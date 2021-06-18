- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:42
Велокоманда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2021
Велокоманда Groupama-FDJ представила состав, который выйдет на старт 108-го выпуска Тур де Франс. 29-летний французский гонщик Арно Демар, победитель двух этапов Тур де Франс, выйдет на старт французского Гранд-тура в пятый раз в карьере.
24-летний французский гонщик Давид Годю стартует на Тур де Франс в четвёртый раз, его лучшим результатом в общем зачёте французского Гранд-тура стало 13-е место в 2019 году, а лучшим результатом общего зачёта Гранд-тура – 8-е место на Вуэльте Испании прошлого года. 27-летний Штефан Кюнг, недавно ставший пятикратным чемпионом Швейцарии в разделке поедет Тур де Франс в пятый раз.
35-летний литовский велогонщик Игнатас Коноваловас стартует на Тур де Франс в третий раз.
33-летний итальянский гонщик Якопо Гуарньери поедет Тур де Франс в пятый раз.
24-летний французский гонщик Валентин Мадуа стартует на французском Гранд-туре во второй раз в карьере.
Два гонщика команды поедут Тур де Франс впервые - 27-летний французский гонщик Бруно Армираль и 27-летний австралийский гонщик Майлз Скотсон.
Состав велокоманды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2021:
Arnaud Demare, (Франция)
Bruno Armirail, (Франция)
David Gaudu, (Франция)
Jacopo Guarnieri, (Италия)
Ignatas Konovalovas, (Литва)
Stefan Küng, (Швейцария)
Valentin Madouas, (Франция)
Miles Scotson, (Австралия)
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