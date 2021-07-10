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Саймон Йейтс, Лукас Хэмильтон и Роджер Клюге сошли с Тур де Франс-2021 после падения

Падение велогонщиков на 13-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  На 13-м этапе Тур де Франс-2021 в результате падения сошли три гонщика, а ещё несколько пострадали, но продолжили гонку. Массовое падение произошло за 62 км до финиша . В завал попала вся команда DSM, но все гонщики продолжили гонку.  

 

Падение велогонщиков на 13-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падение велогонщиков на 13-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падение велогонщиков на 13-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падение велогонщиков на 13-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Попал в завал и 35-летний немецкий велогонщик Роджер Клюге, он сошёл, а команда Lotto Soudal продолжит гонку с четырьмя гонщиками - Филиппом Жильбером, Томасом Де Гендтом, Харрисоном Суини и Брентом Ван Муром.

 

К счастью, у Клюге не выявили переломов, у него сильные раны спины, правого бедра и локтя, которые потребовали наложения швов.  Бывший чемпион мира в мэдисоне, Роджер Клюге собирается представлять Германию на Олимпийских играх в мэдисоне и омниуме.

 

  Роджер Клюге: «Внезапно все затормозили, и пока я нажимал на тормоза, уже коснулся колёс. Я выстегнул ногу с правой педали, упал на правую сторону. Ударился довольно сильно, а потом понял, почему все вдруг начали тормозить. На дороге было полно мелких камней. Мы просто заскользили по насыпанному гравию. Сразу после падения возникла сильная боль, особенно сильная в спине. К счастью, переломов нет. Так что, Токио будет следующим шагом. Но,  конечно, для начала надо восстановиться. Рад, что ничего не сломал, что всё ещё могу поехать на Олимпиаду, хотя надо посмотреть, как пойдёт. Хорошо, что ещё есть время».

 

  28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс долго не мог подняться после падения, потом вернулся на велосипед, но не смог продолжать гонку и сошёл. Врач команды BikeExchange сообщил, что у Саймона Йейтса травма брюшной стенки. К счастью, компьютерная томография не выявила переломов или внутренних повреждений.

 

  Его товарищ по команде, 25-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмильтон также попытался продолжить гонку, но не смог. Рентген показал, что у Хэмильтона вывих правой ключицы.

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange: «Я опустошён после схода Лукаса и Саймона. Все знают, как много ребята работали, чтобы подготовиться к самой крупной гонке года. Перед Пиренеями мы потеряли двух из трёх наших горняков. Это значит, что мы должны менять тактику. Но прежде всего наш приоритет, чтобы ребята хорошо восстановились».

 

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    _DeKKeR_-Фото
    По текущему сезону он сильнее каждого из них, исключительный сезон проводит. Поэтому, в конкретно этом году, говорить, что они посильнее, весьма сомнительно)
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    budik-Фото
    На Вуэльте и посмотрим насчёт возможного дубля Джиро Тур в исполнении Погачара.
  • ostap89
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    ostap89-Фото

    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

    Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее 

     

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш повторил рекорд ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален! brit

    4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо

     P.S.

    Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Адриен-Фото

    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

  • BlAr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    BlAr-Фото
    Не говоря про Сэма...
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    AmaAma-Фото
    Тогда нужно переходить в Скай, но контракт с ОАЭ до 2026 года.
    Стартовать на Джиро - это рискнуть Туром, команда пока что не научилась хорошо катать Тадея.
    Только если в маршруте Джиро будет парочка горных этапов в Словении)
  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Ice-Фото

    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 

    Столько же любит не верить, не предоставив ровным счетом никаких доказательств. Мы и ваше благоразумие верим, но по существу понимаем, что вряд ли это соотвествует действительности. Кухонные критики - они такие, сидя за столом знают обо всем, только вот кроме обоев на своей кухне, засиженных мухами, ничего толком и не видели...

  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    motte-Фото

    Меркс посоветовал Погачару пойти по его стопам, выиграв несколько Гранд-туров и самую большую и сложную классику.  

     

    «Его будет сложно победить в Гранд-турах, и он может собрать пять или шесть туров, обойдя всех», - предсказал Меркс. «Он настоящий райдер, который умеет лазать, гоняет на время, у него нет никаких ограничений для своего таланта. Остальным будет сложно победить его. 

     

    «С правильной подготовкой и правильной командой, я думаю, он может даже сделать дубль на Джиро-Тур, как Пантани, он может побить мой рекорд по количеству дней, которые он носит желтое. 

     

    Меркс ясно понимает, что Погачар жаждет доминировать на Тур де Франс, мало что оставляет своим соперникам и день за днем гоняется за желтой майкой.

     

    «Он не боится быть лидером гонки, мне это нравится», - сказал Меркс. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 
    Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа. Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира.

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