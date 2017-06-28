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Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2021

Жулиан Алафилипп, Каспер Асгрен и Марк Кэвендиш возглавят команду Deceuninck-Quick Step наТур де Франс-2021

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step объявила состав  на Тур де Франс-2021. 29-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп четвёртый год подряд и в пятый раз в карьере выйдет на старт Тур де Франс.

 

В 2019 году он 14 дней удерживал жёлтую майку лидера, в прошлом году носил её три этапа и надеется вновь оживить гонку атаками. Дополнительной мотивации придаёт радужная майка чемпиона мира. Впервые с 2018 года на старт Тур де Франс выйдет победитель 30 этапов Большой Петли и зелёной майки лучшего в очковой классификации, 36-летний британский спринтер Марк Кэвендиш, который включён в состав вместо ирландского гонщика Сэма Беннетта, который не сможет принять участие в гонке из-за травмы правого колена.

 

Также команда будет рассчитывать на победителя Тура Фландрии-2021 и Е3 Saxo Bank Classic Каспера Асгрена.

 

Вместе с ними на старт также выйдут итальянские велогонщики – 26-летний Давиде Баллерини и 30-летний Маттиа Каттанео; 36-летний датский велогонщик Михаэль Мёркёв и бельгийские гонщики– 32-летний Тим Деклерк и 37-летний Дрис Девенинс.

 

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2021

 

 

Сэм Беннетт: «Нет необходимости объяснять, насколько я разочарован, что не смогу защитить в этом году мою зелёную майку Тур де Франс. Совершенно незначительный инцидент на тренировке пару недель назад повлиял на состояние колена. Травма была кратковременной, но она сильно ударила по подготовке к важнейшей гонке года, из-за чего я не успел набрать форму для гонки. А Тур заслуживает, чтобы выступать на нём в самой лучшей готовности, в какой будет на старте вся моя команда. С моей стороны было бы нечестно ехать в гонку в моём нынешнем состоянии. Желаю «Волчьей стае» успехов на трёх неделях гонки по дорогам Франции».

 

Марк Кэвендиш: «Я рад вернуться на Тур де Франс с командой Deceuninck-Quick Step. Конечно,  если бы не текущие обстоятельства, включение в состав Сэма было бы лучше. В прошлом году у него был особенный Тур, мне очень жаль, что он не сможет защитить зелёную майку. Но в то же время я взволнован, что возвращаюсь в гонку, с которой сроднился, с которой связано многое в моей истории. Это крупнейшая гонка мира, и я собираюсь обеими руками ухватиться за эту возможность».

 

Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «У нас сбалансированная команда. Жулиан в хорошей форме после Тура Швейцарии, открывающая Тур неделя ему подходит. Мы поддержим его в борьбе за победу на этапе. Марк возвращается на Тур, великолепно, что в команде будет кто-то с такой историей и опытом. У него будут отличные развозящие Баллерини и Мёркёв. Мы планируем двигаться день за днём, посмотрим, как пойдут дела. Каспер тоже может проявить себя, есть несколько этапов, где он сможет уехать в отрыв, не говоря о двух индивидуальных гонках на время, где он тоже может показать что-то интересное. Тим – один из лучших помощников пелотона, Маттиа и Дрис помогут Джулиану в горах и на финишах в подъём. Мы уверены в своих силах, надеемся на хорошие три недели».

 

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2021:

 

Julian Alaphilippe, (Франция)

Kasper Asgreen, (Дания)

Davide Ballerini, (Италия)

Mattia Cattaneo, (Италия)

Mark Cavendish, (Великобритания)

Tim Declercq, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Michael Morkov, (Дания)

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 28.06.2017

    Будет интересно посмотреть противостояние Кавендиша и Грайпеля.

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 14.03.2018

    А что Ива не взяли, он же похоже в отличой форме. Возвращение Кэва - одна из самых красивых историй в этом году. Хотелось бы конечно еще одного ветерана увидеть вновь на ведущих ролях - это я о дорожном капитане-израиле

  3. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 8.06.2021

    А так же Сагана,Юэна.Демара,Кольбрелли.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Состав бомбовый. Кэв будет рвать, чтоб размочить четвертый десяток побед на туре. Рекорд конечно не побьет..но.. попытка не пытка..а вдруг на след.год еще будет в форме.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

    Еще как расстроился

     

  • velodoctor
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    velodoctor-Фото

    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре

    Судя по чемпионату Бельгии, форма у Ван Арта в порядке. На 200% как Ремко он не надрывался, больше за Тёнсом следил. Они позволили Ремко увезти себя от пелотона, расчитывая что пока Ремко впереди, квики будут пресекать все попытки догнать их. А потом на финише обидели мальчика, и он в гневе бил кулаком по рулю. Интересно, Ремко действительно надеялся переспринтовать Ван Арта?

  • levonardo
    Состав велокоманды Movistar на ... (2)
    levonardo-Фото
    Мовистар как всегда. Успехов им.
  • Arciv
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
    Наверно всё положил на этот тур! Как говорится «Всё или ничего»! Если возьмёт тур- то молодец! Если нет,то провал! Опять будет на Вуэльте выезжать) Ну я надеюсь он знает что делает,и возьмёт тур! Пора б уже
  • Адриен
    Astana – Premier Tech в погоне ... (9)
    Адриен-Фото

    Цитата: Бакеша
    Астане надо купит перспективного генеральщика, например Альмейду
    Астане прежде всего не хватает ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ, надежности, собственной идеологии, принципов - как, в пример, у Quick Step или Ineos. Плюс - организующей, центростремительной фигуры, ЛИЧНОСТИ типа Лефевра. Вот то мощное ядро, которое привлечет и деньги, и - как следствие - ведущих спортсменов... Без этого же успехи команды будут не системные, а - от случая к случаю, погоня за этапами на ГТ - тому подтверждение. Могут появиться отличные молодые гонцы, и они с успехом - после проявления таланта - будут уходить в другие коллективы, так как Астана ныне является трамплином, а не надежной базой для долгой , благополучной, надежной жизни спортсмена в большом велоспорте... А сейчас - вообще, какие главные сезонные цели команды ? Генерал на ГТ - мимо, классики - мимо, недельки - мимо... Остается - Авось.

  • Ice
    Победы велогонщиков команды Bo ... (1)
    Ice-Фото

    Саган любит майку чемпиона Словакии, сам говаривал, что она ему идет))) Молодцом.

  • Ice
    Предварительные составы команд ... (59)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    вангую, что зеленая майка будет у Демара

    Да дриснет он на первых серьезных горках, как и всегда.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да, интрига прям командная. Лефевр бьет прям в лоб своей правдой. А где психологи командные, которые поработали с Беннеттом? Может просто идет противостояние с ним по зарплате? В Бору уйдет на место Сагана наверное.

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5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
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8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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