Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

Тадей Погачар о 8-м этапе Тур де Франс-2021

22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, защищающий титул победителя французского Гранд-тура прошлого года, надел жёлтую майку лидера на восьмой день после старта Тур де Франс-2021. Он стал самым молодым гонщиком в истории Большой Петли, лидирующим в генеральной классификации два года подряд.

8-й этап с прохождением пяти категорийных подъёмов, три из которых первой категории, помимо общего набора высоты 3300 м осложнил дождь, который не прекращался весь этап, и мокрая дорога. Атаки и высокая скорость с самого старта привели к тому, что многие гонщики сразу поехали своим темпом, а пелотон быстро просеялся.

Когда за 100 км до финиша, после первого подъёма и спуска, отрыв из 17 гонщиков начал набирать преимущество, собравшийся пелотон возглавила команда UAE Team Emirates.

На подъёме 1-й категории Коль де Ромм (Col de Romme), протяжённость 8,8 км, 512 - 1297 м, перепад высот 785 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%,у Погачара осталось три помощника - Брэндон Макналти, Руй Кошта и Давиде Формоло. 22-летний словенский атаковал за 3,5 км до вершины Коль-де-Ромм. Ричард Карапас ответил на его ускорение, но уже через километр не выдержал темпа Погачара и отстал.

Тадей Погачар прошёл подъём Коль-де-Ромм за 26 минут 29 секунд со средней скоростью 19,3 км/ч, вертикальная скорость набора высоты (VAM) составила 1808 м/ч, мощность 6,3 ватт/кг (примерно). Этот подъём Погачар прошёл на 17 секунд быстрее братьев Энди и Фрэнка Шлека, Альберто Контадора, а также Андреаса Клёдена, которые проходили Коль-де-Ромм в 2009 году.

На Коль-де-ла-Коломбьер Погачар продолжил увеличивать своё преимущество над гонщиками пелотона и одного за другим проходил гонщиков отрыва дня.

Если разрывы времени, показанные на экране телетрансляции, были точными, то Погачар установил новый рекорд на последних 7,42 км подъёма Коль-де-ла-Коломбьер – 21:35, что также быстрее братьев Шлек и Альберто Контадора в 2009 году. Предыдущий рекорд принадлежал Дэну Мартину в 2018 году - 21:53

Догнать победителя этапа Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious) Тадею Погачару не удалось, он финишировал на этапе 4-м, через 49 секунд, но наградой стала жёлтая майка лидера.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), носивший жёлтую майку лидера 6 дней, после победы на 2-м этапе, финишировал через 21 минуту 47 секунд после победителя.

В генеральной классификации ближайшим соперником словенского гонщика команды UAE Team Emirates стал Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), уступающий Погачару 1:48. В тройку лучших поднялся казахстанский велогонщик команды Astana-Premier Tech Алексей Луценко, уступающий Погачару 4:38.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet

Тадей Погачар: «Утром мы не планировали мою атаку. Скорее собирались подождать, чтобы посмотреть, как пойдёт этап. Старт был очень тяжёлым, поехали нервно, я даже попал в отрыв. В такую погоду чувствую себя отлично. Перед тремя финальными подъёмами сказал товарищам по команде, что надо попробовать нанести сокрушительный удар, потому что я заметил, как всем было тяжело. Давиде Формоло, Руй Кошта и Брэндон Макналти великолепно отработали, сделали так, чтобы я смог атаковать и поехать на полной скорости до финиша.

Атаковал задолго до финиша, потому что и соперники плохо чувствовали, и команда великолепно отработала, и холодная погода помогала. Подумал, что самое время атаковать.

Я счастлив. Соперники думали, что могут сломать нашу команду, но они должны были увидеть, как отлично мы можем работать.

Думаю, многие гонщики заплатили сегодня за вчерашние усилия. От этапа к этапу будем наблюдать, кто мои самые главные соперники. Сейчас у нас жёлтая майка, мы доказали, что являемся суперсильной командой».