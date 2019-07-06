VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Калеб Юэн – победитель 16 этапа Тур де Франс-2019

Дубль Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

 

 

  Калеб Юэн сделал дубль, выиграв два этапа на Тур де Франс-2019. 16-й этап развивался по сценарию спринтерского. В отрыв сразу после старта уехали пять гонщиков, которых пелотон не опускал больше чем на три минуты. Отрыв дня догнали за 2,5 км до финиша.

 

  Был разыгран общий спринт, в котором, как и на 11-м этапе, 25-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal обошёл Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Обладатель зелёной майки Петер Саган (Bora-hansgrohe), финишировал 4-м. Этап осложнил не столько рельеф,  сколько погода - жара под 40 градусов.

 

Калеб Юэн – победитель 16 этапа Тур де Франс-2019

 

Калеб Юэн – победитель 16 этапа Тур де Франс-2019

 

Калеб Юэн – победитель 16 этапа Тур де Франс-2019


Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

  Калеб Юэн: «Сегодня было так жарко, мне было очень тяжело. Даже  думал сказать Максиму Монфору, чтобы он перестал работать в голове пелотона, потому что мне казалось, что я не смогу удержаться до конца. На нескольких подъёмах я намучился, но потом внезапно обнаружил, что нахожусь на хорошей позиции.

 

Утром перед стартом в Ниме мы с командой провели разведку финальных километров, поэтому знали, чего ожидать. Длинная финишная прямая – не всегда самый лёгкий финиш, потому что сложнее рассчитать и время спринта, и позицию. Яспер Де Бюст потрясающе развёз меня, а потом я сел на колесо  гонщиков Quick Step. Решил спуртовать рано, но в итоге это оказалось верным решением.

 

Эта победа особенная для меня, так как впервые на гонку приехали  жена и дочь. Невероятно и прекрасно, что смог отпраздновать победу вместе с ними.

 

Мне было сложно сохранить уверенность в себе после нескольких вторых и третьих мест. Наконец, я победил на 11-м этапе. А следующий этап для спринтеров сразу принёс и вторую победу, это потрясающе!»

 

  Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «Максим Монфор сегодня проделал огромную работу, держал отрыв близко, хотя в конце этапа пришлось побороться, чтобы вернуть его. Последние два года мы не выигрывали этапы, но теперь спонсоры согласны, что у нас получился великолепный Тур. Завтра, возможно, последний шанс для отрыва.

 

  Юэн не слишком нуждается в развозе. Он умеет перепрыгивать с колеса на колесо, и он продолжает выигрывать. Нам просто надо вывозить его на хорошую позицию за два километра до финиша, а дальше он сам сможет закончить. Если мы строим для него развозящий поезд, он обычно финиширует вторым или третьим. Но когда он сам ищет колесо, он побеждает».

 

  Роджер Клюге (Lotto Soudal): «Мы рады, победа – лучший способ начать неделю после дня отдыха. Теперь мы надеемся и на победу в Париже. Из-за круговых развязок и поворотов, узких частей дороги спринт получился немного обрывочным. Мы вышли вперёд, наверное, слишком рано для спринта, но, по крайней мере, проехали безопасно, по лучшей траектории, сберегли силы. Я видел, что Калеб сел на колесо Груневегена, а потом спринтовал.

 

  Сейчас все спринтеры одного уровня, главное – позиция в спринте. Калеб – один из самых быстрых среди гонщиков небольшого роста. Думаю, на финишах со встречным ветром, как на Джиро, он показал, что если выходит с колеса, у него более аэродинамичная посадка, чем он пользуется».

 

  Дилан Груневеген: «В тот момент, когда я хотел начать спринт, Юэн ускорился. В результате я оказался заперт. Когда нашёл пространство для спринта, финиш уже был слишком близко, чтобы его обойти. Жаль, особенно потому, что это один из немногих оставшихся шансов. Мы вышли вперёд рановато, и, конечно, нам не хватает Ваута ван Арта. Теперь постараюсь выжить в Альпах и затем мы снова поборемся в Париже».

 

  Петер Саган: «Сегодня чувствовал себя как в духовке. Это был равнинный этап, мне было важно проконтролировать, чтобы мои соперники не набрали слишком много очков на промежуточном спринте, а потом на финиша. Я сделал всё, что мог. Мои товарищи отлично отработали, но, к сожалению, я оказался заперт на финальных метрах. И я всё равно финишировал 4-м, сохранил лидерство в очковой классификации».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Не ждите чуда! Герайнт! Не в этот раз! Слишком часто! Как говорят бритиши “too much”...

    Если ошибусь - респектище ГТ!
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
    На этих страницах есть один юзер Адриен. Вот он все по делу написал вокруг темы и слова "Астана" и поведения некоторых ботов при упоминания этого раздражительного для их глаз и ушей магического слова. Ни прибавить, ни убавить...прям.в точку.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    Ну, Алафилип не пример (пока!) он сам от себя этого не ожидал. В Ваших словах может и есть зерно истины, но у меня несколько иное видение.
    Да и Мартинелли пока не ошибался с выбором ребят, вот где глаз-алмаз, так что им виднее, что и как.
    Наши мнения, так и останутся нашими.

    Я наверное слишком эмоционально отношусь к велоспорту, у меня эмоции берут верх над разумом. И этим все сказано. Когда ушёл Нибали меня год кошки грызли :() Вот так же мне будет жаль если уйдёт Якоб или Лулу Санчес (!!! Если вдруг уйдёт). Так что очень надеюсь на передподписание Фульсанга.
  • Konstantin41
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Konstantin41-Фото
    Вы явно не умеете читать. Я же написал : результаты на ГТ. Раньше Астана реально боролась за победу на гт, сейчас уже такого нет, или вы реально верите, что Фульсанг или Лопес могут выиграть гт? В принципе, при удачном раскладе Лопес может заползти на подиум , но это максимум. А победа на гт, это не для сегодняшней Астаны. Нет сейчас в команде ни Нибали, ни Контадора, ни даже Ару. Поэтому я и писал, что не та Астана. Снимите розовые очки и увидите это. А то всё у вас прекрасно)))
  • Адриен
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Адриен-Фото
    Профессиональная спортивная команда - это не благотворительная организация. Будь в Астане бюджет, как в Инеос, я бы был на все 100 с вами согласен. А когда стоит выбор - или подающий надежды генеральщик или ПОЖИЛОЙ Фульсанг с ТУМАННЫМИ перспективами - ЧТО ВЫБРАТЬ ? Вернее - КОГО ? Вот вам по весне после успехов Астаны было тепло и радостно . Очень хорошо. Но все же мы рассматриваем все эти успехи как ПРОЛОГ перед ГТ ! Пролог удался, согласен . А как с ОСНОВОЙ ?! А вот НИКАК ! Посмотрите на Quick Step. Вот где и пролог, и завязка с развязкой, и эпилог ПРЕДСКАЗУЕМО будет великолепный. Что творит Алафилипп - вот КЛАССИК ! Может быть, вот такому надо отдельный бюджет выбивать, на подобных деньги тратить ? А держаться за Фульсанга - это расписываться , извините,во ВТОРОСОРТНОСТИ, или, если по мягче - во ВТОРОСТЕПЕННОСТИ.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    .... в моей болельщицкой жизни. ;))) спасибо!
  • Михаил Морозов
    Жулиан Алафилипп: «Моя желтая ... (5)
    Михаил Морозов-Фото

    Сегодня Мас приехал в ариергарде, отдал еще 8 минут с лишним.
    Кажется пару дней назад Квики решили-таки бороться за высокое место Жужу в ГК, а то и за защиту майки. Мас очевидно набирает время, чтобы уезжать в отрыв и помогать Жужу в высоких горах. Завтра еще минут 10-15 хапнет и его начнут отпускать.

  • Arciv
    Стевен Крёйсвейк удержался в т ... (5)
    Arciv-Фото
    [quote=el kun]Рабобанк возвращается ??Рад за человека в которого на аватарке форма рабобанкаСори не помню ник[/ Если я,то спасибо)) болею за него,хоть бы подиум зацепил. Близок как никогда
  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Shega-Фото
    Если Вам не сложно, давайте не передергивать во имя саркастического блеска. Фрумми ... прекращение Тура... как-то не совсем к месту, исходя из начального текста.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 июля

Nacer Bouhanni (Cofidis)

Filippo Ganna (Team INEOS)

Jaume Sureda Morey (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (132)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)