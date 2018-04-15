 Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

Победа Ваута Ван Арта на этапе с двойным прохождением Мон-Ванту на Тур де Франс-2021

26-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на 11-м этапе Тур де Франс-2021. Один из самых долгожданных этапов с двойным прохождением «Гиганта Прованса» - Мон-Ванту чемпион Бельгии выиграл из сольного отрыва. После нескольких попыток Ваут ван Арт вместе с 12 другими гонщиками переложился к лидерам из первого отрыва за 99 км до финиша, на спуске к подножию Мон-Ванту перед первым прохождением легендарного подъёма .

Во время второго прохождения Мон-Ванту чемпион Бельгии за 13.5 км до вершины добрал атаковавшего ранее Кенни Элиссонда (Trek-Segagredo), а через три километра, за 10 км до вершины и за 33 км до финиша сбросил французского гонщика и поехал в одиночку. Второй раз вершину Мон-Ванту Ван Арт прошёл с преимуществом в минуту над ближайшими соперниками. На финише 26-летний чемпион Бельгии привёз преследователям 1 минуту 14 секунд и выиграл четвёртый в карьере этап Тур де Франс.

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Ваут Ван Арт: «У меня нет слов. Я не думал о победе на этапе, стартуя на этом Тур де Франс. Начал верить в победу лишь вчера. Подумал, что если уеду в отрыв, будет шанс. Мон-Ванту – один из самых легендарных подъёмов в велоспорте. Наверное, это моя лучшая победа. Перед подъёмом шла острая борьба за возможность уехать в отрыв. Алафилипп, например, потратил на это много сил.

Я думаю, что всё возможно, если веришь в себя. Поддержка была потрясающей. Для меня честь проехать Мон-Ванту в майке чемпиона страны.

Мне было тяжело стартовать на Туре на высоком уровне, потому что перед гонкой у меня удалили аппендицит. И нам так сильно не везло на первой неделе. Мы потеряли нашего лидера Приможа Роглича, нашего супердоместика Роберта Гесинка. Сегодня, к сожалению, потеряли и нашего опытного Тони Мартина.

К счастью, в финале всё сложилось как надо. Теперь важно продолжать и каждый раз уметь переключаться. Одно это невероятно меня мотивирует. Я продолжу помогать Йонасу, как и вся команда. Он очень силён».