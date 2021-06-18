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Состав велокоманды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2021

Велокоманда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2021

Состав велокоманды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2021

 

 

Велокоманда Groupama-FDJ представила состав, который выйдет на старт 108-го выпуска Тур де Франс. 29-летний французский гонщик Арно Демар, победитель двух этапов Тур де Франс, выйдет на старт французского Гранд-тура в пятый раз в карьере.

 

 24-летний французский гонщик Давид Годю стартует на Тур де Франс в четвёртый раз, его лучшим результатом в общем зачёте французского Гранд-тура стало 13-е место в 2019 году, а лучшим результатом общего зачёта Гранд-тура – 8-е место на Вуэльте Испании прошлого года. 27-летний Штефан Кюнг, недавно ставший пятикратным чемпионом Швейцарии в разделке поедет Тур де Франс в пятый раз.

 

35-летний литовский велогонщик Игнатас Коноваловас стартует на Тур де Франс в третий раз.

 

 33-летний итальянский гонщик Якопо Гуарньери поедет Тур де Франс в пятый раз.

 

24-летний французский гонщик Валентин Мадуа стартует на французском Гранд-туре во второй раз в карьере.

 

Два гонщика команды поедут Тур де Франс впервые - 27-летний французский гонщик Бруно Армираль и 27-летний австралийский гонщик Майлз Скотсон.

 

Состав велокоманды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2021:

 

Arnaud Demare, (Франция)

Bruno Armirail, (Франция)

David Gaudu, (Франция)

Jacopo Guarnieri, (Италия)

Ignatas Konovalovas, (Литва)

Stefan Küng, (Швейцария)

Valentin Madouas, (Франция)

Miles Scotson, (Австралия)

 

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Теги к статье: Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Бакеша
    Жуан Алмейда – чемпион Португа ... (1)
    Бакеша-Фото
    В Астану его! Там одни нацчемпионы)
  • Бакеша
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    Бакеша-Фото
    Будущий генеральщик появился в Астане ? ))

    Одни нацчемпионы в Астане: Власов- российский, Луценко- казахстанский, Собреро- итальянский, Йон Исагирре испанский)))
  • Starch27
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    Starch27-Фото

    Кто-то видел альтиметрию? Есть ощущение, что там приличный крутяк был на каком-то отрезке дистанции

  • VeloVelo
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Этот парень едва не победил на финальной разделке Джиро.
    Как? Откуда он взялся? Что это вообще за Чудо?!

    Ну а теперь он Чемпион! Обалдеть! Видимо, мы что-то пропустили )

    Браво, Маттео!

    Винокурову очередной Зачет! 

  • старт-шоссе 82
    Йон Исагирре – чемпион Испании ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Форма Изагирре радует, хочется надеется на его хрошее выступление на туре.

     

    1 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech 50 15 0:40:19 47.772
    2 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 30 7 0:01 47.752
    3 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 20 2 0:48 46.842
    4 GARCÍA PIERNA Raúl Equipo Kern Pharma 15 0:53 46.748
    5 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 10 0:54 46.729
    6 MAS Lluís Movistar Team 5 0:55 46.710
    7 FRAILE Omar Astana - Premier Tech 3 1:01 46.597
    8 CASTRILLO Jaime Equipo Kern Pharma 3 1:08 46.466
    9 ADRIÀ Roger Equipo Kern Pharma 1 1:24 46.169
    10 AZPARREN Xabier Mikel Euskaltel - Euskadi 1 ,, 46.169

  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Джейк Хейг ? незнаю незнаю. Боюсь что им ничего не =светит=, еще и двое после Джиро. Может надеются на Сонни? я самневаюсь, на туре сильных спринтеров хватает...

  • Arciv
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (5)
    Arciv-Фото
    Собаки!!!!!! Падуна не взяли!
  • старт-шоссе 82
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    1 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:58:40
    2 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:00:25
    3 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:41
    4 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:52
    5 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 0:02:20

     

    Собреро просто супер, радует начиная с разделки на Джиро.Третий на Словении, теперь чемпион Италии.

    И кто сказал что в Астане все так плохо?

  • старт-шоссе 82
    Состав команды Ineos Grenadier ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Команда капитанов ... им придеться бороться за звание лучшего грегори (шутка) ...

    конечно лучшие Квятковский и Кастровьехо ... но Квято я думаю на долго не хватит, а Кастро после Джиро ... Q.  Роу и Барли будут пахать за десятерых.

  • Astanaforever
    Маттео Собреро одерживает побе ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Очень перспективный малый этот Собреро оказывается. И в горах он прет как танк и в разделке он дока.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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