Совместное заявление команд Ineos и Jumbo-Visma

Заявление команд Ineos и Jumbo-Visma по поводу дисквалификации Люка Роу и Тони Мартина

Гонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин и гонщик команды Ineos Люк Роу были дисквалифицированы после 17-го этапа Тур де Франс-2019. Обе команды не согласны с решением судей, наказавших гонщиков за стычку на финальном подъёме, о чём сказали в совместном заявлении.

Люк Роу и Тони Мартин сделали совместное заявление, где признались, что были не правы, принесли друг другу извинения и сказали, что не имеют претензий друг к другу после инцидента.

Заявление команд Ineos и Jumbo-Visma: «Мы считаем, что комиссары гонки приняли слишком суровое решение, которое не совместимо с духом такой фантастической гонки, которая была до сих пор. Такой инцидент заслуживает штрафа и предупреждения, но, конечно, никак не исключения из гонки. Это должна быть «жёлтая карточка», а не «красная». Люк и Тони признали, что это была небольшая ссора на дороге в конце очень жаркого дня в седле. Эта стычка не затронула других гонщиков, не стала причиной невыгодного положения какой-либо команды. До финала этапа они доехали рядом, а затем пожали друг другу руки. В этом эпизоде не было никакого злого умысла, гонщики уважают друг друга. Мы считаем, что такое завершение их Тура несправедливо».

Заявление Люка Роу и Тони Мартина

Люк Роу: «Тур де Франс – одно из величайших и известнейших спортивных событий в мире. Я просто хочу попросить прощения у многочисленных зрителей, и, конечно, у Тони и команды Jumbo-Visma, а также у команды Ineso, болельщиков и моей семьи. Я подвёл многих людей, но больше всего семерых товарищей по команде, которые собираются бороться на последних трёх решающих этапах, а я не смогу им помочь.

Больше часа я провёл в фургоне UCI, просматривая видеозапись. Я пытался вести свою борьбу, но также пытался бороться с Тони. Это слишком. Мы были неправы, конечно, мы поступили плохо, но такое происходит в велоспорте бесчисленное количество раз в день. Думаю, отсылать нас домой – это слишком строго. Мне сейчас тяжело, но придётся это принять».

Тони Мартин: «Я сожалею. Это сильный шок. Я расстроен, ужасно себя чувствую, покидая команду на этой важной части гонки, где мы боремся за подиум в Париже. Оставлять команду ужасно, думаю, это суровое решение жюри, но мы должны его принять».