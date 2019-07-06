Микель Ланда потерял время из-за падения на 10-м этапе Тур де Франс-2019

Чемпион Франции стал причиной падения Микеля Ланды на 10-м этапе Тур де Франс-2019

На 10-м этапе Тур де Франс-2019 гонщики команды Movistar сумели избежать попадания в отвал, когда пелотон раскололся за 35 км до финиша. Но за 19 км до финиша неудачное стечение обстоятельств привело к падению Микеля Ланды. Ланда зацепился за колесо чемпиона Франции Варрана Баргия (Arkea-Samsic) и упал.

#TDF2019



Qué mala suerte de Mikel Landa. Inexplicablemente Barguil se le va encima. pic.twitter.com/yPG9Jlvfry — Nicolás Borrás C. (@BorrasNicolas) 15 июля 2019 г.

В итоге испанский гонщик не только не смог вернуться в первую группу, но ещё и не сумел удержаться во второй группе, где находились отставшие генеральщики Тибо Пино (Groupama-FDJ), Ричи Порт (Trek-Segafredo), Ригоберто Уран (EF Education First), Якоб Фульсанг (Astana).

Иманол Эрвити и Нельсон Оливейра, а затем Марк Солер и Андрей Амадор помогали Микелю Ланде догонять соперников, но сократить отставание не удалось. К счастью, у Микеля Ланды лишь поверхностные повреждения после падения.

Микель Ланда финишировал через 2 минуты 9 секунд после победителя этапа и спустился на 15-ю позицию в общем зачёте с отставанием в 4:15 от Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step).

Два других капитана команды Movistar – Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде, финишировали в первой группе.

Микель Ланда: «Это был шок. В один момент я на велосипеде, в другой – уже лежу на земле, окружённый зрителями. К счастью, травм нет. Я смог продолжить гонку сразу, мои товарищи по команде мне очень помогли в трудной ситуации. Это «только» потеря времени, наша цель, ради которой мы здесь, ещё впереди».

Варран Баргий: «Мне жаль, что Микель Ланда упал. Я потерял равновесие и зацепил колесом Жулиана и Микеля, который ехал слева от меня. Всё произошло очень быстро. Это было не преднамеренно . Мне повезло, что я не упал, но Микелю не повезло. Надеюсь, он в порядке».

Наиро Кинтана: «Когда с Микелем случился инцидент, вся команда остановилась, чтобы ему помочь, впереди остались лишь мы с Алехандро. После этого мы больше ничего не могли сделать, только не потерять время самим. Я нормально финишировал, отыграл немного времени у соперников, поднялся в генеральной классификации. Лишь надеюсь, что тело и ноги после дня отдыха ответят хорошо».

Алехандро Вальверде: «Ужасно услышать, что Микель упал. Я не видел этого. До того момента всё шло отлично, мы не остались в эшелонах, ехали на хорошей позиции, из нашей команды впереди было много гонщиков. И вот мы слышим в наушниках: «Упал Ланда, упал Ланда».

Этап был очень нервным почти с самого старта. Будем надеяться, что это падение не повлияет на его выступление. Мы продолжим борьбу с ним и Наиро, который финишировал со мной. Постараемся финишировать как можно выше в генеральной классификации».

Иманол Эрвити: «Когда Микель упал, мы с одной стороны, старались удерживать Наиро вместе с Алехандро впереди. Бала остался с ним на случай других инцидентов. С другой стороны, нам надо было помогать Микелю вернуться. После у нас не хватило времени ни переложиться назад, ни подумать о чем-то кроме того, чтобы продолжать продавливать и продавливать. К счастью, у Микеля только небольшие синяки. Больше боли и сожалений о потерянном времени».