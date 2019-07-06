Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла



Они были далеки от рекордов Эдди Меркса (Eddy Merckx). И не настолько известны, как три пятикратных победителя Тур де Франс (Tour de France) - Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), Бернар Ино (Bernard Hinault) и Мигель Индурайн (Miguel Indurain).



В общей сложности, 67 велогонщиков надевали Жёлтую Майку лидера Тур де Франс, всего лишь на один день (или даже меньше). Они вошли в ряд избранных, надевавших жёлтую майку лидера, но остались скромными героями.



На Тур де Франс 1931 года, в конце второго этапа Макс Булла (Max Bulla) стал первым и последним «велогонщиком-туристом» облачившимся в жёлтую майку лидера Тур де Франс. Настоящая сенсация и уникальная страница в истории велоспорта.



В то время существовали такие категории велогонщиков как «А» и «Велогонщик-Турист». Вторая категория велогонщиков на старте Тур де Франс-1931 составляла половину пелотона. Эти велогонщики не входили в состав какой-либо велокоманды – они были «индивидуалы».



Тренируясь по большей части в составе национальных сборных, такие велогонщики не могли рассчитывать на какую-либо техническую помощь и были рады участвовать в Тур де Франс, даже не имея шанса играть первые роли. Но в тоже время большинство участников «индивидуалов» фактически выступали не хуже именитых чемпионов. Таким примером служит австрийский велогонщик Макс Булла. В Австрии в то время не было достаточного количества велосипедистов, и создать элитную команду не удалось.



Своими выдающимися способностями Макс Булла успел блеснуть на Туре Германии (Tour d’Allemagne) в 1930 году. А в 1929 году он великолепно выступил в финале чемпионата мира, и лишь неудачный выбор передачи не позволил ему побороться за победу с Жоржем Ронссе (Georges Ronsse), Николасом Францем (Nicolas Frantz) и Альфредо Бинда (Alfredo Binda).



На старте второго этапа Тур де Франс-1931, Макс Булла был заявлен как «велогонщик-турист», и в соответствии с регламентом, принял старт на 10 минут позже велогонщиков категории «А». Старт этапа проходил в городе Кан (Caen), велогонщикам предстояло проехать 212 км.



Направляясь по маршруту этапа, финиш которого был намечен в городе Динан (Dinan), трём «велогонщикам-туристам» удалось приблизиться к основному пелотону. Этого оказалось достаточно, чтобы показать лучшее время на финише этапа.



Таким образом, австриец Марк Булла, французы Рене Бернар (René Bernard) и Адриян Ван Виерст (Adrien Van Vierst) возглавили генеральную классификацию после 2-го этапа Тур де Франс-1931. А Макс Булла облачился в жёлтую майку лидера Тур де Франс.



На следующий день французский спортивный журналист и организатор Большой Петли Анри Дегранж (Henri Desgrange), который буквально издевался в своих публикациях в газете «l’Auto» над участвующими в Тур де Франс-1931 звёздами велоспорта, неустанно нахваливал Макса Буллу:

«Нам выпала прекрасная возможность следовать за Максом Буллой во время гонки. Этот гармоничный мальчишка с отличной посадкой крутил педали, казалось, не прилагая усилий, и смотрелся как велогонщик высшего класса. Сверкающие умные глаза красноречиво говорили за него, не понимающего ни слова на нашем языке. Его искреннее дружелюбие и радость, манера поведения, напоминающая Андре Ледюка (Andre Leducq), завершали образ обладателя жёлтой майки".



На следующем этапе, который стартовал в Динане, участникам Тур де Франс-1931, предстояло проехать этап протяжённостью 260 км. По дороге к финишу в Бресте (Brest) Макс Булла боролся как мог, но, несмотря на свою лидерскую майку, мелькавшую среди «велогонщиков-туристов», повторить подвиг предыдущего этапа он не смог, и уступил жёлтую майку.



Максу Буллу удалось выиграть ещё два этапа, но от лидера Тур де Франс-1931 в итоговой генеральной классификации его отделяло 14 мест. Он закончил Тур де Франс-1931 на 15-й позиции общего рейтинга, и первым среди «индивидуалов».



Стоит отметить, что Макс Булла остаётся единственным австрийским велогонщиком, возглавлявшим когда-либо генеральную классификацию Тур де Франс. С тех пор прошло 84 года, Австрия всё ещё ждёт возможность увидеть одного из своих велогонщиков в жёлтой майке лидера Тур де Франс.



Кроме того, ни одному австрийцу не удавалось затем выигрывать этапы Тур де Франс вплоть до 2005 года, когда на 14-м этапе победу одержал Георг Точниг (Georg Totschnig).

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла

