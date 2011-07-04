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Тур де Франс-2021: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021: Зеленая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  Зелёная майка лучшего гонщика в очковой классификации Тур де Франс – награда не только за скорость в спринтах, но и за умение выдерживать сложные рельефы и горы на пути в Париж. С 2012 года Петер Саган не давал соперникам шанса, одержав семь побед в этой категории. За исключением непредвиденного инцидента 2017 года зелёные майки словацкий гонщик забирал год за годом, но в прошлом сезоне до победы Сагану не хватило 6 очков, и в зелёной майке на подиуме в Париже стоял Сэм Беннетт.

 

На Тур де Франс-2021 Сэма Беннетта не будет, но легче задача Петера Сагана от этого не станет. В 108-м выпуске Большой Петли претендентов на победу в этой категории хватает.

 

Станем ли мы свидетелями исторического события – восьмой победы Петера Сагана в очковой классификации Тур де Франс, узнаем через три недели гонки. А пока рассмотрим, кто составит конкуренцию словацкому гонщику команды Bora-hansgrohe.

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ), хотя и не выигрывал зелёной майки Тур де Франс, но на Джиро д’Италия-2020 выиграл у Петера Сагана цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, опередив его на 49 очков. Конечно, надо учитывать, что на прошлый сезон повлиял перерыв в соревнованиях и изменённый календарь велогонок. Демар умеет терпеть подъёмы, а возможность одержать победу в очковой классификации на домашнем французском Гранд-туре придаст дополнительной мотивации.

 

 Матье Ван дер Пул (Alpecin-Fenix) нацелен на Олимпиаду в Токио, но возможность побороться за престижную зелёную майку самой главной гонки сезона может послужить достаточной причиной, чтобы доехать до Парижа.

 

Самым высоким результатом Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) в очковой классификации Тур де Франс было 4-е место в 2019 году. Побед на этапах Большой Петли у итальянского спринтера широкого профиля нет, но его форма в этом году, в том числе майка чемпиона Италии и победа в очковой классификации Критериума Дофине делают его одним из серьёзных соперников Петера Сагана в борьбе за зелёную майку.

 

  Калеб Юэн (Lotto Soudal) не говорил, что собирается бороться за зелёную майку. Его главная цель в этом сезоне – одержать победы на всех трёх Гранд-турах. Треть задачи уже выполнена – он выиграл два этапа Джиро д’Италия. Но австралийский спринтер умеет терпеть в горах, и, возможно, включится в борьбу за зелёную майку.

 

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) мог бы составить конкуренцию Петеру Сагану, если бы команда не была нацелена на главный трофей - жёлтую майку победителя Тур де Франс, и если бы его форма не была под вопросом. Сам бельгийский гонщик, который является победителем трёх этапов Тур де Франс, ставит целью Олимпийские игры в Токио и не упоминал о перспективе борьбы за зелёную майку. Но майка чемпиона Бельгии может прибавить сил.

 

 Майкл Мэттьюс (BikeExchange) выигрывал очковую классификацию в 2017 году, но вопрос в том, сможет ли он на равных бороться на спринтерских этапах с более молодыми и уже побеждавшими в этом сезоне соперниками.

 

На спринтерских этапах конкуренцию вышеперечисленным гонщикам составят Андре Грайпель (Israel Start-Up Nation), Кристоф Лапорт (Cofidis), Магнус Корт (EF Education Nippo), Кейс Бол (DSM), Макс Валшайд (Qhubeka Assos), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech), Бриан Кокар (B&B Hotels), Тим Мерлир с Яспером Филипсеном и Кристианом Сбаральи (Alpecin-Fenix), и другие.

 

  Особенно следует отметить незапланированное появление в стартовом составе победителя 30 этапов Тур де Франс, победителя очковой классификации 2011 года, британского велогонщика Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step). Он едва ли сможет соперничать с Петером Саганом в борьбе за зелёную майку, и вероятность его победы в спринте не слишком велика, но участие этого знаменитого, вошедшего в историю Большой Петли велогонщика, повысит градус зрелищности и зрительского внимания к спринтерским этапам.

 

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

 

20 очков за 1 место на этапах 5, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 7, 14, 16;
50 очков за 1 место на этапах 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 19, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

 

 

Распределение очков по местам на финише:

 


Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

 

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2021".

 

 

Петер Саган (Bora - hansgrohe)

 

Петер Саган - семикратный победитель классификации по очкам Тур де Франс

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

 

Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 9
Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2021 сезоне: 4

 

 

Арно Демар (Groupama-FDJ)

 

Photo Credits: LaPresse

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 4
Победы на Тур де Франс:  2 этапа;
Количество побед в 2021 сезоне: 8

 

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix)

 

 

 

Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 0
Победы на Тур де Франс:  0
Количество побед в 2021 сезоне: 6

 

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious)

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 4
Победы на Тур де Франс:  0
Количество побед в 2021 сезоне: 3

 

Калеб Юэн (Lotto-Soudal) 

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 2
Количество побед в 2021 сезоне: 5

 

Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)

 

Ваут ван Арт

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 3 этапа

Количество побед в 2021 сезоне: 5

 

Майкл Мэттьюс (BikeExchange)

 

 

Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 5
Победы на Тур де Франс:  3 этапа и зелёная майка в 2017 году;
Количество побед в 2021 сезоне: 0 

 

 

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Теги к статье: Tour de France зеленая майка Петер Саган Тур де Франс-2021 Гран-тур превью Мировой Тур UCI

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Кто наденет зелёную майку на итоговом подиуме в Париже?


  1. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 10:54 | Регистрация: 8.06.2021

    Похоже,что у Сагана есть все шансы выиграть восьмую зелёную майку.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 11:10 | Регистрация: 4.01.2015

    Если есь на Туре "Блынк" (Майкл Мэтьюз), то я топлю всегда за него. Один раз уже получилось (взять зелень), возможно, т.е. хотелось бы ещё раз.

    А так Демар, возможно даже ВВА.

    Но и немного поФантазируя - а может МВДП...а вдруг ? Или даже сам Алафилипп!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 11:11 | Регистрация: 26.04.2017

    #NoSaganNoTour

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:24 | Регистрация: 4.07.2011

    Кэв, будучи в кайфе отбора, сделает всё ради выигрыша этапа.

    Немного приятного шока

    Власов в бору после этого сезона, вот так вот-:) 

  5. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 11:36 | Регистрация: 4.08.2018

    Ван Арт сейчас не всамой идеальной форме. А так, должен был быть претендентом №1, тем более в этом году команда не против охоты за зеленью. 

      Но для меня форма ВА непонятна, так что может будет интересная борьба за mailot vert.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    MVDP-Фото

    Если проклятье шампуня отпустит, пару этапов могут зацепить.

  • Серафим
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Серафим-Фото

    Ван Арт сейчас не всамой идеальной форме. А так, должен был быть претендентом №1, тем более в этом году команда не против охоты за зеленью. 

      Но для меня форма ВА непонятна, так что может будет интересная борьба за mailot vert.

  • motte
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    motte-Фото

    Кэв, будучи в кайфе отбора, сделает всё ради выигрыша этапа.

    Немного приятного шока

    Власов в бору после этого сезона, вот так вот-:) 

  • SVS
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    SVS-Фото

    #NoSaganNoTour

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если есь на Туре "Блынк" (Майкл Мэтьюз), то я топлю всегда за него. Один раз уже получилось (взять зелень), возможно, т.е. хотелось бы ещё раз.

    А так Демар, возможно даже ВВА.

    Но и немного поФантазируя - а может МВДП...а вдруг ? Или даже сам Алафилипп!

  • Coffe
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Coffe-Фото
    Похоже,что у Сагана есть все шансы выиграть восьмую зелёную майку.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    motte-Фото

    Противостояние ская против Словении

    Нет выраженного капитана, это одна из стратегий сэра Брейлсфорда. 

    Британская команда находится в форме, но за последние три года напрямую не побеждала ни Роглича, ни Погачара

    Скай выиграли последние четыре гонки Мирового тура – Романдия с Томасом, Джиро с Берналем, Дофине с Порте и Тур де Сюисс с Карапазом. Они находятся на подъеме, но ни Роглич, ни Погачар не участвовали ни в одной из этих гонок,

    Я к тому, что штаб ская в первую очередь определил против кого работать и разрушить этот дуэт, если они сами себя не уничтожат, так что, отменный тур получается, вызов брошен и он принят. Будет большой кайф и, как сказал наш форумчанин Collega2011 просто наслаждаться каждым днём тура, не ставя фаворита, ибо фаворит нарисуется сам. 

    В предвкушении шикарных трех недель праздника! 

     

  • VadN
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    VadN-Фото

    Буду болеть за Кэва и Фрума.

    Подиум: Томас, Роглич, Погачар

  • BaTman
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    BaTman-Фото
    Ваши пожелания, открыто показывают ваше неуважение к культовым личностям велоспорта.
    Причём вы хотите уважительного отношения к команде и участникам за которых вы болеете. Вам не кажется что ваши действия не последовательны ?
  • lazhu
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    lazhu-Фото

    Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

    Интересный пассаж biggrin

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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