Велокоманда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2021

Велокоманда Groupama-FDJ представила состав, который выйдет на старт 108-го выпуска Тур де Франс. 29-летний французский гонщик Арно Демар, победитель двух этапов Тур де Франс, выйдет на старт французского Гранд-тура в пятый раз в карьере.

24-летний французский гонщик Давид Годю стартует на Тур де Франс в четвёртый раз, его лучшим результатом в общем зачёте французского Гранд-тура стало 13-е место в 2019 году, а лучшим результатом общего зачёта Гранд-тура – 8-е место на Вуэльте Испании прошлого года. 27-летний Штефан Кюнг, недавно ставший пятикратным чемпионом Швейцарии в разделке поедет Тур де Франс в пятый раз.

35-летний литовский велогонщик Игнатас Коноваловас стартует на Тур де Франс в третий раз.

33-летний итальянский гонщик Якопо Гуарньери поедет Тур де Франс в пятый раз.

24-летний французский гонщик Валентин Мадуа стартует на французском Гранд-туре во второй раз в карьере.

Два гонщика команды поедут Тур де Франс впервые - 27-летний французский гонщик Бруно Армираль и 27-летний австралийский гонщик Майлз Скотсон.

Состав велокоманды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2021:

Arnaud Demare, (Франция)

Bruno Armirail, (Франция)

David Gaudu, (Франция)

Jacopo Guarnieri, (Италия)

Ignatas Konovalovas, (Литва)

Stefan Küng, (Швейцария)

Valentin Madouas, (Франция)

Miles Scotson, (Австралия)