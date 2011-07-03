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Обыск в команде Bahrain-Victorious накануне 18 этапа Тур де Франс-2021

Французская полиция проверяла команда Bahrain-Victorious в гостинице после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

 

 Велокоманда Bahrain-Victorious сообщила, что накануне 18-го этапа Тур де Франс-2021 французская полиция провела обыск в номерах гостиницы  гонщиков и персонала команды. После финиша 17 этапа, в отеле города По офицеры французской полиции пришли для проверки.

 

Без объяснения причин расследования у команды потребовали предъявить все файлы тренировок гонщиков.

 

Технический директор команды Владимир Михолевич прокомментировал произошедшее: «После 17 этапа нас посетили несколько офицеров французской полиции. Ордера нам не предъявляли, но команда выполнила все требования офицеров. Мы являемся профессионалами высокого уровня, выполняем все требования, всегда сотрудничаем. Данный процесс повлиял на восстановление велогонщиков, планы на питание, а благополучие гонщиков  для профессиональной команды является приоритетом».

 

Глава команды, Милан Эржен (Milan Eržen), в интервью Cyclingnews сказал: «Ничего особенного. Нас посетила полиция, попросили файлы о трненировках гонщиков, проверили автобус, и это всё. Они беспокоили гонщиков в течение одного часа, в конце поблагодарили.  Причину визита не сказали, но мы узнаем о ней сегодня через наших юристов».

 

  Cyclingnews цитирует заявление прокуратуры Марселя, в котором говорится, что расследование по делу команды Bahrain-Victorious открыто 3 июля в связи с возможными «приобретением, перевозкой, владением и ввозом в страну запрещённых для использования спортсменами веществ или методов на проходящей велогонке Тур де Франс-2021.  Предварительное расследование продолжается, оно призвано определить, существует или нет правонарушение, послужившее основанием для начала расследования».

 

  Матей Мохорич: «Мы приехали в отель очень поздно, примерно в 9 вечера. И сразу после этого отель наводнила полиция. Их было человек 50. И они разговаривали со всеми. Вопросов не задавали, осмотрели наши вещи, в том числе личные, автобусы, фургоны. Они брали телефоны гонщиков, у некоторых гонщиков -  компьютеры.

 

Конечно, они ничего не нашли, потому что у нас ничего нет. Мы остались без массажа, без обеда. Поели в комнатах, перекусили просто. Но что поделать. Это Тур де Франс. Если нам надо что-то доказывать, мы докажем. Нас это не волнует.

 

Ощущения были довольно странные, потому что никогда подобного со мной не происходило, никогда не был связан с допингом или чем-то таким. Но мне не было неудобно, когда они осматривали все мои вещи, потому что мне нечего прятать. Считаю немного странным, что даже в 2021 году они всё ещё думают, что мы делаем что-то незаконное».

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Теги к статье: Bahrain-Victorious Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 3.07.2011

    Почему я этому не удивлен?

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 15:52 | Регистрация: 30.09.2019

      естественно.
      ведь справку астматика выдают не всякому. да и паразиты не у всех имеются.

      1. Имя: Дмитрий

        Sezar

        Сегодня, 19:35 | Регистрация: 3.07.2011

        Ага, одну справку на всю команду. Чтобы спринтеры со справкой в горные отрывы ездили.

  2. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 15:50 | Регистрация: 30.09.2019

    "все животные равны, но некоторые животные ранее других".

    чего-то я не припомню таких инцидентов со Скай, например.

  3. reforg34

    Сегодня, 18:10 | Регистрация: 19.04.2019

    С дуба рухнули чтоли? UAE Team надо проверять! А то у других, как говорится - против фармы нет приема.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 30.06.2017

    ОАЭ накапали на Бахрейн. Чисто разборки арабских шейхов кто круче?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Kay82-Фото

    Вот он король в велоспорте! Тадей Погачар!

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    AmaAma-Фото
    Он для начала попробует Тур + Вуэльту.
    Писал несколько дней назад, что рисковать Туром ради дубля Джиро + Тур, только если.. парочка горных этапов итальянской гонки будет у него в Словении.
    Может я поменяю своё мнение, если в этом году Погачар не просто выиграет Вуэльту, а вынесет ее и заберёт все майки.
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Зовите меня просто: Новый Каннибал. 

     

    И известный рекорд по количеству побед на Туре бить именно ему (Кэв несомненно переплюнет Меркса, в Париже скорей всего, но это не считается). 

     

    Даешь Джиро + Тур. 

     

  • kwwk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    kwwk-Фото
    Будет))))
  • Karmatron
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Karmatron-Фото
    Раздача Куссом пятюнь болельщикам на финише 15 этапа Вуэльты 19 года для меня едва ли не самый ламповый момент в велоспорте, что я видел)
  • alexort
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    alexort-Фото
    Цитата: nightbuster33
    И, все таки Леша будет 6-м, если что-либо не случится. Попутного ветра ему! А теперь о Карапасе. Все больше убеждаюсь, что та победа в составе Муви была случайной.Здесь, в начале гонки,он считал,что он равен по силам с Погачаром.Старался отехать от него,в итоге сделал разрывы Погачара от остальных претендентов.Этим он облегчил задачу для Погачара и сам стал целью,кого необходимо пасти. И последние два этапа вообще балдеж. Вместо того,чтобы бороться за второе место,старался догнать лидера. В Инесе,один колумбиец,в случае плохого выступления,обнаруживает, что у него одна нога короче другой. Ну,а Карапас может пожаловаться на свою голову,что слишком переоценил свои возможности. Что-то мне подсказывает, он потеряет и 3-ье место.
    Не знаю, что там вам подсказывает ( вы свои способности переоцениваете в интуиции), но Карапас - далеко не антираздельщик, что ни раз уже доказывал. И его победу на Джиро-2019 я лично не считаю случайной: в горах тогда он был заметно сильнее и Роглича, и Нибали, устроивших к тому же дрязги между собой. Прошлогодняя Вуэльта об этом говорит.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв возьмет этап если не на этом, так в Париже. Однозначно. Он сегодня ехал на раслабоне в окружении всей команды. И заехал последним. Но я думаю, что он не будет откладывать до Парижа.
  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Earl57-Фото

    Цитата: ded_le
    Это ж сейчас самый большой разрыв от второго места со времен Армстронга?

    Нет. В 2014 г. разрыв между первым и вторым местом был 7:37

  • ded_le
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    ded_le-Фото

    Это ж сейчас самый большой разрыв от второго места со времен Армстронга?

  • Pi-man
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Pi-man-Фото
    Не думаю, что в этих парах все так однозначно, как вы написали.

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3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
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