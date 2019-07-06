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Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

Элиа Вивиани, Александр Кристофф, Калеб Юэн, Петер Саган, Жулиан Алафилипп о 4-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  4-й этап Тур де Франс-2019 завершился общим спринтом, победу в котором одержал Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Этап развивался по традиционному сценарию. Сразу после старта пелотон отпустил отрыв  дня, в который уехали Фредерик Бакарт (Frederik Backaert / Wanty-Gobert), Михаэль Шэр (Michael Schar / CCC Team) и Йоанн Оффредо (Yoann Offredo / Wanty-Gobert).   

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

  Этап не обошёлся без завалов, но все гонщики, попавшие в завалы, вернулись в пелотон и благополучно финишировали на этапе.

 

  Гонщики отрыва дня проехали впереди пелотона более 180 км. За 25 км до финиша первым выпал из отрыва Йоанн Оффредо, а ещё через 9 км на подъёме Кот-де-Марон группа добрала и остальных участников отрыва. Дольше всех сопротивлялся пелотону Михаэль Шэр, но и он вернулся в группу за 16 км до финиша. Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane /Team Total Direct Energie) атаковал и попытался уехать в одиночный отрыв, но ему это не удалось, пелотон видел гонщика и добрал его за 5 км до финиша.

 

  В итоге был разыгран общий спринт. Михаэль Мёркёв возглавлял поезд Deceuninck-Quick Step до последних 500 метров, Максимилиано Ричезе был последним развозящим, доставившим Элиа Вивиани на позицию для спринта за 200 м до финиша. 30-летний итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани опередил норвежского гонщика команды UAE Team Emirates Александра Кристоффа и австралийского спринтера команды Lotto Soudal Калеба Юэна.

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м и сохранил на плечах зелёную майку лидера.

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) продолжает возглавлять генеральную классификацию. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил белую майку лучшего молодолго гонщика, а Тим Велленс (Lotto Soudal) – гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

Победа на 4-м этапе Тур де Франс-2019 стала 74-й в карьере Элиа Вивиани, а также ввела его в ряд гонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах.

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

 

Photo ©A.S.O. /Thomas Maheux

 

  Элиа Вивиани: «Эта победа много значит для меня. Просто не могу поверить. Этап Тур де Франс был моей самой главной целью года. Я упустил шанс на 1-м этапе в Брюсселе, но вчера выиграл Жулиан, и это переключило команду. Мои развозящие Михаэль Мёркёв и Макс Ричезе идеально выполнили свою работу. Мне оставалось лишь отфинишировать на последних 180 метрах. 

 

  За километр до финиша чувствовал, что всё идёт идеально, был полностью уверен в себе. Потом, когда Кристофф попытался предвосхитить спринт, поехав справа, но опыт Макса очень помог. Я подождал немного, прежде, чем начать спринт у барьеров.

 

  У меня нет слов, чтобы выразить в полной мере, как горжусь тем, что мне помогает такая невероятная команда. Ив и Дрис много работали, Михаэль и Макс обеспечили идеальный развоз, а Жулиан в жёлтой майке на плечах тянул в финале впереди ради меня. Это особенный момент.

 

  Я не нацеливаюсь на зелёную майку, но постараюсь быть среди разыгрывающих промежуточные спринты там, где рельеф мне подходит, как это было сегодня. Посмотрим, что получится. Точно одно – если все групповые спринты будут такими, как сегодня, я надеюсь их выиграть».

 

  Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Команда великолепно отработала, вывезла меня на идеальную позицию. Во время этапа я не слишком тратил силы, был готов бороться за победу. Но Вивиани был  просто немного быстрее в конце. Я боролся с ним бок о бок, и если бы смог немного добавить, то у меня бы получилось выиграть. Немного разочарован, но горжусь вторым местом и продолжу работать, чтобы добиться победы на этапе».

 

  Калеб Юэн (Lotto Soudal)6 «Конечно, я разочарован, потому что приехал сюда не за третьим местом, а за победой. Два шанса в спринте ушли, но ещё не все. Я рад, что был не так далеко от победы. Ещё немного удачи, и мне удастся выиграть. А удача очень нужна. Нам пришлось выбираться из глубины пелотона. А когда такое происходит за километр до финиша, тратишь слишком много сил, в результате в спринте ноги нет».

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

  Петер Саган: «Как и ожидалось, этап решился в очень быстром спринтерском финише. Хотя многие сильные спринтеры боролись за победу. Сегодня выиграл сильнейший. Я сомневался, оставаться ли мне на колесе Элиа или нет. У Deceuninck-Quick Step явно лучший развозящий поезд. Спринт сегодня был для чистых спринтеров, или настоящих, если хотите их так назвать. Вчера я боролся с горняками. Было тяжело, и я потратил больше сил, чем спринтеры. Возможно, поэтому сегодня мне этих сил не хватило, но я не волнуюсь. Я занял 4-е место, что позволило мне сохранить зелёную майку. Самое важно для меня – находится впереди, показывать стабильные результаты в спринтах, беречься от неприятностей.  Как я уже говорил, мы будем бороться каждый день до самого Парижа».

 

  Жулиан Алафилипп: «Конечно, этот день был для меня особенным, никогда его не забуду. С самого первого момента, как только проснулся, когда поехал на старт, чувствовал себя так, как никогда не ощущал прежде. Крики публики – это нечто особенное. Сегодня день был не такой как всегда. Весь мир изменился. В пелотоне все радовались за меня. Своё имя слышал сегодня каждые 10 секунд. Трудно объяснить. Я никогда не искал популярности, просто хотел сделать людей счастливыми. Но сегодня нам надо было поработать на Элиа, и такой необычный день завершился его победой на этапе, а я сохранил жёлтую майку. Завтра будет сложнее. Конечно, мы продолжим защищать майку лидера. Не хочу сдаваться».

 

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Deceuninck-Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: salomon
    Ineos просто бесит

    На этом вы могли бы и закончить свой комментарий. Вас просто бесит инеос. Бесит всем. Даже обычной работой по защите капитанов. На самом деле, похоже, что он вас бесит просто своим существованием и присутствием на ТДФ.

  • sixpack
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (54)
    sixpack-Фото

    никаких психо и аватарок. Чуток выше Вы измерили цены мротами, по своей прихоти устанавливаемым прав-вами без необходимости. Так что направление понятно из Ваших же слов, и гадать не надо. А если бы МРОТ был бы 0, как в Сингапуре?

     

    Я не называю людей  бездельниками только потому, что они работают в сферах, без необходимости подмятых гос-вом. И подобное отношение к народу считаю высокомерной наглостью, обусловленной, видимо, отсутствием культуры. Впрочем, Вам не впервой.

  • VeloVelo
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Лёш, не ведись )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Кристоф, эх Сашка, победа была так близка. 
    Надеюсь, еще возьмет. 

  • LLL
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (7)
    LLL-Фото
    Вкусно пишете.
  • Alya
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (54)
    Alya-Фото
    Диагнозы по аватарке и диванные психотерапевты подъехали.

    А почему вы не называете бездельников бездельниками только на основании их многочисленности?

    Про обсуждение только невелосипедных вопросов. Я не люблю обсуждать то, в чем ничего не понимаю. Тут принято рассуждать так, словно сегодня утром лично кофе с половиной пелотона пили.
    Даже тренер, который с детства ведет ребенка и знает каждую кочку на трассе не всегда может предугадать исход гонки. А уж диванный болельщик, вооруженный только знаниями из интернета и телевизора...
    ПОэтому я предпочитаю просто болеть за любимых спортсменов. Радоваться их победам и огорчаться поражениям. А не рассуждать о том, кому сегодня ветер-рельеф-фаза луны помешала выиграть.
  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (7)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Спасибо Серафим!
  • Alya
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (54)
    Alya-Фото
    посмотрела цифры на 2019 год
    Итак на спорт выделено - 51,5 млрд
    Из них на массовый спорт и физкультуры - аж 8,9 млрд.

    ПРичем самое смешное. Под предлогом - мы будем увеличивать вовлеченность населения в спорт и создадим им условия для занятий спортом финансирование было увеличено на 16 млрд. Однако итоговая сумма на массовый спорт уже упомянутые 8.9 млрд.
    Да, давайте еще велосипедную команду создадим)))
  • Alya
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (54)
    Alya-Фото
    И да, мое любимое нытье. Как сложно живется российскому профессиональному спортсмену. Только и делают что ноют как трудна жизнь профессионального спортсмена. Только вот на завод или в шахту никто не идет.
    Как сказал один умный человек: токарь хотя бы полезное дело делает. А спортсмен только переводит еду и экипировку в г0вно и тепло.
  • sixpack
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (54)
    sixpack-Фото

    Вы с большой охотой обсуждаете невелосипедные вопросы (практически только их) и достаточно много о себе рассказали. И судя по реакции, я прав.

    Любой из нас знает что-то, живущее без гос-ва, но не прикидывайтесь непонятливой. В РФ огусударствлены очень многие сферы, которые прекрасно должны обходиться без гос-ва, в том числе спорт. Я почему-то не называю бездельниками половину населения страны лишь на этом основании.

    И заметьте, я ничего не говорил о женской нелогичности. Именно Вы ее обсуждаете.

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James Whelan (EF Education First p/b Cannondale)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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