюльбергер) развиваются, превращаясь в успешных гонщиков. Для Макса это будет первый Тур, поэтому он поедет без прессинга. Если в итоге мы выиграем зелёную майку, возьмём победу на этапе и войдём в топ-10 общего зачёта, я буду очень доволен моими гонщиками».

Эмануэль Бухманн: «Тур для меня – приоритет. Из Вуэльты Испании я вынес для себя важные уроки - тренировался на высоте до этой недели, ради чего даже пропустил чемпионат Германии. У меня очень хорошая форма, это подтвердилось на Критериуме Дофине. Чувствую, что готов. Думаю, наличие двух лидеров в команде нам на пользу, благодаря этому возникает шанс использовать разные тактические варианты. И в любом случае, это в какой-то мере снимает тяжесть давления. Самое главное – без потерь времени пройти горы. Надеюсь, смогу проявить там свои сильные стороны. Цель очень чёткая – войти в топ-10 генеральной классификации. Конечно, это возможно, но в достижении цели не помешает удача».

Патрик Конрад: «Для меня этот старт на Тур де Франс особенный, я поеду в майке чемпиона Австрии. Этот титул давно был моей целью, не могу поверить, что такой момент настал. В этом году я смог подготовиться к Туру, думаю, это было видно на Туре Швейцарии. Знаю, какие долгие три недели ждут впереди. Мы не можем позволить себе ошибок, моментов слабости. И если у меня получится проехать хорошо, то могу попасть в десятку генеральной классификации. Думаю, я это уже показал на Джиро в прошлом году».