Крис Фрум пропускает Тур де Франс-2019 из-за травмы

Крис Фрум сошёл с Критериума Дофине-2019 после падения на тренировке

Крис Фрум упал во время тренировки, проводя разведку 26,1 км разделки 4 этапа Критериума Дофине-2019. Падение произошло в конце трассы. Как сообщает команда Ineos, Крис Фрум упал, когда оторвал руку от руля, чтобы прочистить нос.

Дэйв Брэйлсфорд в интервью FranceTelevison: «Он упал на спуске, на высокой скорости. Ударился о стену. Скорая приехала быстро, они позаботились о нём, пока ждали вертолёт, на котором Криса отправили в больницу Лиона или Сент-Этьенна. Инцидент был очень серьёзным. Сейчас ясно одно – он не сможет выйти на старт Тур де Франс-2019. Понадобится много времени для возвращения в гонки».

Криса Фрума траспортировали в больницу на вертолёте.

Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд в интервью бельгийским журналистам подтвердил, что травма серьёзная, есть подозрение на перелом бедра, а значит, четырёхкратный победитель Тур де Франс не сможет побороться за пятый титул в этом году.