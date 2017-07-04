- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 19:26
Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тур де Франс-2021
1-й этап Тур де Франс-2021 не позволил велогонщикам постепенно «вкатиться» в гонку. Пересечённый рельеф, два массовых падения и финиш в подъем 3-й категории Кот-де-ла-Фосс-о-Луп (Cote de la Fosse aux Loups), протяжённостью 3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным - 14% потребовали максимального приложения усилий и уже в первый день трёхнедельного марафона создали большие просветы.
Этап начался с атак. Через 12 км после старта уехали шесть гонщиков – Франк Боннамур (Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels) , Данни Ван Поппель (Danny Van Poppel (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Кристиан Родригес (Cristian Rodriguez (Spa) Team TotalEnergies), Антони Перес (Anthony Perez (Fra) Cofidis), Иде Схеллинг (Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe), к которым за 174 км до финиша переложился Коннор Свифт (Connor Swift (Gbr) Team Arkea – Samsic).
© A.S.O. / Pauline Ballet
Разрыв контролировали, поочерёдно работая в голове пелотона, команды Alpecin-Fenix и Deceuninck-Quick Step, удерживая беглецов в пределах 3 минут.
Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) атаковал из отрыва у подножия подъёма Кот-де-Станг-Ар-Гаррон (Cote de Stang Ar Garront), протяжённостью 2 км со средним градиентом 3,4%, максимальным - 8% за 87 км до финиша. Через 6 км он лидировал с 40-секундным преимуществом над бывшими попутчиками.
Пелотон за 66 км до финиша и до розыгрыша промежуточного спринта добрал пятёрку отрыва дня, и спринтеры смогли разыграть 17 очков на промежуточном спринте, который выиграл Калеб Юэн (Lotto Soudal), опередивший Петера Сагана.
На вершине подъема 4-й категории Кот-де-Сен-Риоваль за 47 км до финиша плакат неосторожного болельщика привёл к большому завалу в пелотоне. Тони Мартин (Jumbo-Visma), зацепившийся плакат, упал под колёса других гонщиков.
После завала с гонки сошёл Яша Зюттерлин (DSM).
За 28 км до финиша пелотон добрал Иде Схеллинга, а за 8 км до финиша произошёл ещё один большой завал, в результате которого впереди осталась небольшая группа гонщиков, включая фаворитов. Среди упавших был и Крис Фрум (Israel Start Up Nation), который вернулся на велосипед, но финишировал только через 14:47 после победителя этапа. В результате завала с гонки сошёл чемпион Литвы Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ) и Сирил Лемуан (Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM).
Photo © A.S.O. / Pauline Ballet
На финальном решающем подъёме за 2,3 км до финиша атаковал Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Чемпион мира сразу создал просвет и удержал его до финиша, опередив ближайшего преследователя, Майкла Мэттьюса (BikeExchange) на 8 секунд. Алафилипп надел жёлтую майку лидера и стал лидером в очковой классификации. Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) стал первым обладателем гороховой майки Тур де Франс-2021, а Тадей Погачар (UAE Team Emirates), финишировавший в группе через 8 секунд после Алафилиппа, надел белую майку лучшего молодого гонщика.
Результаты 1 этапа Тур де Франс-2021
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