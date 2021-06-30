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Тадей Погачар и Матье ван дер Пул о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

 

 

  22-летний словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из команды UAE Team Emirates, стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации Тур де Франс-2021, стал победителем 5 этапа. Он быстрее всех преодолел дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 27,2 к от Шанже до Лаваля.

 

 

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар выиграл разделку 5 этапа, Матье ван дер Пул сохранил жёлтую майку Тур де Франс-2021

 

 

 

  На всех промежуточных отсечках Тадей Погачар показал лучшее время. Второе место на 5-м этапе занял действующий чемпион Европы и Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг (Stefan Küng) из команды Groupama – FDJ, тройку сильнейших замкнул датчанин Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) из команды Jumbo – Visma.

 

Четвертое время показал еще один представитель команды Jumbo – Visma,  бельгиец Ваут Ван Арт (Wout Van Aert). Пятерку сильнейших замкнул лидер генеральной классификации, нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu Van Der Poel) из команды Alpecin-Fenix, который смог сохранить желтую майку на своих плечах по итогам этапа.

 

 На первой отсечке времени, расположенной на 8,8 км, Тадей Погачар показал время 10 минут и 38,95 секунд, а Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт показали одинаковое время - 10 минут и 45.51 секунд. Штефан Кюнг уступал Тадею Погачару 11 секунд и занимал 6 строчку.

 

На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 17,2 км маршрута, Тадей Погачар показал время 20 минут и 4,05 секунды, второй результат у Штефана Кюнга с отставанием в 17 секунд. Ваут Ван Арт опережал своего товарища по команде Йонаса Вингегора на 42 сотых секунды, а Матье ван дер Пула на 1 секунду.

 

В итоге Тадей Погачар финишировал с результатом 32 минуты и 83 сотых секунды, преодолев дистанцию 5 этапа со средней скоростью 50,978 км/час. Штефан Кюнг уступил ему 19 секунд, Йонас Вингегор  27 секунд, Ваут Ван Арт 30 секунд, а Матье ван дер Пул 31 секунду.

 

Во время индивидуальной гонки на время не повезло участникам, стартующим в середине стартового протокола. Некоторые участки дистанции им пришлось ехать под дождём, что повлияло на их выступление. Товарищ Тадея Погачара по команде UAE Team Emirates, американский велогонщик Брэндон Макналти упал и занял на 5-м этапе последнее место. Но ко времени старта лидеров генеральной классификации дождь прекратился, и дорога стала сухой.

 

Тадей Погачар не в первый раз выигрывает этап Тур де Франс с белой майкой на плечах. В прошлом году на французском Гранд-туре  он в белой майке лучшего молодого гонщика выиграл решающую индивидуальную гонку на время на 20-м этапе, которая принесла ему жёлтую майку победителя Тур де Франс-2020.

 

Перед стартом 5 этапа Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально сделанные для них велокостюмы для разделки.

 

  Тадей Погачар: «Сегодня у меня был отличный день. Я не совершил ни одной ошибки, и погода была для меня идеальной. Некоторые ребята ненавидят мокрые дороги, но мне повезло, я проехал в идеальных условиях. Я не слишком хорошо выступил на недавних разделках, потому что начинал слишком быстро. На этот раз правильно распределил скорость, нашёл лучший ритм и держал его до финиша. Целью было не потерять время. Я очень счастлив. Может, к лучшему, что не взял сегодня жёлтую майку. Но мне бы хотелось её надеть. Хотя белая тоже хорошо выглядит».

 

  Матье ван дер Пул: «Я сам себя удивил. Должен поблагодарить команду. Мы до полуночи работали, чтобы найти лучшую посадку на велосипеде. Изменили положение руля, чтобы сделать его более аэродинамичным, немного подняли, потом, конечно, поменяли шлем и колёса. Единственная разделка, которую проехал, была на Туре Швейцарии, так что это вторая. Прежде не касался этой дисциплины.

 

Сегодня был один из моих самых лучших дней на велосипеде. Жёлтая майка дала мне крылья. Я смог продавить и выйти за свой лимит, горжусь своим выступлением. Сберёг силы в начале, чтобы включить  всю мощь в конце. Мне нужно, чтобы в запасе оставались хоть какие-то силы. Я не обманывал, говоря вчера, что потеряю майку.

 

На горных этапах в борьбе с таким соперником как Погачар удержать жёлтую майку будет нереально. Тадей проехал потрясающе. Снимаю шляпу. Думаю, он на пути к победе на Туре. Выиграть эту разделку, будучи генеральщиком, это огромное достижение, он заслужил это».

 

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Гонщик
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kostel69
    Роглич, учитывая падений 2 дня назад, проехал не плохо. Но Погачар опять всех порвал. Он мне напоминает молодого Альберто, тот тоже очень сильно ездил разделки именно в рамках многодневок.
    Не Альберто , а семикратного Ленса , тот тоже выглядел неуязвимым , Конта разделки ездил абы как , многое зависело от рельефа .



    Цитата: Николай Н.
    Вот и посмотрели, на что способны словенцы. Погачар объехал всех раздельщиков, а дальше в горах он наварит ещё больше. Ван Дер Пул ещё поездит в майки лидера, до серьёзных гор.
    Вообще не факт , так же может упасть и поломаться , бесконечно везти не будет , Тур по сути только начинается .

  • Михаил Морозов
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Михаил Морозов-Фото

    Люблю когда на первой недели гранд-тура хоронят генеральщиков с отрывом меньше двух минут:)
    Уверен Роглич себя покажет на третьей неделе. Главное минизировать отставание на первой. Он не зря не ездил последние 2 месяца, думаю его готовили к тому, чтобы пик формы пришел на третью неделю, а не на первую вторую, как обычно. Ну или ладно, мне хочется в это верить, и я буду в это верить:) Вперед Примож!)

  • Sezar
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Sezar-Фото

    Прогресс продолжается. Главное - не падать!

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Опять спринты. Горы давай.
  • Shega
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Shega-Фото
    Вы были отнюдь не одиноки:
    "Sergey Kurdyukov
    @kurdyukov_espru

    В Париже перебит кабель. Мы слетели все, идём на запись, ждём, когда восстановят, говорим почти в пустоту"
  • Freejazz
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Freejazz-Фото
    Так даже лучше получилось :-)
  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Адриен-Фото
    Перед началом ТДФ я писал, что Луценко скорее всего будет пробоваться на генеральную классификацию - раз тот же Фульсанг десять раз уже заявлял, что ГТ - не под него... Пора уже определяться. В горах Луценко идет неплохо, разделку заметно подтянул - почему бы не попробовать ? Без амбиций, громких заявлений, обязывающих прогнозов. Спокойно, планомерно проверить возможности...
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    budik-Фото

    После сегоднешнего этапа, мне как нейтральному зрителю, стало грустно. Потому-что Погачар это надолго. Хотелось борьбы...

    Осталось узнать сколько Погачар привезёт второму месту. Минут 5-6.?

  • Бакеша
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    Бакеша-Фото
    Цитата: kostel69
    У меня у одного небыло русского комментария? Смотрел последние час - полтора и русского коментария так и недождался, хотя на других языках комментаторы были.
    Тоже самое, что случилось с Курдюковом?
  • livrrr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (33)
    livrrr-Фото
    Цитата: kostel69
    У меня у одного небыло русского комментария? Смотрел последние час - полтора и русского коментария так и недождался, хотя на других языках комментаторы были.
    Не у одного, у меня тоже в Eurosport player куда-то русский пропал

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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