Обыск в команде Bahrain-Victorious накануне 18 этапа Тур де Франс-2021

Французская полиция проверяла команда Bahrain-Victorious в гостинице после 17 этапа Тур де Франс-2021

Велокоманда Bahrain-Victorious сообщила, что накануне 18-го этапа Тур де Франс-2021 французская полиция провела обыск в номерах гостиницы гонщиков и персонала команды. После финиша 17 этапа, в отеле города По офицеры французской полиции пришли для проверки.

Без объяснения причин расследования у команды потребовали предъявить все файлы тренировок гонщиков.

Технический директор команды Владимир Михолевич прокомментировал произошедшее: «После 17 этапа нас посетили несколько офицеров французской полиции. Ордера нам не предъявляли, но команда выполнила все требования офицеров. Мы являемся профессионалами высокого уровня, выполняем все требования, всегда сотрудничаем. Данный процесс повлиял на восстановление велогонщиков, планы на питание, а благополучие гонщиков для профессиональной команды является приоритетом».

Глава команды, Милан Эржен (Milan Eržen), в интервью Cyclingnews сказал: «Ничего особенного. Нас посетила полиция, попросили файлы о трненировках гонщиков, проверили автобус, и это всё. Они беспокоили гонщиков в течение одного часа, в конце поблагодарили. Причину визита не сказали, но мы узнаем о ней сегодня через наших юристов».

Cyclingnews цитирует заявление прокуратуры Марселя, в котором говорится, что расследование по делу команды Bahrain-Victorious открыто 3 июля в связи с возможными «приобретением, перевозкой, владением и ввозом в страну запрещённых для использования спортсменами веществ или методов на проходящей велогонке Тур де Франс-2021. Предварительное расследование продолжается, оно призвано определить, существует или нет правонарушение, послужившее основанием для начала расследования».

Матей Мохорич: «Мы приехали в отель очень поздно, примерно в 9 вечера. И сразу после этого отель наводнила полиция. Их было человек 50. И они разговаривали со всеми. Вопросов не задавали, осмотрели наши вещи, в том числе личные, автобусы, фургоны. Они брали телефоны гонщиков, у некоторых гонщиков - компьютеры.

Конечно, они ничего не нашли, потому что у нас ничего нет. Мы остались без массажа, без обеда. Поели в комнатах, перекусили просто. Но что поделать. Это Тур де Франс. Если нам надо что-то доказывать, мы докажем. Нас это не волнует.

Ощущения были довольно странные, потому что никогда подобного со мной не происходило, никогда не был связан с допингом или чем-то таким. Но мне не было неудобно, когда они осматривали все мои вещи, потому что мне нечего прятать. Считаю немного странным, что даже в 2021 году они всё ещё думают, что мы делаем что-то незаконное».