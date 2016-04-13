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Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19 этапе

Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19-м этапе из-за боли в бедре

 

 

  Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19-м этапе, проехав 40 км после старта. Как сообщает команда Groupama-FDJ, проблемы с левой ногой возникли у Тибо Пино во время 18-го этапа, он финишировал, чувствуя резкую боль. А вечером после этапа едва мог ходить. У Тибо Пино повреждение мышц левого бедра.

 

Травма Пино – последствия инцидента, случившегося два дня назад.

 

  Филипп Модюи, спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Тибо избежал падения, но ударился левым коленом о руль, боль становилась всё сильнее. Мы надеялись на улучшение, но утром поняли, что будет сложно, так как гонка становится всё тяжелее. Ему было больно с самого старта. Ехать было невозможно».

 

 

  Его состояние не улучшилось к 19-му этапу. 29-летний французский гонщик  на 30-м километре дистанции подъехал к машине врача, получил помощь, пытался продолжать гонку, но, проехав несколько километров, пересел в техничку команды.

 

 

Тибо Пино шёл 5-м в общем зачёте, проигрывая лидеру, Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) 1:50.

 

За 12 участий в Гран-турах у Тибо Пино 6 сходов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Антоний

    Kreo69

    Сегодня, 17:23 | Регистрация: 13.04.2016

    Надеюсь, что все эти удары судьбы просто тернистый путь к будущим победам для Пино.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Kreo69
    Тибо Пино сошёл с Тур де Франс ... (1)
    Kreo69-Фото

    Надеюсь, что все эти удары судьбы просто тернистый путь к будущим победам для Пино.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    Karmatron-Фото
    Берналь правда молодец, умный мальчик. Он понимает, что в INEOS у него еще все впереди и что еще рановато ему лезть в уретру при наличии ветерана Томаса.
    Победы желаю Джи, пусть возьмет свой второй тур, а потом хоть трава не расти. Чтобы потом не вякали, что в прошлом году была случайность.
  • Sezar
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    Sezar-Фото

    До Изерана  протагонистами будет Мовистар и Инеос. На Тине начнется развоз от Годю со сбросом Филиппа и не потянувших генералов.

  • Ice
    Совместное заявление команд In ... (12)
    Ice-Фото

    Цитата: ingvarfrey
    Цитата: Николай Степаныч
    Нет, не смешно. Смешно - это верить в то, что организаторов заботит исключительно национальная принадлежность гонщиков и все кругом подсуживают своим. Хотя столько обратных примеров было.
    Смешно - верить, что Жужу так вдохновляет жёлтая майка. .

    Цитата: Николай Степаныч
    О
    В мире нет ничего беспристрастного, вы исключает простые человеческие слабости.

    Простое занудство и стремление во всем увидеть заговор))) таких как вы - сотни тысяч) Только доказательств всегда ноль, все прикрывается банальщиной типа "Остальное - лирика", или "В мире нет ничего беспристрастного". Капитан Очевидность в деле))) Организаторы устут ваше мнени, оно их очень беспокоитbiggrin

  • Shega
    Жулиан Алафилипп защитил жёлту ... (6)
    Shega-Фото
    Они же собирались выиграть Тур за один - два этапа... ну, вот эти этапы и наступили)
    Не выиграет француз. Не дадут. А так хочется чуда!))
  • axel
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    axel-Фото
    Цитата: Anna P.
    Из Cyclling News:
    "Неразбериха с тем, кто приказал атаковать Берналю, до сих пор неясна: противоречивые сообщения поступают со всех сторон, но тот факт, что атака Томаса эффективно сократила преимущество Берналя, казалось, наводит на мысль, что в команде есть проблемы с коммуникацией.

    вы удосужились перепостить досужие вымыслы журналистов потому что вам самой хочется очень верить в это. вместо того, что перепостить совершенно конкретные интервью действующих персон по этой ситуации на том же ресурсе: http://www.cyclingnews.com/news/tour-de-france-bernal-says-thomas-okd-galibier-
    attack/
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (84)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень часто когда вижу Луценко : предстовляю Винокурова. Интересно чем бы закончился этап, если бы на месте Луценко был Винокуров?

  • rude_rider
    Жулиан Алафилипп защитил жёлту ... (6)
    rude_rider-Фото

    я в шоке от соперников Алафиллипа..помоему им всем взятку дали чтоб француз выиграл)))

  • SportSpirit
    Гороховая майка - для Романа Б ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Тем не менее, это много лучше, чем спихануть и сойти или загрустить и углубиться в саморефлексии, когда первональные надежды и амбиции пошли по наклонной. 

     

    + этапы с хорошими шансами для Барде еще есть)

     

     

  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    rude_rider-Фото

    надоело смотреть на эту гонку

     

    все вдруг стали бугалтерами

    что то там высчитывают

     

    эх Конты на них нет

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