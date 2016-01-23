Эусебио Унсуэ подвёл итоги выступления команды Movistar на Тур де Франс-2019

Генеральный менеджер команды Movistar подводит итоги выступления на Тур де Франс-2019

Команда Movistar второй год подряд по итогам Тур де Франс заняла первое место в командной классификации, но, как и в прошлом году, на Тур де Франс-2019 ни одному из трёх капитанов не удалось подняться на подиум. Микель Ланда финишировал 6-м, Наиро Кинтана – 8-м, а Алехандро Вальверде – 9-м в генеральной классификации. Как и в прошлом году, единственную победу на этапе команде принёс Наиро Кинтана.

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Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ подвёл итоги Тур де Франс-2019:

«Уже с первого горного этапа наша команда показала, что собирается агрессивно вести гонку, заставить соперников тратиться по полной, особенно на нашей территории. На Ла-Планш-де-Бель-Фий мы поняли, что Микель в великолепной форме, что он способен быть на равных с сильнейшими соперниками. К сожалению, после Массива Централь мы столкнулись с тем, чего никогда не желаешь – с завалом, в котором он потерял более двух минут, в результате он не смог бороться с пятью лучшими гонщиками этого Тура лицом к лицу. Невыгодное положение, вызванное падением, в сочетании с потерей времени в командной гонке поставило нас перед необходимостью атаковать в Пиренеях, чтобы мы могли повернуть ситуацию в свою пользу.

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На Турмале мы ещё раз подтвердили, что Микель был на равных с сильнейшими горняками, и, возможно, даже превосходил их. На Пра д’Альби (15-й этап) благодаря огромной помощи всей команды на протяжении всего этапа, особенно Марка и Андрея после Мюр де Пегер, выступление Микеля дало нам ощущение, что он сможет отыграть или даже полностью закрыть отставание от топовых гонщиков. К финальной неделе мы подошли с мыслью, что он наверху, с сильнейшими, но не смог бороться с соперниками в равных условиях из-за тех потерь времени.

Во время второй части гонки мы видели, что команды Jumbo-Visma, Bora, Ineos, Groupama-FDJ держали под контролем все атаки, с которыми команда Deceuninck-Quick Step не могла разобраться своими силами.

В Альпах благодаря большим усилиям команды мы смогли применить несколько стратегий, которыми хотели помочь Микелю. Победа Наиро стала некоторым вознаграждением за все эти усилия. Он выиграл этап в своём обычном стиле, проявив свой класс. К сожалению, все знают, что случилось в последнюю пятницу гонки (на 19-м этапе, сокращённом из-за града и оползня). Ситуация была ужасной в отношении наших шансов, финал Тура оказался в какой-то степени смазанным. На Валь Торанс (20-й этап) у нас остался горький привкус упущенной близкой победы, нам не хватило нескольких метров, хотя, должны признать, Нибали, действительно, заслужил эту победу на этапе.

И те гонщики, которые финишировали выше нас в генеральной классификации, полностью заслужили свои места, они были сильнее. Такова реальность. Мы покинули Тур де Франс-2019 с победой на этапе, а также с победой в командной классификации, которая стала наградой для всех членов команды Movistar, и мы снова смогли насладиться с ними моментом на подиуме в Париже.

Микель Ланда выступил в гонке великолепно, сражался с сильнейшими соперниками почти всё время. Его разрыв в генеральной классификации на самом деле не отражает уровня его выступления во время гонки. Он был на равных с сильнейшими. Можно спорить, что он, возможно, финишировал бы шестым и без того падения, но он был бы гораздо ближе к победителю.

Photo © Movistar Team

Наиро Кинтана, выиграв этап, принёс команде награду за великолепную работу на протяжении всего Тура. Да, это правда, ему немного не хватало рывка, того огня, который в начале карьеры сделал его «киллером» на некоторых горных этапах, а теперь он не смог проявить это в борьбе с топовыми соперниками.

Алехандро Вальверде стартовал на гонке без давления бороться за общий зачёт, в качестве помощника Микеля и Наиро. И он сделал всё, что мог. Его стабильность и великолепная форма позволили ему финишировать с претендентами на генеральную классификацию почти на каждом горном этапе. А на 20-м этапе он подошёл вплотную к победе.

Работа Андрея Амадора на протяжении всего Тура была впечатляющей, он работал просто блестяще. И в горах, и на менее горной территории он успевал везде, во всём помогая команде. Просто невероятно работал весь Тур де Франс.

Марк Солер продолжает двигаться вперёд большими шагами. Находясь всё ещё на ранней стадии своей карьеры, он уже показал, какими качествами обладает. Он был ключевым товарищем по команде в критические моменты гонки до последней минуты.

Карлос Верона впервые проехал Тур де Франс. Он всё ещё чувствует последствия падения на чемпионате Испании, которое произошло перед Туром. Поэтому он не смог ярко проявлять себя в начале гонки. Но с каждым пройденным этапом он выступал всё лучше и лучше, а на третьей неделе гонки отработал великолепно. Он молод, продолжает учиться и развиваться. Уверен, он станет ключевым доместиком в ближайшие годы.

Нельсон Оливейра, наш «джокер», человек на все сезоны. Он уезжал в отрывы на ранних этапах, проявил невероятный класс в работе на горных этапах. Его многогранность делает его очень полезным гонщиком для команды.

Иманол Эрвити – опытный, всегда поддерживающий своих товарищей по команде, стабильно работал на тех рельефах, где наши лидеры выживали. Без такого гонщика на Тур де Франс не обойтись».