Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес возглавят команду Movistar на Тур де Франс-2021

Испанская велокоманда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2021. В 39-й раз с момента основания команда Movistar стартует на французском Гранд-туре. За эти годы гонщики команды семь раз одерживали победу на Тур де Франс (Педро Дельгадо в 1988, Мигель Индурайн в 1991 – 1995, Оскар Перейро в 2006), выиграли 34 этапа, а также 7 раз выиграли командную классификацию.

Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021

В 108-м выпуске Тур де Франс команду Movistar возглавлят 26-летний испанский велогонщик Энрик Мас, занявший в прошлом году на французском Гранд-туре 5-е место, и 27-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, финишировавший в прошлом году на Тур де Франс 6-м. Также в 14-й раз в карьере на Тур де Франс стартует 41-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, победитель четырёх этапов Большой Петли, призёр Тур де Франс-2015. В прошлом году Вальверде финишировал 12-м в общем зачёте французского Гранд-тура.

Вместе с ними на старт 26 июня выйдут испанские велогонщики 27-летний Марк Солер, 37-летний Иманол Эрвити, 25-летний Иван Гарсия Кортина и 28-летний Хорхе Аркас.

Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021:

Alejandro Valverde, (Испания)

Jorge Arcas, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Ivan Garcia Cortina, (Испания)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Enric Mas, (Испания)

Marc Soler, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)