Жулиан Алафилипп потерял жёлую майку лидера на 19-м этапе Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп: "Носил жёлтую майку лидера Тур де Франс намного дольше, чем представлял"

Жулиан Алафилипп стал первым за долгие годы французским гонщиком, удерживавшим жёлтую майку лидера в общей сложности 14 дней. На 19-м, втором из связки альпийских горных заключительных этапов Тур де Франс-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не смог ответить на ускорения Геранта Томаса, а затем Эгана Берналя (Ineos). На вершине Изеран Алафилипп проигрывал колумбийскому гонщику 1 минуту 56 секунд. Из-за погоды этап был остановлен, и отставание Жулиана Алафилиппа от 22-летнего колумбийского гонщика, перехватившего у него майку лидера, составило 48 секунд.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы знали, что день предстоит тяжёлый, но он оказался также и необычным. На спуске с Изеран, когда Жулиан поехал на максимальной скорости, нам сказали остановиться. Мне пришлось несколько раз повторить это Жулиану по радио. Мы понимали, что потеряли жёлтую майку, но было досадно терять её таким странным образом.

Также жаль, что это решение было принято после такого великолепного Тура. В любом случае решение было правильным, ради безопасности гонщиков. Вы видели, что случилось внизу на дороге. Несмотря на всё это, мы можем гордиться нашей гонкой! Вся команда боролась изо всех сил. Жулиан отдал всё, он невероятно оживлял гонку. Уверен, люди запомнят этот выпуск Тура больше благодаря ему, а не из-за того, что случилось сегодня».

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Жулиан Алафилипп: «Я отдал все силы, у меня нет никаких сожалений. Я проиграл сильнейшему. Давно мечтал о том, чтобы надеть жёлтую майку, а носил её намного дольше, чем мог представить. Когда надел майку, мои планы не изменились. Я не позволял себе мечтать о победе на Тур де Франс. Но, правда и то, что я каждый день боролся за то, чтобы удержать майку до настоящего момента, до вершины Изеран.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом Туре. Мне поднимало дух безумие жёлтой майки. Большое, большое всем спасибо от всего сердца. Как я говорил, каков бы ни был результат, у меня не будет никаких сожалений. О сегодняшнем дне тоже не жалею. У меня есть всё».