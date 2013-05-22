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Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

 

Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

  Победитель Тур де Франс-2019 станет 106-м в истории французского Гран-тура.  Каждый выпуск Большой Петли – это уникальная страница в летописи самой крупной и известной гонки мира. Но в этом году  впервые за много лет на старте не будет самого титулованного генеральщика Тур де Франс  из действующих велогонщиков - Криса Фрума. Главный вопрос, сумеет ли Крис Фрум одержать пятую победу на французском Гран-туре, отложен. На первый план выходит не один, а сразу несколько гонщиков, способных подняться на высшую ступень подиума в Париже.

 

  Лишь двое из стартующих генеральщиков уже знают вкус победы на Тур де Франс – это Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), ставший победителем в 2014 году, и Герант Томас (Ineos), перед которым стоит задача защитить свой титул.

 

  Мы представляем  список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть жёлтую майку лидера 28 июля на Елисейских Полях. Вам, наши читатели, мы предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Тур де Франс-2019.

 

  Для более полного представления о шансах гонщиков, предлагаем вам сравнить их по уровню результатов этого сезона, количеству гоночных дней, прошлых успехах на Тур де Франс.

 

 


 Герант Томас (Team INEOS)

Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

 

Возраст: 33

 

Количество участий в Тур де Франс: 9

 

Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 26

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии, сошёл из-за падения на 4-м этапе.

 

 

Эган Берналь (Team INEOS)

 

Тур де Франс-2019. Жёлтая майка. Претенденты

 

 
 

 

Возраст: 22

 

Количество участий в Тур де Франс: 1

 

Лучший результат на Тур де Франс: 15-е место

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 32

 

Победы в сезоне 2019: 3 (генеральная классификация Париж-Ницца, генеральная классификация и этап Тура Швейцарии)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии, на котором стал победителем




 

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida)

 

 

 

 

Возраст: 34

 

Количество участий в Тур де Франс: 7

 

Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2014 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 45

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия, где занял 2-е место.

 

 

 

Наиро Кинтана, Микель Ланда, Алехандро Вальверде (Movistar)

 

 

 

Наиро Кинтана 

Возраст: 29

 

Количество участий в Тур де Франс: 5

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2013 и 2015;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 38

 

Победы в сезоне 2019: 1 (этап Тура Колумбии-2019)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (9-е место).

 

 

Микель Ланда

 

Возраст: 29

 

Количество участий в Тур де Франс: 3

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2017 году

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 39

 

Победы в сезоне 2019: 1 (этап Недели Коппи и Бартали)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия (4-е место)

 

 

Алехандро Вальверде

 

Возраст: 39

 

Количество участий в Тур де Франс: 11

 

Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2015 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 35

 

Победы в сезоне 2019: 4 (этап Тура ОАЭ, генеральная классификация и этап La Route d'Occitanie, групповая гонка чемпионата Испании)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: La Route d'Occitanie

 

 


Роман Барде (AG2R La Mondiale)

  

 

 

Возраст: 28

 

Количество участий в Тур де Франс: 6

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 34

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (10-е место).

 


 Тибо Пино (Groupama - FDJ)

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

Возраст: 29

 

Количество участий в Тур де Франс: 6

 

Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2014 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 35

 

Победы в сезоне 2019: 4 (этап и генеральная классификация на гонках Tour de l'Ain и Tour Cycliste International du Haut Var);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (5-е место)



Якоб Фульсанг (Astana)

  

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

 

Возраст: 34

 

Количество участий в Тур де Франс: 8

 

Лучший результат на Тур де Франс: 7-е место в 2013 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 33

 

Победы в сезоне 2019: 4 (генеральная классификация Вуэльты Андалусии, этап Тиррено-Адриатико, Льеж-Бастонь-Льеж, генеральная классификация Критериума Дофине);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (победа в общем зачёте).

 


Ригоберто Уран (EF Education-First)

  

 

 

Возраст: 32

 

Количество участий в Тур де Франс: 5

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2017 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 19

 

Победы в сезоне 2019: нет;

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: La Route d'Occitanie (3-е место).


  

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott)

 

 

 

Возраст: 26

 

Количество участий в Тур де Франс: 3

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2016 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 40

 

Победы в сезоне 2019: 3 (этап Вуэльты Валенсии, этап Вуэльты Каталонии, этап Тура Страны Басков);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (сошёл с 8-го этапа).



Дэниель Мартин (UAE Team Emirates)

 
 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

 

Возраст: 32

 

Количество участий в Тур де Франс: 6

 

Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2017 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 37

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине - 8-е место.

 

 

Стевен Крейсвейк (Jumbo - Visma)

 

 

Возраст: 32

 

Количество участий в Тур де Франс: 4

 

Лучший результат на Тур де Франс: 5-е в 2018 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 25

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (сошёл с 8 этапа).

 

 

 

 

Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe)

 

Возраст: 26

 

Количество участий в Тур де Франс: 3

 

Лучший результат на Тур де Франс: 15-е место в 2017 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 28

 

Победы в сезоне 2019: 2 (Trofeo Andratx - Lloseta и этап Тура Страны Басков);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине (3-е место).

 

 

 Ричи Порт (Trek-Segafredo)

 

Возраст: 34

 

Количество участий в Тур де Франс: 8

 

Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2016 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 41

 

Победы в сезоне 2019: 1 (этап Тура Даун Андер);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Критериум Дофине - 11-е место.

 

 

Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

 

 

Возраст: 32

 

Количество участий в Тур де Франс: 8

 

Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2013 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 41

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия (5-е место).

 

 

 

Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step)

 

 

Возраст: 24

 

Количество участий в Тур де Франс: 0

 

Лучший результат на Тур де Франс: -

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 29

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии - 9-е место.

 

 

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin)

 

 

 

Возраст: 29

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: 9-е в 2018 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 51

 

Победы в сезоне 2019: 1 (этап Джиро д'Италия);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Джиро д'Италия - 10-е место.

 

 

 

Вилко Келдерман (Sunweb)

 

 

 

Возраст: 28

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: 32-е место в 2016 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 30

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии - 29-е место.

 

 

 

Фабио Ару (UAE Team Emirates)

 

Возраст: 28

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2017 году;

 

Количество гоночных дней в сезоне 2019: 21

 

Победы в сезоне 2019: нет

 

Гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2019: Тур Швейцарии - 21-е место.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2019 превью желтая майка

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Кто станет победителем Тур де Франс-2019?


  1. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 07:45 | Регистрация: 7.09.2015

    Должен Выйграть Эган, в Джи не верю. Винченцо может приподнести сюрпризик, как и Ланда. Фулсан темная лошадка. Адам не созрел для Тура.

  2. Двс

    Сегодня, 08:06 | Регистрация: 28.05.2017

    Ригоберто Уран вполне себе претендент на победу, чего ему и желаю

  3. DV

    Сегодня, 08:07 | Регистрация: 28.05.2014

    Хоть и буду болеть за Mov,но ожидаю победу Берналя. Победе может помешать только внутренняя кухня команды

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Томас, случайность выданная в прошлом году. Берналь, оптимистичней и реальней взять победу, хотя.. недельные гонки одно, грантур, другое. В 22 года еще никто не брал Тур. Самый реальный, Фульс. Пик карьеры, засушенный в этом году. Явно под тур. Но 34 года, выдержит ли организм? И команда чуть слабовата горняками.

  5. Имя: Ігор

    el kun

    Сегодня, 09:32 | Регистрация: 10.06.2013

    Смотрю поьеды гонщиов а етом году и тоьько дво человек что действительно выиграют,в генеральщиков такие контракты ,а они готовляться только на тур де франс и то большинство тур проваливают, ладно там скай-инеос у них гонщиков хватает,а другие ,до тура как хотят ездят ,провалил тур,ну и ладно в другом году попробую,непонятно

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 09:36 | Регистрация: 22.05.2013

    Уран где был весь сезон?

  7. close2you

    Сегодня, 09:50 | Регистрация: 22.07.2017

    Наступает время Барде и Пино )) впервые за столько лет, они должны уже это сделать ))

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • close2you
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    close2you-Фото
    Наступает время Барде и Пино )) впервые за столько лет, они должны уже это сделать ))
  • velodoctor
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    velodoctor-Фото

    Уран где был весь сезон?

  • el kun
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    el kun-Фото
    Смотрю поьеды гонщиов а етом году и тоьько дво человек что действительно выиграют,в генеральщиков такие контракты ,а они готовляться только на тур де франс и то большинство тур проваливают, ладно там скай-инеос у них гонщиков хватает,а другие ,до тура как хотят ездят ,провалил тур,ну и ладно в другом году попробую,непонятно
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Томас, случайность выданная в прошлом году. Берналь, оптимистичней и реальней взять победу, хотя.. недельные гонки одно, грантур, другое. В 22 года еще никто не брал Тур. Самый реальный, Фульс. Пик карьеры, засушенный в этом году. Явно под тур. Но 34 года, выдержит ли организм? И команда чуть слабовата горняками.
  • rude_rider
    Состав команды Bahrain-Merida ... (10)
    rude_rider-Фото

    опять из горных помошников только Карузо который после Джиро

    Нибс будет один в горах получается

  • Goth13
    Состав команды Bahrain-Merida ... (10)
    Goth13-Фото
    Неожиданно как для Марка. Судя по результате в непрофильной дисциплине восстановление проходит хорошо и он набирает форму.
    p.s. А Гриф тем временем дебютировал в Айронмен (Ницца) с отличным временем 8:20 и 5м результатом непростого по рельефу вело этапа.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    47-летний Давиде Ребеллин пере ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец
  • DV
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    DV-Фото
    Хоть и буду болеть за Mov,но ожидаю победу Берналя. Победе может помешать только внутренняя кухня команды
  • Двс
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    Двс-Фото
    Ригоберто Уран вполне себе претендент на победу, чего ему и желаю
  • ZX330-5G
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (7)
    ZX330-5G-Фото

    Должен Выйграть Эган, в Джи не верю. Винченцо может приподнести сюрпризик, как и Ланда. Фулсан темная лошадка. Адам не созрел для Тура.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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