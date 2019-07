Герант Томас: «Не думаю, что падение на меня повлияет»

Герант Томас избежал травм на 16-м этапе Тур де Франс-2019, упав за 129 км до финиша при прохождении поворота. 33-летний британский гонщик команды Ineos быстро поднялся, пересел на другой велосипед, а затем вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Ваута Пулса и Джонатана Кастровьехо. Как после финиша объяснил британский гонщик, он лишь свёз кожу на месте зажившей ссадины.

💥 Crash for @GeraintThomas86! But it doesn't appear too serious for the defending champ, who is soon back on his way. 💪



💥 Plus de peur que de mal pour Geraint Thomas. Après une chute, le tenant du titre repart sans trop de difficultés. 💪#TDF2019 pic.twitter.com/EjCivc9aBC