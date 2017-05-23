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Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021

Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес возглавят команду Movistar на Тур де Франс-2021

 

 

  Испанская велокоманда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2021. В 39-й раз с момента основания команда Movistar стартует на французском Гранд-туре. За эти годы гонщики команды семь раз одерживали победу на Тур де Франс (Педро Дельгадо в 1988, Мигель Индурайн в 1991 – 1995, Оскар Перейро в 2006),  выиграли 34 этапа, а также 7 раз выиграли командную классификацию.

 

Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021

 

 

  В 108-м выпуске Тур де Франс команду Movistar возглавлят 26-летний испанский велогонщик Энрик Мас, занявший в прошлом году на французском Гранд-туре 5-е место, и 27-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, финишировавший в прошлом году на Тур де Франс 6-м. Также в 14-й раз в карьере на Тур де Франс стартует 41-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, победитель четырёх этапов Большой Петли, призёр Тур де Франс-2015. В прошлом году Вальверде финишировал 12-м в общем зачёте французского Гранд-тура.

 

Вместе с ними на старт 26 июня выйдут испанские велогонщики  27-летний   Марк Солер, 37-летний Иманол Эрвити, 25-летний Иван Гарсия Кортина и 28-летний Хорхе Аркас.

 

Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021:

 

Alejandro Valverde, (Испания)

Jorge Arcas, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Ivan Garcia Cortina, (Испания)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Enric Mas, (Испания)

Marc Soler, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar Энрик Мас Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Буду болеть за супермена.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 23.05.2017

    Мовистар как всегда. Успехов им.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

    Еще как расстроился

     

  • velodoctor
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    velodoctor-Фото

    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре

    Судя по чемпионату Бельгии, форма у Ван Арта в порядке. На 200% как Ремко он не надрывался, больше за Тёнсом следил. Они позволили Ремко увезти себя от пелотона, расчитывая что пока Ремко впереди, квики будут пресекать все попытки догнать их. А потом на финише обидели мальчика, и он в гневе бил кулаком по рулю. Интересно, Ремко действительно надеялся переспринтовать Ван Арта?

  • levonardo
    Состав велокоманды Movistar на ... (2)
    levonardo-Фото
    Мовистар как всегда. Успехов им.
  • Arciv
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
    Наверно всё положил на этот тур! Как говорится «Всё или ничего»! Если возьмёт тур- то молодец! Если нет,то провал! Опять будет на Вуэльте выезжать) Ну я надеюсь он знает что делает,и возьмёт тур! Пора б уже
  • Адриен
    Astana – Premier Tech в погоне ... (9)
    Адриен-Фото

    Цитата: Бакеша
    Астане надо купит перспективного генеральщика, например Альмейду
    Астане прежде всего не хватает ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ, надежности, собственной идеологии, принципов - как, в пример, у Quick Step или Ineos. Плюс - организующей, центростремительной фигуры, ЛИЧНОСТИ типа Лефевра. Вот то мощное ядро, которое привлечет и деньги, и - как следствие - ведущих спортсменов... Без этого же успехи команды будут не системные, а - от случая к случаю, погоня за этапами на ГТ - тому подтверждение. Могут появиться отличные молодые гонцы, и они с успехом - после проявления таланта - будут уходить в другие коллективы, так как Астана ныне является трамплином, а не надежной базой для долгой , благополучной, надежной жизни спортсмена в большом велоспорте... А сейчас - вообще, какие главные сезонные цели команды ? Генерал на ГТ - мимо, классики - мимо, недельки - мимо... Остается - Авось.

  • Ice
    Победы велогонщиков команды Bo ... (1)
    Ice-Фото

    Саган любит майку чемпиона Словакии, сам говаривал, что она ему идет))) Молодцом.

  • Ice
    Предварительные составы команд ... (59)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    вангую, что зеленая майка будет у Демара

    Да дриснет он на первых серьезных горках, как и всегда.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да, интрига прям командная. Лефевр бьет прям в лоб своей правдой. А где психологи командные, которые поработали с Беннеттом? Может просто идет противостояние с ним по зарплате? В Бору уйдет на место Сагана наверное.

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