Крис Фрум пропускает Тур де Франс-2019 из-за травмы

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Крис Фрум сошёл с Критериума Дофине-2019 после падения на тренировке
Крис Фрум упал во время тренировки, проводя разведку 26,1 км разделки 4 этапа Критериума Дофине-2019. Падение произошло в конце трассы. Как сообщает команда Ineos, Крис Фрум упал, когда оторвал руку от руля, чтобы прочистить нос.
Дэйв Брэйлсфорд в интервью FranceTelevison: «Он упал на спуске, на высокой скорости. Ударился о стену. Скорая приехала быстро, они позаботились о нём, пока ждали вертолёт, на котором Криса отправили в больницу Лиона или Сент-Этьенна. Инцидент был очень серьёзным. Сейчас ясно одно – он не сможет выйти на старт Тур де Франс-2019. Понадобится много времени для возвращения в гонки».
Криса Фрума траспортировали в больницу на вертолёте.
Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд в интервью бельгийским журналистам подтвердил, что травма серьёзная, есть подозрение на перелом бедра, а значит, четырёхкратный победитель Тур де Франс не сможет побороться за пятый титул в этом году.
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tim147
Критериум Дофине-2019. Этап 4 (5)
Как помните, обладателем "Оскара" за 2008 год был фильм "Старикам тут не место". Это название поневоле пришло в голову после сегодняшней эффектной победы Ван Арта, и возникшей вместе с ним ассоциации с фамилиями Берналя, Ван дер Пула, Эвенепула, Сивакова, Маса и плюс к ним большой когорты 24-27 летних гонщиков, после чего приходишь к грустному выводу, что на фоне этой талантливой и дерзкой поросли старикам (34 и выше) в пелотоне действительно уже не место. Приятное ощущение оставило выступление Дюмулена, возможно к ТдФ ему удастся войти в форму, тем более что отсутствие Фрума должно повысит его мотивцию. И окончательно удивил со знаком "плюс" Алалфилипп, который после дебюта в качестве спринтерского грегари, неожиданно выдал мощную разделку, оставив за спиной многих патентованных раздельщиков.
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M-07
Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
Вот-вот, сколько ни калечатся спортсмены, но воз и ныне там, из-за каких-то аэродинамических преимуществ многие не хотят дополнительных элементов защиты на спортсмене, рискуя их здоровьем.
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SportSpirit
Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
А как бы вы предложили регламентировать, т.е. прописать в неких правилах, тренировочную деятельность спортсменов, чтобы уменьшить/избежать травматизма?
Мое мнение, что тут у каждого своя голова и свой "предел риска".
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Адриен
Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
А что вы хотите, ребята ?! Когда перед Джиро я писал о том, что шоссейному велоспорту просто НЕОБХОДИМЫ кардинальные реформы, касающиеся безопасности спортсменов - в ответ получил только , мягко говоря, ироничные высказывания... Ведь многие рассматривают подобное происшествию с Фрумом как неотъемлемую составляющую велоспорта, мол, так есть и так будет, такова специфика. НЕПРАВДА. В свое время такие же разговоры ходили и о Формуле-1, и о мотогонках, и об овальных автогонках в США... А что сейчас ? Именно велоспорт стал САМЫМ ТРАВМООПАСНЫМ из технических видов спорта. Посмотрите статистику. Такого травматизма нет ни в MotoGP,ни в Супербайке, ни в мотокроссе, ни в Индикаре, ни в Ф-1... А какие там скорости ?! Просто в свое время были ЖЕСТКО приняты соответствующие решения - несмотря на некоторые протесты, мол, гонщикам будет тяжелее,неудобно, некомфортно. Ничего, безопасность этого стоила... Ведь если даже отбросить моральную составляющую, касающуюся здоровья спортсмена, и подойти с чисто эгоистической болельщицкой точки зрения - мы были ЛИШЕНЫ захватывающей интриги, интереснейшего действа на Джиро, когда покалечился Берналь. Теперь та же история с ТДФ. УВЕРЕН, что из-за чего то подобного обеднеет Вуэльта. И ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ. И болельщикам, и командам, и федерации. НУ СКОЛЬКО ЕЩЕ КОСТЕЙ НАДО СЛОМАТЬ ДЛЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ?! Или ЖИЗНЬ нужна ?!
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Shalam s Urala
Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (30)
редко когда может ТАК расстроить новость
никогда не фанател Фрумом, но ему надо отдать должное - насовершал уже всего. и такого и этакого..
уже-б забрал свой 5-й.
а может ещё обойдётся?
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