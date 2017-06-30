- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты
На Тур де Франс-2019 мы можем стать свидетелями исторического события - обладателем зелёной майки победителя классификации по очкам на Елиссейских Полях в Париже в седьмой раз может стать Петер Саган (Bora-hansgrohe). Организаторы усложнили классическим спринтерам борьбу за зеленую майку уже с первого этапа, где финиш будет в некатегорийный подъем, а на второй и третьей неделях обилием высоких гор. Немногие из них доберутся до Парижа. Спринтерам широкого профиля и однодневщикам есть где разгуляться. Главным претендентом является, конечно же, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики не намерены без борьбы отдавать зеленую майку.
Система начисления очков в зачет зеленой майки:
20 очков за 1 место на этапах 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20;
30 очков за 1 место на этапах 3, 5, 8, 9, 10, 12;
50 очков за 1 место на этапах 1, 4, 7, 11, 16, 17, 21;
20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.
Распределение очков по местам на финише:
Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.
Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.
120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)
У чистых спринтеров есть шанс облачиться в первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019, что вдвойне мотивирует их на борьбу за победу на 1-м этапе, но заключительные 500 м также дают шансы и спринтерам широкого профиля.
Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2019".
Петер Саган (Bora - hansgrohe)
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 7
Победы на Тур де Франс: 11 этапов, 6 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2019 сезоне: 3
Дилан Груневеген (Jumbo - Visma)
Photo © ASO/Alex BROADWAY
Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 3
Победы на Тур де Франс: 3 этапа;
Количество побед в 2019 сезоне: 9
Майкл Мэттьюс (Sunweb)
Возраст: 28
Количество участий в Тур де Франс: 4
Победы на Тур де Франс: 3 этапа, 1 зелёная майка лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2019 сезоне: 2
Калеб Юэн (Lotto-Soudal)
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Возраст: 24
Количество участий в Тур де Франс: 0
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2019 сезоне: 6
Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick-Step)
© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images
Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2019 сезоне: 6
Александр Кристофф (UAE Team Emirates)
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 6
Победы на Тур де Франс: 3 этапа;
Количество побед в 2019 сезоне: 2
Нильс Политт и Рик Цабель (KATUSHA-Alpecin), Андре Грайпель (Arkea - Samsic), Кристоф Лапорт (Cofidis), Эдвальд Боассон Хаген и Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Никиас Арндт (Sunweb) и другие будут бороться на спринтерских этапах и за возможность облачиться в зелёную майку лидера.
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