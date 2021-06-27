Велогонщики о 2-м этапе Тур де Франс-2021

Чемпион мира сохранил зелёную, но потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2021

26-летний победитель 2-го этапа Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) стал первым велогонщиком не из команды Мирового тура, выигравшим этап на Тур де Франс с 2017 года (после победы Лилиана Кальмежана), и первым гонщиком не из команды Мирового тура после Томаса Фёклера в 2011 (на 18-м этапе), надевшим жёлтую майку лидера.

Ещё одна новая страницу истории появилась благодаря Матье ван дер Пулу – он и его отец Адри ван дер Пул (Adri van der Poel) стали первыми отцом и сыном в истории Тур де Франс, носившими жёлтую майку. Адри ван дер Пул является победителем двух этапов Тур де Франс (1987 и 1988 годов), он надевал жёлтую майку в 1984 году.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), носивший жёлтую майку лидера один этап, продолжит Тур де Франс-2021 уже в зелёной майке лучшего в очковой классификации. Он стал шестым гонщиком в истории Тур де Франс, надевавшим жёлтую, зелёную, гороховую и белую майки.

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Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «День начался отлично, потому что все мои товарищи по команде, попавшие во вчерашний завал, смогли сегодня стартовать, включая Марка Хирши.

Хотелось побороться за победу, но в то же время был рад, что выиграл Ван дер Пул. Сегодня он был лучшим, удивил всех, атаковав уже на первом прохождении Мюр-де-Бретань. Он даже спросил меня, шутя, не хочу ли атаковать вместе с ним, когда проходили подъём в первый раз».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я наслаждался каждой секундой в жёлтой майке. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые снова прилагали все силы, работая на меня. Они защищали меня весь день.

У меня нет сожалений. Сделал всё, что мог, очень старался удержать жёлтую майку, но когда начались атаки, моя нога пошла не лучшим образом.

Когда начали проходить подъём в первый раз, там был довольно сильный встречный ветер, но и на последнем прохождении я был в порядке. Матье был сильнее. Вот и всё. Я рад за него, он заслужил победу. Я попытался ответить на его первую атаку, постарался сэкономить силы перед последним подъёмом.

Тем не менее, я доволен первыми днями, и тем, что теперь на моих плечах другая яркая майка. С этой зелёной майкой я надевал все майки лидера классификаций на Тур де Франс. Это особенное достижение. Конечно, жёлтая майка обладает магией, но она же подразумевает большую ответственность».

Эдвард Тёнс (Trek-Segafredo): «Наша команда хотела отбираться в отрывы в первые два дня, потому что если бы мы захватили гороховую майку, то у нас были бы большие шансы удерживать её почти всю первую неделю. Вчера я чувствовал себя хорошо, поэтому на собрании команды перед стартом сказал, что хочу попробовать сегодня. На первом спринте за горные очки я ошибся, потому что не заметил линию для спринта. На финальных километрах хотел взять приз, поэтому поехал на максимально возможной скорости, чтобы получить нашу награду за самого активного гонщика».

Марк Хирши (UAE Team Emirates): «Мне было нелегко, ехать было довольно болезненно. На дорогах с хорошим покрытием ещё ничего, но когда скорость возрастала или дорога была неровной, болело сильнее. Спина одеревенела, потому что не мог подниматься с седла. Ставил целью финишировать, так что, надеюсь, с каждым днём будет становиться лучше».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) показал лучший результат из всех гонщиков команды, финишировав 18-м с отставанием в 31 секунду от победителя этапа: «Этап был сложным. Финал нервным. Многие хотели атаковать. Ричи Порт невероятно вывез нас на хорошую позицию. Немного досадно, что Джи потерял несколько секунд, но мы остаёмся в борьбе. Впереди много событий. Поедем постепенно, день за днём».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м, а в генеральной классификации идёт 5-м после 2-го этапа Тур де Франс-2021: «Ещё один нервный в финале этап, со сложными спусками. Узкими дорогами и проездом через маленькие города. На финальных 60 км мы всё время ехали впереди. Нога шла хорошо, но недостаточно, чтобы отреагировать на Ван дер Пула. Но зато получилось создать большой просвет за 400 м до финиша.

Я атаковал. Только Роглич и Погачар смогли за мной поехать. К сожалению, они обошли меня, но в итог положительный. Мы всё время были на острие событий в гонке, мы слаженно работает всей командой. Я счастлив. Локоть и плечо ещё малоподвижные после вчерашнего падения, но в финале забываешь об этом и идёшь до конца».