VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эган Берналь – победитель Тур де Франс-2019

Эган Берналь – первый в истории велогонщик Колумбии, выигравший Тур де Франс

 

 

  Колумбийский гонщик британской команды Ineos Эган Берналь одержал победу на Тур де Франс-2019. Берналь впервые проехал трёхнедельный Гран-тур, дебютировав на Тур де Франс в прошлом году. И через год, в возрасте 22 лет 196 дней он стал третьим из самых молодых победителей Большой Петли в истории после Анри Корне (Henry Cornet), выигравшим в 19 лет и 355 дней в 1904 году, Франсуа Фабера (Francois Faber), которому на момент победы в 1909 году было 22 года 187 дней.

 

Эган Берналь – победитель Тур де Франс-2019

 

Кроме того, Эган Берналь вошёл в историю Тур де Франс как первый колумбийский победитель.

 

Жёлтую майку лидера Эган Берналь надел на 19-м этапе, втором из альпийских горных этапов, который был сокращён из-за оползня и града. На этом этапе не было победителя.  В итоге Берналь стал победителем Тур де Франс, не выиграв ни одного этапа.

 

Эган Берналь стал четвёртым в истории обладателем и жёлтой майки лидера, и белой майки лучшего молодого гонщика после Лорана Финьона (1983), (Яна Ульриха, 1997 – примечание, - формально Ян Ульрих не стал обладателем белой майки, так как с 1988 по 2000 год белой майкой награждали не лучшего молодого гонщика, а гонщика, признанного лучшим по мнению зрителей), Альберто Контадора (2007) и Энди Шлека (2010).

 

Эган Берналь на данный момент является единственным велогонщиком, выигравшим в один сезон гонки Париж-Ницца, Тур Швейцарии и Тур де Франс.

До победы Берналя Эдди Меркс удерживал рекорд, являясь единственным гонщиком, побеждавшим в один сезона и на Туре Швейцарии, и на Тур де Франс в 1974 году. В тот год на Париж-Ницца Меркс финишировал третьим.

 

Эган Берналь – победитель Тур де Франс-2019

 

Эган Берналь – победитель Тур де Франс-2019

 

 

 

  Эган Берналь: «Мысль о том, что я выиграл свой первый Тур, невероятна. Я ощущаю эту победу не только как свой триумф, а как триумф всей Колумбии. Наши гонщики уже выигрывали Джиро д’Италия, Вуэльту Испании, но победы на Туре не хватало. Для меня огромная честь, что я её достиг. Мой отец сначала не мог выговорить ни слова, но когда справился с этим, поздравил меня, едва не плача. Для нас это мечта. Мы привыкли смотреть Тур де Франс по телевизору, думали, что это нечто недосягаемое. В детстве думаешь: «Как круто было бы там однажды оказаться». Но это выглядело таким далёким. И вот мы здесь. Меня переполняют эмоции».

 

 

 

 

Photo ©Bettiniphoto.net

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Многие люди слишком рано делали выводы о гонке. Когда прошла половина Тура, потом две трети, они говорили, что наша команда не так сильна, что мы не знаем, что делаем, и так далее, и тому подобное.

 

Но в итоге гонка получилась замечательной, стратегия себя оправдала, победила хаос, а командная работа оправдала себя больше, чем индивидуальная.  

  Все спрашивали нас, кто у нас лидер. А мы продолжали отвечать, что они работают вместе. Два капитана – это всегда преимущество, что было доказано в конце гонки. Командная работа выше индивидуальной, именно она принесла результат.

 

Отдаю должное Жулиану Алафилиппу, он каждый день умирал ради майки, удерживал её дольше, чем кто-либо ожидал. Он принёс гонке новое измерение, сделав её такой, какой мы никогда не видели. Тибо Пино тоже сделал гонку, очень жаль, что он сошёл, очень грустно, потому что он заслужил огромное уважение. То, что он сделал в Пиренеях – это фантастика.  

 

У нас есть сильная группа более возрастных, чем Эган, гонщиков, которые хорошо выступают. Но очень старательно искали гонщика нового поколения и решили, что это будет Эган. Борьба за то, чтобы заполучить его в команду, была очень серьёзной. Он фантастически хорошо развивается.

 

Он знал, что делает, Джи давал ему советы. Джи очень щедрый человек, не скупится на советы. В итоге это помогло победе команды.

 

Эган невероятно талантлив, но также он не по годам зрелый. Для 22-летнего он очень уравновешен, спокоен, отлично владеет собой, прекрасно разговаривает, ко всем проявляет огромное уважение. Он добрый и благородный, но также в нём присутствует этот инстинкт победителя. Работать с ним – абсолютное удовольствие.

 

Когда ты в таком возрасте как Эган, надо остановиться и вспомнить о настоящем моменте, не о будущем, а о том, чтобы они наслаждались здесь и сейчас.

 

Он вошёл в историю, сделал то, что не удавалось до этого ни одному колумбийцу. Он станет национальным героем. Для него это будет невероятный опыт. Теперь ему необходимо быстро адаптироваться, потому что в его жизни произойдёт огромная перемена. Мы поможем ему с этим, у нас уже было несколько ребят, которые получил в своей жизни большой шанс».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Давайте пожелаем еще одному колумбийцу Лопесу выиграть Вуэльту в этом году. Гадости не писать мне.

  2. Такие дела

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 29.05.2016

    Вино все таки разбирается в велоспорте!

  3. Имя: Олег

    Karmatron

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 6.06.2019

    Эх, а я так желал еще одной победы для Джи. Чтобы всякие потом не трендели, что прошлый год был случайностью. А в этом году сыграло традиционное невезение Томаса: отпустили Берналя наверх, зная, что на спуске группа Джи отрыв доберет, а тут на тебе. Ну а второй короткий этап с финишем в гору Джи у Берналя бы и не забрал, колумбиец в горах посильнее будет.

  4. Имя: Олег

    RexDroid

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 8.09.2016

    хрестаматийно розыграли двух сильных капитанов на двух этапах. одному повезло чуть больше, другому чуть не хватило формы.

  5. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 21.10.2016

    Цитата: Astanaforever
    Давайте пожелаем еще одному колумбийцу Лопесу выиграть Вуэльту в этом году.Гадости не писать мне.
    +

  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.01.2015

    Этот Иган/Эган Арли Берналь может побить и установить ещё не один рекорд в шоссейном велоспорте и не тольок на гранд-турах. Главное чтобы не пошёл по стопам Наиро. Удачи колумбийцу, поздравляю его с победой на ТдФ

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Иган/Эган Арли Берналь может побить и установить ещё не один рекорд в шоссейном велоспорте и не тольок на гранд-турах. Главное чтобы не пошёл по стопам Наиро. Удачи колумбийцу, поздравляю его с победой на ТдФ

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Давайте пожелаем еще одному колумбийцу Лопесу выиграть Вуэльту в этом году.Гадости не писать мне.
    +
  • RexDroid
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    RexDroid-Фото
    хрестаматийно розыграли двух сильных капитанов на двух этапах. одному повезло чуть больше, другому чуть не хватило формы.
  • Колёсник
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Колёсник-Фото
    Ускорься Вальверде на 20-м этапе на 70-100 метров раньше - и съел бы Акулу, и Тур сразу стал бы для него успешным
  • velodoctor
    Марк Падун – победитель Adriat ... (4)
    velodoctor-Фото

    На Вуэльте ждем этапа. 

  • Karmatron
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    Karmatron-Фото

    Эх, а я так желал еще одной победы для Джи. Чтобы всякие потом не трендели, что прошлый год был случайностью. А в этом году сыграло традиционное невезение Томаса: отпустили Берналя наверх, зная, что на спуске группа Джи отрыв доберет, а тут на тебе. Ну а второй короткий этап с финишем в гору Джи у Берналя бы и не забрал, колумбиец в горах посильнее будет.

  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото
    Ой, давайте не будем выяснять, кто смотрит правильно, а кто неправильно.))
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как все в этом/нашем мире идёт свыше: Берналь готовился к Джиро, не тренировке получил травму, пропустил итальянский ГТ - выиграл Тур де Франс. За Фруми промолучу, но...да ладно)
    Томас в прошом году первый, в этом второй, в 2020 выходит будет 3-м? А вторым Берналь; а кто же тогда первым (из ИНЭОСа?).

     

    Юэн молорик, впервые на ТдФ и 3 этапа его в т.ч. и самый престижный для спринтеров ПАРИЖский, на Шамп-Элизе.

    Отдельные дифирамбы Ж.Алафилипу, это было даже круче чем Томас Фёклер в 2011.

  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото

    Смотрю награждение. Берналь, конечно, - зайка. А колумбийские болельщики - огонь!))

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Серафим-Фото
    Совсем не видно Вальверде, Урана? Мы точно смотрели одну гонку?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 июля

Angel Madrazo (Burgos - BH)

Zeke Mostov (Hagens Berman - Axeon)

Jonas Gregaard Wilsly (Astana Pro Team)

Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (173)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)