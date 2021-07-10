Саймон Йейтс, Лукас Хэмильтон и Роджер Клюге сошли с Тур де Франс-2021 после падения

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:19
Падение велогонщиков на 13-м этапе Тур де Франс-2021
На 13-м этапе Тур де Франс-2021 в результате падения сошли три гонщика, а ещё несколько пострадали, но продолжили гонку. Массовое падение произошло за 62 км до финиша . В завал попала вся команда DSM, но все гонщики продолжили гонку.
Попал в завал и 35-летний немецкий велогонщик Роджер Клюге, он сошёл, а команда Lotto Soudal продолжит гонку с четырьмя гонщиками - Филиппом Жильбером, Томасом Де Гендтом, Харрисоном Суини и Брентом Ван Муром.
К счастью, у Клюге не выявили переломов, у него сильные раны спины, правого бедра и локтя, которые потребовали наложения швов. Бывший чемпион мира в мэдисоне, Роджер Клюге собирается представлять Германию на Олимпийских играх в мэдисоне и омниуме.
Роджер Клюге: «Внезапно все затормозили, и пока я нажимал на тормоза, уже коснулся колёс. Я выстегнул ногу с правой педали, упал на правую сторону. Ударился довольно сильно, а потом понял, почему все вдруг начали тормозить. На дороге было полно мелких камней. Мы просто заскользили по насыпанному гравию. Сразу после падения возникла сильная боль, особенно сильная в спине. К счастью, переломов нет. Так что, Токио будет следующим шагом. Но, конечно, для начала надо восстановиться. Рад, что ничего не сломал, что всё ещё могу поехать на Олимпиаду, хотя надо посмотреть, как пойдёт. Хорошо, что ещё есть время».
28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс долго не мог подняться после падения, потом вернулся на велосипед, но не смог продолжать гонку и сошёл. Врач команды BikeExchange сообщил, что у Саймона Йейтса травма брюшной стенки. К счастью, компьютерная томография не выявила переломов или внутренних повреждений.
Его товарищ по команде, 25-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмильтон также попытался продолжить гонку, но не смог. Рентген показал, что у Хэмильтона вывих правой ключицы.
Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange: «Я опустошён после схода Лукаса и Саймона. Все знают, как много ребята работали, чтобы подготовиться к самой крупной гонке года. Перед Пиренеями мы потеряли двух из трёх наших горняков. Это значит, что мы должны менять тактику. Но прежде всего наш приоритет, чтобы ребята хорошо восстановились».
Результаты 13 этапа Тур де Франс-2021
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