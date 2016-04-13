Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19 этапе

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 16:36
Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19-м этапе из-за боли в бедре
Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19-м этапе, проехав 40 км после старта. Как сообщает команда Groupama-FDJ, проблемы с левой ногой возникли у Тибо Пино во время 18-го этапа, он финишировал, чувствуя резкую боль. А вечером после этапа едва мог ходить. У Тибо Пино повреждение мышц левого бедра.
Травма Пино – последствия инцидента, случившегося два дня назад.
Филипп Модюи, спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Тибо избежал падения, но ударился левым коленом о руль, боль становилась всё сильнее. Мы надеялись на улучшение, но утром поняли, что будет сложно, так как гонка становится всё тяжелее. Ему было больно с самого старта. Ехать было невозможно».
Его состояние не улучшилось к 19-му этапу. 29-летний французский гонщик на 30-м километре дистанции подъехал к машине врача, получил помощь, пытался продолжать гонку, но, проехав несколько километров, пересел в техничку команды.
Тибо Пино шёл 5-м в общем зачёте, проигрывая лидеру, Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) 1:50.
За 12 участий в Гран-турах у Тибо Пино 6 сходов.
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