Команда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2019

29-летний французский гонщик Тибо Пино возглавит команду Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019. Лучшим результатом Тибо Пино на французском Гран-туре было 3-е место в 2014 году. После нескольких лет неудач, когда он дважды не смог финишировать на Большой Петле в 2016 и 2017 году, а в прошлом году не смог принять в Тур де Франс, французский гонщик возвращается на домашний Гран-тур, чтобы вновь бороться за высокий результат в общем зачёте.

Вместе с Тибо Пино на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 37-летний французский гонщик Вильям Бонне, 32-летний французский гонщик Антони Ру, 30-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах, 29-летний французский гонщик Руди Молар, 22-летний французский гонщик Давид Годю, 25-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг и 34-летний французский гонщик Матье Ладанью.

Ивон Мадьо (Yvon Madiot), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы ждём от Тибо борьбы с сильнейшими соперниками в самые напряжённые моменты гонки. Я хочу видеть агрессивного гонщика. Жду Тибо, который жаждет мощно атаковать в горах. При таком способе ведения гонки, когда выбираешь атакующий стиль, генеральная классификация придёт автоматически.

Невозможно скрывать тот факт, что Давид Годю становится одним из лучших горняков в мире. После третьего места в генеральной классификации на Туре ОАЭ, 6-го места на Льеж-Бастонь-Льеж и его недавней победы на Туре Романдии, Давид выходит вперёд каждый раз, когда мы этого от него ждём. Он важный гонщик для Тибо, но в горах у него будет возможность использовать свои возможности. Мы хотим, чтобы он стал источником неприятностей для соперников. Он будет дестабилизировать наших оппонентов, помогая своему лидеру атаковать.

Стефан Кюнг – победитель, упорно работающий гонщик, перфекционист. Стефан поможет команде чётко выполнять работу, воодушевит каждого превзойти себя».

Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019:

Anthony Roux, (Франция)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

Rudy Molard, (Франция)

David Gaudu, (Франция)

Stefan Küng, (Швейцария)

Matthieu Ladagnous, (Франция)