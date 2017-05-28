VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав команды Ineos на Тур де Франс-2019

Герант Томас и Эган Берналь – лидеры команды Ineos на Тур де Франс-2019

 

 

   Победитель Тур де Франс-2018, 33-летний британский гонщик Герант Томас и победитель Тура Швейцарии-2019, 22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь разделят капитанские полномочия на Тур де Франс-2019. Вместе с ними на старт 6 июля выйдут: 32-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 29-летний польский гонщик Михал Квятковски, 25-летний итальянский гонщик Джанни Москон, 31-летний голландский гонщик Ваут Пулс, 29-летний британский гонщик Люк Роу и 27-летний голландский гонщик Дилан Ван Баарле.

 

Состав команды Ineos на Тур де Франс-2019

 

 

  Герант Томас: «Победа на Тур де Франс-2018 стала самым ярким моментом моей профессиональной карьеры. И выход на старт с номером 1 на спине будет особенным событием этого года. Воспоминания о 2018 году останутся со мной навсегда, но теперь я готов создавать ещё больше воспоминаний с командой в этом году.

 

  Не секрет, что на мою подготовку повлияло падение на Туре Швейцарии, но с тех пор я провёл хороший блок тренировок и чувствую, что готов к старту. Обсудив с командой стратегию, мы решили, что имеет смысл ехать на гонку с двумя лидерами, так как это даст нам больше вариантов. Эган и я будем много работать друг на друга.

 

  В нашем составе отличное сочетание молодости и опыта. И я знаю, что эти гонщики будут рядом со мной в каждый момент гонки. они знают, что надо делать для победы на Гран-туре. С нетерпением жду, когда впервые надену майку INEOS на Тур де Франс, крупнейшую гонку года».

 

  Эган Берналь: «С прошлого года о Туре у меня остались очень хорошие воспоминания. Это был моей первый Тур де Франс, а также мой первый Гран-тур. Мы наслаждались великой победой Джи, и, конечно, наши амбиции – снова выиграть гонку в этом году.

 

  Опыт прошлого года многому меня научил. Что бы ты ни думал о Туре, став велогонщиком, никогда его не узнаешь, пока не проедешь сам. Теперь я понимаю, чего ожидать, могу более спокойно думать о том, что предстоит, и даже больше фокусироваться на самой гонке. Самое важное для моего развития – наслаждаться гонкой все три недели, выдать максимум и остаться довольным своим выступлением. С нетерпением жду, когда разделю лидерские полномочия с Джи, сделаю всё, чтобы мы вместе смогли помочь команде Ineos выиграть первый Тур».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Перед Тур де Франс чувство ожидания гонки всегда сильнее. Для нас этот Тур будет особенным, потому что мы впервые поедем гонку как команда Ineos. И хотя наша подготовка не была гладкой из-за недавнего падения Криса Фрума, мы выйдем на старт с очень сильным составом, жаждущим снова одержать победу.

 

  После успеха прошлого года мы решили поехать на гонку с двумя капитанами. Герант и Эган оба находятся в отличной форме. Они доверяют друг другу, а мы верим, что такой подход лучше всего подходит нашей команде, так как даёт гибкость в стратегии на дороге, а также больше шансов на успех.

 

  Вместе с ними стартуют пять гонщиков, которые поддерживали Геранта во время его борьбы за победу в прошлом году. Все они сами очень талантливы, находятся в великолепной форме, комбинация их сильных сторон даёт нам гарантию мощного выступления как на равнине, так и в горах. Мы также взяли в состав Дилана ван Баарле. На Критериуме Дофине он был на пике формы».

 

 

Состав команды Ineos на Тур де Франс-2019:

 

 

Egan Bernal, (Колумбия)

Luke Rowe, (Великобритания)

Gianni Moscon, (Италия)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Dylan Van Baarle, (Голландия)

Geraint Thomas, (Великобритания)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Wout Poels , (Голландия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Vlad

    Gorn9k

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 28.05.2017

    Впервые за семь лет не будет Фрума....

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Gorn9k
    Состав команды Ineos на Тур де ... (1)
    Gorn9k-Фото

    Впервые за семь лет не будет Фрума....

  • Sm1T
    Штефан Денифль и Георг Прайдле ... (8)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Николай Степаныч
    Да по любому им гарантирована безбедная старость, ордена за застуги, должности функционеров и депутатские мандаты, а каждый австриец будет считать их невинными жертвами борьбы с мировым заговором. Ой, простите, я страну перепутал.
    Ееееее :-)
  • Mima
    Национальные чемпионаты по шос ... (16)
    Mima-Фото
    Цитата: Серафим
    Я тут не призываю к всеобщей грамотности, это бесполезно, некоторые даже гордятся, что пишут на уровне второго класса. Это их дело, не мое дело указывать. Но!
    Есть ошибки, которые выглядят просто пошло. Наконец. А на конец у нас обычно посылают, причем часто по много раз в день.
    Хахаха в точку
  • Hammill
    Филипп Жильбер разочарован, чт ... (4)
    Hammill-Фото

    Если сменит команду, то совсем лишится и так очень призрачных шансов на победу на МСР. Без Квиков не было бы Фландрии и Рубэ - надеюсь одумается. Но на Туре он лишним бы точно не был.

     

    Хотя, тут подумал -в Джамбо он бы очень неплохо смотрелся, особенно учитывая их растущую результативность.

  • Гонщик
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Капитан Нэмо
    Главное чтобы молодильные яблоки у него не нашли...
    хотели бы , давно нашли , он в касте неприкасаемых .

  • Капитан Нэмо
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (13)
    Капитан Нэмо-Фото
    Ионами не становятся, иконами их делают люди заказывающие музыку... Прекратят финансирование одного и начнут финансировать другого. Чем больше шума и скандалов тем больше внимания и соответственно дивидендов... Таков современный большой спорт... Лично против Вальверде ничего не имею...
  • Cepik
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (13)
    Cepik-Фото
    Цитата: svan
    И не найдут, он одна из икон велоспорта. Представляете, какой удар по престижу велоспорта будет нанесен и сколько спонсоров и рекламодателей прекратят финансирование. К тому же спорту нужны звезды.
    Армстронг тоже было иконой...
  • Серафим
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (13)
    Серафим-Фото

    Операция " Доктор Пуэрте" прекращена. Два года бана за подозрение на причастность он получил. То, что было шито белыми нитками - доказательством не считается.

      Все по-честному. И все равно, независимо от допинг-скандалов Вальверде уникальный спортсмен. Уникальность не просто в спортивном долголетии, а в том уровне, который он показывает в своем возрасте.

  • svan
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (13)
    svan-Фото
    И не найдут, он одна из икон велоспорта. Представляете, какой удар по престижу велоспорта будет нанесен и сколько спонсоров и рекламодателей прекратят финансирование. К тому же спорту нужны звезды.
  • Anna P.
    Штефан Денифль и Георг Прайдле ... (8)
    Anna P.-Фото

    А у нас есть фото Прайдлера в публикации о Джиро... Подвел, подвел нас.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 июня

Vasil Kiryienka (Team INEOS)

Larry Warbasse (AG2R)

Kevin Rivera (Androni Giocattoli)

29 июня

Clement Chevrier (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (164)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)