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Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес возглавят команду Movistar на Тур де Франс-2021
Испанская велокоманда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2021. В 39-й раз с момента основания команда Movistar стартует на французском Гранд-туре. За эти годы гонщики команды семь раз одерживали победу на Тур де Франс (Педро Дельгадо в 1988, Мигель Индурайн в 1991 – 1995, Оскар Перейро в 2006), выиграли 34 этапа, а также 7 раз выиграли командную классификацию.
Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021
В 108-м выпуске Тур де Франс команду Movistar возглавлят 26-летний испанский велогонщик Энрик Мас, занявший в прошлом году на французском Гранд-туре 5-е место, и 27-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, финишировавший в прошлом году на Тур де Франс 6-м. Также в 14-й раз в карьере на Тур де Франс стартует 41-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, победитель четырёх этапов Большой Петли, призёр Тур де Франс-2015. В прошлом году Вальверде финишировал 12-м в общем зачёте французского Гранд-тура.
Вместе с ними на старт 26 июня выйдут испанские велогонщики 27-летний Марк Солер, 37-летний Иманол Эрвити, 25-летний Иван Гарсия Кортина и 28-летний Хорхе Аркас.
Состав велокоманды Movistar на Тур де Франс-2021:
Alejandro Valverde, (Испания)
Jorge Arcas, (Испания)
Imanol Erviti, (Испания)
Ivan Garcia Cortina, (Испания)
Miguel Lopez, (Колумбия)
Enric Mas, (Испания)
Marc Soler, (Испания)
Carlos Verona, (Испания)
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Earl57
Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
Цитата: velodoctor
Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.
Еще как расстроился
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velodoctor
Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.
-
Earl57
Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
Цитата: Arciv
И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
Судя по чемпионату Бельгии, форма у Ван Арта в порядке. На 200% как Ремко он не надрывался, больше за Тёнсом следил. Они позволили Ремко увезти себя от пелотона, расчитывая что пока Ремко впереди, квики будут пресекать все попытки догнать их. А потом на финише обидели мальчика, и он в гневе бил кулаком по рулю. Интересно, Ремко действительно надеялся переспринтовать Ван Арта?
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Arciv
Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
Цитата: Astanaforever
Цитата: Arciv
И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
Наверно всё положил на этот тур! Как говорится «Всё или ничего»! Если возьмёт тур- то молодец! Если нет,то провал! Опять будет на Вуэльте выезжать)
Ну я надеюсь он знает что делает,и возьмёт тур! Пора б уже
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Адриен
Astana – Premier Tech в погоне ... (9)
Цитата: Бакеша
Астане надо купит перспективного генеральщика, например Альмейду
Астане прежде всего не хватает ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ, надежности, собственной идеологии, принципов - как, в пример, у Quick Step или Ineos. Плюс - организующей, центростремительной фигуры, ЛИЧНОСТИ типа Лефевра. Вот то мощное ядро, которое привлечет и деньги, и - как следствие - ведущих спортсменов... Без этого же успехи команды будут не системные, а - от случая к случаю, погоня за этапами на ГТ - тому подтверждение. Могут появиться отличные молодые гонцы, и они с успехом - после проявления таланта - будут уходить в другие коллективы, так как Астана ныне является трамплином, а не надежной базой для долгой , благополучной, надежной жизни спортсмена в большом велоспорте... А сейчас - вообще, какие главные сезонные цели команды ? Генерал на ГТ - мимо, классики - мимо, недельки - мимо... Остается - Авось.
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Astanaforever
Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
Цитата: Arciv
И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
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Astanaforever
Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (1)
Да, интрига прям командная. Лефевр бьет прям в лоб своей правдой. А где психологи командные, которые поработали с Беннеттом?
Может просто идет противостояние с ним по зарплате? В Бору уйдет на место Сагана наверное.
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