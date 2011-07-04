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- Дата:
- Сегодня, 10:06
Тур де Франс-2021: Зеленая майка. Претенденты
Зелёная майка лучшего гонщика в очковой классификации Тур де Франс – награда не только за скорость в спринтах, но и за умение выдерживать сложные рельефы и горы на пути в Париж. С 2012 года Петер Саган не давал соперникам шанса, одержав семь побед в этой категории. За исключением непредвиденного инцидента 2017 года зелёные майки словацкий гонщик забирал год за годом, но в прошлом сезоне до победы Сагану не хватило 6 очков, и в зелёной майке на подиуме в Париже стоял Сэм Беннетт.
На Тур де Франс-2021 Сэма Беннетта не будет, но легче задача Петера Сагана от этого не станет. В 108-м выпуске Большой Петли претендентов на победу в этой категории хватает.
Станем ли мы свидетелями исторического события – восьмой победы Петера Сагана в очковой классификации Тур де Франс, узнаем через три недели гонки. А пока рассмотрим, кто составит конкуренцию словацкому гонщику команды Bora-hansgrohe.
Арно Демар (Groupama-FDJ), хотя и не выигрывал зелёной майки Тур де Франс, но на Джиро д’Италия-2020 выиграл у Петера Сагана цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, опередив его на 49 очков. Конечно, надо учитывать, что на прошлый сезон повлиял перерыв в соревнованиях и изменённый календарь велогонок. Демар умеет терпеть подъёмы, а возможность одержать победу в очковой классификации на домашнем французском Гранд-туре придаст дополнительной мотивации.
Матье Ван дер Пул (Alpecin-Fenix) нацелен на Олимпиаду в Токио, но возможность побороться за престижную зелёную майку самой главной гонки сезона может послужить достаточной причиной, чтобы доехать до Парижа.
Самым высоким результатом Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) в очковой классификации Тур де Франс было 4-е место в 2019 году. Побед на этапах Большой Петли у итальянского спринтера широкого профиля нет, но его форма в этом году, в том числе майка чемпиона Италии и победа в очковой классификации Критериума Дофине делают его одним из серьёзных соперников Петера Сагана в борьбе за зелёную майку.
Калеб Юэн (Lotto Soudal) не говорил, что собирается бороться за зелёную майку. Его главная цель в этом сезоне – одержать победы на всех трёх Гранд-турах. Треть задачи уже выполнена – он выиграл два этапа Джиро д’Италия. Но австралийский спринтер умеет терпеть в горах, и, возможно, включится в борьбу за зелёную майку.
Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) мог бы составить конкуренцию Петеру Сагану, если бы команда не была нацелена на главный трофей - жёлтую майку победителя Тур де Франс, и если бы его форма не была под вопросом. Сам бельгийский гонщик, который является победителем трёх этапов Тур де Франс, ставит целью Олимпийские игры в Токио и не упоминал о перспективе борьбы за зелёную майку. Но майка чемпиона Бельгии может прибавить сил.
Майкл Мэттьюс (BikeExchange) выигрывал очковую классификацию в 2017 году, но вопрос в том, сможет ли он на равных бороться на спринтерских этапах с более молодыми и уже побеждавшими в этом сезоне соперниками.
На спринтерских этапах конкуренцию вышеперечисленным гонщикам составят Андре Грайпель (Israel Start-Up Nation), Кристоф Лапорт (Cofidis), Магнус Корт (EF Education Nippo), Кейс Бол (DSM), Макс Валшайд (Qhubeka Assos), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech), Бриан Кокар (B&B Hotels), Тим Мерлир с Яспером Филипсеном и Кристианом Сбаральи (Alpecin-Fenix), и другие.
Особенно следует отметить незапланированное появление в стартовом составе победителя 30 этапов Тур де Франс, победителя очковой классификации 2011 года, британского велогонщика Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step). Он едва ли сможет соперничать с Петером Саганом в борьбе за зелёную майку, и вероятность его победы в спринте не слишком велика, но участие этого знаменитого, вошедшего в историю Большой Петли велогонщика, повысит градус зрелищности и зрительского внимания к спринтерским этапам.
Система начисления очков в зачет зеленой майки:
20 очков за 1 место на этапах 5, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 7, 14, 16;
50 очков за 1 место на этапах 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 19, 21;
20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.
Распределение очков по местам на финише:
Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.
Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.
120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)
Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2021".
Петер Саган (Bora - hansgrohe)
Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux
Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 9
Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2021 сезоне: 4
Арно Демар (Groupama-FDJ)
Photo Credits: LaPresse
Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 4
Победы на Тур де Франс: 2 этапа;
Количество побед в 2021 сезоне: 8
Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix)
Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 0
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2021 сезоне: 6
Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious)
Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious
Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 4
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2021 сезоне: 3
Калеб Юэн (Lotto-Soudal)
Photo Credit: LaPresse
Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 2
Количество побед в 2021 сезоне: 5
Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 3 этапа
Количество побед в 2021 сезоне: 5
Майкл Мэттьюс (BikeExchange)
Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 5
Победы на Тур де Франс: 3 этапа и зелёная майка в 2017 году;
Количество побед в 2021 сезоне: 0
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