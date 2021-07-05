Наиро Кинтана в гороховой майке после первой недели Тур де Франс-2021

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) Роглича уже подобным образом остановили.

Earl57

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) Мнение болельшиков: The only way to stop Tadej Pogacar #TDF2021 (Единственный способ остановить Тадея Погачара #TDF2021)

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) Конечно, некого возить в таком убийственном темпе, ибо свои лидеры и не выдержат, новых таких Фрумов не получается пока (или не позволено так наглеть), им бы Дюмулин подошёл отлично, возможно, благодаря поезду Скай, и выступил так ударно на Туре-2018, став вторым с Джиро в ногах. Но я бы не хотел Тома видеть у них, хоть и желаю его победы на Туре.

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) Если Том вернётся на свой уровень, то почему нет, он Тур в 2018 отлично прошёл, стал вторым с Джиро в ногах, опередив Фрума с той же Джиро в ногах, то есть, менее крутые горы, как и ожидалось, отлично ему подошли, но травма и неправильное лечение ему весь сезон уничтожили плюс восстановление от неё. Смоет ли он на уровень 2018 года вернутся хотя бы, это вопрос. Хотелось бы, чтобы смог. Но не хотелось бы, чтобы оставался в Юмбо не верю, что Рабо выиграет Тур когда-нибудь.

VeloVelo

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) И про Фрумми все забыли, будто его и нет.

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) Только не в Инеос, ну их, Сивакова хватает уже, он не менее перспективен, но его второй год не видно из-за огромного количества сильных гонщиков в команде. Про Бору писал кто-то на сайте после Джиро уже, вроде во время беседы Курдюкова с кем-то в эфире прозвучало, но я часто не смотрю этапы многодневок, особенно спринтерские, да и горные последний час в основном.

VeloVelo

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) И никто ни слова про Ниббали! Видимо, потому что Курдюков на него забил в последние 3 дня ))



Я не фанат Нибса, но, даже мне как-то обидно наблюдать полный игнор одного из лучших гонщиков нашего времени. А он меж тем едет. Не знаю его цели и причины, но он никуда не делся, не сошел.

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) А Фрума, не показывавшего вообще ничего до этого ни на каком уровне и внезапно взлетевшего тогда и проигравшего Кобо только из-за работы на Уиггинса и потом доминировавшего много лет, не дисквалифицировали, с ним всё чисто, а с Кобо нет? Но у Кобо ж были хорошие результаты и даже победы на гонках высшей категории, в десятке на Вуэльте был, в отличие от Фрума, у которого вообще вменяемого ничего не было за карьеры, и это в 26 лет. И Хорнера тоже не уличили, хотя там ещё страннее: в 43 года выиграть ГТ, причём впервые и ничего такого по ходу карьеры не показывая, выиграть у близкого к пику карьеры Нибали.



И когда дисквалифицировали, спустя более 7 лет? Ну да, а давайте ещё через полвека, а что? Мне вообще пофиг, что там будет даже завтра, если сегодня на соревнованиях я видел, что выиграл кто-то, для меня так и будет, потому что я это видел (если на соревнованиях это было честно без грязных приёмов, подрезаний). А что там потом, это уже кабинетные игры, для меня это ничего не изменит, тем более через годы. Даже если Фрума, взлёт которого для меня - это самая большая афера и издёвка, которую я видел в спорте, дисквалифицируют и победы достанутся другим, для меня всё равно он останется победителем тех гонок, потому что я наблюдал это. Конта Победитель Тура-2010 и Джиро-2011, но не победитель Тура-2007, для меня там нет победителя, а Эрас победитель Вуэльты-2005, а не Меньшов, Лэндис победителть Тура-2006, Армстронг семикратный. Как бы я к ним всем не относился.

AmaAma

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) На Джиро Курдюков говорил о варианте с Инеосом. Но это дорога звездной поддержки в надежде на сход (неудачу) своего капитана имея статус вице, но там желающих полно. Инфа подавалась от Винокурова +-. У Астаны поблемы с финансами, или новый спонсор будет на том же уровне что и старый, или прощай весь цвет команды с высокими личными контрактами.

Вариант с Борой перспективный, но ничего не слышал об этом.

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (67) На мой взгляд, надо было им Адама на Тур брать, он на Туре лучше смотрится, а брат, наоборот, на Джиро и Вуэльте, но на Туре не ахти. О чём и говорят их лучшие результаты.

И Сиваков зря к ним перешёл, сейчас мог быть близко к Погачару или Берналю, или хотя бы к Алмейде, если бы был в другой команде.

Кстати, я слышал, что Власов там в Бору переходит, насколько это близко к правде?