- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:19
Команда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2019
29-летний французский гонщик Тибо Пино возглавит команду Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019. Лучшим результатом Тибо Пино на французском Гран-туре было 3-е место в 2014 году. После нескольких лет неудач, когда он дважды не смог финишировать на Большой Петле в 2016 и 2017 году, а в прошлом году не смог принять в Тур де Франс, французский гонщик возвращается на домашний Гран-тур, чтобы вновь бороться за высокий результат в общем зачёте.
Вместе с Тибо Пино на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 37-летний французский гонщик Вильям Бонне, 32-летний французский гонщик Антони Ру, 30-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах, 29-летний французский гонщик Руди Молар, 22-летний французский гонщик Давид Годю, 25-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг и 34-летний французский гонщик Матье Ладанью.
Ивон Мадьо (Yvon Madiot), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы ждём от Тибо борьбы с сильнейшими соперниками в самые напряжённые моменты гонки. Я хочу видеть агрессивного гонщика. Жду Тибо, который жаждет мощно атаковать в горах. При таком способе ведения гонки, когда выбираешь атакующий стиль, генеральная классификация придёт автоматически.
Невозможно скрывать тот факт, что Давид Годю становится одним из лучших горняков в мире. После третьего места в генеральной классификации на Туре ОАЭ, 6-го места на Льеж-Бастонь-Льеж и его недавней победы на Туре Романдии, Давид выходит вперёд каждый раз, когда мы этого от него ждём. Он важный гонщик для Тибо, но в горах у него будет возможность использовать свои возможности. Мы хотим, чтобы он стал источником неприятностей для соперников. Он будет дестабилизировать наших оппонентов, помогая своему лидеру атаковать.
Стефан Кюнг – победитель, упорно работающий гонщик, перфекционист. Стефан поможет команде чётко выполнять работу, воодушевит каждого превзойти себя».
Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2019:
Anthony Roux, (Франция)
Sebastien Reichenbach, (Швейцария)
Thibaut Pinot, (Франция)
William Bonnet, (Франция)
Rudy Molard, (Франция)
David Gaudu, (Франция)
Stefan Küng, (Швейцария)
Matthieu Ladagnous, (Франция)
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