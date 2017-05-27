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Марк Кэвендиш - победитель 4 этапа Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш, Патрик Лефевр, Жулиан Алафилипп, Михаэль Мёркёв о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  36-летний  велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2021. В городе Фужере, принимавшем этап, британский спринтер уже побеждал на этапе Тур де Франс в 2015 году. В последний раз Марк Кэвендиш выигрывал этап французского Гранд-тура в 2016 году.

 

 

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  На первом по-настоящему равнинном этапе Тур де Франс-2021 пелотон удерживал разрыв с отрывом, в который уехали два гонщика, в пределах трёх минут. Однако 23-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Брент Ван Мур, атаковавший за 14 км до финиша, в одиночку продолжил удерживать минутный просвет.

 

Каспер Асгрен, Маттиа Каттанео и Дрис Девенинс работали в голове пелотона, чтобы добрать беглеца, но пелотон обошёл Брента Ван Мура только за 300 м до финиша.

 

  Михаэль Мёркёв вывез Марка Кэвендиша на позицию. Британский спринтер спуртовал, дождавшись финальных 150 метров, и обошёл на финише в Фужере Насэра Буанни (Arkea-Samsic) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix), одержав 31 победу в карьере на этапе Тур де Франс.

Победа на этапе принесла Марку Кэвендишу зелёную майку лучшего в очковой классификации, которая перешла к нему от товарища по команде Deceuninck-Quick Step Жулиана Алафилиппа.

 

 

 

Марк Кэвендиш - победитель 4 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 4 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 4 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo © A.S.O . /  Charly Lopez

 

  Марк Кэвендиш: «Я даже в большем шоке, чем когда мне сказали, что в этом году поеду Тур. Для меня важно просто ехать здесь, потому что никогда не думал, что смогу вернуться на эту прекрасную гонку, которую так люблю. Не знаю, что сказать. Так много людей в меня не верили кроме этих ребят, которые поверили и продолжают верить.

 

Когда чемпион мира и обладатель зелёной майки делает всё ради тебя, жертвует собой, и когда Михаэль так чётко всё разыграл, ни на секунду не теряя спокойствия, это мотивирует сделать всё возможное. Финал был лихорадочным, нам пришлось отказаться от первоначального плана, приспособиться, но ребята безупречно отработали, идеально меня вывезли. Они абсолютно великолепны, огромное им спасибо!

 

В последний раз на Туре я выигрывал с командой здесь, в Фужере, поэтому снова поднять руки после ещё одной победы это …. Не знаю, такое совпадение подталкивает всё делать идеально. Этот фактор нельзя списывать со счетов. Я одержал так много побед в карьере, но эта, конечно, одна из лучших.

 

 Я так благодарен Патрику, моему тренеру Василису, всем в команде. Со стороны сложно представить, какая эта команда, но поверьте мне, это настоящая  «Волчья стая». Я невероятно счастлив быть её частью».

 

  Михаэль Мёркёв: «Марк – легенда. Я очень горжусь, что выступаю с ним, что он вернулся, что помогал ему одержать победу на высоком уровне. Он даже не был в списке запасных, когда отбирали состав. Его взяли в последний момент, а сегодня он доказал, что является настоящим профессионалом, который готов к гонке, даже если не предполагал её ехать».

 

  Жулиан Алафилипп: «Он просто потрясающий. Я так счастлив за него и за команду. Мы, действительно, верили в него на сегодняшнем этапе. Финал мы знали. Это такая эмоциональная победа не только для него - для всех. Он был настолько мотивирован. Доказал свою решимость. Он всё ещё один из лучших спринтеров мира, что показал сегодня ещё раз».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в интервью Cyclingnews поделился эмоциями: «Мы больше ста раз побеждали на этапах Гранд-туров, но никогда не видел, чтобы весь персонал плакал. Думаю, все были в слезах, потому что прониклись его эмоциями. С первого дня гонки Кэвендиш говорил, что побеждал здесь в 2015. Он был как ребёнок, который едет первую гонку. Он так часто проигрывал, но я сказал: «Нет, это неправда, что ты аутсайдер, что выиграть должны другие. Раз ты приехал на Тур де Франс, ты можешь выиграть».

 

8 месяцев назад у Кэвендиша не было команды. Я взял его к нам. Его программа гонок была никуда не годной – все соревнования в начале сезона отменили. Потом он поехал в Турцию, хотя не хотел туда ехать из-за ковида. И выиграл там четыре этапа. В последнюю минуту стартовал на Туре Бельгии и выиграл. Он не входил в состав на Тур де Франс. Мы позвонили ему в субботу, а уезжать надо было во вторник. И он снова выиграл.  

 

Он ни на кого не похож.  Он никогда не хотел уходить из команды, но они – профессиональные гонщики, вопрос всегда в деньгах. Он четыре года спрашивал меня о возвращении. Я ответил, чтобы дождался момента. И этот момент настал.

 

Для англичанина типично всё время говорить «спасибо», но я знаю, что когда он благодарит – это искренне. Я сказал, что ему не за что меня благодарить, что он пришёл сюда на минимальную зарплату, я дал  шанс. А благодарить надо выступлением. Он так и сделал. Я бы не взял его, если бы не спринт на Туре Бельгии. Я сказал ему, что это только Тур Бельгии, но надо обойти Юэна, Филипсена, Мерлира. И он сделал это».

 

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 4.07.2017

    Лефевр, Чипполини возьми, он то же у тебя может выиграть. Весь мир рыдать будет.

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: sqrudgmcduck
    будет
    А также Абдужапарова, Беттини Грайфеля и ещё парочку.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • uran
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (2)
    uran-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    будет
    А также Абдужапарова, Беттини Грайфеля и ещё парочку.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    M-07-Фото

    Цитата: aksbor
    А может и Фрум в следущем году опять выиграет Тур? Легенды иногда возвращаются
    Ещё и Фрум. Он и так много выиграл, пусть другие побеждают. Да к тому же что ж память у людей такая короткая: упал, бедненький. легенда и прочее, хочется, чтобы вернулся и выиграл, забыли его странный всплеск? До 26 лет ничего не выигрывал, даже во второстепенных гонках и этапах многодневок (в т. ч. и второстепенных) в тройке не был никогда, в пятёрке не мог финишировать даже из отрывов, почти никогда в десятке-то не был и вдруг чуть Вуэльту не выиграл, и то из-за ставки на Уиггинса проиграл Кобо, и потом дальше попёр. Не странно?

    Я, конечно, считаю, что все жрут в любом виде спорта и борьбу с допингом не верю, но именно у Фрума очень странный всплеск с уровня днаря до доминатора почти мгновенно.

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    M-07-Фото
    Таких грубиянов, как Кэв, поискать надо. Правильно напомнили про то, что он сотворил с Вивиани в Рио и такого у него в карьере куча. Близко по грубости только Буани вспоминается, только о нём лестных слов не помню.
  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    uran-Фото
    А кто не без греха? Особенно среди спринтеров. И Кэв искупил сполна свои "залеты". Поэтому брависсимо!
  • Kay82
    Стартовый протокол 5-го этапа ... (4)
    Kay82-Фото
    Роглич утром перед этапом фотку разместил в инсте, весь в бинтах , но с улыбкой
  • litxaa
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (9)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, прошу прощения, но хочу подсказать Вам, что сейчас идет 2021 год (да-да, самому не верится), а не примерно 2015-2016, в которых Ваш комментарий был бы очень даже актуален)
  • Arciv
    Стартовый протокол 5-го этапа ... (4)
    Arciv-Фото
    А о чем был разговор у Роглича с Кольбрели? Есть какие-то данные?
  • sqrudgmcduck
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Лефевр, Чипполини возьми, он то же у тебя может выиграть. Весь мир рыдать будет.
  • litxaa
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (44)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, посмотрите выше скрины с трансляции. Там же есть цифры сколько осталось до финиша. Роглич упал как раз таки за 9.8 км до финиша, а вот следующее падение -чуть-чуть до зоны нейтрализации не доехали - 600 метров оставалось, могли бы и правда "понять и простить".
  • sqrudgmcduck
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    sqrudgmcduck-Фото
    Цитата: aksbor
    А может и Фрум в следущем году опять выиграет Тур? Легенды иногда возвращаются
    Только если в квик степ перейдёт. Там его накормят чем надо. И чёрную магию типо вуду привлекут. Вот мёртвые этапы начали брать.

    Цитата: M-07
    Я не могу уважать грубиянов и симулянтов (ну это вело мало касается). Также нет желания переживать за тех, кто нагло пользуется трудностями соперников (ну к этим помягче отношение, но тоже как-то не очень, речь идёт не об усталости, а о падениях, проблем с инвертарём и т. п.).
    Каких бы успехов кто ни добился, но это не означает того, что про их быдланское и хамоватое поведение надо забывать или не придавать значения. Тем более, когда это поведение часто несёт угрозу здоровью других.
    Всё верно замечено. Это правда.

    Цитата: M-07
    К сожалению, этот наглый хам, много раз подрезавший и ложивший соперников, выиграл. Не понимаю тех, кто рад за него, таким не место в спорте.
    Кто не понимает, пересмотрит олимпийский трек в Рио хотя бы. Замяли тему

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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