Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

Элиа Вивиани, Александр Кристофф, Калеб Юэн, Петер Саган, Жулиан Алафилипп о 4-м этапе Тур де Франс-2019

4-й этап Тур де Франс-2019 завершился общим спринтом, победу в котором одержал Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Этап развивался по традиционному сценарию. Сразу после старта пелотон отпустил отрыв дня, в который уехали Фредерик Бакарт (Frederik Backaert / Wanty-Gobert), Михаэль Шэр (Michael Schar / CCC Team) и Йоанн Оффредо (Yoann Offredo / Wanty-Gobert).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Этап не обошёлся без завалов, но все гонщики, попавшие в завалы, вернулись в пелотон и благополучно финишировали на этапе.

Гонщики отрыва дня проехали впереди пелотона более 180 км. За 25 км до финиша первым выпал из отрыва Йоанн Оффредо, а ещё через 9 км на подъёме Кот-де-Марон группа добрала и остальных участников отрыва. Дольше всех сопротивлялся пелотону Михаэль Шэр, но и он вернулся в группу за 16 км до финиша. Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane /Team Total Direct Energie) атаковал и попытался уехать в одиночный отрыв, но ему это не удалось, пелотон видел гонщика и добрал его за 5 км до финиша.

В итоге был разыгран общий спринт. Михаэль Мёркёв возглавлял поезд Deceuninck-Quick Step до последних 500 метров, Максимилиано Ричезе был последним развозящим, доставившим Элиа Вивиани на позицию для спринта за 200 м до финиша. 30-летний итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани опередил норвежского гонщика команды UAE Team Emirates Александра Кристоффа и австралийского спринтера команды Lotto Soudal Калеба Юэна.

Петер Саган (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м и сохранил на плечах зелёную майку лидера.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) продолжает возглавлять генеральную классификацию. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил белую майку лучшего молодолго гонщика, а Тим Велленс (Lotto Soudal) – гороховую майку лучшего в горной классификации.

Победа на 4-м этапе Тур де Франс-2019 стала 74-й в карьере Элиа Вивиани, а также ввела его в ряд гонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Photo ©A.S.O. /Thomas Maheux

Элиа Вивиани: «Эта победа много значит для меня. Просто не могу поверить. Этап Тур де Франс был моей самой главной целью года. Я упустил шанс на 1-м этапе в Брюсселе, но вчера выиграл Жулиан, и это переключило команду. Мои развозящие Михаэль Мёркёв и Макс Ричезе идеально выполнили свою работу. Мне оставалось лишь отфинишировать на последних 180 метрах.

За километр до финиша чувствовал, что всё идёт идеально, был полностью уверен в себе. Потом, когда Кристофф попытался предвосхитить спринт, поехав справа, но опыт Макса очень помог. Я подождал немного, прежде, чем начать спринт у барьеров.

У меня нет слов, чтобы выразить в полной мере, как горжусь тем, что мне помогает такая невероятная команда. Ив и Дрис много работали, Михаэль и Макс обеспечили идеальный развоз, а Жулиан в жёлтой майке на плечах тянул в финале впереди ради меня. Это особенный момент.

Я не нацеливаюсь на зелёную майку, но постараюсь быть среди разыгрывающих промежуточные спринты там, где рельеф мне подходит, как это было сегодня. Посмотрим, что получится. Точно одно – если все групповые спринты будут такими, как сегодня, я надеюсь их выиграть».

Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Команда великолепно отработала, вывезла меня на идеальную позицию. Во время этапа я не слишком тратил силы, был готов бороться за победу. Но Вивиани был просто немного быстрее в конце. Я боролся с ним бок о бок, и если бы смог немного добавить, то у меня бы получилось выиграть. Немного разочарован, но горжусь вторым местом и продолжу работать, чтобы добиться победы на этапе».

Калеб Юэн (Lotto Soudal)6 «Конечно, я разочарован, потому что приехал сюда не за третьим местом, а за победой. Два шанса в спринте ушли, но ещё не все. Я рад, что был не так далеко от победы. Ещё немного удачи, и мне удастся выиграть. А удача очень нужна. Нам пришлось выбираться из глубины пелотона. А когда такое происходит за километр до финиша, тратишь слишком много сил, в результате в спринте ноги нет».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Петер Саган: «Как и ожидалось, этап решился в очень быстром спринтерском финише. Хотя многие сильные спринтеры боролись за победу. Сегодня выиграл сильнейший. Я сомневался, оставаться ли мне на колесе Элиа или нет. У Deceuninck-Quick Step явно лучший развозящий поезд. Спринт сегодня был для чистых спринтеров, или настоящих, если хотите их так назвать. Вчера я боролся с горняками. Было тяжело, и я потратил больше сил, чем спринтеры. Возможно, поэтому сегодня мне этих сил не хватило, но я не волнуюсь. Я занял 4-е место, что позволило мне сохранить зелёную майку. Самое важно для меня – находится впереди, показывать стабильные результаты в спринтах, беречься от неприятностей. Как я уже говорил, мы будем бороться каждый день до самого Парижа».

Жулиан Алафилипп: «Конечно, этот день был для меня особенным, никогда его не забуду. С самого первого момента, как только проснулся, когда поехал на старт, чувствовал себя так, как никогда не ощущал прежде. Крики публики – это нечто особенное. Сегодня день был не такой как всегда. Весь мир изменился. В пелотоне все радовались за меня. Своё имя слышал сегодня каждые 10 секунд. Трудно объяснить. Я никогда не искал популярности, просто хотел сделать людей счастливыми. Но сегодня нам надо было поработать на Элиа, и такой необычный день завершился его победой на этапе, а я сохранил жёлтую майку. Завтра будет сложнее. Конечно, мы продолжим защищать майку лидера. Не хочу сдаваться».