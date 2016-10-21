Герант Томас: «Не думаю, что падение на меня повлияет»

Герант Томас не пострадал при падении на 16-м этапе Тур де Франс-2019

Герант Томас избежал травм на 16-м этапе Тур де Франс-2019, упав за 129 км до финиша при прохождении поворота. 33-летний британский гонщик команды Ineos быстро поднялся, пересел на другой велосипед, а затем вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Ваута Пулса и Джонатана Кастровьехо. Как после финиша объяснил британский гонщик, он лишь свёз кожу на месте зажившей ссадины.

💥 Crash for @GeraintThomas86! But it doesn't appear too serious for the defending champ, who is soon back on his way. 💪



💥 Plus de peur que de mal pour Geraint Thomas. Après une chute, le tenant du titre repart sans trop de difficultés. 💪#TDF2019 pic.twitter.com/EjCivc9aBC — Tour de France™ (@LeTour) 23 июля 2019 г.

Герант Томас: «Я просто свёз старую рану, поэтому было немного крови. В момент падения я держался одной рукой за руль, переключатель передач заклинило, и я вылетел из седла на повороте.

Я понял, что пелотон не включился, так что мне надо было просто вернуться в группу. Хотя, конечно, происшествие неприятное. Если честно, такой странный инцидент.

Не думаю, что падение на меня повлияет, выглядит хуже, чем есть на самом деле».

Эган Берналь: «Сегодня был очень жаркий день. Хотя, должен признать, мне нравится такая погода. Что касается Геранта, то он в порядке. Он упал, но без последствий. Не думаю, что это падение повлияет на него в ближайшие дни. Мы подходим к Алльпам. Горы будут длиннее и круче. Они больше подходят для колумбийского стиля горовосхождения. Я готов и чувствую себя хорошо».

Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Герант в порядке, он сам был немного удивлён тем, что случилось. Но он быстро подъехал к врачу, у него только небольшое поверхностное повреждение, так что всё нормально. Нам повезло. Мы не видели инцидента, единственное, что поняли, что он упал на левую сторону, но с ним всё хорошо. Мы спросили, хочет ли он снова поменять велосипед (вернуться на свой), но он сказал, что всё в порядке».