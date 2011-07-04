Тур де Франс-2021. Жёлтая майка. Претенденты

Тур де Франс-2021 откроет имя 108-го победителя Большой Петли. Как всегда, самые сильные составы команд и большой список фаворитов должны сделать борьбу за жёлтую майку острой и яркой, маршрут с легендарными подъёмами, этапами, напоминающими классики, увеличит интерес, а неожиданности, от которых не застрахована ни одна гонка, заставят внимательно следить за событиями всех этапов.

На Тур де Франс важна борьба за все классификации, но мечтой и целью участников всё же остаётся жёлтая майка лидера, главный трофей, владение которым даже на один день способно изменить карьеру гонщика.

Рассмотрим список претендентов на победу в Тур де Франс-2021, а также тех, кто сможет занять высокое место в генеральной классификации. И, конечно, приглашаем высказывать своё мнение о возможных победителях и призёрах.

В прошлом году борьба на Большой Петле свелась к противостоянию двух словенских гонщиков Тадея Погачара, ставшего самым молодым победителем Тур де Франс, и Приможа Роглича, драматично потерявшего жёлтую майку лидера в предпоследний день гонки. От третьего места дуэлянтов отделяло почти три минуты.

На этот раз такая дуэль едва ли состоится. Команда Ineos Grenadiers, гонщики которой в прошлом году финишировали за пределами десятки сильнейших, в этот раз не станет бездействовать. Британская команда, в отличие от прошлых лет, не стала обозначать лидера, потому что полномочия капитана в зависимости от ситуации в гонке может взять на себя и победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас, и победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас, и победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт, и призёр Тур де Франс прошлого года Ричи Порт.

Победитель и призёр Тур де Франс-2020 Тадей Погачар и Примож Роглич пропустили подготовительные к французскому Гранд-туру Критериум Дофине и Тур Швейцарии, но в начале сезона каждый из них одержал крупные победы.

Команда Movistar, усилившая состав с приходом колумбийского гонщика Мигеля Анхеля Лопеса, может спутать карты вышеназванных претендентов, так же, как и команды EF Education Nippo с Ригоберто Ураном, команда Bora-hansgrohe с Вилко Келдерманом, команда Israel Start Up Nation с Майклом Вудсом, команда Groupama-FDJ с Давидом Годю, Arkea-Samsic с Наиро Кинтаной и другие.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Возраст - 22 года

Количество участий в Тур де Франс: 1



Лучший результат на Тур де Франс: - 1-е место в 2020 году



Победы в сезоне 2021: 8



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 29

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Словении - 1-е место.



Примож Роглич (Jumbo - Visma)

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Возраст: 31



Количество участий в Тур де Франс: 3



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2020 году



Победы в сезоне 2021: 5



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: ---





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 17

Герант Томас (Ineos Grenadiers)

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Возраст: 35



Количество участий в Тур де Франс: 10



Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2018 году



Победы в сезоне 2021: 2



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (3-е место)





Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 35

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

Возраст: 28



Количество участий в Тур де Франс: 1



Лучший результат на Тур де Франс: 13-е место в 2020 году



Победы в сезоне 2021: 2



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Швейцарии (1-е место)



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 25

Ричи Порт (Ineos Grenadiers)



Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

Возраст: 36



Количество участий в Тур де Франс: 10



Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2020 году;



Победы в сезоне 2021: 1



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине - 1-е место



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 20



Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers)

Возраст: 26



Количество участий в Тур де Франс: 0



Лучший результат на Тур де Франс: ---



Победы в сезоне 2021: 0



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (10-е место)



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 23

Ригоберто Уран (EF Education-Nippo)

Возраст: 34



Количество участий в Тур де Франс: 7



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2019 году;



Победы в сезоне 2021: 1



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Тур Швейцарии (победа на этапе, 2-е место в генеральной классификации).



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 20

Энрик Мас (Movistar)

Photo (c) Movistar

Возраст: 26



Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2020 году;



Победы в сезоне 2021: 1



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (11-е место в генеральной классификации).



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 33

Мигель Анхель Лопес (Movistar)

Возраст: 27



Количество участий в Тур де Франс: 1



Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2020 году;



Победы в сезоне 2021: 3



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (6-е место в генеральной классификации).



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 21

Наиро Кинтана (Arkea - Samsic)

Возраст: 31



Количество участий в Тур де Франс: 7



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2013 и 2015 году;



Победы в сезоне 2021: 2



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (18-е место в генеральной классификации).



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 35

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe)

Photo (c) Bora-hansgrohe

Возраст: 30



Количество участий в Тур де Франс: 3



Лучший результат на Тур де Франс: 32-е место в 2016 году;



Победы в сезоне 2021: 0



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2021: Критериум Дофине (4-е место в генеральной классификации).



Количество гоночных дней перед стартом Тур де Франс-2021: 25