VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

  Тадей Погачар о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, защищающий титул победителя французского Гранд-тура прошлого года, надел жёлтую майку лидера на восьмой день после старта Тур де Франс-2021. Он стал самым молодым гонщиком в истории Большой Петли, лидирующим в генеральной классификации два года подряд.

 

  8-й этап с прохождением пяти категорийных подъёмов, три из которых первой категории, помимо общего набора высоты 3300 м осложнил дождь, который не прекращался весь этап, и мокрая дорога. Атаки и высокая скорость с самого старта привели к тому, что многие гонщики сразу поехали своим темпом, а пелотон быстро просеялся.

 

Когда за 100 км до финиша, после первого подъёма и спуска, отрыв из 17 гонщиков начал набирать преимущество, собравшийся пелотон возглавила команда UAE Team Emirates.

 

 На подъёме 1-й категории Коль де Ромм (Col de Romme), протяжённость 8,8 км, 512 - 1297 м, перепад высот 785 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%,у Погачара осталось три помощника  - Брэндон Макналти, Руй Кошта и Давиде Формоло. 22-летний словенский атаковал за 3,5 км до вершины Коль-де-Ромм. Ричард Карапас ответил на его ускорение, но уже через километр не выдержал темпа Погачара и отстал.

 

Тадей Погачар прошёл подъём Коль-де-Ромм за 26 минут 29 секунд со средней скоростью 19,3 км/ч,  вертикальная скорость набора высоты (VAM)  составила 1808 м/ч, мощность 6,3 ватт/кг (примерно). Этот подъём Погачар прошёл на 17 секунд быстрее братьев Энди и Фрэнка Шлека, Альберто Контадора, а также Андреаса Клёдена, которые проходили Коль-де-Ромм в 2009 году.

 

На Коль-де-ла-Коломбьер Погачар продолжил увеличивать своё преимущество над гонщиками пелотона и одного за другим проходил гонщиков отрыва дня.

 

Если разрывы времени, показанные на экране телетрансляции, были точными, то Погачар установил новый рекорд на последних 7,42 км подъёма Коль-де-ла-Коломбьер – 21:35, что также быстрее братьев Шлек и Альберто Контадора в 2009 году. Предыдущий рекорд принадлежал Дэну Мартину в 2018 году - 21:53

 

 Догнать победителя этапа Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious) Тадею Погачару не удалось, он финишировал на этапе 4-м, через 49 секунд, но наградой стала жёлтая майка лидера.

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), носивший жёлтую майку лидера 6 дней, после победы на 2-м этапе, финишировал через 21 минуту 47 секунд после победителя.

 

  В генеральной классификации ближайшим соперником словенского гонщика команды UAE Team Emirates стал Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), уступающий Погачару 1:48. В тройку лучших поднялся казахстанский велогонщик команды Astana-Premier Tech Алексей Луценко, уступающий Погачару 4:38.

 

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

 

 Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet

 

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар - в жёлтой майке лидера после 8-го этапа Тур де Франс-2021

 

 

  Тадей Погачар: «Утром мы не планировали мою атаку. Скорее собирались подождать, чтобы посмотреть, как пойдёт этап. Старт был очень тяжёлым, поехали нервно, я даже попал в отрыв. В такую погоду чувствую себя отлично. Перед тремя финальными подъёмами сказал товарищам по команде, что надо попробовать нанести сокрушительный удар, потому что я заметил, как всем было тяжело. Давиде Формоло, Руй Кошта и Брэндон Макналти великолепно отработали, сделали так, чтобы я смог атаковать и поехать на полной скорости до финиша.

 

Атаковал задолго до финиша, потому что и соперники плохо чувствовали, и команда великолепно отработала, и холодная погода помогала. Подумал, что самое время атаковать.

 

  Я счастлив. Соперники думали, что могут сломать нашу команду, но они должны были увидеть, как отлично мы можем работать.

 

Думаю, многие гонщики заплатили сегодня за вчерашние усилия. От этапа к этапу будем наблюдать, кто мои самые главные соперники. Сейчас у нас жёлтая майка, мы доказали, что являемся суперсильной командой».

 

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. SportSpirit

    Вчера, 22:18 | Регистрация: 4.05.2019

    Браво, брависсимо! 

     

    Моя утренняя фраза, что "будут востребованы динамические стратегии и верные ситуативные решения" в разрезе "как бороться с Погачаром" были применены самим Погачаром и его казалось бы слабой командой. 

     

     

     

     

  2. garmincervelo

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 4.06.2018

    Ставка на форму на 1й неделе это по-современному. Как сказал классик, хапнуть и в сторону

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: budik
    Потому что это было на Джиро а не на Туре. Потому что Фрум не выносил всех в разделке. Потому что Фрум не бил чемпионов мира на класиках и т.д. и т.п.


    Всегда какой-то доминатор появляется. И всегда поначалу его встречают, как правило, с недовольством, иногда даже с ненавистью.

    Появился когда-то Меркс - все кричали. Потом появился Мегиллон - все орали. Ну и так далее.

    Затем Фрум (его уже вроде все почти приняли) и вот теперь Погачар - все опять кричат. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото
    Присоединяюсь.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: velodoctor
    На фоне Тюнса видно, что словенец ничего запредельного не показал

    Михаил, вы это серьезно? )

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото

    А из молодых есть ещё Алмейда. может, в скором времени сможет давать бой тому же Погачару, так что, может не придётся ждать условного Хуана Аюсо

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото
    Так ещё до прошлогоднего Тура Погачар не казался таким монстром, Берналь казался прилично сильнее и все думали о Бернале, как о Погачаре сейчас. ЕСть ещё Алмейда, может, он сможет давать в скором будущем бой Погачару, если словенец так и продолжит.
  • Arciv
    Матье ван дер Пул, Герант Тома ... (1)
    Arciv-Фото
    Такое чувство,что слова спортивного директора Юмбо как бы намекают на закат шансов Роглича в принципе! Хочется ошибаться,конечно,но мне кажется он уже не будет тем,как раньше! И сегодняшняя форма результат не только падений
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото
    Не был Йетс настолько сильнее, он понемногу выигрывал, и к разделке Том проигрывал чуть больше двух минут, а Погачар только сегодня всем генеральщиками привёз больше трёх минут.
    Но всякое может быть, вдруг Погачар действительно жёсткий кризис поймает, но в это не верится. Саймон далеко не Тадей по уровню, и вообще только один ГТ у него был на высоком и стабильном при этом уровне - это победная Вуэльта, в остальных ничего особого. Погачар классом выше, у него могут быть неудачные дни, но, скорее всего, как было обычно у того же Фрума - на минуту-полторы потери на этапе, что он может себе позволить.
  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    Адриен-Фото
    А зачем продолжают ехать Кинтана, Нибали, Томас, Порт - и еще куча гонщиков, которым ничего "не светит"? Иногда надо побеждать если не соперника, так САМОГО СЕБЯ, пройти весь начатый путь, не сойти, да, проиграть, но не сдаться. Рогличу - если конечно здоровье позволяет - надо продолжать гонку. Еще целых две недели, нельзя боготворить Погачара, в спорте очень важна здоровая САМОУВЕРЕННОСТЬ. А Её Величество Удача упорство частенько вознаграждает. В спорте непобедимых не бывает... Помните, как Йейтс был наголову выше всех, делал что хотел. И комментарии были почти такими же, как сейчас по отношению к Погачару. А чем кончилось, что случилось на третьей неделе ? Конечно, не желаю подобного Погачару, но и дифирамбить пока не буду...
  • Starch27
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    Starch27-Фото
    Как раз на Л'Авенире победа Берналя была намного убедительней победы Погачара и Погачар не казался таким уж безоговорочным монстром.
  • oblivion
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    oblivion-Фото
    Цитата: kostel69
    Согласен, что хочется острой борьбы и интриги, но ведь не вина Погачара, что попадали Роглич и Томас. Я, несмотря на множество комментариев после этого этапа, совершенно не верю что Погачар так уехал бы от здорового Роглича и тем более от Инеос, которые построились бы под Томаса, а уж строится под лидера, особенно когда он британец, они умеют лучше всех. Эх, если бы да кабы.
    P.S. Болею за Роглу, но Погачар вызывает только восхищение.
    Полностью поддерживаю)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 июля

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

Simone Ravanelli (Androni Giocattoli)

5 июля

Brian Kamstra (Team Novo Nordisk)

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates)

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (17)
Июнь 2021 (193)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)