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- Дата:
- Сегодня, 07:00
Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты
Тур де Франс-2021 откроет имя 108-го победителя Большой Петли. Как всегда, самые сильные составы команд и большой список фаворитов должны сделать борьбу за жёлтую майку острой и яркой, маршрут с легендарными подъёмами, этапами, напоминающими классики, увеличит интерес, а неожиданности, от которых не застрахована ни одна гонка, заставят внимательно следить за событиями всех этапов.
На Тур де Франс важна борьба за все классификации, но мечтой и целью участников всё же остаётся жёлтая майка лидера, главный трофей, владение которым даже на один день способно изменить карьеру гонщика.
Рассмотрим список претендентов на победу в Тур де Франс-2021, а также тех, кто сможет занять высокое место в генеральной классификации. И, конечно, приглашаем высказывать своё мнение о возможных победителях и призёрах.
В прошлом году борьба на Большой Петле свелась к противостоянию двух словенских гонщиков Тадея Погачара, ставшего самым молодым победителем Тур де Франс, и Приможа Роглича, драматично потерявшего жёлтую майку лидера в предпоследний день гонки. От третьего места дуэлянтов отделяло почти три минуты.
На этот раз такая дуэль едва ли состоится. Команда Ineos Grenadiers, гонщики которой в прошлом году финишировали за пределами десятки сильнейших, в этот раз не станет бездействовать. Британская команда, в отличие от прошлых лет, не стала обозначать лидера, потому что полномочия капитана в зависимости от ситуации в гонке может взять на себя и победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас, и победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас, и победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт, и призёр Тур де Франс прошлого года Ричи Порт.
Победитель и призёр Тур де Франс-2020 Тадей Погачар и Примож Роглич пропустили подготовительные к французскому Гранд-туру Критериум Дофине и Тур Швейцарии, но в начале сезона каждый из них одержал крупные победы.
Команда Movistar, усилившая состав с приходом колумбийского гонщика Мигеля Анхеля Лопеса, может спутать карты вышеназванных претендентов, так же, как и команды EF Education Nippo с Ригоберто Ураном, команда Bora-hansgrohe с Вилко Келдерманом, команда Israel Start Up Nation с Майклом Вудсом, команда Groupama-FDJ с Давидом Годю, Arkea-Samsic с Наиро Кинтаной и другие.
Тадей Погачар (UAE Team Emirates)
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Возраст - 22 года
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучший результат на Тур де Франс: - 1-е место в 2020 году
Победы в сезоне 2021: 8
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 29
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Словении - 1-е место.
Примож Роглич (Jumbo - Visma)
Photo ©A.S.O. / F.Boukla
Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 3
Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2020 году
Победы в сезоне 2021: 5
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: ---
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 17
Герант Томас (Ineos Grenadiers)
Photo ©A.S.O. / F.Boukla
Возраст: 35
Количество участий в Тур де Франс: 10
Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году
Победы в сезоне 2021: 2
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (3-е место)
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 35
Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)
Возраст: 28
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучший результат на Тур де Франс: 13-е место в 2020 году
Победы в сезоне 2021: 2
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Швейцарии (1-е место)
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 25
Ричи Порт (Ineos Grenadiers)
Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla
Возраст: 36
Количество участий в Тур де Франс: 10
Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2020 году;
Победы в сезоне 2021: 1
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине - 1-е место
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 20
Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers)
Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 0
Лучший результат на Тур де Франс: ---
Победы в сезоне 2021: 0
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (10-е место)
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 23
Ригоберто Уран (EF Education-Nippo)
Возраст: 34
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2019 году;
Победы в сезоне 2021: 1
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Швейцарии (победа на этапе, 2-е место в генеральной классификации).
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 20
Энрик Мас (Movistar)
Photo (c) Movistar
Возраст: 26
Количество участий в Тур де Франс: 2
Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2020 году;
Победы в сезоне 2021: 1
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (11-е место в генеральной классификации).
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 33
Мигель Анхель Лопес (Movistar)
Возраст: 27
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2020 году;
Победы в сезоне 2021: 3
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (6-е место в генеральной классификации).
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 21
Наиро Кинтана (Arkea - Samsic)
Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2013 и 2015 году;
Победы в сезоне 2021: 2
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (18-е место в генеральной классификации).
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 35
Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe)
Photo (c) Bora-hansgrohe
Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 3
Лучший результат на Тур де Франс: 32-е место в 2016 году;
Победы в сезоне 2021: 0
Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (4-е место в генеральной классификации).
Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 25
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