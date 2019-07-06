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Тим Велленс – горный король Тур де Франс-2019 после 3 этапа

Тим Велленс: «Я не планировал атаку на 3-м этапе Тур де Франс-2019»

 

 

  28-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс по итогам 3-го этапа Тур де Франс-2019 надел гороховую майку лидера, а также получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа.

 

  Велленс отобрался в отрыв дня, а затем атаковал за 45 км до финиша, уехав от своих попутчиков. Бельгийский гонщик первым прошёл все категорийные вершины дня, три из них – в одиночном отрыве. Но после прохождения последней вершины Мутиньи получил прокол и не смог поехать за атаковавшим из пелотона за 16 км до финиша Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step), который стал победителем 3 этапа.

 

Гороховая майка и красный номер самого агрессивного гонщика стали  наградой за атаку.

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

   Тим Велленс: «Изначально моя атака не была запланирована. Томас Де Гендт попытался уехать в отрыв, но его не пустили. После всех лет в пелотоне другие команды, конечно, уже знают, на что он способен. Я лишь раз попробовал уехать из пелотона, и у меня сразу получилось попасть в отрыв дня, где мы очень хорошо скооперировались. Поехал в отрыв, потому что мы надеялись помочь Калебу Юэну.  В отрыве ехали гладко, весь день был попутный ветер, и мы довольно легко набрали около шести минут преимущества, но потом пелотон взвинтил скорость. Я заметил, что темп в отрыве стал недостаточно высоким, поэтому решил атаковать за 45 км до финиша, потому что знал, что из отрыва я самый сильный гонщик.

 

  Сначала я поехал, чтобы набрать очки для горной майки, но потом в какой-то момент поверил, что смогу сделать больше. Но сразу после этого пелотон ускорился, бороться за победу на этапе стало сложнее. У подножия последнего подъёма проколол колесо, пришлось остановиться. К счастью, я всё же сумел взять последние два очка в зачёт гороховой майки. А вот поехать за Алафилиппом и показать лучшей результат уже было невозможно.

 

Не будь этого инцидента, я сумел бы проехать дальше с Жулианом Алафилиппом, но потом он бы сбросил меня где-нибудь.

 

  Да и обойти Алафилиппа было бы очень трудно, хотя никогда не знаешь наверняка. Возможно, я сумел бы удержаться с ним и показать лучший результат.

 

  Я сказал нейтральной техничке, что остановлюсь на вершине подъёма, что мне надо заменить колесо, но там никого не оказалось, чтобы мне помочь, и почувствовал себя немного глупо.

 

 Но, как уже говорил, я очень доволен, что надел гороховую майку. Завтра нет опасности её потерять. В среду и в четверг будет разыгрываться гораздо больше очков, а потом всё будет зависеть от моей формы. Если смогу, снова уеду в отрыв и удержу майку чуть дольше».

 

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Тим Велленс Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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