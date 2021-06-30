Тадей Погачар и Матье ван дер Пул о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

22-летний словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates, стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации Тур де Франс-2021, стал победителем 5 этапа. Он быстрее всех преодолел дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 27,2 к от Шанже до Лаваля.

На всех промежуточных отсечках Тадей Погачар показал лучшее время. Второе место на 5-м этапе занял действующий чемпион Европы и Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг (Stefan Küng) из команды Groupama – FDJ, тройку сильнейших замкнул датчанин Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) из команды Jumbo – Visma.

Четвертое время показал еще один представитель команды Jumbo – Visma, бельгиец Ваут Ван Арт (Wout Van Aert). Пятерку сильнейших замкнул лидер генеральной классификации, нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu Van Der Poel) из команды Alpecin-Fenix, который смог сохранить желтую майку на своих плечах по итогам этапа.

На первой отсечке времени, расположенной на 8,8 км, Тадей Погачар показал время 10 минут и 38,95 секунд, а Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт показали одинаковое время - 10 минут и 45.51 секунд. Штефан Кюнг уступал Тадею Погачару 11 секунд и занимал 6 строчку.

На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 17,2 км маршрута, Тадей Погачар показал время 20 минут и 4,05 секунды, второй результат у Штефана Кюнга с отставанием в 17 секунд. Ваут Ван Арт опережал своего товарища по команде Йонаса Вингегора на 42 сотых секунды, а Матье ван дер Пула на 1 секунду.

В итоге Тадей Погачар финишировал с результатом 32 минуты и 83 сотых секунды, преодолев дистанцию 5 этапа со средней скоростью 50,978 км/час. Штефан Кюнг уступил ему 19 секунд, Йонас Вингегор 27 секунд, Ваут Ван Арт 30 секунд, а Матье ван дер Пул 31 секунду.

Во время индивидуальной гонки на время не повезло участникам, стартующим в середине стартового протокола. Некоторые участки дистанции им пришлось ехать под дождём, что повлияло на их выступление. Товарищ Тадея Погачара по команде UAE Team Emirates, американский велогонщик Брэндон Макналти упал и занял на 5-м этапе последнее место. Но ко времени старта лидеров генеральной классификации дождь прекратился, и дорога стала сухой.

Тадей Погачар не в первый раз выигрывает этап Тур де Франс с белой майкой на плечах. В прошлом году на французском Гранд-туре он в белой майке лучшего молодого гонщика выиграл решающую индивидуальную гонку на время на 20-м этапе, которая принесла ему жёлтую майку победителя Тур де Франс-2020.

Перед стартом 5 этапа Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально сделанные для них велокостюмы для разделки.

Тадей Погачар: «Сегодня у меня был отличный день. Я не совершил ни одной ошибки, и погода была для меня идеальной. Некоторые ребята ненавидят мокрые дороги, но мне повезло, я проехал в идеальных условиях. Я не слишком хорошо выступил на недавних разделках, потому что начинал слишком быстро. На этот раз правильно распределил скорость, нашёл лучший ритм и держал его до финиша. Целью было не потерять время. Я очень счастлив. Может, к лучшему, что не взял сегодня жёлтую майку. Но мне бы хотелось её надеть. Хотя белая тоже хорошо выглядит».

Матье ван дер Пул: «Я сам себя удивил. Должен поблагодарить команду. Мы до полуночи работали, чтобы найти лучшую посадку на велосипеде. Изменили положение руля, чтобы сделать его более аэродинамичным, немного подняли, потом, конечно, поменяли шлем и колёса. Единственная разделка, которую проехал, была на Туре Швейцарии, так что это вторая. Прежде не касался этой дисциплины.

Сегодня был один из моих самых лучших дней на велосипеде. Жёлтая майка дала мне крылья. Я смог продавить и выйти за свой лимит, горжусь своим выступлением. Сберёг силы в начале, чтобы включить всю мощь в конце. Мне нужно, чтобы в запасе оставались хоть какие-то силы. Я не обманывал, говоря вчера, что потеряю майку.

На горных этапах в борьбе с таким соперником как Погачар удержать жёлтую майку будет нереально. Тадей проехал потрясающе. Снимаю шляпу. Думаю, он на пути к победе на Туре. Выиграть эту разделку, будучи генеральщиком, это огромное достижение, он заслужил это».