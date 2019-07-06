Калеб Юэн – победитель 16 этапа Тур де Франс-2019

Дубль Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

Калеб Юэн сделал дубль, выиграв два этапа на Тур де Франс-2019. 16-й этап развивался по сценарию спринтерского. В отрыв сразу после старта уехали пять гонщиков, которых пелотон не опускал больше чем на три минуты. Отрыв дня догнали за 2,5 км до финиша.

Был разыгран общий спринт, в котором, как и на 11-м этапе, 25-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal обошёл Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Обладатель зелёной майки Петер Саган (Bora-hansgrohe), финишировал 4-м. Этап осложнил не столько рельеф, сколько погода - жара под 40 градусов.



Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Калеб Юэн: «Сегодня было так жарко, мне было очень тяжело. Даже думал сказать Максиму Монфору, чтобы он перестал работать в голове пелотона, потому что мне казалось, что я не смогу удержаться до конца. На нескольких подъёмах я намучился, но потом внезапно обнаружил, что нахожусь на хорошей позиции.

Утром перед стартом в Ниме мы с командой провели разведку финальных километров, поэтому знали, чего ожидать. Длинная финишная прямая – не всегда самый лёгкий финиш, потому что сложнее рассчитать и время спринта, и позицию. Яспер Де Бюст потрясающе развёз меня, а потом я сел на колесо гонщиков Quick Step. Решил спуртовать рано, но в итоге это оказалось верным решением.

Эта победа особенная для меня, так как впервые на гонку приехали жена и дочь. Невероятно и прекрасно, что смог отпраздновать победу вместе с ними.

Мне было сложно сохранить уверенность в себе после нескольких вторых и третьих мест. Наконец, я победил на 11-м этапе. А следующий этап для спринтеров сразу принёс и вторую победу, это потрясающе!»

Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «Максим Монфор сегодня проделал огромную работу, держал отрыв близко, хотя в конце этапа пришлось побороться, чтобы вернуть его. Последние два года мы не выигрывали этапы, но теперь спонсоры согласны, что у нас получился великолепный Тур. Завтра, возможно, последний шанс для отрыва.

Юэн не слишком нуждается в развозе. Он умеет перепрыгивать с колеса на колесо, и он продолжает выигрывать. Нам просто надо вывозить его на хорошую позицию за два километра до финиша, а дальше он сам сможет закончить. Если мы строим для него развозящий поезд, он обычно финиширует вторым или третьим. Но когда он сам ищет колесо, он побеждает».

Роджер Клюге (Lotto Soudal): «Мы рады, победа – лучший способ начать неделю после дня отдыха. Теперь мы надеемся и на победу в Париже. Из-за круговых развязок и поворотов, узких частей дороги спринт получился немного обрывочным. Мы вышли вперёд, наверное, слишком рано для спринта, но, по крайней мере, проехали безопасно, по лучшей траектории, сберегли силы. Я видел, что Калеб сел на колесо Груневегена, а потом спринтовал.

Сейчас все спринтеры одного уровня, главное – позиция в спринте. Калеб – один из самых быстрых среди гонщиков небольшого роста. Думаю, на финишах со встречным ветром, как на Джиро, он показал, что если выходит с колеса, у него более аэродинамичная посадка, чем он пользуется».

Дилан Груневеген: «В тот момент, когда я хотел начать спринт, Юэн ускорился. В результате я оказался заперт. Когда нашёл пространство для спринта, финиш уже был слишком близко, чтобы его обойти. Жаль, особенно потому, что это один из немногих оставшихся шансов. Мы вышли вперёд рановато, и, конечно, нам не хватает Ваута ван Арта. Теперь постараюсь выжить в Альпах и затем мы снова поборемся в Париже».

Петер Саган: «Сегодня чувствовал себя как в духовке. Это был равнинный этап, мне было важно проконтролировать, чтобы мои соперники не набрали слишком много очков на промежуточном спринте, а потом на финиша. Я сделал всё, что мог. Мои товарищи отлично отработали, но, к сожалению, я оказался заперт на финальных метрах. И я всё равно финишировал 4-м, сохранил лидерство в очковой классификации».