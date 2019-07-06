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Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла


  Они были далеки от рекордов Эдди Меркса (Eddy Merckx). И не настолько известны, как три пятикратных победителя Тур де Франс (Tour de France) - Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), Бернар Ино (Bernard Hinault) и Мигель Индурайн (Miguel Indurain).


  В общей сложности, 67 велогонщиков надевали Жёлтую Майку лидера Тур де Франс, всего лишь на один день (или даже меньше). Они вошли в ряд избранных, надевавших жёлтую майку лидера, но остались скромными героями.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла - Presse Sports

 


  На Тур де Франс 1931 года, в конце второго этапа Макс Булла (Max Bulla) стал первым и последним «велогонщиком-туристом» облачившимся в жёлтую майку лидера Тур де Франс. Настоящая сенсация и уникальная страница в истории велоспорта.


  В то время существовали такие категории велогонщиков как «А» и «Велогонщик-Турист». Вторая категория велогонщиков на старте Тур де Франс-1931 составляла половину пелотона. Эти велогонщики не входили в состав какой-либо велокоманды – они были «индивидуалы».


  Тренируясь по большей части в составе национальных сборных, такие велогонщики не могли рассчитывать на какую-либо техническую помощь и были рады участвовать в Тур де Франс, даже не имея шанса играть первые роли. Но в тоже время большинство участников «индивидуалов» фактически выступали не хуже именитых чемпионов. Таким примером служит австрийский велогонщик Макс Булла. В Австрии в то время не было достаточного количества велосипедистов, и создать элитную команду не удалось.


Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла - Presse Sports  Своими выдающимися способностями Макс Булла успел блеснуть на Туре Германии (Tour d’Allemagne) в 1930 году. А в 1929 году он великолепно выступил в финале чемпионата мира, и лишь неудачный выбор передачи не позволил ему побороться за победу с Жоржем Ронссе (Georges Ronsse), Николасом Францем (Nicolas Frantz) и Альфредо Бинда (Alfredo Binda).


  На старте второго этапа Тур де Франс-1931, Макс Булла был заявлен как «велогонщик-турист», и в соответствии с регламентом, принял старт на 10 минут позже велогонщиков категории «А». Старт этапа проходил в городе Кан (Caen), велогонщикам предстояло проехать 212 км.


  Направляясь по маршруту этапа, финиш которого был намечен в городе Динан (Dinan), трём «велогонщикам-туристам» удалось приблизиться к основному пелотону. Этого оказалось достаточно, чтобы показать лучшее время на финише этапа.


  Таким образом, австриец Марк Булла, французы Рене Бернар (René Bernard) и Адриян Ван Виерст (Adrien Van Vierst) возглавили генеральную классификацию после 2-го этапа Тур де Франс-1931. А Макс Булла облачился в жёлтую майку лидера Тур де Франс.


  На следующий день французский спортивный журналист и организатор Большой Петли Анри Дегранж (Henri Desgrange), который буквально издевался в своих публикациях в газете «l’Auto» над участвующими в Тур де Франс-1931 звёздами велоспорта, неустанно нахваливал Макса Буллу:

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла - Presse Sports  «Нам выпала прекрасная возможность следовать за Максом Буллой во время гонки. Этот гармоничный мальчишка  с отличной посадкой крутил педали, казалось, не прилагая усилий, и смотрелся как велогонщик высшего класса. Сверкающие  умные глаза красноречиво говорили за него, не понимающего ни слова на нашем языке. Его искреннее дружелюбие и радость, манера поведения, напоминающая Андре Ледюка (Andre Leducq), завершали образ обладателя жёлтой майки".


  На следующем этапе, который стартовал в Динане, участникам Тур де Франс-1931, предстояло проехать этап протяжённостью 260 км. По дороге к финишу в Бресте (Brest) Макс Булла боролся как мог, но, несмотря на свою лидерскую майку, мелькавшую среди «велогонщиков-туристов», повторить подвиг предыдущего этапа он не смог, и уступил жёлтую майку.


  Максу Буллу удалось выиграть ещё два этапа, но от лидера Тур де Франс-1931 в итоговой генеральной классификации его отделяло 14 мест. Он закончил Тур де Франс-1931 на 15-й позиции общего рейтинга, и первым среди «индивидуалов».


  Стоит отметить, что Макс Булла остаётся единственным австрийским велогонщиком, возглавлявшим когда-либо генеральную классификацию Тур де Франс. С тех пор прошло 84 года, Австрия всё ещё ждёт возможность увидеть одного из своих велогонщиков в жёлтой майке лидера Тур де Франс.


Кроме того, ни одному австрийцу не удавалось затем выигрывать этапы Тур де Франс вплоть до 2005 года, когда на 14-м этапе победу одержал Георг Точниг (Georg Totschnig).

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла

 

По материалам letour.fr

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France велоспорт Гран-тур результаты Тур де Франс жёлтая майка история велоспорта страницы истории велоспорта Макс Булла Max Bulla велолайв

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6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    rude_rider-Фото

    возможно отрыву дадут шанс сегодня

     

    спринтеров могут высадить на последней горке так что он не будут гоняться за отрывом

    если только не команда Матьюса..он горки терпит

  • Hammill
    Петер Саган - обладатель зелён ... (7)
    Hammill-Фото

    По общему число побед - да, Петер превзойдёт, хотя сейчас они фактически равны. По монументам..., ну смотри, у Тома к 29 годам было выиграно 5 из 7 монументов, против всего двух у Сагана. Учитывая, что у Петера с возрастом скорее всего будет садиться финиш, и вряд ли он станет ощутимо выносливее, чего ему в конце на тяжёлых однодневках чаще всего и не достаёт, хотя бывают конечно же и дни, когда он выигрывает с позиции силы и победная Фландрия, и Рубэ тому пример. В общем, я не уверен, что за ближайшие 5-6 лет он наштампует ещё 5 монументов, но 5 Зелёных маек - вполне. Буду рад ошибиться на счёт суперклассик.

     

    П.С. И ты немного не понял. Идёт оценка не того, сколько всего он навыигрывает, а насколько элитным является однодневщиком, что в первую очередь определяется по монументам, а не Омлупам, Е3 и Вевельгемам.

  • Адриен
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    Адриен-Фото

    Знаю одно, друзья-болельщики - когда спортивными делами ведало ГОСУДАРСТВО, тогда и уровень выступлений во всех видах был совершенно иной. Несколько лет назад читал интервью нашего олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова. Ему журналистка говорит, мол, не повезло вам с временем, в котором выступали, если бы тогда были теперешние условия - намекая на профессиональные контракты, з.п. и т.п. - вот это было бы да ! На что он ей ответил - Если бы тогда было все как сейчас, я бы вообще не мог заниматься спортом... Вот в чем ВСЯ СУТЬ. Когда все зависит от "доброго дяди-спонсора", когда прибыль считается ОСНОВОЙ, и спортивная составляющая приносится в жертву расчету и золотому тельцу - считайте - ВСЁ, вместо спорта приходит ШОУ... Почему-то вспомнилась ВЕЛИКАЯ хоккейная серия СССР-Канада 1972 года. Тогда улицы буквально ПУСТЕЛИ во время матчей, как народ переживал, как радовался победам, если бы кто-то обозвал спортсменов "бездельниками", живущими за счет народных налогов - не знаю, наверное убили бы. А сколько пацанов тогда пришли в хоккейные секции - ТЫСЯЧИ, всех не брали, был отбор, конкурс. Вот он - ЗАЛОГ будущих побед, мировых достижений... А с кого сейчас российским пацанам - имея в виду велоспорт - брать пример ? На кого ровняться, кому подрожать ? Чей пример ПРИВЛЕЧЕТ их в большой велоспорт ? Скольких потенциальных талантов МИРОВОГО уровня уже потеряно ?

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: salomon
    Ineos просто бесит

    На этом вы могли бы и закончить свой комментарий. Вас просто бесит инеос. Бесит всем. Даже обычной работой по защите капитанов. На самом деле, похоже, что он вас бесит просто своим существованием и присутствием на ТДФ.

  • sixpack
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    sixpack-Фото

    никаких психо и аватарок. Чуток выше Вы измерили цены мротами, по своей прихоти устанавливаемым прав-вами без необходимости. Так что направление понятно из Ваших же слов, и гадать не надо. А если бы МРОТ был бы 0, как в Сингапуре?

     

    Я не называю людей  бездельниками только потому, что они работают в сферах, без необходимости подмятых гос-вом. И подобное отношение к народу считаю высокомерной наглостью, обусловленной, видимо, отсутствием культуры. Впрочем, Вам не впервой.

  • VeloVelo
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Лёш, не ведись )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Кристоф, эх Сашка, победа была так близка. 
    Надеюсь, еще возьмет. 

  • LLL
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    LLL-Фото
    Вкусно пишете.
  • Alya
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    Alya-Фото
    Диагнозы по аватарке и диванные психотерапевты подъехали.

    А почему вы не называете бездельников бездельниками только на основании их многочисленности?

    Про обсуждение только невелосипедных вопросов. Я не люблю обсуждать то, в чем ничего не понимаю. Тут принято рассуждать так, словно сегодня утром лично кофе с половиной пелотона пили.
    Даже тренер, который с детства ведет ребенка и знает каждую кочку на трассе не всегда может предугадать исход гонки. А уж диванный болельщик, вооруженный только знаниями из интернета и телевизора...
    ПОэтому я предпочитаю просто болеть за любимых спортсменов. Радоваться их победам и огорчаться поражениям. А не рассуждать о том, кому сегодня ветер-рельеф-фаза луны помешала выиграть.
  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Спасибо Серафим!

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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