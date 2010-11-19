20-й этап Тур де Франс-2019 сокращён из-за плохой погоды

20-й этап Тур де Франс-2019 сокращён со 130 до 59 км из-за оползней

Финальный альпийский горный этап Тур де Франс-2019 организаторам пришлось сократить из-за схода оползней на подъёме Корме-де-Розлен. Протяжённость 20-го этапа составит 59 км вместо 130 км.

В итоге вместо трёх подъёмов (1-й, 2-й и высшей категории) гонщики преодолеют всего один – заключительный подъём высшей категории Валь Торан (Val Thorens) протяжённость 33,4 км, 522-2365 м, перепад 1843 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%.

Этап стартует в Альбервилле и гонщики сразу направятся к Валь Торан без преодоления Корме-де-Розлен и Кот-де-Лонжфуа, на склонах которых сошли оползни и возможны новые сходы.