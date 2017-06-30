Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты

На Тур де Франс-2019 мы можем стать свидетелями исторического события - обладателем зелёной майки победителя классификации по очкам на Елиссейских Полях в Париже в седьмой раз может стать Петер Саган (Bora-hansgrohe). Организаторы усложнили классическим спринтерам борьбу за зеленую майку уже с первого этапа, где финиш будет в некатегорийный подъем, а на второй и третьей неделях обилием высоких гор. Немногие из них доберутся до Парижа. Спринтерам широкого профиля и однодневщикам есть где разгуляться. Главным претендентом является, конечно же, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики не намерены без борьбы отдавать зеленую майку.

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

20 очков за 1 место на этапах 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20;

30 очков за 1 место на этапах 3, 5, 8, 9, 10, 12;

50 очков за 1 место на этапах 1, 4, 7, 11, 16, 17, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

Распределение очков по местам на финише:



Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

У чистых спринтеров есть шанс облачиться в первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019, что вдвойне мотивирует их на борьбу за победу на 1-м этапе, но заключительные 500 м также дают шансы и спринтерам широкого профиля.

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2019".

Петер Саган (Bora - hansgrohe)

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Возраст: 29

Количество участий в Тур де Франс: 7

Победы на Тур де Франс: 11 этапов, 6 зелёных маек лучшего в очковой классификации;

Количество побед в 2019 сезоне: 3

Дилан Груневеген (Jumbo - Visma)



Photo © ASO/Alex BROADWAY

Возраст: 26

Количество участий в Тур де Франс: 3

Победы на Тур де Франс: 3 этапа;

Количество побед в 2019 сезоне: 9

Майкл Мэттьюс (Sunweb)

Возраст: 28

Количество участий в Тур де Франс: 4

Победы на Тур де Франс: 3 этапа, 1 зелёная майка лучшего в очковой классификации;

Количество побед в 2019 сезоне: 2

Калеб Юэн (Lotto-Soudal)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Возраст: 24

Количество участий в Тур де Франс: 0

Победы на Тур де Франс: 0

Количество побед в 2019 сезоне: 6

Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick-Step)

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Возраст: 30

Количество участий в Тур де Франс: 1

Победы на Тур де Франс: 0

Количество побед в 2019 сезоне: 6

Александр Кристофф (UAE Team Emirates)



Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Возраст: 31

Количество участий в Тур де Франс: 6

Победы на Тур де Франс: 3 этапа;

Количество побед в 2019 сезоне: 2



Нильс Политт и Рик Цабель (KATUSHA-Alpecin), Андре Грайпель (Arkea - Samsic), Кристоф Лапорт (Cofidis), Эдвальд Боассон Хаген и Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Никиас Арндт (Sunweb) и другие будут бороться на спринтерских этапах и за возможность облачиться в зелёную майку лидера.