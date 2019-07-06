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Жулиан Алафилипп потерял жёлую майку лидера на 19-м этапе Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп: "Носил жёлтую майку лидера Тур де Франс намного дольше, чем представлял"

 

  Жулиан Алафилипп стал первым за долгие годы французским гонщиком, удерживавшим жёлтую майку лидера в общей сложности 14 дней. На 19-м, втором из связки альпийских горных заключительных этапов Тур де Франс-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не смог ответить на ускорения Геранта Томаса, а затем Эгана Берналя (Ineos). На вершине Изеран Алафилипп проигрывал  колумбийскому гонщику 1 минуту 56 секунд. Из-за погоды этап был остановлен, и отставание Жулиана Алафилиппа от 22-летнего колумбийского гонщика, перехватившего у него майку лидера, составило 48 секунд.

 

Жулиан Алафилипп потерял жёлую майку лидера на 19-м этапе Тур де Франс-2019

 

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы знали, что день предстоит тяжёлый, но он оказался также и необычным. На спуске с Изеран, когда Жулиан поехал на максимальной скорости, нам сказали остановиться. Мне пришлось несколько раз повторить это Жулиану по радио. Мы понимали, что потеряли жёлтую майку, но было досадно терять её таким странным образом.

 

  Также жаль, что это решение было принято после такого великолепного Тура. В любом случае решение было правильным, ради безопасности гонщиков. Вы видели, что случилось внизу на дороге. Несмотря на всё это, мы можем гордиться нашей гонкой! Вся команда боролась изо всех сил. Жулиан отдал всё, он невероятно оживлял гонку. Уверен, люди запомнят этот выпуск Тура больше благодаря ему, а не из-за того, что случилось сегодня».

 

Жулиан Алафилипп потерял жёлую майку лидера на 19-м этапе Тур де Франс-2019

 

Жулиан Алафилипп потерял жёлую майку лидера на 19-м этапе Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Я отдал все силы, у меня нет никаких сожалений. Я проиграл сильнейшему. Давно мечтал о том, чтобы надеть жёлтую майку, а носил её намного дольше, чем мог представить. Когда надел майку, мои планы не изменились. Я не позволял себе мечтать о победе на Тур де Франс. Но, правда и то, что я каждый день боролся за то, чтобы удержать майку до настоящего момента, до вершины Изеран.

 

  Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом Туре. Мне поднимало дух безумие жёлтой майки. Большое, большое всем спасибо от всего сердца. Как я говорил, каков бы ни был результат, у меня не будет никаких сожалений. О сегодняшнем дне тоже не жалею. У меня есть всё».

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • stalcker23
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    stalcker23-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )


    Я конечно не ЗА всю вот эту критику, но этот комментарий какой-то дилетантский... мы же никогда не снимем фильм на уровне Уве Бола и Томми Вайсо, но получается и говорит что снимают они откровенно не очень хорошее кино мы тоже не сможем?
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (85)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказано, Анна! И про "команду Лефевра", в том числе.
    Да уж, будет ли еще когда-нибудь такая гонка для команды Лефевра? 
    Большущий вопрос.

  • diveman
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    diveman-Фото
    Ильнур бы и хотел, да самокат не катит. Вот если бы с горы - тогда ДА!
  • M-07
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    M-07-Фото

    Ну это несерьёзно уже, неужели нельзя было изменить маршрут до этих 59 км, а вчера до старта этапа решить, что финиш на Изоране? Почему не учли прогнозы и не поработали над запасными вариантами маршрута хотя бы перед 18 этапом, ведь вероятность непогоды была известна?

    На таком коротком этапе с одной горой, хоть и протяжённостью 33 км, сложно отыграть много, да и вообще всё по-другому будет. В общем Тур смазанный получится, кто бы не выиграл.

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Саш, Правильно орги сделали.
    К горе лучше подъезжать постепенно.
    Для гонщиков, уж точно, лучше.

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото
    И кто ж его обломал? Кто? )
  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Критикам оргов желаю хоть раз удачно организовать
    первенство водокачки по шашкам )

  • Alya
    Кристиан Прюдомм: «Остановка 1 ... (2)
    Alya-Фото
    В спортлото еще можно написать)
  • Vilissa
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (97)
    Vilissa-Фото
    Камнями не буду, но подушкой бы кинула. Не думаю что Пино решил сыграть мученика. Он все-таки спортсмен а не артист, так сиграть это достойно оскара. Жутко жаль, хотелось увидеть его на подиуме (( сойти почти у финиша,вот после таких неудач могут появится психологические кризисы, а сейчас он был очень даже готов. Мдяяя.. печалька
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (97)
    VeloVelo-Фото

    Каков сегодня Де Плюс, однако! Браво, Лоренс!

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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