Марк Кэвендиш - победитель 4 этапа Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш, Патрик Лефевр, Жулиан Алафилипп, Михаэль Мёркёв о 4-м этапе Тур де Франс-2021

36-летний велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2021. В городе Фужере, принимавшем этап, британский спринтер уже побеждал на этапе Тур де Франс в 2015 году. В последний раз Марк Кэвендиш выигрывал этап французского Гранд-тура в 2016 году.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

На первом по-настоящему равнинном этапе Тур де Франс-2021 пелотон удерживал разрыв с отрывом, в который уехали два гонщика, в пределах трёх минут. Однако 23-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Брент Ван Мур, атаковавший за 14 км до финиша, в одиночку продолжил удерживать минутный просвет.

Каспер Асгрен, Маттиа Каттанео и Дрис Девенинс работали в голове пелотона, чтобы добрать беглеца, но пелотон обошёл Брента Ван Мура только за 300 м до финиша.

Михаэль Мёркёв вывез Марка Кэвендиша на позицию. Британский спринтер спуртовал, дождавшись финальных 150 метров, и обошёл на финише в Фужере Насэра Буанни (Arkea-Samsic) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix), одержав 31 победу в карьере на этапе Тур де Франс.

Победа на этапе принесла Марку Кэвендишу зелёную майку лучшего в очковой классификации, которая перешла к нему от товарища по команде Deceuninck-Quick Step Жулиана Алафилиппа.

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Марк Кэвендиш: «Я даже в большем шоке, чем когда мне сказали, что в этом году поеду Тур. Для меня важно просто ехать здесь, потому что никогда не думал, что смогу вернуться на эту прекрасную гонку, которую так люблю. Не знаю, что сказать. Так много людей в меня не верили кроме этих ребят, которые поверили и продолжают верить.

Когда чемпион мира и обладатель зелёной майки делает всё ради тебя, жертвует собой, и когда Михаэль так чётко всё разыграл, ни на секунду не теряя спокойствия, это мотивирует сделать всё возможное. Финал был лихорадочным, нам пришлось отказаться от первоначального плана, приспособиться, но ребята безупречно отработали, идеально меня вывезли. Они абсолютно великолепны, огромное им спасибо!

В последний раз на Туре я выигрывал с командой здесь, в Фужере, поэтому снова поднять руки после ещё одной победы это …. Не знаю, такое совпадение подталкивает всё делать идеально. Этот фактор нельзя списывать со счетов. Я одержал так много побед в карьере, но эта, конечно, одна из лучших.

Я так благодарен Патрику, моему тренеру Василису, всем в команде. Со стороны сложно представить, какая эта команда, но поверьте мне, это настоящая «Волчья стая». Я невероятно счастлив быть её частью».

Михаэль Мёркёв: «Марк – легенда. Я очень горжусь, что выступаю с ним, что он вернулся, что помогал ему одержать победу на высоком уровне. Он даже не был в списке запасных, когда отбирали состав. Его взяли в последний момент, а сегодня он доказал, что является настоящим профессионалом, который готов к гонке, даже если не предполагал её ехать».

Жулиан Алафилипп: «Он просто потрясающий. Я так счастлив за него и за команду. Мы, действительно, верили в него на сегодняшнем этапе. Финал мы знали. Это такая эмоциональная победа не только для него - для всех. Он был настолько мотивирован. Доказал свою решимость. Он всё ещё один из лучших спринтеров мира, что показал сегодня ещё раз».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в интервью Cyclingnews поделился эмоциями: «Мы больше ста раз побеждали на этапах Гранд-туров, но никогда не видел, чтобы весь персонал плакал. Думаю, все были в слезах, потому что прониклись его эмоциями. С первого дня гонки Кэвендиш говорил, что побеждал здесь в 2015. Он был как ребёнок, который едет первую гонку. Он так часто проигрывал, но я сказал: «Нет, это неправда, что ты аутсайдер, что выиграть должны другие. Раз ты приехал на Тур де Франс, ты можешь выиграть».

8 месяцев назад у Кэвендиша не было команды. Я взял его к нам. Его программа гонок была никуда не годной – все соревнования в начале сезона отменили. Потом он поехал в Турцию, хотя не хотел туда ехать из-за ковида. И выиграл там четыре этапа. В последнюю минуту стартовал на Туре Бельгии и выиграл. Он не входил в состав на Тур де Франс. Мы позвонили ему в субботу, а уезжать надо было во вторник. И он снова выиграл.

Он ни на кого не похож. Он никогда не хотел уходить из команды, но они – профессиональные гонщики, вопрос всегда в деньгах. Он четыре года спрашивал меня о возвращении. Я ответил, чтобы дождался момента. И этот момент настал.

Для англичанина типично всё время говорить «спасибо», но я знаю, что когда он благодарит – это искренне. Я сказал, что ему не за что меня благодарить, что он пришёл сюда на минимальную зарплату, я дал шанс. А благодарить надо выступлением. Он так и сделал. Я бы не взял его, если бы не спринт на Туре Бельгии. Я сказал ему, что это только Тур Бельгии, но надо обойти Юэна, Филипсена, Мерлира. И он сделал это».