VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Микель Ланда потерял время из-за падения на 10-м этапе Тур де Франс-2019

Чемпион Франции стал причиной падения Микеля Ланды на 10-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  На 10-м этапе Тур де Франс-2019 гонщики команды Movistar сумели избежать попадания в отвал, когда пелотон раскололся за 35 км до финиша. Но за 19 км до финиша неудачное стечение обстоятельств привело к падению Микеля Ланды. Ланда зацепился за колесо чемпиона Франции Варрана Баргия (Arkea-Samsic) и упал.

 

Микель Ланда потерял время из-за падения на 10-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

 

 

 

  В итоге испанский гонщик не только не смог вернуться в первую группу, но ещё и не сумел удержаться во второй группе, где находились отставшие генеральщики Тибо Пино (Groupama-FDJ), Ричи Порт (Trek-Segafredo), Ригоберто Уран (EF Education First), Якоб Фульсанг (Astana).

 

  Иманол Эрвити и Нельсон Оливейра, а затем Марк Солер и Андрей Амадор помогали Микелю Ланде догонять соперников, но сократить отставание не удалось. К счастью, у Микеля Ланды лишь поверхностные повреждения после падения.

 

  Микель Ланда финишировал через 2 минуты 9 секунд после победителя этапа и спустился на 15-ю позицию в общем зачёте с отставанием в 4:15 от Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step).  

 

  Два других капитана команды Movistar – Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде, финишировали в первой группе.

 

 

  Микель Ланда: «Это был шок. В один момент я на велосипеде, в другой – уже лежу на земле, окружённый зрителями. К счастью,  травм нет. Я смог продолжить гонку сразу, мои товарищи по команде мне очень помогли в трудной ситуации. Это «только» потеря времени, наша цель, ради которой мы здесь, ещё впереди».

 

  Варран Баргий: «Мне жаль, что Микель Ланда упал. Я потерял равновесие и зацепил колесом Жулиана и Микеля, который ехал слева от меня. Всё произошло очень быстро. Это было не преднамеренно . Мне повезло, что я не упал, но Микелю не повезло. Надеюсь, он в порядке».

 

  Наиро Кинтана: «Когда с Микелем случился инцидент, вся команда остановилась, чтобы ему помочь, впереди остались лишь мы с Алехандро. После этого мы больше ничего не могли сделать, только не потерять время самим. Я нормально финишировал, отыграл немного времени у соперников, поднялся в генеральной классификации. Лишь надеюсь, что тело и ноги после дня отдыха ответят хорошо».

 

 Алехандро Вальверде: «Ужасно услышать, что Микель упал. Я не видел этого. До того момента всё шло отлично, мы не остались в эшелонах, ехали на хорошей позиции, из нашей команды впереди было много гонщиков. И вот мы слышим в наушниках: «Упал Ланда, упал Ланда».

  Этап был очень нервным почти с самого старта. Будем надеяться, что это падение не повлияет на его выступление. Мы продолжим борьбу с ним и Наиро, который финишировал со мной. Постараемся финишировать как можно выше в генеральной классификации».

 

 Иманол Эрвити: «Когда Микель упал, мы с одной стороны, старались удерживать Наиро вместе с Алехандро впереди. Бала остался с ним на случай других инцидентов. С другой стороны, нам надо было помогать Микелю вернуться. После у нас не хватило времени ни переложиться назад, ни подумать о чем-то кроме того, чтобы продолжать продавливать и продавливать. К счастью, у Микеля только небольшие синяки. Больше боли и сожалений о потерянном времени».

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Микель Ланда Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    salomon-Фото
    Только не подумайте, что я за Sky/ Ineos. Зуб даю ! Никогда не нравилась ходьба строем у сэра Брейлсфорда. Не люблю генеральщиков типа Уиггинса, которого под ручки завозят в горы, или Фрум, который видит только свой вело-комп. Но факт налицо - сегодня Инеос/Скай в Туре непобедим.
  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что может быть лучше сильных ветров? - только горы!
    Но когда у велогонщиков день отдыха впереди (пускай даже после 10 этапов подряд) тогда почему бы "не порезвиться")

    Честно говоря не понимаю как умудрился не слабый и в отличной форме на этом Туре Т.Пино потерять столько времени на последних 15 км.

    Ну а для Ван Аэрта отдельные дифирамбы. Весной мы все удивлялись и восторгались гонкой и результатами Ван дер Пула. Летом же пришёл черёд феерить Воуту. Кто то из них в будущем точно возьмёт какую то призовую майку Тур де Франс, а может даже и не одну)

     

    P.S.

    Финиш ВвА и ЭВ ну совсем на тоненького. Почти как на 7-м этапе ТдФ-2017, когда Киттеля (победителя) и Боссона-Хагена разделили на ленчочке (если верить) 6мм.

  • am14
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    am14-Фото
    На какой-то из неделек Джулиан выигрывал горную разделку, и не у кого-нибудь, а у Контадора
  • am14
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    am14-Фото

    У Джулиана есть разделка, когда это ему нужно. Не помню на какой из неделек, но он выигрывал горную ITT, и не у кого-нибудь, а у Контадора.

  • paziz
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    paziz-Фото
    Цитата: tim147
    Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!
    Ой как хочется
  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    salomon-Фото
    Цитата: Zaynos
    Вы уверены в этом за 10 этапов до конца?
    Уверен на 100% !!! Иначе б не утверждал выше изложенное !!! К большому моему сожалению... Потому как я симпатизироал Фульсану. Однако, Астана сработала сегодня бездарно ( кроме Луценко) !!!

    Цитата: tim147
    Победы Ван Арта в поединке с элитными спринтерами  ждал с нетерпением и парень  наконец-то оправдал мои надежды - будущий выдающийся классик растет на наших глазах. Кстати, примерно в таком же возрасте начал одерживать свои первые значимые победы великий ФилЖил. От самого этапа осталось двойственное ощущение - с одной стороны, зрелищности вкупе с драматизмом на заключительных 30 км было в избытке. Однако, с другой стороны, массовое фиаско ряда претендентов на подиум вызывает тревогу в том, что импонирующая открытость первой половины Тура после разделки может смениться линейным протеканием гонки под диктовку Инеос, к которой они нас приучили в последние годы. Не исключаю, что вся интрига тура сведется к внутрикомандному выяснению отношений между Томасом и Берналем. Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!
    Так и будет...

    Цитата: Sezar
    Мас кстати, неплохо идет. А вторая половина у него-лучше первой.
    На десятку в генерале. Не более того...

    Цитата: Михаил Морозов
    Разделка у Жужу есть. Не выдающаяся, но и не как у Ланды или Берналя. Хотя, конечно нельзя не вспомнить 2016 год=)
    https://twitter.com/CDCHistory/status/754295788755361792
    Мечтать не вредно !
  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    tim147-Фото

    Победы Ван Арта в поединке с элитными спринтерами  ждал с нетерпением и парень  наконец-то оправдал мои надежды - будущий выдающийся классик растет на наших глазах. Кстати, примерно в таком же возрасте начал одерживать свои первые значимые победы великий ФилЖил. От самого этапа осталось двойственное ощущение - с одной стороны, зрелищности вкупе с драматизмом на заключительных 30 км было в избытке. Однако, с другой стороны, массовое фиаско ряда претендентов на подиум вызывает тревогу в том, что импонирующая открытость первой половины Тура после разделки может смениться линейным протеканием гонки под диктовку Инеос, к которой они нас приучили в последние годы. Не исключаю, что вся интрига тура сведется к внутрикомандному выяснению отношений между Томасом и Берналем. Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!

  • BaTman
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    BaTman-Фото
    Может дело в команде, на первом этапе не уберегли, на разделке проиграли, сегодня были беспомощны. Им и Фрум не поможет с такой работой:-)
  • Михаил Морозов
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    Михаил Морозов-Фото
    Разделка у Жужу есть. Не выдающаяся, но и не как у Ланды или Берналя. Хотя, конечно нельзя не вспомнить 2016 год=)
    https://twitter.com/CDCHistory/status/754295788755361792
  • BaTman
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    BaTman-Фото
    Они может и в лучшей, а вот команды у них в гарнире. Как сказал классик "скучный этап для болельщиков Астаны"

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Rafael Reis (W52 - FC Porto)

16 июля

Andre Greipel (Team Arkea - Samsic)

17 июля

Omar Fraile (Astana Pro Team)

Remy Mertz (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (85)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)