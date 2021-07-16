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Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

Дубль Матея Мохорича наТур де Франс-2021

 

 

После победы на 7-м этапе 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious Матей Мохорич (Matej Mohorič) сделал дубль,  выиграл ещё один, 19-й, этап на Тур де Франс-2021.  

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  19-й этап, теоретически транзитный и идеально подходивший для спринтерской развязки, в итоге развивался по сценарию «отрыв из отрыва». Первый отрыв  сформировался через несколько километров после старта и после многочисленных атак. В него вместе с Жюльеном Бернаром (Julien Bernard (Trek-Segafredo), Йонасом Рутчем (Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Саймоном Кларком (Simon Clarke (Qhubeka-NextHash), Франком Боннамуром (Franck Bonnamour (B&B-KTM) и Георгом Циммерманном (Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) отобрался будущий победитель этапа Матей Мохорич.

 

Группа слаженно работала сменами, но пелотон не давал им уехать больше, чем на четыре минуты. После розыгрыша промежуточного спринта атаки из пелотона возобновились. Инициатором формирования нового отрыва стал Нильс Политт (Bora-hansgrohe), на ускорение которого ответили атаками, и  за 125 км до финиша уехали 20 гонщиков.

 

Часть из них позже вернулась в пелотон, но 14 переложились к отрыву дня и составили новый большой отрыв.

 

В пелотоне тем временем не прекращались атаки.  Пелотон, который после отъезда отрыва возглавляли команды Israel-Start Up-Nation, Ineos Grenadiers и Bahrain Victorious, сдался за 80 км до финиша, и преимущество нового отрыва стало расти с каждым километром. На финиш пелотон приехал через 20 минут 50 секунд.

 

За 47 км до финиша, когда пелотон отстал от отрыва почти на 11 минут, из отрыва начали атаковать гонщики. Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), Эли Жесбер (Elie Gesbert (Arkea-Samsic), а также Матей Мохорич, пробовали уехать от попутчиков.

 

Просвет удалось создать лишь Матею Мохоричу, который в очередной раз атаковал за 24 км до финиша. В группе не отреагировали сразу, а Мохорич в одиночку уехал от попутчиков, опередив на финише ближайших преследователей Кристофа Лапорта (Cofidis) и Каспера Педерсена (DSM) на 58 секунд.

Матей Мохорич помимо победы на этапе получил красный номер самого атакующего гонщика этапа. С дублем Матея Мохорича и тремя победами на этапах Тадея Погачара у представителей Словении на Тур де Франс-2021 теперь пять выигранных этапов.

 

В генеральной классификации перестановок не произошло, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил лидерство в общем зачёте, в классификациях лучшего молодого и лучшего горного гонщиков.

 

Марк Кэвендиш (Deceninck-Quick Step) сохранил на плечах зелёную майку лидера, хотя его преимущество относительно Майкла Мэттьюса (BikeExchange) сократилось на три очка (до 35 очков). На старте 19-го этапа Марк Кэвендиш встретился с Эдди Мерксом, рекорд которого повторил на данный момент, выиграв 34 этапа Тур де Франс.

 

  Матей Мохорич (Bahrain-Victorious): «Не могу поверить. Я просто старался из всех сил, внимательно следил за ситуацией, особенно, когда уезжала группа из восьми и более ребят и в ней были гонщики из Deceuninck-Quick Step или Alpecin-Fenix. Мы думали, что команды спринтеров в любом случае будут контролировать. Этап на бумаге подходил для спринта, но я был готов уезжать в любой отрыв.

 

Увидев, как уезжает первая группа, я решил, что надо переложиться, приложил огромные усилия. Когда добрал группу, поговорил с ребятами, чтобы начать слаженно работать и ехать на высокой скорости с самого начала. Думал, что это лучший способ доехать в отрыве до финиша, потому что у спринтерских команд было не так много людей, чтобы контролировать гонку. Потом на середине этапа к нам из пелотона переложилась большая группа. В ней не было моих товарищей по команде, поэтому я немного расстроился. Но не волновался, так как было ясно, что они потратили много сил, чтобы нас догнать.

 

  Когда они к нам присоединились, я решил сберечь немного сил, а потом всё время сидеть на колесе до конца. Главным было отвечать на правильные атаки. Когда Нильс атаковал на подъёме, я  шёл на пределе, чуть не взорвался, но ответил – просто ещё раз спринтовал, создал просвет, а потом распределял скорость до финиша. Подумал, что если силы кончатся, ладно, но я оглянулся, никто не поехал за мной. Я просто продавливал, сколько мог. Выжимал до смешного маленькую мощность, но старался сидеть в как можно более аэродинамической посадке и сумел уехать от соперников, выиграть этап. На последних десяти километрах было тяжело, но я боролся до финиша.

 

  Я счастлив не только за себя, но и за команду. У нас были сложные дни. Полиция, пришедшая в отель, заставила меня чувствовать себя преступником. С одной точки зрения, конечно, хорошо, что они продолжают контролировать пелотон, проверяют команды. Конечно, они ничего   не нашли, потому что нам нечего скрывать. С другой стороны, нет ничего приятного, когда полиция входит в твою комнату, начинает копаться во всех вещах, хотя тебе нечего скрывать, но это немного странно. Когда они роются в личных фото, в телефоне, читают сообщения. В конце концов, мне было нечего прятать, поэтому я не слишком волновался, что люди обыскивают мои вещи. Надеюсь, в итоге всё будет хорошо.   

 

Эти события нас сплотили, заставили продолжать бороться. Очень горжусь победой, командой, и всем, что мы достигли в гонке».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Грандиозно стоять рядом с Эдди Мерксом на подиуме. Он герой велоспорта. Я пока не считаю себя героем, но надеюсь вдохновить детей кататься на велосипеде.

 

На старт этапа было несколько завалов, пелотон порвался, не слишком приятно с такого начинать гонку. Но потом мы немного успокоили пелотон, а после промежуточного спринта снова пошли атаки. Гонка получилась довольно странной. Когда группа уехала, пелотон снова успокоился.

 

Меня лично очень радует велосипедный бум в Словении. Мы всегда хотели, чтобы в стране велоспорт стал популярным. Когда бы ни приехал домой, просто фантастика, видеть, сколько людей сейчас в моей стране ездят на велосипедах.

 

Я провёл разведку завтрашней разделки, это очень быстрая дистанция, не слишком сложная. Мне такие нравятся. Сегодня ноги были уставшими после вчерашнего этапа. Посмотрим, как высплюсь сегодня, каким проснусь завтра… Но, конечно, буду бороться за победу».

 

  Каспер Педерсен (DSM): «Сегодня многие команды хотели уехать в отрыв. Это был последний шанс. Думаю, поэтому на середине дистанции снова начали атаковать. Мы в спринте рассчитывали на Кейса, но понимали, что надо отбираться в большие группы, потому что они могли доехать, как и получилось. Мохорич очень правильно выбрал момент для атаки, он умный гонщик. Когда он уехал, все начали оглядываться друг на друга. А он заработал просвет. На финише пошла тактическая игра. Надо было быть готовым реагировать, но и в то же время и не отвечать на каждую атаку. Я сделал всё, что мог».

 

  Нильс Политт (Bora-hansgrohe): «Очень тяжёлый этап, при встречном ветре ехали со скоростью почти 49 км/ч. Начался этап нервно, с двумя падениями в начале, потом через 50 км атаки продолжились. В отличие от предыдущих этапов, где я тоже отбирался в отрыв, на этот раз в большой группе оказался один из команды. Поэтому старался что-то предпринять в конце. Холмов было много, я пробовал уехать на каждом пригорке. Борьба была тяжёлой, все до смерти устали, думаю, пятое место на финише на таком этапе – хороший результат. Одной из атак я старался просеять группу, но все за мной следили. Потом атаковал Мохорич, но не моим делом было закрывать просвет, потому что у некоторых команд в отрыве было по два гонщика. Конечно, когда уже есть победа на этапе в кармане, не так легко уехать, потому что все за тобой следят».

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • SportSpirit
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (22)
    SportSpirit-Фото

    Первый раз присматриваясь к профилю олимпийской разделки, я бы однозначно исключила Дюмолана из TOP-фаворитов. Ну не его рельеф при текущей базе, аж 2 раза.

     

    Согласна с Ремко. Добавлю Денниса. Это парни, которым есть что доказывать на разделках впервую очередь себе! Имхо, длина и рельеф на сей момент личных сил и соревновательной базы больше подходят Деннису. 

     

    Интересен Алмейда. Все известные о нем факты говортят только "за" сильный результат!

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (17)
    M-07-Фото

    Да это понятно, но не так уж неожиданно стал, он же где-то на седьмом месте перед своим шоу шёл тогда. Мог бы стать и генеральщиком, немного жаль, что не стал. Если быть наследником, то по полной уж тогда.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    ван Арт, Кюнг или снова Погачар (не хотелось бы)
    Так что по вашей ставке я меняю Вингегора на Штефана К., но ВВА пускай №1

     

    Немного не по теме, но даже зная его характер я удивился (неприятно); Кэв жестко ругается на механике в присутствие многочисленной публики рядом (взято с Твиттера Max Vanhove
    @MaxBets001): punish ireful Mark Cavendish, ladies and gentlemen

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Разрывы в генерале такие огромные, что интерес представляет только этап.

     

    Я поставлю на победу Тадея и двойной подиум JV: van Art, Vingegaard.

     

  • Earl57
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (25)
    Earl57-Фото
    О, любимый аргумент "простого народа" на постсоветском пространстве. Раз мы смотрим, значит они на нас зарабатывают. Кто-то же платит, значит и мы тоже.
    На ютубе вообще многие заявляют - раз я подписался на канал, значит блогеру за меня деньги платят. Поэтому он мне должен.
    Все вокруг колхозное, все вокруг мое.
  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (17)
    Ice-Фото

    Цитата: M-07
    Только де Гендт - призёр Джиро, сомневаюсь, что подобное Мохорич сможет повторить.

    Там и де Гендт подофигел, если вы помните) Пример такой себе.

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (17)
    M-07-Фото

    Мог, потому что он другого типа гонщик, горняк, на де Гендта не похож по стилю никак, в десятке ГТ не раз был, причём глубоко в десятке. А Мохорич пока только по отрывам катается. И такой шанс у Мохорича может быть только один раз, как это и было у де Гендта (кто бы тогда мог подумать, что он сотворит), и тот отрыв Тома действительно был шикарным.

  • M-07
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (25)
    M-07-Фото

    Да-да, Карапас плохой, работать не хотел. Только вот никто никому ничего не обязан.

    Значит, если колёсничаешь, ты плохой, а если ты атакуешь соперников, когда у них проблемы, если хамовато себя ведёшь, намеренно подрезаешь и сбиваешь соперников, то ничего страшного, многие даже уважают и любят таких, например, Контадора (первый случай) и Кэвендиша (второй случай).

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    M-07-Фото
    А вот врать не надо. Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Да, он проигрывал 4:22 после 13 этапа и был шестым, но кому проигрывал, Поланцу? Прям супер генеральщик, тогда и Закарин третьим шёл. А этапом ранее он вообще шёл восьмым, проигрывая тому дже Поланцу аж 7:23, чего ж не по это написали, цифры ж гораздо более ужасающие, если уж врать, то по полной.
    А Рогличу он тогда уступал две минуты, а вот после 12 этапа чуть больше трёх минут.
  • ЛехаСилос
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (17)
    ЛехаСилос-Фото
    Мохоркин молодец, но далеко не красавец )

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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