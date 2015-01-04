Эган Берналь – победитель Тур де Франс-2019

Эган Берналь – первый в истории велогонщик Колумбии, выигравший Тур де Франс

Колумбийский гонщик британской команды Ineos Эган Берналь одержал победу на Тур де Франс-2019. Берналь впервые проехал трёхнедельный Гран-тур, дебютировав на Тур де Франс в прошлом году. И через год, в возрасте 22 лет 196 дней он стал третьим из самых молодых победителей Большой Петли в истории после Анри Корне (Henry Cornet), выигравшим в 19 лет и 355 дней в 1904 году, Франсуа Фабера (Francois Faber), которому на момент победы в 1909 году было 22 года 187 дней.

Кроме того, Эган Берналь вошёл в историю Тур де Франс как первый колумбийский победитель.

Жёлтую майку лидера Эган Берналь надел на 19-м этапе, втором из альпийских горных этапов, который был сокращён из-за оползня и града. На этом этапе не было победителя. В итоге Берналь стал победителем Тур де Франс, не выиграв ни одного этапа.

Эган Берналь стал четвёртым в истории обладателем и жёлтой майки лидера, и белой майки лучшего молодого гонщика после Лорана Финьона (1983), (Яна Ульриха, 1997 – примечание, - формально Ян Ульрих не стал обладателем белой майки, так как с 1988 по 2000 год белой майкой награждали не лучшего молодого гонщика, а гонщика, признанного лучшим по мнению зрителей), Альберто Контадора (2007) и Энди Шлека (2010).

Эган Берналь на данный момент является единственным велогонщиком, выигравшим в один сезон гонки Париж-Ницца, Тур Швейцарии и Тур де Франс.

До победы Берналя Эдди Меркс удерживал рекорд, являясь единственным гонщиком, побеждавшим в один сезона и на Туре Швейцарии, и на Тур де Франс в 1974 году. В тот год на Париж-Ницца Меркс финишировал третьим.

Эган Берналь: «Мысль о том, что я выиграл свой первый Тур, невероятна. Я ощущаю эту победу не только как свой триумф, а как триумф всей Колумбии. Наши гонщики уже выигрывали Джиро д’Италия, Вуэльту Испании, но победы на Туре не хватало. Для меня огромная честь, что я её достиг. Мой отец сначала не мог выговорить ни слова, но когда справился с этим, поздравил меня, едва не плача. Для нас это мечта. Мы привыкли смотреть Тур де Франс по телевизору, думали, что это нечто недосягаемое. В детстве думаешь: «Как круто было бы там однажды оказаться». Но это выглядело таким далёким. И вот мы здесь. Меня переполняют эмоции».

Photo ©Bettiniphoto.net

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Многие люди слишком рано делали выводы о гонке. Когда прошла половина Тура, потом две трети, они говорили, что наша команда не так сильна, что мы не знаем, что делаем, и так далее, и тому подобное.

Но в итоге гонка получилась замечательной, стратегия себя оправдала, победила хаос, а командная работа оправдала себя больше, чем индивидуальная.

Все спрашивали нас, кто у нас лидер. А мы продолжали отвечать, что они работают вместе. Два капитана – это всегда преимущество, что было доказано в конце гонки. Командная работа выше индивидуальной, именно она принесла результат.

Отдаю должное Жулиану Алафилиппу, он каждый день умирал ради майки, удерживал её дольше, чем кто-либо ожидал. Он принёс гонке новое измерение, сделав её такой, какой мы никогда не видели. Тибо Пино тоже сделал гонку, очень жаль, что он сошёл, очень грустно, потому что он заслужил огромное уважение. То, что он сделал в Пиренеях – это фантастика.

У нас есть сильная группа более возрастных, чем Эган, гонщиков, которые хорошо выступают. Но очень старательно искали гонщика нового поколения и решили, что это будет Эган. Борьба за то, чтобы заполучить его в команду, была очень серьёзной. Он фантастически хорошо развивается.

Он знал, что делает, Джи давал ему советы. Джи очень щедрый человек, не скупится на советы. В итоге это помогло победе команды.

Эган невероятно талантлив, но также он не по годам зрелый. Для 22-летнего он очень уравновешен, спокоен, отлично владеет собой, прекрасно разговаривает, ко всем проявляет огромное уважение. Он добрый и благородный, но также в нём присутствует этот инстинкт победителя. Работать с ним – абсолютное удовольствие.

Когда ты в таком возрасте как Эган, надо остановиться и вспомнить о настоящем моменте, не о будущем, а о том, чтобы они наслаждались здесь и сейчас.

Он вошёл в историю, сделал то, что не удавалось до этого ни одному колумбийцу. Он станет национальным героем. Для него это будет невероятный опыт. Теперь ему необходимо быстро адаптироваться, потому что в его жизни произойдёт огромная перемена. Мы поможем ему с этим, у нас уже было несколько ребят, которые получил в своей жизни большой шанс».