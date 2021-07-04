Бен О'Коннор - победитель 9 этапа Тур де Франс-2021

Бен О'Коннор, Маттиа Каттанео, Сонни Кольбрелли о 9-м этапе Тур де Франс-2021

Бен О’Коннор (Ben O'Connor) стал победителем 9-го королевского горного этапа Тур де Франс-2021. 25-летний австралийский велогонщик команды AG2R Citroen в этом году вошёл в десятку сильнейших на Критериуме Дофине-2021, а благодаря первой в карьере победе на этапе Тур де Франс, первую неделю гонки он завершил на 2-й позиции в генеральной классификации, где уступает защищающему титул Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 2 минуты 1 секунду.

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Бен О’Коннор, отобравшийся в отрыв дня, какое-то время был виртуальным лидером Тур де Франс-2021. На этапе с набором высоты 4100 м, проходившим в холод и под дождём, австралийский велогонщик за 75 км до финиша перед началом подъёма высшей категории Коль-дю-Пре вместе с Серхио Игитой (EF Education Nippo) и Лукасом Хэмильтоном (BikeExchange) добрал атаковавшего ранее Наиро Кинтану (Arkea-Samsic).

Их добрали выпадавшие Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) и Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), сражавшиеся за гороховую майку. Но по мере продвижения к вершине Коль-дю-Пре отрыв начал рассыпаться. После атаки Наиро Кинтаны О’Коннор остался с Игитой и Вудсом, а затем, после атаки Игиты Бен О’Коннор добрал колумбийских гонщиков на спуске.

На финальном подъёме 1 категории Тинь (Tignes), протяжённость 21 км, 917 - 2089 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 12% Бен О’Коннор атаковал своих попутчиков и уехал в одиночку. За 5,5 км до финиша у австралийского гонщика команды AG2R Citroen было больше 4 минут в запасе над ближайшими преследователями. На финише в Тине Бен О’Коннор привёз соперникам 5 минут 7 секунд.

По итогам этапа Бен О’Коннор получил красный номер самого атакующего гонщика.

Бен О’Коннор: «Даже просто принимать участие в Тур де Франс в первый раз – это мечта. А такая победа – огромная награда всем, кто поддерживал меня эти годы – моей девушке, родителям, лучшему другу из Австралии, всем друзьям в Жироне…Это был безумный этап. И такая радость, такое удовлетворение. Когда пересекал финиш, не смог сдержать слёз. Я благодарен команде AG2R Citroen. Они так верили в меня все эти годы.

Планов уезжать в отрыв не было. Но когда увидел, что удаляется большая группа, переложился в неё, чтобы от нашей команды был представитель. Не знал, что делать, думал, что, может, не нужно горячиться. Увидел, что разрыв растёт, понял ,что нас отпустили. Было трудно, потому что многие атаковали. Потом понял, что у меня есть шанс не только выиграть время, чтобы подняться в генеральной классификации, но ещё и взять этап. Мне нравятся такие изнурительные этапы. На спусках мне было тяжеловато, но в конце пошло лучше. Я знал, что если удержу ровную скорость, если не будет судорог, то смогу выиграть этап. Самым важным было не волноваться, потому что при одной мысли, что почти выиграл этап на Тур де Франс….Многое пронеслось в голове!

На вершине Розелен я сильно замёрз, не чувствовал рук, спускался как ленивец. Если честно, то был не лучший момент. Наверное, надо пересмотреть, какие перчатки ношу, или, по крайней мере, надевать их заранее.

Было тяжело удержаться на колесе таких ребят как Наиро и Ваут, которые боролись за гороховую майку. Но, возможно, такие дни в горах, когда приходится долго терпеть, мне подходят, как и на Джиро в прошлом году.

Конечно, постараюсь удержаться в генеральной классификации, но не думаю, что я на том же уровне, что и Тадей. Он на уровень выше».

Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step) финишировал вторым: «Второй – это первый, который проиграл. Но для меня этот день останется памятным. В начале этапа мне было очень тяжело после усилий вчерашнего дня, но с каждым километром чувствовал себя всё лучше. Нас уехало человек 12. Когда увидел, что ребята теряют контакт, почувствовал уверенность в своих силах. Сегодня ехал больше головой, чем ногами. Надеюсь продолжить в этом же духе следующие две недели. Я в лучшей команде мира, потрясающей группе ребят, поэтому очень счастлив».

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) одним из первых атаковал в начале этапа, выиграл промежуточный спринт у Майкла Мэттьюса (BikeExchange) и финишировал 3-м на королевском горном этапе: «Я постарался отобраться в отрыв ради промежуточного спринта. Счастлив, что взял там очки. Потом нога пошла, я продолжил бороться для командной классификации. Впереди у меня будут ещё возможности, буду бороться за майку».