Тим Велленс – горный король Тур де Франс-2019 после 3 этапа

Тим Велленс: «Я не планировал атаку на 3-м этапе Тур де Франс-2019»

28-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс по итогам 3-го этапа Тур де Франс-2019 надел гороховую майку лидера, а также получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа.

Велленс отобрался в отрыв дня, а затем атаковал за 45 км до финиша, уехав от своих попутчиков. Бельгийский гонщик первым прошёл все категорийные вершины дня, три из них – в одиночном отрыве. Но после прохождения последней вершины Мутиньи получил прокол и не смог поехать за атаковавшим из пелотона за 16 км до финиша Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step), который стал победителем 3 этапа.

Гороховая майка и красный номер самого агрессивного гонщика стали наградой за атаку.

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Тим Велленс: «Изначально моя атака не была запланирована. Томас Де Гендт попытался уехать в отрыв, но его не пустили. После всех лет в пелотоне другие команды, конечно, уже знают, на что он способен. Я лишь раз попробовал уехать из пелотона, и у меня сразу получилось попасть в отрыв дня, где мы очень хорошо скооперировались. Поехал в отрыв, потому что мы надеялись помочь Калебу Юэну. В отрыве ехали гладко, весь день был попутный ветер, и мы довольно легко набрали около шести минут преимущества, но потом пелотон взвинтил скорость. Я заметил, что темп в отрыве стал недостаточно высоким, поэтому решил атаковать за 45 км до финиша, потому что знал, что из отрыва я самый сильный гонщик.

Сначала я поехал, чтобы набрать очки для горной майки, но потом в какой-то момент поверил, что смогу сделать больше. Но сразу после этого пелотон ускорился, бороться за победу на этапе стало сложнее. У подножия последнего подъёма проколол колесо, пришлось остановиться. К счастью, я всё же сумел взять последние два очка в зачёт гороховой майки. А вот поехать за Алафилиппом и показать лучшей результат уже было невозможно.

Не будь этого инцидента, я сумел бы проехать дальше с Жулианом Алафилиппом, но потом он бы сбросил меня где-нибудь.

Да и обойти Алафилиппа было бы очень трудно, хотя никогда не знаешь наверняка. Возможно, я сумел бы удержаться с ним и показать лучший результат.

Я сказал нейтральной техничке, что остановлюсь на вершине подъёма, что мне надо заменить колесо, но там никого не оказалось, чтобы мне помочь, и почувствовал себя немного глупо.

Но, как уже говорил, я очень доволен, что надел гороховую майку. Завтра нет опасности её потерять. В среду и в четверг будет разыгрываться гораздо больше очков, а потом всё будет зависеть от моей формы. Если смогу, снова уеду в отрыв и удержу майку чуть дольше».