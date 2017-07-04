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Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

 

 

1-й этап Тур де Франс-2021 не позволил велогонщикам постепенно «вкатиться» в гонку. Пересечённый рельеф, два массовых падения и финиш в подъем 3-й категории Кот-де-ла-Фосс-о-Луп (Cote de la Fosse aux Loups), протяжённостью 3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным - 14% потребовали максимального приложения усилий и уже в первый день трёхнедельного марафона создали большие просветы.

 

Этап начался с атак. Через 12 км после старта уехали шесть гонщиков – Франк Боннамур  (Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels) , Данни Ван Поппель (Danny Van Poppel (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Кристиан Родригес  (Cristian Rodriguez (Spa) Team TotalEnergies), Антони Перес (Anthony Perez (Fra) Cofidis), Иде Схеллинг (Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe), к которым за 174 км до финиша переложился Коннор Свифт  (Connor Swift (Gbr) Team Arkea – Samsic).

 

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

© A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

     

  Разрыв контролировали, поочерёдно работая в голове пелотона, команды Alpecin-Fenix и Deceuninck-Quick Step, удерживая беглецов в пределах 3 минут.

Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) атаковал из отрыва у подножия подъёма Кот-де-Станг-Ар-Гаррон (Cote de Stang Ar Garront), протяжённостью 2 км со средним градиентом 3,4%, максимальным -  8% за 87 км до финиша. Через 6 км он лидировал с 40-секундным преимуществом над бывшими попутчиками.

Пелотон  за 66 км до финиша и до розыгрыша промежуточного спринта добрал пятёрку отрыва дня, и спринтеры смогли  разыграть 17 очков на промежуточном  спринте, который выиграл Калеб Юэн (Lotto Soudal), опередивший Петера Сагана.

 

На вершине подъема 4-й категории Кот-де-Сен-Риоваль за 47 км до финиша плакат неосторожного болельщика привёл к большому завалу в пелотоне. Тони Мартин (Jumbo-Visma), зацепившийся плакат, упал под колёса других гонщиков.

 

После завала с гонки сошёл Яша Зюттерлин (DSM).

 

 За 28 км до финиша пелотон добрал Иде Схеллинга, а за 8 км до финиша произошёл ещё один большой завал, в результате которого впереди осталась небольшая группа гонщиков, включая фаворитов. Среди упавших был и Крис Фрум (Israel Start Up Nation),  который вернулся на велосипед, но финишировал только через 14:47 после победителя этапа. В результате завала с гонки сошёл чемпион Литвы Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ) и Сирил Лемуан (Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM).

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 1 этапа Тур де Франс-2021

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

На финальном решающем подъёме за 2,3 км до финиша атаковал Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Чемпион мира сразу создал просвет и удержал его до финиша, опередив ближайшего преследователя, Майкла Мэттьюса (BikeExchange) на 8 секунд. Алафилипп надел жёлтую майку лидера и стал лидером в очковой классификации. Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) стал первым обладателем гороховой майки Тур де Франс-2021, а Тадей Погачар (UAE Team Emirates), финишировавший в группе через 8 секунд после Алафилиппа, надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 4.07.2017

    Ну финиш то 100% под Аллу с Филиппом. И это правильно со стороны оргов. Не поспоришь., на таком этапе он должен был туда ещё доехать. Молодец!

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Ну финиш то 100% под Аллу с Филиппом. И это правильно со стороны оргов. Не поспоришь., на таком этапе он должен был туда ещё доехать. Молодец!
  • Ice
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

    У таких существ не хватает ума даже на адекватную оценку ситуации, зато убегают они быстрее, чем любой интеллектуал. Как говорится, ведет себя как животное, и инстинкты соотвествующие. Нормальных слов для подобных парнокопытных нет.

  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Earl57-Фото

    Цитата: Coffe
    Цитата: Серафим
    Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала.
    Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.

    Марк Солер не выйдет. У него травма руки и его Тур закончен.

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Ну ван дер Пул не горняк, этот подъём для него тяжеловат оказался, думаю.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    motte-Фото

    Тадей начал своё восхождение к елисеям, забрав, для начала, белую маечку. 

  • Earl57
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Earl57-Фото
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.
  • Mima
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Mima-Фото

    Цитата: Arciv
    Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!

    А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший!
    Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали флайеры, бежали рядом - орущие редискаы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы? Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов? Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!

    Цитата: Mima
    Цитата: Arciv
    Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!

    А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший!
    Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали ылацеры, бежали рядом - орущие редискаы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы?Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов?Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!
    Извиняюсь за Т9

  • Arciv
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Arciv-Фото
    А будет какая-то информация потом о этой ..........? Очень бы хотелось знать последствия всего,или всё спустят?
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    старт-шоссе 82-Фото
    Этап получился ужастный ,я имею ввиду два завала. Последние 45 км смотрел этап с какой-то злостью и горечью.
    Цитата: Серафим
      Просто устрашающие завалы в гонке. Может, организаторы пойдут навстречу и нейтрализуют результаты этапа, конечно оставив бонусы?
       А этот dolboящер, тщедушный человечишко в черных очечках - таких надо бы нейтрализовать пожизненно.

    Целиком согласен и предлагаю выражение =нейтрализовать пожизненно= заменить на =кастрировать одномоментно=, думаю возрожать никто не будет.
     

     
    p.s. Алафилип очень мужественно атаковал, такое в современном велоспорте редко увидиш ,честь и хвала ему.
  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Coffe-Фото
    Цитата: Серафим
    Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала.
    Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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