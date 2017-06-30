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Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

На Тур де Франс-2019 мы можем стать свидетелями исторического события - обладателем зелёной майки победителя классификации по очкам на Елиссейских Полях в Париже в седьмой раз может стать Петер Саган (Bora-hansgrohe). Организаторы усложнили классическим спринтерам борьбу за зеленую майку уже с первого этапа, где финиш будет в некатегорийный подъем, а на второй и третьей неделях обилием высоких гор. Немногие из них доберутся до Парижа. Спринтерам широкого профиля и однодневщикам есть где разгуляться. Главным претендентом является, конечно же, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики не намерены без борьбы отдавать зеленую майку.

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

20 очков за 1 место на этапах 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20;
30 очков за 1 место на этапах 3, 5, 8, 9, 10, 12;
50 очков за 1 место на этапах 1, 4, 7, 11, 16, 17, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

 

Распределение очков по местам на финише:


Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

 

   У чистых спринтеров есть шанс облачиться в первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019, что вдвойне мотивирует их на борьбу за победу на 1-м этапе, но заключительные 500 м также дают шансы и спринтерам широкого профиля. 

 

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2019".

 

 

Петер Саган (Bora - hansgrohe)

 

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2019

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 7
Победы на Тур де Франс: 11 этапов, 6 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2019 сезоне: 3

 

  

Дилан Груневеген (Jumbo - Visma)

 

Тур де Франс-2019: Зеленая майка. Претенденты

 

 Photo © ASO/Alex BROADWAY

  

 

Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 3
Победы на Тур де Франс: 3 этапа;
Количество побед в 2019 сезоне: 9

 

 

Майкл Мэттьюс (Sunweb)

 

Майкл Мэттьюс, зеленая майка Тур де Франс-2017 

 

Возраст: 28
Количество участий в Тур де Франс: 4
Победы на Тур де Франс: 3 этапа, 1 зелёная майка лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2019 сезоне: 2

 

 

Калеб Юэн (Lotto-Soudal) 

 

Калеб Юэн (Lotto Soudal) опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

Возраст: 24
Количество участий в Тур де Франс: 0
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2019 сезоне: 6

 

 

Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick-Step)

  

Дубль Элиа Вивиани на Туре Швейцарии-2019

 © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2019 сезоне: 6

 

  

Александр Кристофф (UAE Team Emirates)

 

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 6
Победы на Тур де Франс: 3 этапа;
Количество побед в 2019 сезоне: 2

 

 

Нильс Политт и Рик Цабель (KATUSHA-Alpecin), Андре Грайпель (Arkea - Samsic), Кристоф Лапорт (Cofidis), Эдвальд Боассон Хаген и Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Никиас Арндт (Sunweb) и другие будут бороться на спринтерских этапах и за возможность облачиться в зелёную майку лидера.

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Теги к статье: Tour de France зеленая майка Петер Саган Тур де Франс-2019 Гран-тур превью Мировой Тур UCI

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Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2019?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Груневеген..однозначно.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 09:35 | Регистрация: 4.08.2018

      Какие основания для такой уверенности? Зеленая майка - это не только этапы выигрывать. Без рельефа.

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 09:47 | Регистрация: 14.03.2018

    сдается мне, не быть в этом году седьмой зеленой майки у Пети... хотя буду рада ошибиться

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:43 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Груневеген..однозначно.

    Были бы все этапы спринтерскими, был бы))) В горах Саган держится в разы лучше кубического Груневегена. Если Дилан таки доедет до финиша, а не вылетит из лимита на одном из горных этапов, я сильно удивлюсь.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

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Fabio Aru (UAE Team Emirates)

Nicolas Roche (Team Sunweb)

Romain Le Roux (Team Arkea - Samsic)

Mihkel Raim (Israel Cycling Academy)

Nuno Bico (Burgos - BH)

4 июля

Dries De Bondt (Corendon - Circus)

Nicolai Brochner Nielsen (Riwal - Readynez Cycling Team)

Ibai Salas Zorrozua (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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