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Совместное заявление команд Ineos и Jumbo-Visma

Заявление команд Ineos и Jumbo-Visma по поводу дисквалификации Люка Роу и Тони Мартина

 

 

  Гонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин и гонщик команды Ineos Люк Роу были дисквалифицированы после 17-го этапа Тур де Франс-2019. Обе команды не согласны с решением судей, наказавших гонщиков за стычку на финальном подъёме, о чём сказали в совместном заявлении.

 

  Люк Роу и Тони Мартин сделали совместное заявление, где признались, что были не правы, принесли друг другу извинения и сказали, что не имеют претензий друг к другу после инцидента.

 

 

  Заявление команд Ineos и Jumbo-Visma: «Мы считаем, что комиссары гонки приняли слишком суровое решение, которое не совместимо с духом такой фантастической гонки, которая была до сих пор. Такой инцидент заслуживает штрафа и предупреждения, но, конечно, никак не исключения из гонки. Это должна быть «жёлтая карточка», а не «красная». Люк и Тони признали, что это была небольшая ссора на дороге в конце очень жаркого дня в седле. Эта стычка не затронула других гонщиков, не стала причиной невыгодного положения какой-либо команды. До финала этапа они доехали рядом, а затем пожали друг другу руки. В этом эпизоде не было никакого злого умысла, гонщики уважают друг друга. Мы считаем, что такое завершение их Тура несправедливо».

 

 

Заявление Люка Роу и Тони Мартина

 

 

 

 

  Люк Роу: «Тур де Франс – одно из величайших и известнейших спортивных событий в мире. Я просто хочу попросить прощения у многочисленных зрителей, и, конечно, у Тони и команды Jumbo-Visma, а также у команды Ineso, болельщиков и моей семьи. Я подвёл многих людей, но больше всего семерых товарищей по команде, которые собираются бороться на последних трёх решающих этапах, а я не смогу им помочь.

 

  Больше часа я провёл в фургоне UCI, просматривая видеозапись. Я пытался вести свою борьбу, но также пытался бороться с Тони. Это слишком. Мы были неправы, конечно, мы поступили плохо, но такое происходит в велоспорте бесчисленное количество раз в день. Думаю, отсылать нас домой – это слишком строго. Мне сейчас тяжело, но придётся это принять».

 

 Тони Мартин: «Я сожалею. Это сильный шок. Я расстроен, ужасно себя чувствую, покидая команду на этой важной части гонки, где мы боремся за подиум в Париже. Оставлять команду ужасно, думаю, это суровое решение жюри, но мы должны его принять».

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Теги к статье: Ineos Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Дорогие Тони и Люк! Дело не в вас, дело в Жулиане и Тибо. Им скажите спасибо.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь к Вино.
    Если Алафилип выиграет ТДФ, это будет что-то ненормальное.

    Это примерно то же самое, если бы сам Винокуров выиграл ТДФ в своё время.
    (Вино и Жужу похожи по специализации)

    Оставьте Винокурова в покое. Не надо ему приписывать то, что он не говорил.
    Он сказал всё по делу - Алафилипп не возьмет Тур.

    ЗЫ: Капнет уже завтра.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Алик, о какой порядочности идет речь?
    Армстронг обнародовал лишь потому, что его прижали.
    Он просто испугался, что лишится всего в своей жизни - бабла.

    Да, Ленс был Выдающимся гонщиком.
    Но, порядочным человеком он точно не был.

    Уж точно ВЫ более порядочный человек, чем Армстронг. 100% )

  • DIM
    Люк Роу и Тони Мартин сняты с ... (11)
    DIM-Фото

    Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец)))

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото

    Свет не очень хорошо передан, как считаете?

  • Shega
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    Shega-Фото

    "Когда я первый раз услышала о команде Астана и Винокурове, я была восхищена. Вот какой молодец - сам в прошом невероятный гонщик, споносров нашел, крутой командой управляет. Когда я узнала, что Астана содержиться на деньги налогоплательщиков - я была разочарована. А когда выяснилось, что еще и в самой стране обычные люди не особо довольны Астаной (так как команда в которой почти нет местных гонцов, содержится на бюджетные средства) - стало совсем неприятно.
    Когда спонсор - государство, можно говорить, что угодно. Коммерческий спонсор бы живо его заткнул."

    Если можно,пожалуйста, подкрепите все эти тезисы - большинство недовольны...содержится на деньги налогоплательщиков(разве государство - единственный спонсор команды?) ... живо бы заткнул... фактами, цифрами и примерами. Дабы было и эмоционально, и убедительно.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, будет победа из отрыва, 
    куда отберутся, в том числе, почти все претенденты на горох.

    Генералы будут играть в гляделки, 
    пытаясь понять кто чем дышит.

    Но, если кто-то из претендентов на общий зачет 
    будет близок к "джорната но", начнется битва.


    Отбор в отрыв будет тяжелым.

     

    Рискну предположить — Алафилип завтра расстанется с желтой майкой.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото
    Врядли.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Никогда прежде не видел этой работы Бакста. Совсем не в его стиле.
    Вы, похоже, что-то напутали.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Надеюсь, Чикконе завтра воскреснет за горох.

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    Alya-Фото
    Кркодилко, иди покушай.
    Будешь не такой озлобленный - можно будет с тобой поговорить за велоспорт.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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