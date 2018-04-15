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Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

Победа Ваута Ван Арта на этапе с двойным прохождением Мон-Ванту на Тур де Франс-2021

 

 

 

 26-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на 11-м этапе Тур де Франс-2021. Один из самых долгожданных этапов с двойным прохождением «Гиганта Прованса» - Мон-Ванту чемпион Бельгии выиграл из сольного отрыва. После нескольких попыток Ваут ван Арт вместе с 12 другими гонщиками переложился к лидерам из первого отрыва за 99 км до финиша, на спуске к подножию Мон-Ванту перед первым прохождением легендарного подъёма .  

 

Во время второго прохождения Мон-Ванту чемпион Бельгии за 13.5 км до вершины добрал атаковавшего ранее Кенни Элиссонда (Trek-Segagredo), а через три километра, за 10 км до вершины и за 33 км до финиша сбросил французского гонщика и поехал в одиночку. Второй раз вершину Мон-Ванту Ван Арт прошёл с преимуществом в минуту над ближайшими соперниками. На финише 26-летний чемпион Бельгии привёз преследователям 1 минуту 14 секунд и выиграл четвёртый в карьере этап Тур де Франс.

 

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

 

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

 

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

  

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

 

 Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

 

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

 

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

 

Ваут Ван Арт - победитель 11 этапа Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Ваут Ван Арт: «У меня нет слов. Я не думал о победе на этапе, стартуя на этом Тур де Франс. Начал верить в победу лишь вчера. Подумал, что если уеду в отрыв, будет шанс. Мон-Ванту – один из самых легендарных подъёмов в велоспорте. Наверное, это моя лучшая победа. Перед подъёмом шла острая борьба за возможность уехать в отрыв. Алафилипп, например, потратил на это много сил.

 

  Я думаю, что всё возможно, если веришь в себя. Поддержка была потрясающей. Для меня честь проехать Мон-Ванту в майке чемпиона страны.

 

  Мне было тяжело стартовать на Туре на высоком уровне, потому что перед гонкой у меня удалили аппендицит. И нам так сильно не везло на первой неделе. Мы потеряли нашего лидера Приможа Роглича, нашего супердоместика Роберта Гесинка. Сегодня, к сожалению, потеряли и нашего опытного Тони Мартина.

 

К счастью, в финале всё сложилось как надо. Теперь важно продолжать и каждый раз уметь переключаться. Одно это невероятно меня мотивирует. Я продолжу помогать Йонасу, как и вся команда. Он очень силён».

 

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:18 | Регистрация: 15.04.2018

    Вату хорош,поздравляю! Если с этой победой полностью переключится на помощь Йонасу - то это будет шикарно! Хотя думаю он сойдёт с тура,впереди ОИ у него

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 


    Это было бы Хорошо. Надеюсь, так и будет )

  • VeloVelo
    Люк Роу не вписался в лимит вр ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Классные фото. Чуть пережаренная цветокоррекция, особенно в третьей, но, все равно, хорошо. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Крутите педали пока не дали )

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Какие Юмбо стратеги прекрасно показал прошлый Тур, где они дурака валяли вместо того, чтобы отрыв наращивать. Не надо утрировать, как ехать, когда дали команду ждать лидера, много раз показывали гонцы разных команд, замедляя темп. Грандиозный этап или нет, часто команды жертвуют этапами, чтобы получить преимущество в борьбе за призовые места в общем зачёте.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Я не про подъём, а про спуск, ясно, что на подъме не было бы толку. но спуск Ван Арт прошёл вс же быстрее Вингегора, и ещё они бы были вдвоём, а не по одному, может, вместе догнали бы трековцев и получилось бы побороться за победу, да ещё и отрыв соперникам в ГК привезти.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Карапаз разочаровывает, благо никогда не атакующий Уран тоже колесит спокойно, а вот молодой Вингегор дал бой и думаю этого его не послденяя атака на Туре. ЛуценкоМ приятно удивлён, Году - жаль(

    Насчёт Воута ван Арта - процитирую самого себя (после 10 этапа)

    Цитата: EL-Fenomeno
    Также верю, что свой этап на этом Тур де Франс возьмёт и ВВА...

    Но точно не думал, что он возьмёт именно этот, с двойным покорением Монт-Вонту bel Браво!

    Такое не забудется и бельгиец после финиша и на подиуме просто кайфовал сиял от победного счастья)

    Цитата: Earl57
    Комбатив дали Кенни Элисонду. 

    Я бы отдал всё же ВВА

    Цитата: zhekinson
    Цитата: velodoctor
    Еще интересно кто не вписался

    Роу из Инеос не вписался в лимит времени,Крог Андерсен буквально проскочил за пару секунд до дэдлайна.

    Судя по видосам в Твиттере он финишировал за 5 секунд до дэдлайна; как говорится таки успел. Ну и Кэв снова облегчённо вздохнул - на этот раз было чуток поЛегче чем в воскресенье.

  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Brodyazhnik-Фото
    О да, особенно в 2015 так наошибались, что взяли Фландрию, Романдию. Швейцарию, Страну Басков, подиум Вуэльты, сколько то там этапов на ТДФ и так, по мелочи... Всем бы так ошибаться.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Brodyazhnik-Фото
    Извините, не удержусь. И сколькими этапами Вы уже пожертвовали ради ГК?
  • Arciv
    Ваут Ван Арт - победитель 11 э ... (1)
    Arciv-Фото
    Вату хорош,поздравляю! Если с этой победой полностью переключится на помощь Йонасу - то это будет шикарно! Хотя думаю он сойдёт с тура,впереди ОИ у него
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 

     

    Генеральщики будут отдыхать; в то, что Квики после сегодняшних мучений опять привезут Кэва - не верю. 

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