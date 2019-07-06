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Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп одерживает победу и надевает жёлтую майку лидера на 3-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  На 3-м этапе, первом на территории Франции, куда Тур де Франс-2019 переместился после двух дней в Бельгии, победу одержал 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп.

 

 

  Через 2 км после старта сформировался отрыв дня, в который уехали Тим Велленс (Tim Wellens /Lotto Souda), Антони Делаплас (Anthony Delaplace /Arkéa-Samsic), Поль Орселан (Paul Ourselin/Total Direct Energie) и Стефан Россетто (Stéphane Rossetto/Cofidis). Четвёрка лидеров набрала более шести минут преимущества, а в голове пелотона более 100 км из 215 км этапа работал Тони Мартин (Jumbo-Visma).

 

 

  Преимущество отрыва сократилось до двух минут перед началом серии категорийных подъёмов. Тим Велленс первым прошёл все четыре категорийных подъёма, атаковав из отрыва после прохождения первого, за 48 км до финиша. 28-летний бельгийский гонщик был настигнут Жулианом Алафилиппом после прохождения финальной категорийной вершины дня, но не смог уехать с Алафилиппом из-за прокола.

 

 

 

  Жулиан Алафилипп в одиночку атаковал из пелотона за 16 км до финиша. На вершине подъёма из пелотона атаковали Майкл Вудс (EF Education First), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Алексей Луценко (Astana) и Микель Ланда (Movistar), но им не удалось приблизиться к французскому гонщику и уехать от пелотона, который добрал беглецов через шесть километров.

 

  А Жулиан Алафилипп сумел уехать от преследователей и удержать преимущество до финиша, где он выиграл третий в карьере этап Тур де Франс.  Также  Жулиан Алафилипп стал первым за 5 лет французским гонщиком, надевшим жёлтую майку лидера.

 

 

  Тим Велленс (Lotto Soudal) возглавил классификацию лучшего горного гонщика, перехватив гороховую майку у Грега Ван Авермата (CCC).

 

  24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт сохранил белую майку лидера лучшего молодого гонщика.

 

  Жулиан Алафилипп: «У меня нет слов. Не осознал того, что случилось. Я знал, что этап мне подходит, сумел избежать всех проколов и падений. Ускоряясь на Мутиньи, чувствовал себя отлично, но не думал, что уеду в одиночку. Я выложился полностью. Слышал, что у меня было 30-40 секунд в запасе. Сложно соответствовать ожиданиям, когда тебя считают фаворитом. Но у меня получилось. Я рад».

 

  Ив Лампарт (Deceuninck-Quick Step): «Он знал, что надо атаковать, чтобы иметь шанс надеть жёлтую майку, но, думаю, когда он атаковал, то думал, что с ним поедут и другие гонщики. А он оказался один. Феноменально, что он смог удержаться до финиша. В прошлую среду мы провели разведку, что придало мотивации. Такой тип рельефа с короткими и крутыми подъёмами подходит Жулиану. Это как Флеш Валлонь».

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • rude_rider
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (12)
    rude_rider-Фото
    Киттель все бабки сьел и команда развалилась
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Konstantin41-Фото
    Ильнур сразу говорил, что едет исключительно за этапами. Не знаю, почему некоторые решили, что он будет бороться за генерал
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Жужу опять заберет этап.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Серафим-Фото
    Ильнуро смысла нет здесь выкладываться.
  • aksbor
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    aksbor-Фото

    Пока интересно,пять часов трансляции пролетели почти незаметно. И это главное!

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Есть для Сагана момент, взять финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Николай Н.-Фото

    Писал я, что этап под Алафилиппо, а он не только выиграл этап, но и маячку прихватил. Теперь у волчьей стаи трудно будет её забрать. Саган теперь по праву будет в зелёной маячке ехать. Ильнур что-то совсем капнул.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ??? Посмотрите повтор : между Берналем(12-ое место на этапе) и Томасом( 13-ое место) по дистанции разрыв метров 7-8 , не больше !!!А перед Берналем тоже разрывы !Опять начинается старая песня - тянут за ушы бывший Sky !!!
    Я это тоже заметил. Буду пересматривать финиш. И Луценко 1 секунду проигрывал перед этим этапом . Теперь почему то идет с одним временем с Фульсом вровень?? А приехал вместе с ним .
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Konstantin41-Фото
    А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ???
    А с такого перепугу, что там на самом деле был разрыв, мне сразу в прямой трансляции показалось, что Томас далековато от Берналя, но Курдюков сказал, что все генералы приезжают на финиш вместе, а в итоге действительно 5 секунд дали. Вы не любите sky - это ваше право, но здравый смысл-то должен быть!
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Gorn9k-Фото
    Томас не потянет генерал
    Всегда в голос ору с этого высказывания про прошлогоднего победителя

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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