Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

Победитель Тур де Франс-2019 станет 106-м в истории французского Гран-тура. Каждый выпуск Большой Петли – это уникальная страница в летописи самой крупной и известной гонки мира. Но в этом году впервые за много лет на старте не будет самого титулованного генеральщика Тур де Франс из действующих велогонщиков - Криса Фрума. Главный вопрос, сумеет ли Крис Фрум одержать пятую победу на французском Гран-туре, отложен. На первый план выходит не один, а сразу несколько гонщиков, способных подняться на высшую ступень подиума в Париже.

Лишь двое из стартующих генеральщиков уже знают вкус победы на Тур де Франс – это Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), ставший победителем в 2014 году, и Герант Томас (Ineos), перед которым стоит задача защитить свой титул.

Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть жёлтую майку лидера 28 июля на Елисейских Полях. Вам, наши читатели, мы предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Тур де Франс-2019.

Для более полного представления о шансах гонщиков, предлагаем вам сравнить их по уровню результатов этого сезона, количеству гоночных дней, прошлых успехах на Тур де Франс.



Герант Томас (Team INEOS)





Возраст: 33



Количество участий в Тур де Франс: 9



Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 26

Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии, сошёл из-за падения на 4-м этапе.



Эган Берналь (Team INEOS)





Возраст: 22



Количество участий в Тур де Франс: 1



Лучший результат на Тур де Франс: 15-е место



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 32



Победы в сезоне 2019: 3 (генеральная классификация Париж-Ницца, генеральная классификация и этап Тура Швейцарии)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии, на котором стал победителем











Винченцо Нибали (Bahrain-Merida)

Возраст: 34



Количество участий в Тур де Франс: 7



Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2014 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 45



Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия, где занял 2-е место.



Наиро Кинтана, Микель Ланда, Алехандро Вальверде (Movistar)

Наиро Кинтана

Возраст: 29



Количество участий в Тур де Франс: 5



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2013 и 2015;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 38



Победы в сезоне 2019: 1 (этап Тура Колумбии-2019)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (9-е место).



Микель Ланда

Возраст: 29

Количество участий в Тур де Франс: 3



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2017 году



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 39



Победы в сезоне 2019: 1 (этап Недели Коппи и Бартали)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия (4-е место)



Алехандро Вальверде

Возраст: 39



Количество участий в Тур де Франс: 11



Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2015 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 35



Победы в сезоне 2019: 4 (этап Тура ОАЭ, генеральная классификация и этап La Route d'Occitanie, групповая гонка чемпионата Испании)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: La Route d'Occitanie





Роман Барде (AG2R La Mondiale)

Возраст: 28



Количество участий в Тур де Франс: 6



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 34



Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (10-е место).





Тибо Пино (Groupama - FDJ)

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Возраст: 29



Количество участий в Тур де Франс: 6



Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2014 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 35



Победы в сезоне 2019: 4 (этап и генеральная классификация на гонках Tour de l'Ain и Tour Cycliste International du Haut Var);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (5-е место)







Якоб Фульсанг (Astana)

Photo credit: ©Bettiniphoto

Возраст: 34



Количество участий в Тур де Франс: 8



Лучший результат на Тур де Франс: 7-е место в 2013 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 33



Победы в сезоне 2019: 4 (генеральная классификация Вуэльты Андалусии, этап Тиррено-Адриатико, Льеж-Бастонь-Льеж, генеральная классификация Критериума Дофине);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (победа в общем зачёте).





Ригоберто Уран (EF Education-First)

Возраст: 32



Количество участий в Тур де Франс: 5



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2017 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 19



Победы в сезоне 2019: нет;



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: La Route d'Occitanie (3-е место).







Адам Йейтс (Mitchelton-Scott)

Возраст: 26



Количество участий в Тур де Франс: 3



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2016 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 40



Победы в сезоне 2019: 3 (этап Вуэльты Валенсии, этап Вуэльты Каталонии, этап Тура Страны Басков);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (сошёл с 8-го этапа).







Дэниель Мартин (UAE Team Emirates)





Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Возраст: 32



Количество участий в Тур де Франс: 6



Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2017 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 37



Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине - 8-е место.



Стевен Крейсвейк (Jumbo - Visma)

Возраст: 32



Количество участий в Тур де Франс: 4



Лучший результат на Тур де Франс: 5-е в 2018 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 25



Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (сошёл с 8 этапа).



Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe)



Возраст: 26



Количество участий в Тур де Франс: 3



Лучший результат на Тур де Франс: 15-е место в 2017 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 28



Победы в сезоне 2019: 2 (Trofeo Andratx - Lloseta и этап Тура Страны Басков);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (3-е место).



Ричи Порт (Trek-Segafredo)



Возраст: 34



Количество участий в Тур де Франс: 8



Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2016 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 41



Победы в сезоне 2019: 1 (этап Тура Даун Андер);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине - 11-е место.



Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

Возраст: 32



Количество участий в Тур де Франс: 8



Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2013 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 41



Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия (5-е место).



Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step)



Возраст: 24



Количество участий в Тур де Франс: 0



Лучший результат на Тур де Франс: -



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 29



Победы в сезоне 2019: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии - 9-е место.



Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin)

Возраст: 29



Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: 9-е в 2018 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 51



Победы в сезоне 2019: 1 (этап Джиро д'Италия);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия - 10-е место.



Вилко Келдерман (Sunweb)

Возраст: 28



Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: 32-е место в 2016 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 30



Победы в сезоне 2019: нет



Гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии - 29-е место.



Фабио Ару (UAE Team Emirates)

Возраст: 28



Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2017 году;



Количество гоночных дней в сезоне 2019: 21



Победы в сезоне 2019: нет



Гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии - 21-е место.

