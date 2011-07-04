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Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты

  

Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

  Тур де Франс-2021 откроет имя 108-го победителя Большой Петли. Как всегда, самые сильные составы команд и большой список фаворитов должны сделать борьбу за жёлтую майку острой и яркой, маршрут с легендарными подъёмами, этапами, напоминающими классики, увеличит интерес, а неожиданности, от которых не застрахована ни одна гонка, заставят внимательно следить за событиями всех этапов.

 

  На Тур де Франс важна борьба за все классификации, но мечтой и целью участников всё же остаётся жёлтая майка лидера, главный трофей, владение которым даже на один день способно изменить карьеру гонщика.

 

  Рассмотрим список претендентов на победу в Тур де Франс-2021, а также тех, кто сможет занять высокое место в генеральной классификации. И, конечно, приглашаем высказывать своё мнение о возможных победителях и призёрах.

 

  В прошлом году борьба на Большой Петле свелась к противостоянию двух словенских гонщиков Тадея Погачара, ставшего самым молодым победителем Тур де Франс, и Приможа Роглича, драматично потерявшего жёлтую майку лидера в предпоследний день гонки. От третьего места дуэлянтов отделяло почти три минуты.

 

  На этот раз такая дуэль едва ли состоится. Команда Ineos Grenadiers, гонщики которой в прошлом году финишировали за пределами десятки сильнейших, в этот раз не станет бездействовать. Британская команда, в отличие от прошлых лет, не стала обозначать лидера, потому что полномочия капитана в зависимости от ситуации в гонке может взять на себя и победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас, и победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас, и победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт, и призёр Тур де Франс прошлого года Ричи Порт.

 

Победитель и призёр Тур де Франс-2020 Тадей Погачар и Примож Роглич пропустили подготовительные к французскому Гранд-туру Критериум Дофине и Тур Швейцарии, но в начале сезона каждый из них одержал крупные победы.

 

  Команда Movistar, усилившая состав с приходом колумбийского гонщика Мигеля Анхеля Лопеса, может спутать карты вышеназванных претендентов, так же, как и команды EF Education Nippo с Ригоберто Ураном, команда Bora-hansgrohe с Вилко Келдерманом, команда Israel Start Up Nation с Майклом Вудсом, команда Groupama-FDJ с Давидом Годю, Arkea-Samsic с Наиро Кинтаной и другие. 

 

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

 

Возраст - 22 года

 

Количество участий в Тур де Франс: 1

 

Лучший результат на Тур де Франс: - 1-е место в 2020 году

 

Победы в сезоне 2021: 8

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 29

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Словении - 1-е место.

 

 

 

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

 

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

  

 

Возраст: 31

 

Количество участий в Тур де Франс: 3

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2020 году

 

Победы в сезоне 2021: 5

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020:  ---


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 17

 

 

Герант Томас (Ineos Grenadiers)

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

 

Возраст: 35

 

Количество участий в Тур де Франс: 10

 

Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году

 

Победы в сезоне 2021: 2

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020:  Критериум Дофине (3-е место)


Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 35

 

 

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

 

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

 

 

 

Возраст: 28

 

Количество участий в Тур де Франс: 1

 

Лучший результат на Тур де Франс: 13-е место в 2020 году

 

Победы в сезоне 2021:  2 

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021:  Тур Швейцарии (1-е место)

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 25

 

 

 Ричи Порт (Ineos Grenadiers)

 

Ричи Порт

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

 

Возраст: 36

 

Количество участий в Тур де Франс: 10

 

Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2020 году;

 

Победы в сезоне 2021:  1

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине - 1-е место

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 20

 

  

 

 

Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers)

 

 

Возраст: 26

 

Количество участий в Тур де Франс: 0

 

Лучший результат на Тур де Франс:  ---

 

Победы в сезоне 2021:  0

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021:  Критериум Дофине (10-е место)

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 23

 

 

Ригоберто Уран (EF Education-Nippo)

  

Ригоберто Уран (EF Education-First)

 

 

Возраст: 34

 

Количество участий в Тур де Франс: 7

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2019 году;

 

Победы в сезоне 2021: 1

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Швейцарии (победа на этапе, 2-е место в генеральной классификации).

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 20

 

Энрик Мас (Movistar)

Photo (c) Movistar

Возраст: 26

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2020 году;

 

Победы в сезоне 2021: 1

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (11-е место в генеральной классификации).

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 33

 

 

Мигель Анхель Лопес (Movistar)

 

 

Возраст: 27

 

Количество участий в Тур де Франс: 1

 

Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2020 году;

 

Победы в сезоне 2021: 3

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (6-е место в генеральной классификации).

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 21

 

 

 

 

 

Наиро Кинтана (Arkea - Samsic)

 

 

Возраст: 31

 

Количество участий в Тур де Франс: 7

 

Лучший результат на Тур де Франс:  2-е место в 2013 и 2015 году;

 

Победы в сезоне 2021: 2

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (18-е место в генеральной классификации).

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 35

 

 

  

 

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe)

 

Photo (c) Bora-hansgrohe

 

Возраст: 30

 

Количество участий в Тур де Франс: 3

 

Лучший результат на Тур де Франс: 32-е место в 2016 году;

 

Победы в сезоне 2021: 0

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (4-е место в генеральной классификации).

 

Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 25

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2021 превью желтая майка Мировой Тур UCI

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Кто станет победителем Тур де Франс-2021?


  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 07:36 | Регистрация: 11.12.2014

    Буду болеть за Ричи Порта.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:04 | Регистрация: 4.07.2011

    Дуэт словенцев и очень опасен карапас со скаем, в Томаса не верю. 

  3. RVL

    Сегодня, 08:15 | Регистрация: 30.08.2012

    Супермен интригует... будет ли что то реальное в его исполнении согласно прозвищу 

    Во всяком случае, мне хотелось бы видеть

     

     

     

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 08:56 | Регистрация: 22.05.2013

    Напоминает Тур 15 года, когда на бумаге казалось есть 4ро явных претендентов. Из тех кого не назвали, я бы Бухмана добавил и Гаду.

  5. Гонщик

    Сегодня, 08:57 | Регистрация: 28.05.2017

    Я за Роглу , чтобы начал всех рвать уже с первого этапа , а на заключительной разделке навёз Поге ,как он ему в прошлом году .

  6. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 09:08 | Регистрация: 8.07.2013

    Я бы к этому списку добавил еще и Изагирре, непонимаю чем он хуже Маса, Кельдермана или Урана с Кинтаной и Хартом. На этом туре две разделки, с похожем профилем ,будут определяющими ( 60км это почти 5-6 минут бонуса для клаcсического раздельщика) а Изагирре в этом году уже доказал что с разделкой у него все в порядке да и в горах он не промах. А то что Астана заявила что идут за этапами ,это не о чем еще не говорит.

    Конечно самые высокие шансы у Погачара с Рогличем, то что в Инеосе 3-4 претендента это и хорошо и плохо,все будет зависеть от того на каком этапе они поймут что должен остатсья только один.

    Еще неизвестно в какой форме Чавес с Йетсом

    Французы могут не плохо выступить например Гудю Мартен или Латур ...

    На Кинтану я бы наоборот не ставил, очень не убедительно идет в последее время 

    Лопес конечно нашумит, но все свои шансы может оставить на разделках.

    Посмотрим, гонка покажет ,на то он и тур чтобы боротсья.

  7. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 09:13 | Регистрация: 8.06.2021

    Я думаю Погачар.

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Погачар не возьмет в этом году. Просто не дадут. В прошлом его упустили, не ставили в серьез. Сейчас другая ситуация. Но то что Пог и Рог будут бодаться между собой, сыграет им плохую шутку. Под их разборки возьмет другой.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 10:33 | Регистрация: 20.11.2012

      Если его бы отпустили в отрыв какой-то и дали преимущество в несколько минут (типа Фоклера), такие рассуждения имели бы смысл. а он половину тура на 2 месте шел, 2 горных этапа выиграл из основной группы.

  9. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 10:36 | Регистрация: 20.11.2012

    интересно посмотреть на многоглавый Инеос. Обычно у них четкая иерерхия. Словенцы главные претенденты и сейчас, но Инеос просто так не отдаст. Остальные за желтое вряд ли будут всерьез бороться

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sixpack
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    sixpack-Фото

    интересно посмотреть на многоглавый Инеос. Обычно у них четкая иерерхия. Словенцы главные претенденты и сейчас, но Инеос просто так не отдаст. Остальные за желтое вряд ли будут всерьез бороться

  • sixpack
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    sixpack-Фото
    Если его бы отпустили в отрыв какой-то и дали преимущество в несколько минут (типа Фоклера), такие рассуждения имели бы смысл. а он половину тура на 2 месте шел, 2 горных этапа выиграл из основной группы.
  • Ернат
    Astana – Premier Tech в погоне ... (10)
    Ернат-Фото
    согласен! столько молодых гонщиков осталось за бортом ( Гидич, Пронский, Натаров , Федоров, Брусенский )
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Погачар не возьмет в этом году. Просто не дадут. В прошлом его упустили, не ставили в серьез. Сейчас другая ситуация. Но то что Пог и Рог будут бодаться между собой, сыграет им плохую шутку. Под их разборки возьмет другой.
  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    Coffe-Фото
    Я думаю Погачар.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы к этому списку добавил еще и Изагирре, непонимаю чем он хуже Маса, Кельдермана или Урана с Кинтаной и Хартом. На этом туре две разделки, с похожем профилем ,будут определяющими ( 60км это почти 5-6 минут бонуса для клаcсического раздельщика) а Изагирре в этом году уже доказал что с разделкой у него все в порядке да и в горах он не промах. А то что Астана заявила что идут за этапами ,это не о чем еще не говорит.

    Конечно самые высокие шансы у Погачара с Рогличем, то что в Инеосе 3-4 претендента это и хорошо и плохо,все будет зависеть от того на каком этапе они поймут что должен остатсья только один.

    Еще неизвестно в какой форме Чавес с Йетсом

    Французы могут не плохо выступить например Гудю Мартен или Латур ...

    На Кинтану я бы наоборот не ставил, очень не убедительно идет в последее время 

    Лопес конечно нашумит, но все свои шансы может оставить на разделках.

    Посмотрим, гонка покажет ,на то он и тур чтобы боротсья.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    Гонщик-Фото

    Я за Роглу , чтобы начал всех рвать уже с первого этапа , а на заключительной разделке навёз Поге ,как он ему в прошлом году .

  • velodoctor
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    velodoctor-Фото

    Напоминает Тур 15 года, когда на бумаге казалось есть 4ро явных претендентов. Из тех кого не назвали, я бы Бухмана добавил и Гаду.

  • RVL
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    RVL-Фото

    Супермен интригует... будет ли что то реальное в его исполнении согласно прозвищу 

    Во всяком случае, мне хотелось бы видеть

     

     

     

  • motte
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (10)
    motte-Фото

    Дуэт словенцев и очень опасен карапас со скаем, в Томаса не верю. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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