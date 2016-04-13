Тибо Пино сошёл с Тур де Франс-2019 на 19 этапе

Цитата: ingvarfrey

Цитата: Николай Степаныч

Нет, не смешно. Смешно - это верить в то, что организаторов заботит исключительно национальная принадлежность гонщиков и все кругом подсуживают своим. Хотя столько обратных примеров было.

Цитата: Николай Степаныч

О

Смешно - верить, что Жужу так вдохновляет жёлтая майка. .В мире нет ничего беспристрастного, вы исключает простые человеческие слабости.