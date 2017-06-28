Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2021:

Жулиан Алафилипп, Каспер Асгрен и Марк Кэвендиш возглавят команду Deceuninck-Quick Step наТур де Франс-2021

Велокоманда Deceuninck-Quick Step объявила состав на Тур де Франс-2021. 29-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп четвёртый год подряд и в пятый раз в карьере выйдет на старт Тур де Франс.

В 2019 году он 14 дней удерживал жёлтую майку лидера, в прошлом году носил её три этапа и надеется вновь оживить гонку атаками. Дополнительной мотивации придаёт радужная майка чемпиона мира. Впервые с 2018 года на старт Тур де Франс выйдет победитель 30 этапов Большой Петли и зелёной майки лучшего в очковой классификации, 36-летний британский спринтер Марк Кэвендиш, который включён в состав вместо ирландского гонщика Сэма Беннетта, который не сможет принять участие в гонке из-за травмы правого колена.

Также команда будет рассчитывать на победителя Тура Фландрии-2021 и Е3 Saxo Bank Classic Каспера Асгрена.

Вместе с ними на старт также выйдут итальянские велогонщики – 26-летний Давиде Баллерини и 30-летний Маттиа Каттанео; 36-летний датский велогонщик Михаэль Мёркёв и бельгийские гонщики– 32-летний Тим Деклерк и 37-летний Дрис Девенинс.

Сэм Беннетт: «Нет необходимости объяснять, насколько я разочарован, что не смогу защитить в этом году мою зелёную майку Тур де Франс. Совершенно незначительный инцидент на тренировке пару недель назад повлиял на состояние колена. Травма была кратковременной, но она сильно ударила по подготовке к важнейшей гонке года, из-за чего я не успел набрать форму для гонки. А Тур заслуживает, чтобы выступать на нём в самой лучшей готовности, в какой будет на старте вся моя команда. С моей стороны было бы нечестно ехать в гонку в моём нынешнем состоянии. Желаю «Волчьей стае» успехов на трёх неделях гонки по дорогам Франции».

Марк Кэвендиш: «Я рад вернуться на Тур де Франс с командой Deceuninck-Quick Step. Конечно, если бы не текущие обстоятельства, включение в состав Сэма было бы лучше. В прошлом году у него был особенный Тур, мне очень жаль, что он не сможет защитить зелёную майку. Но в то же время я взволнован, что возвращаюсь в гонку, с которой сроднился, с которой связано многое в моей истории. Это крупнейшая гонка мира, и я собираюсь обеими руками ухватиться за эту возможность».

Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «У нас сбалансированная команда. Жулиан в хорошей форме после Тура Швейцарии, открывающая Тур неделя ему подходит. Мы поддержим его в борьбе за победу на этапе. Марк возвращается на Тур, великолепно, что в команде будет кто-то с такой историей и опытом. У него будут отличные развозящие Баллерини и Мёркёв. Мы планируем двигаться день за днём, посмотрим, как пойдут дела. Каспер тоже может проявить себя, есть несколько этапов, где он сможет уехать в отрыв, не говоря о двух индивидуальных гонках на время, где он тоже может показать что-то интересное. Тим – один из лучших помощников пелотона, Маттиа и Дрис помогут Джулиану в горах и на финишах в подъём. Мы уверены в своих силах, надеемся на хорошие три недели».

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2021:

Julian Alaphilippe, (Франция)

Kasper Asgreen, (Дания)

Davide Ballerini, (Италия)

Mattia Cattaneo, (Италия)

Mark Cavendish, (Великобритания)

Tim Declercq, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Michael Morkov, (Дания)