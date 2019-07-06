VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

Джулио Чикконе, Ксандро Мёрисс, Тим Велленс о 6-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  24-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе на своём дебютном Тур де Франс надел жёлтую майку лидера после шестого дня гонки, горного этапа с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Джулио Чикконе, Дилан Тёнс  (Bahrain-Merida) и его соотечественник, 27-летний гонщик команды Wanty-Gobert Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse), единственные из отрыва удержались впереди пелотона на финальном подъёме 1-й категории. Мёрисс не выдержал темпа попутчиков, и финишировал третиьим. А Дилан Тёнс и Джулио Чикконе разыграли победу на этапе.

 

  За 100 м до финиша Дилан Тёнс атаковал Чикконе и взял победу на этапе. Финишировав вторым, Джулио Чикконе не подозревал, что сумел перехватить жёлтую майку лидера у французского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жулиана Алафилиппа, опередив его в общем зачёте на 6 секунд.

 

  В горной классификации Джулио Чикконе вплотную подобрался к гороховой майке лидера. 28-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс, также находившийся в отрыве дня на 6-м этапе Тур де Франс-2019, сумел удержать. Джулио Чикконе уступает в горном зачёте Тиму Велленсу 13 очков. Третьим в этой классификации идёт Ксандро Мёрисс, уступающий Велленсу 16 очков.

 

Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

 Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

 Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

 Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

 

  Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Жёлтая майка – моя детская мечта! Сегодня она сбылась. Когда был маленьким, смотрел Джиро д’Италия и Тур де Франс по телевизору.  Я видел, как боролись на Туре Контадор и Шлек, Нибали на Джиро д’Италия, я восхищался Пурито Родригесом, тем, как он проходит крутые подъёмы.

 

  С трудом верю, что я в жёлтой майке. Это прекрасное достижение. Моей целью и целью команды была победа на этапе. Я расстроился, что проиграл этап, но когда понял, что у меня жёлтая майка, вся злость моментально испарилась. Дилан Тёнс был сильнейшим, но жёлтая майка стала моей наградой за усилия.

 

  Моей первой целью в этом году была Джиро д’Италия, после которой я был в отличной форме. Поэтому мы с командой решили, что  в мои 24 года мне надо поехать и Тур де Франс,  где я могу помочь Ричи и команде и набраться опыта.  А начал я даже лучше, чем мы предполагали. У нас сильная команда, которая может защищать майку даже на равнинных этапах, которые на Тур де Франс не менее трудны.

 

  В нашей команде один лидер, мы продолжим придерживаться этого  плана. Жёлтая майка ничего в этом смысле не меняет. Для меня честь – носить майку, но Ричи Порт остаётся нашим лидером. Он в хорошей форме, как и Бауке Моллема. На равнинном этапе мы сможем насладиться днём в жёлтой майке и постараемся её удержать. Но план тот же – мы работаем на Ричи».

 

 

Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

 

  Ксандро Мёрисс (Wanty-Gobert): «Пару дней я был сконцентрирован на борьбе за гороховую майку, планировал раз или два отобораться в отрыв, чтобы достичь этой цели. Сегодня моя первая попытка была успешной, но бороться за майку оказалось нелегко, так как у Велленса и Де Гендта в отрыве была одна цель. Наш коэффициент в борьбе за горный приз стал понятен после трёх пройденных подъёмов, и мы решили сложить оружие и сфокусироваться на борьбе за победу на этапе, потому что у отрыва в запасе было 8 минут.

 

  На финальном подъёме наше преимущество сократилось до двух с половиной минут. Я стал опасаться, что нас догонят. Но я хорошо справился с подъёмом, постарался не дать себя сбить ускорениями моих попутчиков. Я не верил, что смогу финишировать третьим на одном из тяжелейших финишей этого выпуска Тур де Франс. Перед стартом моей целью была гороховая майка, но 3-е место на этапе гораздо ценнее! На 3-м этапе я занял 8-е место, что было многообещающим, а этот подиум – фантастика для меня и команды! С каждым годом на Тур де Франс наша команда Wanty-Gobert растёт. Перед стартом мы объявляли, что способны бороться за победу на этапе. Я убеждён, что мои товарищи по команде могут выступать как я и даже лучше!»

 

Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

 

Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

  Тим Велленс: «Вчера я думал, что мне нужен день отдыха, прежде, чем я снова поеду в отрыв. Но утром нога шла намного лучше, чем я думал. Мне не понадобилось тратить много сил, чтобы уехать в отрыв дня. Иногда формирование отрыва занимает час. Каждый в отрыве понимал, что у нас есть шанс бороться за этап. Мне повезло, что со мной был Томас Де Гендт. Он помогал мне набрать горные очки. Он заслужил приз самого агрессивного гонщика, думаю, я отдам ему свой трофей. Его атака очень мне помогла. Я сидел на колесах, защищая его позицию, так что работать пришлось остальным. Надеюсь, что удержу гороховую майку ещё несколько дней. Буду бороться за неё как можно дольше».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    Earl57-Фото
    Ну там вон люди считают что они совсем капнули, не тянут.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото
    С фига ли? Они оба пока еще в теме.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Так он же знал, ЧТО нужно подбирать;)
    Жужа проехал свою выдающуюся гонку.
    Думаю, он запомнит ее на всю жизнь.
    Но, Чикконе (не путать с Чикконом) тоже проехал свою выдающуюся гонку.

    Коса нашла на камень.
    Мне проще. Они оба в "моей команде" )
    Рад за обоих. Красавцы!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Этот ТДФ очень тяжелый и непростой.

     

    Это видно хотя бы по тому, что отрывы на первой неделе отпускают на раз.
    3-4-5 км и отрыв отпускают. Когда такое было?

     

    Еще один момент - ни одного схода на первых пяти этапах!
    Было ли такое вообще?

     

    Реальность такова, что никто никуда не спешит.
    Все команды как никогда стараются распределить силы на ТРИ недели.
    Все команды боятся множества заоблачных гор высотой более 2000 метров.
    Их будет пять или шесть, не помню.
    Кроме того, есть много и других сложных непредсказуемых этапов. 

     

    Это непредсказуемый ТДФ. Такого лично я не помню.
    Всё будет идти день за днем. Победитель непредсказуем.
    Но, уж точно это будет не Алафилип или какой другой панчер.

     



    Победит тот, кто сумеет лучше всех распределить себя по трем неделям.
    Ну, впрочем, как всегда )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, джировцы едут неплохо на 1-й неделе, согласен.
    Пока да, едут.

    Но, если смотреть с позиции трех недель,
    (на 2-й и 3-й будет много заоблачных гор
    и иных сложных этапов)
    то, у меня впечатление, что джировцы
    либо не доедут, либо сольются.

    Не верю в джировцев.
    Слишком тяжелый этот Тур.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно вам, какие фавориты.
    Пока всё это всего лишь игры.
    Фавориты появятся на второй или третьей неделе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото
    Или пятое-шестое )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото
    Да ладно вам. Алафилип просто зарубился сегодня. Нога шла, решил майку удержать.

    Ничего не будет у него в генерале.
    На первом же горном этапе сольёт
    ради хотя бы еще одной победы на этапе.
    Он уже свою программу сделал. Он уже молодец! )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото
    Такое же впечатление.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (72)
    VeloVelo-Фото
    А как же чувство юмора? )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июля

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Petr Vakoc (Deceuninck - Quick Step)

Pavel Sivakov (Team INEOS)

James Whelan (EF Education First p/b Cannondale)

12 июля

Domen Novak (Bahrain Merida)

Valentin Madouas (Groupama - FDJ)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (65)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)