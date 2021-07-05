Наиро Кинтана в гороховой майке после первой недели Тур де Франс-2021

|
Наиро Кинтана о 9-м этапе Тур де Франс-2021
Наиро Кинтана перед стартом Тур де Франс-2021 не скрывал, что нацелен бороться за гороховую майку лучшего в горной классификации. На королевском горном 9-м этапе Тур де Франс-2021 31-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic атаковал и отобрался в отрыв дня, а затем сражался за горные очки с лидировавшим в горной классификации Ваутом Пулсом (Bahrain-Victorious) и идущим высоко в этой же классификации Майклом Вудсом (Israel Start Up Nation).
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Соперники поочерёдно атаковали. Наиро Кинтана обошёл Вудса в борьбе за оставшиеся очки на первой вершине Кот-де-Доманси, проиграл Вауту Пулсу на вершине подъёма 1-й категории, но обошёл Вудса, выиграл у Серхио Игиты (EF Education Nippo) горную премию высшей категории на вершине Коль-дю-Пре и первым прошёл вершину подъёма 2-й категории Корме-де-Розелен. На финальном подъёме Наиро Кинтану начали обходить гонщики второй группы отрыва дня, но он всё же захватил одно очко. В итоге колумбийский гонщик переоделся в гороховую майку лучшего в горной классификации, обойдя на 8 очков канадского гонщика команды Israel Start Up Nation Майкла Вудса.
Наиро Кинтана: «Сегодня счастливый день, в котором мы боролись за гороховую майку. Вчера было тяжело, поэтому сегодня снова бороться за право уехать в отрыв, было совсем не так просто. Когда же отрыв уехал, моей целью были очки в горной классификации. Я немного поберёг силы на второй части дистанции, потому что хотелось побороться за победу на этапе. Мы потратили слишком много сил в начале этапа, что это дорого стоило мне на финише. Гороховая майка – цель в этом году, мы будем бороться, чтобы её удержать».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (134)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
-
M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
Конечно, некого возить в таком убийственном темпе, ибо свои лидеры и не выдержат, новых таких Фрумов не получается пока (или не позволено так наглеть), им бы Дюмулин подошёл отлично, возможно, благодаря поезду Скай, и выступил так ударно на Туре-2018, став вторым с Джиро в ногах. Но я бы не хотел Тома видеть у них, хоть и желаю его победы на Туре.
-
M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
Если Том вернётся на свой уровень, то почему нет, он Тур в 2018 отлично прошёл, стал вторым с Джиро в ногах, опередив Фрума с той же Джиро в ногах, то есть, менее крутые горы, как и ожидалось, отлично ему подошли, но травма и неправильное лечение ему весь сезон уничтожили плюс восстановление от неё. Смоет ли он на уровень 2018 года вернутся хотя бы, это вопрос. Хотелось бы, чтобы смог. Но не хотелось бы, чтобы оставался в Юмбо не верю, что Рабо выиграет Тур когда-нибудь.
-
-
M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
Только не в Инеос, ну их, Сивакова хватает уже, он не менее перспективен, но его второй год не видно из-за огромного количества сильных гонщиков в команде. Про Бору писал кто-то на сайте после Джиро уже, вроде во время беседы Курдюкова с кем-то в эфире прозвучало, но я часто не смотрю этапы многодневок, особенно спринтерские, да и горные последний час в основном.
-
VeloVelo
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
И никто ни слова про Ниббали! Видимо, потому что Курдюков на него забил в последние 3 дня ))
Я не фанат Нибса, но, даже мне как-то обидно наблюдать полный игнор одного из лучших гонщиков нашего времени. А он меж тем едет. Не знаю его цели и причины, но он никуда не делся, не сошел.
-
M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
А Фрума, не показывавшего вообще ничего до этого ни на каком уровне и внезапно взлетевшего тогда и проигравшего Кобо только из-за работы на Уиггинса и потом доминировавшего много лет, не дисквалифицировали, с ним всё чисто, а с Кобо нет? Но у Кобо ж были хорошие результаты и даже победы на гонках высшей категории, в десятке на Вуэльте был, в отличие от Фрума, у которого вообще вменяемого ничего не было за карьеры, и это в 26 лет. И Хорнера тоже не уличили, хотя там ещё страннее: в 43 года выиграть ГТ, причём впервые и ничего такого по ходу карьеры не показывая, выиграть у близкого к пику карьеры Нибали.
И когда дисквалифицировали, спустя более 7 лет? Ну да, а давайте ещё через полвека, а что? Мне вообще пофиг, что там будет даже завтра, если сегодня на соревнованиях я видел, что выиграл кто-то, для меня так и будет, потому что я это видел (если на соревнованиях это было честно без грязных приёмов, подрезаний). А что там потом, это уже кабинетные игры, для меня это ничего не изменит, тем более через годы. Даже если Фрума, взлёт которого для меня - это самая большая афера и издёвка, которую я видел в спорте, дисквалифицируют и победы достанутся другим, для меня всё равно он останется победителем тех гонок, потому что я наблюдал это. Конта Победитель Тура-2010 и Джиро-2011, но не победитель Тура-2007, для меня там нет победителя, а Эрас победитель Вуэльты-2005, а не Меньшов, Лэндис победителть Тура-2006, Армстронг семикратный. Как бы я к ним всем не относился.
-
AmaAma
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
На Джиро Курдюков говорил о варианте с Инеосом. Но это дорога звездной поддержки в надежде на сход (неудачу) своего капитана имея статус вице, но там желающих полно. Инфа подавалась от Винокурова +-. У Астаны поблемы с финансами, или новый спонсор будет на том же уровне что и старый, или прощай весь цвет команды с высокими личными контрактами.
Вариант с Борой перспективный, но ничего не слышал об этом.
-
M-07
Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
На мой взгляд, надо было им Адама на Тур брать, он на Туре лучше смотрится, а брат, наоборот, на Джиро и Вуэльте, но на Туре не ахти. О чём и говорят их лучшие результаты.
И Сиваков зря к ним перешёл, сейчас мог быть близко к Погачару или Берналю, или хотя бы к Алмейде, если бы был в другой команде.
Кстати, я слышал, что Власов там в Бору переходит, насколько это близко к правде?
Страницы истории велоспорта