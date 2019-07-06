Тур де Франс-2019: Гороховая майка. Претенденты

Белая майка в красный горох – почётное одеяние лучшего горного гонщика Тур де Франс. Победителем этой классификации стать нелегко и шанс побороться есть у многих. В последние годы борьба за звание горного короля становилась украшением этапов. Хотя генеральщики могут в пылу борьбы за победу на французском Гран-туре захватить и гороховую майку, скорее всего, 106-й выпуск Тур де Франс подарит нам борьбу звание лучшего горного гонщика среди специалистов в данной номинации.

Впервые в истории Тур де Франс 3 этапа будут финишировать на высотах более 2000 м над уровнем моря. Также покорят вершины Галибье и Изеран, расположенную на отметке 2 770 м над уровнем моря - наивысшая точка Тур де Франс-2019. На восьми этапах на горных вершинах будут разыграны "Бонусные премии" с бонификацией 8, 5 и 2 секунды в генеральную классификацию для первых трех велогонщиков. Прошлогодний победитель горного зачета Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) стартует в гонке, а также стартует горный король Джиро д'Италия-2019 Джулио Чикконе (Giulio Ciccone).

В этом году основная битва за горные очки начнется с 12 этапа и завершится на вершине Валь Торан на 20 этапе, где первый гонщик получит 40 очков. Организаторы Тур де Франс-2019 решили удваивать горные очки только на вершинах, расположенных выше 2 000 м над уровнем моря, основная масса таких вершин расположена в Альпах. Гороховая майка, скорее всего, достанется гонщикам, которые будут бороться за неё из отрывов.

Горы на Тур де Франс-2019:

5 горных премий высшей категории (Categorie H);

13 горных премий 1 категории;

12 горных премий 2 категории;

21 горных премий 3 категории;

14 горных премий 4 категории.

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

Удвоение очков:

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Турмале - Col du Tourmalet на финише 14 этапа;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д'Изоар - Col d'Izoard на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Галибье - Col du Galibier на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д’Изеран - Col de l'Iseran на 19 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Валь Торан - Val Thorens на финише 20 этапа;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де Вар - Col de Vars на 18 этапе;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Тинь - Tignes на 19 этапе;

18 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2019 - максимум для одного велогонщика составит 102 очка.

Победитель горной классификации Тур де Франс-2019 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).



Претенденты:

Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step)

Photo © ASO/Bruno BADE/Alex Broadway

Возраст: 27

Количество участий в Тур де Франс: 2

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2018.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Возраст: 24

Количество участий в Тур де Франс: 0

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 0







Варран Баргий (Arkea - Samsic)

Возраст: 27

Количество участий в Тур де Франс: 4

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году





Томас Де Гендт (Lotto Soudal)







Возраст: 32

Количество участий в Тур де Франс: 6

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году







Алессандро Де Марки (ССС)

Возраст: 33

Количество участий в Тур де Франс: 3

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 6-е в 2014 году



Лилиан Кальмежан (Total Direct Energie)

Возраст: 26

Количество участий в Тур де Франс: 2

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 22-е в 2018 и 2017 годах



Хесус Эррада (Cofidis)

Возраст: 28

Количество участий в Тур де Франс: 4

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 21-е место в 2014 году

