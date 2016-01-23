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Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019

Команда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2019

 

 

  29-летний французский гонщик Тибо Пино возглавит команду Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019. Лучшим результатом Тибо Пино на французском Гран-туре было 3-е место в 2014 году. После нескольких лет неудач, когда он дважды не смог финишировать на Большой Петле в 2016 и 2017 году, а в прошлом году не смог принять в Тур де Франс, французский гонщик возвращается на домашний Гран-тур, чтобы вновь бороться за высокий результат в общем зачёте.

 

Вместе с Тибо Пино на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 37-летний французский гонщик Вильям Бонне, 32-летний французский гонщик Антони Ру, 30-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах, 29-летний французский гонщик Руди Молар, 22-летний французский гонщик Давид Годю, 25-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг и 34-летний французский гонщик Матье Ладанью.

 

Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019

 

  Ивон Мадьо (Yvon Madiot), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы ждём от Тибо борьбы с сильнейшими соперниками в самые напряжённые моменты гонки. Я хочу видеть агрессивного гонщика. Жду Тибо, который жаждет мощно атаковать в горах. При таком способе ведения гонки, когда выбираешь атакующий стиль, генеральная классификация придёт автоматически.

 

  Невозможно скрывать тот факт, что Давид Годю становится одним из лучших горняков в мире. После третьего места в генеральной классификации на Туре ОАЭ, 6-го места на Льеж-Бастонь-Льеж и его недавней победы на Туре Романдии, Давид выходит вперёд каждый раз, когда мы этого от него ждём. Он важный гонщик для Тибо, но в горах у него будет возможность использовать свои возможности. Мы хотим, чтобы он стал источником неприятностей для соперников. Он будет дестабилизировать наших оппонентов, помогая своему лидеру атаковать.

 

  Стефан Кюнг – победитель, упорно работающий гонщик, перфекционист. Стефан поможет команде чётко выполнять работу, воодушевит каждого превзойти себя».

 

 

Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019:

 

 

Anthony Roux, (Франция)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

Rudy Molard, (Франция)

David Gaudu, (Франция)

Stefan Küng, (Швейцария)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

 

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Теги к статье: Groupama-FDJ Тибо Пино Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Walther

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 23.01.2016

    Демару места не досталось...

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 4.05.2019

    Цитата: Walther
    Демару места не досталось...
    Демар полностью и вполне удачно проехал Джиро, где на него работала команда. Так что учитывая амбиции ФДЖ на генерал, все логично.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • uran
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    uran-Фото
    Цитата: sixpack
    Цитата: uran
    Интересно так Берналь минуту Лопесу проиграл, когда на швейцарии и 20 сек не проиграл действующему ЧМ в ІТТ. Так что не особо показательны эти чемпионаты.

     
    Между этими двумя гонками прошло 5 месяцев почти. 
    За 5 месяцев из посредственного раздельщика чуть ли не в 10.
  • SportSpirit
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Цитата: Walther
    Демару места не досталось...
    Демар полностью и вполне удачно проехал Джиро, где на него работала команда. Так что учитывая амбиции ФДЖ на генерал, все логично.
  • sixpack
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: uran
    Интересно так Берналь минуту Лопесу проиграл, когда на швейцарии и 20 сек не проиграл действующему ЧМ в ІТТ. Так что не особо показательны эти чемпионаты.

     

    Между этими двумя гонками прошло 5 месяцев почти. 

  • Серафим
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    Серафим-Фото
    Я тут не призываю к всеобщей грамотности, это бесполезно, некоторые даже гордятся, что пишут на уровне второго класса. Это их дело, не мое дело указывать. Но!
    Есть ошибки, которые выглядят просто пошло. Наконец. А на конец у нас обычно посылают, причем часто по много раз в день.
  • hodorik
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    hodorik-Фото

    Ну на конец то...

  • uran
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    uran-Фото
    Интересно так Берналь минуту Лопесу проиграл, когда на швейцарии и 20 сек не проиграл действующему ЧМ в ІТТ. Так что не особо показательны эти чемпионаты.
  • Meridale
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (1)
    Meridale-Фото

    А Жильбера куда дели...

  • Walther
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (2)
    Walther-Фото

    Демару места не досталось...

  • sixpack
    Команда «Астана» представляет ... (9)
    sixpack-Фото
    он уже выигрывал ГК Омана и Алма-Аты. Если имеется ввиду генерал ТдФ, то не в этой жизни.
  • Student
    Команда «Астана» представляет ... (9)
    Student-Фото
    В каком жанре, отрывы и если повезёт классики.

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