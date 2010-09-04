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Крис Фрум пропускает Тур де Франс-2019 из-за травмы

Крис Фрум сошёл с Критериума Дофине-2019 после падения на тренировке

 

 

 

  Крис Фрум упал во время тренировки, проводя разведку 26,1 км разделки 4 этапа Критериума Дофине-2019. Падение произошло в конце трассы. Как сообщает команда Ineos, Крис Фрум упал, когда оторвал руку от руля, чтобы прочистить нос.

 

  Дэйв Брэйлсфорд в интервью FranceTelevison: «Он упал на спуске, на высокой скорости. Ударился о стену. Скорая приехала быстро, они позаботились о нём, пока ждали вертолёт, на котором Криса отправили в больницу Лиона или Сент-Этьенна. Инцидент был очень серьёзным. Сейчас ясно одно – он не сможет выйти на старт Тур де Франс-2019. Понадобится много времени для возвращения в гонки».

 

 Криса Фрума  траспортировали в больницу на вертолёте.

 

 Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд в интервью бельгийским журналистам подтвердил, что травма серьёзная, есть подозрение на перелом бедра, а значит, четырёхкратный победитель Тур де Франс не сможет побороться за пятый титул в этом году.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome

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  1. drevgen

    Сегодня, 16:31 | Регистрация: 19.07.2016

    Вот ужас то ! Здоровья!

  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 16:33 | Регистрация: 8.09.2017

    Скорейшего выздоровления. Надеюсь всё будет хорошо и он сможет вернуться. Грущу...

  3. Имя: Паша

    pac1ent

    Сегодня, 16:33 | Регистрация: 10.07.2011

    Колеса нет.. Я на месте Кинтаны снялся бы с Тура..

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 16:34 | Регистрация: 4.08.2018

     Сначала Берналь перед Джиро. Теперь Фрум перед Туром. Что-то неладно в британском королевстве. 

      Да, теперь остается открытая вакансия - кого будем ненавидеть вместо Фрума?

  5. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 16:35 | Регистрация: 4.05.2019

    Шокирующая в своем роде новость. 

     

    Только сегодня утром на cyclingnews была статья, где Брэйлсфорд говорил, что Фруму обеспечена всяческая поддержка в завоевании 5-го TDF. Через несколько часов Крис рухнул.  

  6. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 16:36 | Регистрация: 26.05.2017

    Здоровья.

  7. M-07

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 27.05.2017

    Жаль, что всё так серьёзно, услышав новость, сначала думал, что только с Дофине Фрум сходить. Жаль, хочется всех сильнейших видеть на Туре, хоть и не нравится мне Фрум.

    Теперь, видать, Томас становится единоличным капитаном и команда направит все ресурсы на защиту титула.

  8. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 16:44 | Регистрация: 25.05.2015

    ПлАчу...

  9. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 16:46 | Регистрация: 17.07.2014

    Какой кошмар. Очень жаль Криса.

  10. Имя: addfd

    addfd

    Сегодня, 16:47 | Регистрация: 2.06.2019

    здоровья и скорейшего выздоровления.

  11. DV

    Сегодня, 16:52 | Регистрация: 28.05.2014

    Да уж. Сорвалось победа Кинтаны над дрыстальщиком

  12. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 16:53 | Регистрация: 4.07.2017

    Как для Томаса всё удачно-то сложилось. Здоровья Крису.

  13. Имя: Садат

    Сад

    Сегодня, 17:06 | Регистрация: 23.05.2018

    Очень жаль...скорейшего выздоровления! Да уж страшненький спорт и вероятно самый травмоопасный и смертельный...

  14. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 17:10 | Регистрация: 23.07.2016

    Жаль. Грущу вместе с Кинтаной. Он так надееялся на Криса на этом Туре. Но теперь ничего не поделаешь. Придется своими силами. Скорейшего выздоравления Фруминатору! 

  15. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 17:12 | Регистрация: 14.12.2015

    Ого, вот это новость! 

    Удариться о стену на высокой скорости, что может быть страшнее! Хорошо, что жив остался. 

    Выздоровления и скорейшего восстановления. 

    Тур без Фрума?! 

  16. Имя: Садат

    Сад

    Сегодня, 17:14 | Регистрация: 23.05.2018

    Уже даже как-то привычно слышать о том, как кто-то из гонщиков упалсломалсятравмировался...

  17. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 31.05.2014

    Здоровья Фрумычу, жаль что его не будет на ТДФ и быстрейшего возвращения, но теперь Томасу будет намного сложнее на туре, его будут ловить.

    Ну а перед генералами приоткрылась практически дверь на победу, правда Кинтаныч потерял свое колесо.

    п.с. А у Инеос кармы фортуны от Ская не досталось: Берналь, а теперь и Фрум.

  18. Имя: Садат

    Сад

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 23.05.2018

    Сарказм в этом случае не уместен...

  19. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 17:22 | Регистрация: 2.05.2014

    Здоровья!

  20. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 17:39 | Регистрация: 5.05.2018

    Скорейшего выздоровления!

  21. ktilp-12

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 20.06.2015

      Готовился, физическое состояние быдо отличное, но неповезло.

    Скорейшего выздоровления.

    Для Кинтаны колес хватает: есть Томас, есть земляк Берналь, лишь бы доехал.

  22. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 4.07.2011

    Твою ж....Крис...Как же так...больно то как...что же и чем так скай, после смены имени, его Господь карает?

    Ох, как невосполнимо....только интервью  на сайклинге, где босс радостно говорил, что все И всё нацелено на пятый тдф криса...зачем же так...

  23. Гонщик

    Сегодня, 17:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Konstantin41
    Как для Томаса всё удачно-то сложилось. Здоровья Крису.
    не факт что Томас на подиум попадёт , а у индейца шансы сильно увеличились .



    жаль Фрумстера , странное падение , но время ещё есть .

  24. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:58 | Регистрация: 4.09.2010

    редко когда может ТАК расстроить новость

    никогда не фанател Фрумом, но ему надо отдать должное - насовершал уже всего. и такого и этакого..

    уже-б забрал свой 5-й.

    а может ещё обойдётся?

  25. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 17.05.2015

    А что вы хотите, ребята ?! Когда перед Джиро я писал о том, что шоссейному велоспорту просто НЕОБХОДИМЫ кардинальные реформы, касающиеся безопасности спортсменов - в ответ получил только , мягко говоря, ироничные высказывания... Ведь многие рассматривают подобное происшествию с Фрумом как неотъемлемую составляющую велоспорта, мол, так есть и так будет, такова специфика. НЕПРАВДА. В свое время такие же разговоры ходили и о Формуле-1, и о мотогонках, и об овальных автогонках в США... А что сейчас ? Именно велоспорт стал САМЫМ ТРАВМООПАСНЫМ из технических видов спорта. Посмотрите статистику. Такого травматизма нет ни в MotoGP,ни в Супербайке, ни в мотокроссе, ни в Индикаре, ни в Ф-1... А какие там скорости ?! Просто в свое время были ЖЕСТКО приняты соответствующие решения - несмотря на некоторые протесты, мол, гонщикам будет тяжелее,неудобно, некомфортно. Ничего, безопасность этого стоила... Ведь если даже отбросить моральную составляющую, касающуюся здоровья спортсмена, и подойти с чисто эгоистической болельщицкой точки зрения - мы были ЛИШЕНЫ захватывающей интриги, интереснейшего действа на Джиро, когда покалечился Берналь. Теперь та же история с ТДФ. УВЕРЕН, что из-за чего то подобного обеднеет Вуэльта. И ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ. И болельщикам, и командам, и федерации. НУ СКОЛЬКО ЕЩЕ КОСТЕЙ НАДО СЛОМАТЬ ДЛЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ?! Или ЖИЗНЬ нужна ?!

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 18:19 | Регистрация: 7.12.2014

      Каким образом UCI должен обеспечивать безопасность гонщика на тренировке?

    2. M-07

      Сегодня, 18:20 | Регистрация: 27.05.2017

      Вот-вот, сколько ни калечатся спортсмены, но воз и ныне там, из-за каких-то аэродинамических преимуществ многие не хотят дополнительных элементов защиты на спортсмене, рискуя их здоровьем.

  26. Имя: staurt

    staurt

    Сегодня, 18:03 | Регистрация: 26.05.2017

    редиска закончилась

  27. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 4.05.2019

    А как бы вы предложили регламентировать, т.е. прописать в неких правилах, тренировочную деятельность спортсменов, чтобы уменьшить/избежать травматизма? 

     

    Мое мнение, что тут у каждого своя голова и свой "предел риска". 

    1. Имя: SportSpirit

      SportSpirit

      Сегодня, 18:21 | Регистрация: 4.05.2019

      Это мой вопрос для рассуждений Адриену) да и всем желающим)

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Criterium du Dauphine

12 - 16 июня 2019

Baloise Belgium Tour

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • tim147
    Критериум Дофине-2019. Этап 4 (5)
    tim147-Фото

    Как помните, обладателем  "Оскара" за 2008 год был фильм "Старикам тут не место". Это название поневоле пришло в голову после сегодняшней эффектной победы Ван Арта, и возникшей вместе с ним ассоциации с фамилиями Берналя, Ван дер Пула, Эвенепула, Сивакова, Маса и плюс к ним большой когорты 24-27 летних гонщиков, после чего приходишь к грустному выводу, что  на фоне этой  талантливой и дерзкой поросли старикам (34 и выше)  в пелотоне действительно уже не место.  Приятное ощущение оставило выступление Дюмулена, возможно к ТдФ ему удастся войти в форму, тем более что отсутствие Фрума должно повысит его мотивцию. И окончательно удивил со знаком "плюс" Алалфилипп, который после дебюта в качестве спринтерского грегари, неожиданно выдал мощную разделку, оставив за спиной многих патентованных раздельщиков. 

  • DV
    Критериум Дофине-2019. Этап 4 (5)
    DV-Фото
    Ничо-так. Яитца вполне по силам вытрясти в горе.
  • SportSpirit
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    SportSpirit-Фото
    Это мой вопрос для рассуждений Адриену) да и всем желающим)
  • M-07
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    M-07-Фото
    Вот-вот, сколько ни калечатся спортсмены, но воз и ныне там, из-за каких-то аэродинамических преимуществ многие не хотят дополнительных элементов защиты на спортсмене, рискуя их здоровьем.
  • SportSpirit
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    SportSpirit-Фото

    А как бы вы предложили регламентировать, т.е. прописать в неких правилах, тренировочную деятельность спортсменов, чтобы уменьшить/избежать травматизма? 

     

    Мое мнение, что тут у каждого своя голова и свой "предел риска". 

  • Earl57
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    Earl57-Фото
    Каким образом UCI должен обеспечивать безопасность гонщика на тренировке?
  • kimi
    Критериум Дофине-2019. Этап 4 (5)
    kimi-Фото

    квятковски, кириенко, хейг что-то совсем много проиграли. вроде нормальные раздельщики

  • staurt
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    staurt-Фото

    редиска закончилась

  • Адриен
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    Адриен-Фото

    А что вы хотите, ребята ?! Когда перед Джиро я писал о том, что шоссейному велоспорту просто НЕОБХОДИМЫ кардинальные реформы, касающиеся безопасности спортсменов - в ответ получил только , мягко говоря, ироничные высказывания... Ведь многие рассматривают подобное происшествию с Фрумом как неотъемлемую составляющую велоспорта, мол, так есть и так будет, такова специфика. НЕПРАВДА. В свое время такие же разговоры ходили и о Формуле-1, и о мотогонках, и об овальных автогонках в США... А что сейчас ? Именно велоспорт стал САМЫМ ТРАВМООПАСНЫМ из технических видов спорта. Посмотрите статистику. Такого травматизма нет ни в MotoGP,ни в Супербайке, ни в мотокроссе, ни в Индикаре, ни в Ф-1... А какие там скорости ?! Просто в свое время были ЖЕСТКО приняты соответствующие решения - несмотря на некоторые протесты, мол, гонщикам будет тяжелее,неудобно, некомфортно. Ничего, безопасность этого стоила... Ведь если даже отбросить моральную составляющую, касающуюся здоровья спортсмена, и подойти с чисто эгоистической болельщицкой точки зрения - мы были ЛИШЕНЫ захватывающей интриги, интереснейшего действа на Джиро, когда покалечился Берналь. Теперь та же история с ТДФ. УВЕРЕН, что из-за чего то подобного обеднеет Вуэльта. И ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ. И болельщикам, и командам, и федерации. НУ СКОЛЬКО ЕЩЕ КОСТЕЙ НАДО СЛОМАТЬ ДЛЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ?! Или ЖИЗНЬ нужна ?!

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
    Shalam s Urala-Фото

    редко когда может ТАК расстроить новость

    никогда не фанател Фрумом, но ему надо отдать должное - насовершал уже всего. и такого и этакого..

    уже-б забрал свой 5-й.

    а может ещё обойдётся?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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