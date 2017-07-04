Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

sqrudgmcduck

Жулиан Алафилипп – победитель ... (1) Ну финиш то 100% под Аллу с Филиппом. И это правильно со стороны оргов. Не поспоришь., на таком этапе он должен был туда ещё доехать. Молодец!

Ice

Завал из-за плаката болельщика ... (7) Цитата: Earl57 Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет. У таких существ не хватает ума даже на адекватную оценку ситуации, зато убегают они быстрее, чем любой интеллектуал. Как говорится, ведет себя как животное, и инстинкты соотвествующие. Нормальных слов для подобных парнокопытных нет.

Earl57

Тур де Франс-2021. Результаты ... (38) Цитата: Coffe Цитата: Серафим Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала. Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт. Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт. Марк Солер не выйдет. У него травма руки и его Тур закончен.

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (38) Ну ван дер Пул не горняк, этот подъём для него тяжеловат оказался, думаю.

motte

Тур де Франс-2021. Результаты ... (38) Тадей начал своё восхождение к елисеям, забрав, для начала, белую маечку.

Earl57

Завал из-за плаката болельщика ... (7) Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

Mima

Тур де Франс-2021. Результаты ... (38) Цитата: Arciv Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!



А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший! Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали флайеры, бежали рядом - орущие редиска ы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы? Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов? Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!



Цитата: Mima Цитата: Arciv Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!



А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший! Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали ылацеры, бежали рядом - орущие редиска ы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы?Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов?Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел! Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали ылацеры, бежали рядом - орущие редиска ы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы?Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов?Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел! Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали флайеры, бежали рядом - орущие редиска ы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы? Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов? Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!Извиняюсь за Т9

Arciv

Завал из-за плаката болельщика ... (7) А будет какая-то информация потом о этой ..........? Очень бы хотелось знать последствия всего,или всё спустят?

старт-шоссе 82

Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)

Цитата: Серафим Просто устрашающие завалы в гонке. Может, организаторы пойдут навстречу и нейтрализуют результаты этапа, конечно оставив бонусы?

А этот dolboящер, тщедушный человечишко в черных очечках - таких надо бы нейтрализовать пожизненно.



Целиком согласен и предлагаю выражение =нейтрализовать пожизненно= заменить на =кастрировать одномоментно=, думаю возрожать никто не будет.







p.s. Алафилип очень мужественно атаковал, такое в современном велоспорте редко увидиш ,честь и хвала ему.

Этап получился ужастный ,я имею ввиду два завала. Последние 45 км смотрел этап с какой-то злостью и горечью.Целиком согласен и предлагаю выражение =нейтрализовать пожизненно= заменить на =кастрировать одномоментно=, думаю возрожать никто не будет.p.s. Алафилип очень мужественно атаковал, такое в современном велоспорте редко увидиш ,честь и хвала ему.

Coffe

Тур де Франс-2021. Результаты ... (38) Цитата: Серафим Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала. Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт. Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.