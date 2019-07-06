 Джулио Чикконе – обладатель жёлтой майки после 6 этапа Тур де Франс-2019

Джулио Чикконе, Ксандро Мёрисс, Тим Велленс о 6-м этапе Тур де Франс-2019

24-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе на своём дебютном Тур де Франс надел жёлтую майку лидера после шестого дня гонки, горного этапа с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Джулио Чикконе, Дилан Тёнс (Bahrain-Merida) и его соотечественник, 27-летний гонщик команды Wanty-Gobert Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse), единственные из отрыва удержались впереди пелотона на финальном подъёме 1-й категории. Мёрисс не выдержал темпа попутчиков, и финишировал третиьим. А Дилан Тёнс и Джулио Чикконе разыграли победу на этапе.

За 100 м до финиша Дилан Тёнс атаковал Чикконе и взял победу на этапе. Финишировав вторым, Джулио Чикконе не подозревал, что сумел перехватить жёлтую майку лидера у французского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жулиана Алафилиппа, опередив его в общем зачёте на 6 секунд.

В горной классификации Джулио Чикконе вплотную подобрался к гороховой майке лидера. 28-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс, также находившийся в отрыве дня на 6-м этапе Тур де Франс-2019, сумел удержать. Джулио Чикконе уступает в горном зачёте Тиму Велленсу 13 очков. Третьим в этой классификации идёт Ксандро Мёрисс, уступающий Велленсу 16 очков.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Жёлтая майка – моя детская мечта! Сегодня она сбылась. Когда был маленьким, смотрел Джиро д’Италия и Тур де Франс по телевизору. Я видел, как боролись на Туре Контадор и Шлек, Нибали на Джиро д’Италия, я восхищался Пурито Родригесом, тем, как он проходит крутые подъёмы.

С трудом верю, что я в жёлтой майке. Это прекрасное достижение. Моей целью и целью команды была победа на этапе. Я расстроился, что проиграл этап, но когда понял, что у меня жёлтая майка, вся злость моментально испарилась. Дилан Тёнс был сильнейшим, но жёлтая майка стала моей наградой за усилия.

Моей первой целью в этом году была Джиро д’Италия, после которой я был в отличной форме. Поэтому мы с командой решили, что в мои 24 года мне надо поехать и Тур де Франс, где я могу помочь Ричи и команде и набраться опыта. А начал я даже лучше, чем мы предполагали. У нас сильная команда, которая может защищать майку даже на равнинных этапах, которые на Тур де Франс не менее трудны.

В нашей команде один лидер, мы продолжим придерживаться этого плана. Жёлтая майка ничего в этом смысле не меняет. Для меня честь – носить майку, но Ричи Порт остаётся нашим лидером. Он в хорошей форме, как и Бауке Моллема. На равнинном этапе мы сможем насладиться днём в жёлтой майке и постараемся её удержать. Но план тот же – мы работаем на Ричи».

Ксандро Мёрисс (Wanty-Gobert): «Пару дней я был сконцентрирован на борьбе за гороховую майку, планировал раз или два отобораться в отрыв, чтобы достичь этой цели. Сегодня моя первая попытка была успешной, но бороться за майку оказалось нелегко, так как у Велленса и Де Гендта в отрыве была одна цель. Наш коэффициент в борьбе за горный приз стал понятен после трёх пройденных подъёмов, и мы решили сложить оружие и сфокусироваться на борьбе за победу на этапе, потому что у отрыва в запасе было 8 минут.

На финальном подъёме наше преимущество сократилось до двух с половиной минут. Я стал опасаться, что нас догонят. Но я хорошо справился с подъёмом, постарался не дать себя сбить ускорениями моих попутчиков. Я не верил, что смогу финишировать третьим на одном из тяжелейших финишей этого выпуска Тур де Франс. Перед стартом моей целью была гороховая майка, но 3-е место на этапе гораздо ценнее! На 3-м этапе я занял 8-е место, что было многообещающим, а этот подиум – фантастика для меня и команды! С каждым годом на Тур де Франс наша команда Wanty-Gobert растёт. Перед стартом мы объявляли, что способны бороться за победу на этапе. Я убеждён, что мои товарищи по команде могут выступать как я и даже лучше!»

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Тим Велленс: «Вчера я думал, что мне нужен день отдыха, прежде, чем я снова поеду в отрыв. Но утром нога шла намного лучше, чем я думал. Мне не понадобилось тратить много сил, чтобы уехать в отрыв дня. Иногда формирование отрыва занимает час. Каждый в отрыве понимал, что у нас есть шанс бороться за этап. Мне повезло, что со мной был Томас Де Гендт. Он помогал мне набрать горные очки. Он заслужил приз самого агрессивного гонщика, думаю, я отдам ему свой трофей. Его атака очень мне помогла. Я сидел на колесах, защищая его позицию, так что работать пришлось остальным. Надеюсь, что удержу гороховую майку ещё несколько дней. Буду бороться за неё как можно дольше».