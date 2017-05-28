Состав команды Ineos на Тур де Франс-2019:

Герант Томас и Эган Берналь – лидеры команды Ineos на Тур де Франс-2019

Победитель Тур де Франс-2018, 33-летний британский гонщик Герант Томас и победитель Тура Швейцарии-2019, 22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь разделят капитанские полномочия на Тур де Франс-2019. Вместе с ними на старт 6 июля выйдут: 32-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 29-летний польский гонщик Михал Квятковски, 25-летний итальянский гонщик Джанни Москон, 31-летний голландский гонщик Ваут Пулс, 29-летний британский гонщик Люк Роу и 27-летний голландский гонщик Дилан Ван Баарле.

Герант Томас: «Победа на Тур де Франс-2018 стала самым ярким моментом моей профессиональной карьеры. И выход на старт с номером 1 на спине будет особенным событием этого года. Воспоминания о 2018 году останутся со мной навсегда, но теперь я готов создавать ещё больше воспоминаний с командой в этом году.

Не секрет, что на мою подготовку повлияло падение на Туре Швейцарии, но с тех пор я провёл хороший блок тренировок и чувствую, что готов к старту. Обсудив с командой стратегию, мы решили, что имеет смысл ехать на гонку с двумя лидерами, так как это даст нам больше вариантов. Эган и я будем много работать друг на друга.

В нашем составе отличное сочетание молодости и опыта. И я знаю, что эти гонщики будут рядом со мной в каждый момент гонки. они знают, что надо делать для победы на Гран-туре. С нетерпением жду, когда впервые надену майку INEOS на Тур де Франс, крупнейшую гонку года».

Эган Берналь: «С прошлого года о Туре у меня остались очень хорошие воспоминания. Это был моей первый Тур де Франс, а также мой первый Гран-тур. Мы наслаждались великой победой Джи, и, конечно, наши амбиции – снова выиграть гонку в этом году.

Опыт прошлого года многому меня научил. Что бы ты ни думал о Туре, став велогонщиком, никогда его не узнаешь, пока не проедешь сам. Теперь я понимаю, чего ожидать, могу более спокойно думать о том, что предстоит, и даже больше фокусироваться на самой гонке. Самое важное для моего развития – наслаждаться гонкой все три недели, выдать максимум и остаться довольным своим выступлением. С нетерпением жду, когда разделю лидерские полномочия с Джи, сделаю всё, чтобы мы вместе смогли помочь команде Ineos выиграть первый Тур».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Перед Тур де Франс чувство ожидания гонки всегда сильнее. Для нас этот Тур будет особенным, потому что мы впервые поедем гонку как команда Ineos. И хотя наша подготовка не была гладкой из-за недавнего падения Криса Фрума, мы выйдем на старт с очень сильным составом, жаждущим снова одержать победу.

После успеха прошлого года мы решили поехать на гонку с двумя капитанами. Герант и Эган оба находятся в отличной форме. Они доверяют друг другу, а мы верим, что такой подход лучше всего подходит нашей команде, так как даёт гибкость в стратегии на дороге, а также больше шансов на успех.

Вместе с ними стартуют пять гонщиков, которые поддерживали Геранта во время его борьбы за победу в прошлом году. Все они сами очень талантливы, находятся в великолепной форме, комбинация их сильных сторон даёт нам гарантию мощного выступления как на равнине, так и в горах. Мы также взяли в состав Дилана ван Баарле. На Критериуме Дофине он был на пике формы».

Состав команды Ineos на Тур де Франс-2019:

Egan Bernal, (Колумбия)

Luke Rowe, (Великобритания)

Gianni Moscon, (Италия)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Dylan Van Baarle, (Голландия)

Geraint Thomas, (Великобритания)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Wout Poels , (Голландия)