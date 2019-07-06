Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп одерживает победу и надевает жёлтую майку лидера на 3-м этапе Тур де Франс-2019

На 3-м этапе, первом на территории Франции, куда Тур де Франс-2019 переместился после двух дней в Бельгии, победу одержал 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп.

Через 2 км после старта сформировался отрыв дня, в который уехали Тим Велленс (Tim Wellens /Lotto Souda), Антони Делаплас (Anthony Delaplace /Arkéa-Samsic), Поль Орселан (Paul Ourselin/Total Direct Energie) и Стефан Россетто (Stéphane Rossetto/Cofidis). Четвёрка лидеров набрала более шести минут преимущества, а в голове пелотона более 100 км из 215 км этапа работал Тони Мартин (Jumbo-Visma).

Преимущество отрыва сократилось до двух минут перед началом серии категорийных подъёмов. Тим Велленс первым прошёл все четыре категорийных подъёма, атаковав из отрыва после прохождения первого, за 48 км до финиша. 28-летний бельгийский гонщик был настигнут Жулианом Алафилиппом после прохождения финальной категорийной вершины дня, но не смог уехать с Алафилиппом из-за прокола.

Жулиан Алафилипп в одиночку атаковал из пелотона за 16 км до финиша. На вершине подъёма из пелотона атаковали Майкл Вудс (EF Education First), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Алексей Луценко (Astana) и Микель Ланда (Movistar), но им не удалось приблизиться к французскому гонщику и уехать от пелотона, который добрал беглецов через шесть километров.

А Жулиан Алафилипп сумел уехать от преследователей и удержать преимущество до финиша, где он выиграл третий в карьере этап Тур де Франс. Также Жулиан Алафилипп стал первым за 5 лет французским гонщиком, надевшим жёлтую майку лидера.

Тим Велленс (Lotto Soudal) возглавил классификацию лучшего горного гонщика, перехватив гороховую майку у Грега Ван Авермата (CCC).

24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт сохранил белую майку лидера лучшего молодого гонщика.

Жулиан Алафилипп: «У меня нет слов. Не осознал того, что случилось. Я знал, что этап мне подходит, сумел избежать всех проколов и падений. Ускоряясь на Мутиньи, чувствовал себя отлично, но не думал, что уеду в одиночку. Я выложился полностью. Слышал, что у меня было 30-40 секунд в запасе. Сложно соответствовать ожиданиям, когда тебя считают фаворитом. Но у меня получилось. Я рад».

Ив Лампарт (Deceuninck-Quick Step): «Он знал, что надо атаковать, чтобы иметь шанс надеть жёлтую майку, но, думаю, когда он атаковал, то думал, что с ним поедут и другие гонщики. А он оказался один. Феноменально, что он смог удержаться до финиша. В прошлую среду мы провели разведку, что придало мотивации. Такой тип рельефа с короткими и крутыми подъёмами подходит Жулиану. Это как Флеш Валлонь».