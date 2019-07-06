VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2019: Гороховая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2019: Гороховая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  Белая майка в красный горох – почётное одеяние лучшего горного гонщика Тур де Франс. Победителем этой классификации стать нелегко и шанс побороться есть у многих. В последние годы борьба за звание горного короля становилась украшением этапов. Хотя генеральщики могут в пылу борьбы за победу на французском Гран-туре захватить и гороховую майку, скорее всего, 106-й выпуск Тур де Франс подарит нам борьбу звание лучшего горного гонщика среди специалистов в данной номинации.

 

  Впервые в истории Тур де Франс 3 этапа будут финишировать на высотах более 2000 м над уровнем моря. Также покорят вершины Галибье и Изеран, расположенную на отметке 2 770 м над уровнем моря - наивысшая точка Тур де Франс-2019. На восьми этапах на горных вершинах будут разыграны "Бонусные премии" с бонификацией 85 и 2 секунды в генеральную классификацию для первых трех велогонщиков. Прошлогодний победитель горного зачета Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) стартует в гонке, а также стартует горный король Джиро д'Италия-2019 Джулио Чикконе (Giulio Ciccone).

 

  В этом году основная битва за горные очки начнется с 12 этапа и завершится на вершине Валь Торан на 20 этапе, где первый гонщик получит 40 очков. Организаторы Тур де Франс-2019 решили удваивать горные очки только на вершинах, расположенных выше 2 000 м над уровнем моря, основная масса таких вершин расположена в Альпах. Гороховая майка, скорее всего, достанется гонщикам, которые будут бороться за неё из отрывов.

 

 

Горы на Тур де Франс-2019:

5 горных премий высшей категории (Categorie H);
13 горных премий 1 категории;
12 горных премий 2 категории;
21 горных премий 3 категории;
14 горных премий 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

Удвоение очков:

 

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Турмале - Col du Tourmalet на финише 14 этапа;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д'Изоар - Col d'Izoard на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Галибье - Col du Galibier на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д’Изеран - Col de l'Iseran на 19 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Валь Торан - Val Thorens на финише 20 этапа;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де Вар - Col de Vars на 18 этапе;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Тинь - Tignes на 19 этапе;

 

18 этап - самый "урожайный" этап на горные очки на Тур де Франс-2019 - максимум для одного велогонщика составит 102 очка. 

 

Победитель горной классификации Тур де Франс-2019 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).

 


Претенденты:

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step)  

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель горной классификации Тур де Франс-2018

Photo © ASO/Bruno BADE/Alex Broadway

 

Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 2
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2018. 

 

 

 

 Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

 

Джулио Чикконе получил премию Trofeo Bonacossa и выиграл майку горного короля Джиро д’Италия-2019

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Возраст: 24
Количество участий в Тур де Франс: 0
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 0

 



Варран Баргий (Arkea - Samsic)

 

 

Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 4
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году 



Томас Де Гендт (Lotto Soudal)

 



 

 

 

Возраст: 32
Количество участий в Тур де Франс: 6
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году

 

 Алессандро Де Марки (ССС)

Возраст: 33
Количество участий в Тур де Франс: 3
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 6-е в 2014 году

 

Лилиан Кальмежан (Total Direct Energie)

 

Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 2
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 22-е в 2018 и 2017 годах

 

Хесус Эррада (Cofidis)

Возраст: 28
Количество участий в Тур де Франс: 4
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 21-е место в 2014 году

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс гороховая майка Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2019 Мировой Тур UCI WorldTour превью горная классификация

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто станет обладателем гороховой майки Тур де Франс-2019?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде доволен св ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    А может майку горного короля? Если форма и здороьве позволят будет держатся среди лидеров, а значит финишировать где в 10-ке (хотелось бы). Хотя от Мувиков на "красный горох" скорее Ланда Мэана

  • Zhanzhak
    Менеджер Sunweb удивлён новост ... (7)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо, теперь понятно.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019: Зеленая май ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    При таком рельефе (особенно на 3-й недели) рискну поставить для Майкла 'Блынк-Блинк' Мэтьюза. Если брать "чистых" спринтеров тогда скорей всего Дилан из Джамбо-Висмы

    Цитата: glebas
    Как-то Ван Арта совсем забыли, а он могет))

    Кстати, это очень классный вариант, который (я думаю) понравился бы многим, но при живом то Грюневегене...разве что "план Бэ"

  • tim147
    Алехандро Вальверде доволен св ... (12)
    tim147-Фото

    Несколько слов относительно перспектив на победу любимого моему сердцу Вальверде, без учета того, что говорит о них вслух сам "старый лис". Прошу прощения, что буду говорить о прописных истинах, и тем не менее существует только 3-4 рецепта успеха на гранд-турах: 1. Рецепт условного Фёклера (наименее вероятный) - улизнуть в перспективный отрыв и затем зубами защищать достигнутое преимущество; 2. Рецепт Пантани - кинуть соперникам в горах несколько минут и отдержаться в разделке;3.Рецепт Индурайна - кинуть в разделке соперникам несколько минут и успешно защищаться в горах;4.Бухгалтерский рецепт - для универсалов, способных копить по крупицам  преимущество как в горах, так и в разделках. Возможностям Вальверде, также как и большинства его соперников более всего соответствует рецепт №4, однако  в случае Алехандро следует учесть такие негативные факторы, как критический возраст, печально традиционный почти на каждом гранд-туре Giornata No, высотную гипоксию на фоне трех финишей на высоте более 2 км, а также командную разделку, в которой нынешний состав Мувистар явно слаб. Ergo, выиграть ТдФ Вальверде сможет только в случае, если по каким-то причинам отпадут Томас, Берналь,Фульсан, Нибали, Пино, Кинтана, оба Йейтса, а также Барде, Ланда, Порт, Закарин, Уран и Мас (?) - кажется, никого не забыл! Полагаю, все это хорошо известно самому Алехандро, так что он будет искренне рад, выиграв хотя бы один этап! 

    P.S. Нелишне вспомнить, что единственную Вуэльту он выиграл благодаря механическим проблемам  Эванса и и слабой форме Бассо и Винокурова. 

  • Earl57
    Алехандро Вальверде доволен св ... (12)
    Earl57-Фото
    С возрастом у Вальверде характер поменяется? И жизненные принципы? Если он раньше он мог спокойно доезжать Тур во втором десятке генерала, то почему теперь не будет этого делать?
  • ironharley
    Алехандро Вальверде доволен св ... (12)
    ironharley-Фото
    вот скорее сюда +
  • Серафим
    Алехандро Вальверде доволен св ... (12)
    Серафим-Фото

     Не помню такого. Но все когда-нибудь в первый раз, почему бы и не учесть возраст?

  • Earl57
    Алехандро Вальверде доволен св ... (12)
    Earl57-Фото

    А можно узнать, когда Вальверде добровольно сходил с какого-либо ГТ, будь  то Тур, Джиро или Вуэльта? Чтобы не на скорой помощи увезли, а просто сам сошел потому что хорошего результата нет?

  • Серафим
    Состав команды EF Education Fi ... (4)
    Серафим-Фото
    Да, но где гитара?
  • Ayrton
    Состав команды EF Education Fi ... (4)
    Ayrton-Фото

    Фото занятное: Уран спеть решил что ли?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 июля

Fabio Aru (UAE Team Emirates)

Nicolas Roche (Team Sunweb)

Romain Le Roux (Team Arkea - Samsic)

Mihkel Raim (Israel Cycling Academy)

Nuno Bico (Burgos - BH)

4 июля

Dries De Bondt (Corendon - Circus)

Nicolai Brochner Nielsen (Riwal - Readynez Cycling Team)

Ibai Salas Zorrozua (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (15)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)