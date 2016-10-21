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Герант Томас: «Не думаю, что падение на меня повлияет»

  Герант Томас не пострадал при падении на 16-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Герант Томас избежал травм на 16-м этапе Тур де Франс-2019, упав за 129 км до финиша при прохождении поворота. 33-летний британский гонщик команды Ineos быстро поднялся, пересел на другой велосипед, а затем  вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Ваута Пулса и Джонатана Кастровьехо. Как после финиша объяснил британский гонщик, он лишь свёз кожу на месте зажившей ссадины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Герант Томас: «Я просто свёз старую рану, поэтому было немного крови. В момент падения я держался одной рукой за руль, переключатель передач заклинило, и я вылетел из седла на повороте.

 

  Я понял, что пелотон не включился, так что мне надо было просто вернуться в группу. Хотя, конечно, происшествие неприятное. Если честно, такой странный инцидент.

 

 Не думаю, что падение на меня повлияет, выглядит хуже, чем есть на самом деле».

 

  Эган Берналь: «Сегодня был очень жаркий день. Хотя, должен признать, мне нравится такая погода. Что касается Геранта, то он в порядке. Он упал, но без последствий. Не думаю, что это падение повлияет на него в ближайшие дни. Мы подходим к Алльпам. Горы будут длиннее и круче. Они больше подходят для колумбийского стиля горовосхождения. Я готов и чувствую себя хорошо».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Герант в порядке, он сам был немного удивлён тем, что случилось. Но он быстро подъехал к врачу, у него только небольшое поверхностное повреждение, так что всё нормально. Нам повезло. Мы не видели инцидента, единственное, что поняли, что он упал на левую сторону, но с ним всё хорошо. Мы спросили, хочет ли он снова поменять велосипед (вернуться на свой), но он сказал, что всё в порядке».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 21.10.2016

    Не ждите чуда! Герайнт! Не в этот раз! Слишком часто! Как говорят бритиши “too much”...

    Если ошибусь - респектище ГТ!

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Не ждите чуда! Герайнт! Не в этот раз! Слишком часто! Как говорят бритиши “too much”...

    Если ошибусь - респектище ГТ!
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
    На этих страницах есть один юзер Адриен. Вот он все по делу написал вокруг темы и слова "Астана" и поведения некоторых ботов при упоминания этого раздражительного для их глаз и ушей магического слова. Ни прибавить, ни убавить...прям.в точку.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    Ну, Алафилип не пример (пока!) он сам от себя этого не ожидал. В Ваших словах может и есть зерно истины, но у меня несколько иное видение.
    Да и Мартинелли пока не ошибался с выбором ребят, вот где глаз-алмаз, так что им виднее, что и как.
    Наши мнения, так и останутся нашими.

    Я наверное слишком эмоционально отношусь к велоспорту, у меня эмоции берут верх над разумом. И этим все сказано. Когда ушёл Нибали меня год кошки грызли :() Вот так же мне будет жаль если уйдёт Якоб или Лулу Санчес (!!! Если вдруг уйдёт). Так что очень надеюсь на передподписание Фульсанга.
  • Konstantin41
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Konstantin41-Фото
    Вы явно не умеете читать. Я же написал : результаты на ГТ. Раньше Астана реально боролась за победу на гт, сейчас уже такого нет, или вы реально верите, что Фульсанг или Лопес могут выиграть гт? В принципе, при удачном раскладе Лопес может заползти на подиум , но это максимум. А победа на гт, это не для сегодняшней Астаны. Нет сейчас в команде ни Нибали, ни Контадора, ни даже Ару. Поэтому я и писал, что не та Астана. Снимите розовые очки и увидите это. А то всё у вас прекрасно)))
  • Адриен
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Адриен-Фото
    Профессиональная спортивная команда - это не благотворительная организация. Будь в Астане бюджет, как в Инеос, я бы был на все 100 с вами согласен. А когда стоит выбор - или подающий надежды генеральщик или ПОЖИЛОЙ Фульсанг с ТУМАННЫМИ перспективами - ЧТО ВЫБРАТЬ ? Вернее - КОГО ? Вот вам по весне после успехов Астаны было тепло и радостно . Очень хорошо. Но все же мы рассматриваем все эти успехи как ПРОЛОГ перед ГТ ! Пролог удался, согласен . А как с ОСНОВОЙ ?! А вот НИКАК ! Посмотрите на Quick Step. Вот где и пролог, и завязка с развязкой, и эпилог ПРЕДСКАЗУЕМО будет великолепный. Что творит Алафилипп - вот КЛАССИК ! Может быть, вот такому надо отдельный бюджет выбивать, на подобных деньги тратить ? А держаться за Фульсанга - это расписываться , извините,во ВТОРОСОРТНОСТИ, или, если по мягче - во ВТОРОСТЕПЕННОСТИ.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    .... в моей болельщицкой жизни. ;))) спасибо!
  • Михаил Морозов
    Жулиан Алафилипп: «Моя желтая ... (5)
    Михаил Морозов-Фото

    Сегодня Мас приехал в ариергарде, отдал еще 8 минут с лишним.
    Кажется пару дней назад Квики решили-таки бороться за высокое место Жужу в ГК, а то и за защиту майки. Мас очевидно набирает время, чтобы уезжать в отрыв и помогать Жужу в высоких горах. Завтра еще минут 10-15 хапнет и его начнут отпускать.

  • Arciv
    Стевен Крёйсвейк удержался в т ... (5)
    Arciv-Фото
    [quote=el kun]Рабобанк возвращается ??Рад за человека в которого на аватарке форма рабобанкаСори не помню ник[/ Если я,то спасибо)) болею за него,хоть бы подиум зацепил. Близок как никогда
  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Shega-Фото
    Если Вам не сложно, давайте не передергивать во имя саркастического блеска. Фрумми ... прекращение Тура... как-то не совсем к месту, исходя из начального текста.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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