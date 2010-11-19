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20-й этап Тур де Франс-2019 сокращён из-за плохой погоды

20-й этап Тур де Франс-2019 сокращён со 130 до 59 км из-за оползней

 

 

  Финальный альпийский горный этап Тур де Франс-2019 организаторам пришлось сократить из-за схода оползней на подъёме Корме-де-Розлен.  Протяжённость 20-го этапа составит 59 км вместо 130 км.

 

 

 

 

 

 

В итоге вместо трёх подъёмов (1-й, 2-й и высшей категории) гонщики преодолеют всего один – заключительный подъём высшей категории Валь Торан (Val Thorens) протяжённость 33,4 км, 522-2365 м, перепад 1843 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%.

 

Этап стартует в Альбервилле и  гонщики сразу направятся к Валь Торан без преодоления   Корме-де-Розлен и  Кот-де-Лонжфуа, на склонах которых сошли оползни и возможны новые сходы.

 

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Теги к статье: 20-й этап Тур де Франс-2019 Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур изменение маршрута маршрут этапа

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  1. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 4.07.2017

    59 км? Концовка тура полностью испорчена. Тут вообще реально какое-то время отыграть?

  2. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 18.09.2014

    Да, дела...

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  3. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 23:49 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну тут отрыв и не отпустят. Лучше уже сразу с горы и начали бы, а то ненароком могут на первых км и завалить какого-нибудь генерала. И такида, у Аллафилипа появляется шанс остаться в тройке, а Бардэ горох. Ох уж эти орги, могли замутить что нибудь получше на финальную разборку.

    Но што есть, то есть и завтра начнут с шашками наголо.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:24 | Регистрация: 4.07.2013

      Саш, Правильно орги сделали.
      К горе лучше подъезжать постепенно.
      Для гонщиков, уж точно, лучше.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 22.05.2013

    33км в гору нормально) Ильнур наверное хотел в отрыв уехать но его и остальных обломали. 

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:20 | Регистрация: 4.07.2013

      И кто ж его обломал? Кто? )

    2. Имя: Юрий

      diveman

      Сегодня, 01:26 | Регистрация: 19.11.2010

      Ильнур бы и хотел, да самокат не катит. Вот если бы с горы - тогда ДА!

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Жужу должен быть доволен. На подиуме должен остаться.Обязан отдержаться. ИНЕОС в шоколаде как всегда. Пиррова победа. Как когда то кричали недруги Нибали. Ну, че фанаты Фруминатора и СКАЙ будете орать о липовом чемпионе?

    1. Имя: efefe

      Gorn9k

      Сегодня, 00:15 | Регистрация: 28.05.2017

      Ты рофлишь? Скай при полных 19 и 20 этапах еще больше бы привезли.
      Аллафилипа так вообще бы выкинули из десятки

      1. Имя: Елена

        Shega

        Сегодня, 00:45 | Регистрация: 16.09.2013

        Вот и навез бы, и выкинули бы на полноценных этапах. И ни у кого никаких осадков и вопросов не оставалось бы (всё обсуждение у всех тут вокруг этого же крутится). В принципе, никто и не сомневался, что на этих двух этапах навезут. И сам Алафилипп об этом говорил.А так... недосказанность какая-то остается... неудовлетворенность: и Жу-жу недовыбросили, и сами недовыиграли.

    2. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 00:29 | Регистрация: 31.05.2014

      А кто тогда по вашему достоин победы? Попробую догадаться: не важно кто, но не с Инеоса. Угадал.
      Так вот этому "неважно кто" дают сегодня еще целых 59 км.

  6. Гонщик

    Сегодня, 00:16 | Регистрация: 28.05.2017

    Концовка Тура получилась мягко говоря спорная , если завтра Берналь не навезёт времени всем претендентам , то его победа будет являться чистой случайностью , как собственно говоря  получилось у Карабаса .

  7. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 4.01.2015

    И всё-таки верю в борьбу за подуим (2-3 места) смазанного организаторами (?) погодой Тура 2019

    как послесловие.. mail1

    Погода Франции не выдержала расставания с желтой майкой лидера, прекратив мучения Жулиана Алафилиппа на перевале Изеран и дав ему шанс на подиум в Париже.

     scratch  unknw

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  8. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 17.05.2015

    Тур де Франс - серьёзное мероприятие. И организация ДОЛЖНА БЫТЬ СЕРЬЁЗНОЙ, профессиональной, учитывающей и подобные сюрпризы погоды-природы. Я это к тому, что такие ситуации должны быть проработаны ЗАРАНЕЕ, должны быть запасные варианты. Ведь все эти оползни, снег, град - в это время года на этих перевалах явления не уникальные, случаются РЕГУЛЯРНО. И, кстати, синоптики еще три дня назад предсказывали их возможность. В начале Тура все ждут - что произойдет на третьей, РЕШАЮЩЕЙ неделе в больших горах, именно на них наступает знаменитый МОМЕНТ ИСТИНЫ , поэтому команды выстраивают свои стратегии в расчете именно на него. А что получается на деле ? Кастрированное окончание, КОМКАЮЩЕЕ все планы, всю зрелищность, всю ЛОГИКУ Тура. Групповая гонка в 59 км - это что такое ?! Тогда бы уж лучше устроили длинную индивидуальную разделку в гору - всё не так СУРРОГАТНО и скомкано ...

  9. close2you

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 22.07.2017

    ну может хватит ЖУЖУ ???? 

     

  10. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )

  11. M-07

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 27.05.2017

    Ну это несерьёзно уже, неужели нельзя было изменить маршрут до этих 59 км, а вчера до старта этапа решить, что финиш на Изоране? Почему не учли прогнозы и не поработали над запасными вариантами маршрута хотя бы перед 18 этапом, ведь вероятность непогоды была известна?

    На таком коротком этапе с одной горой, хоть и протяжённостью 33 км, сложно отыграть много, да и вообще всё по-другому будет. В общем Тур смазанный получится, кто бы не выиграл.

  12. Имя: Артем

    stalcker23

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 11.10.2011

    Цитата: VeloVelo
    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )


    Я конечно не ЗА всю вот эту критику, но этот комментарий какой-то дилетантский... мы же никогда не снимем фильм на уровне Уве Бола и Томми Вайсо, но получается и говорит что снимают они откровенно не очень хорошее кино мы тоже не сможем?

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • stalcker23
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    stalcker23-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )


    Я конечно не ЗА всю вот эту критику, но этот комментарий какой-то дилетантский... мы же никогда не снимем фильм на уровне Уве Бола и Томми Вайсо, но получается и говорит что снимают они откровенно не очень хорошее кино мы тоже не сможем?
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (85)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказано, Анна! И про "команду Лефевра", в том числе.
    Да уж, будет ли еще когда-нибудь такая гонка для команды Лефевра? 
    Большущий вопрос.

  • diveman
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    diveman-Фото
    Ильнур бы и хотел, да самокат не катит. Вот если бы с горы - тогда ДА!
  • M-07
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    M-07-Фото

    Ну это несерьёзно уже, неужели нельзя было изменить маршрут до этих 59 км, а вчера до старта этапа решить, что финиш на Изоране? Почему не учли прогнозы и не поработали над запасными вариантами маршрута хотя бы перед 18 этапом, ведь вероятность непогоды была известна?

    На таком коротком этапе с одной горой, хоть и протяжённостью 33 км, сложно отыграть много, да и вообще всё по-другому будет. В общем Тур смазанный получится, кто бы не выиграл.

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Саш, Правильно орги сделали.
    К горе лучше подъезжать постепенно.
    Для гонщиков, уж точно, лучше.

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото
    И кто ж его обломал? Кто? )
  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )

  • Alya
    Кристиан Прюдомм: «Остановка 1 ... (2)
    Alya-Фото
    В спортлото еще можно написать)
  • Vilissa
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (97)
    Vilissa-Фото
    Камнями не буду, но подушкой бы кинула. Не думаю что Пино решил сыграть мученика. Он все-таки спортсмен а не артист, так сиграть это достойно оскара. Жутко жаль, хотелось увидеть его на подиуме (( сойти почти у финиша,вот после таких неудач могут появится психологические кризисы, а сейчас он был очень даже готов. Мдяяя.. печалька
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (97)
    VeloVelo-Фото

    Каков сегодня Де Плюс, однако! Браво, Лоренс!

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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