Матей Мохорич - победитель 19 этапа Тур де Франс-2021

Дубль Матея Мохорича наТур де Франс-2021

После победы на 7-м этапе 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious Матей Мохорич (Matej Mohorič) сделал дубль, выиграл ещё один, 19-й, этап на Тур де Франс-2021.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

19-й этап, теоретически транзитный и идеально подходивший для спринтерской развязки, в итоге развивался по сценарию «отрыв из отрыва». Первый отрыв сформировался через несколько километров после старта и после многочисленных атак. В него вместе с Жюльеном Бернаром (Julien Bernard (Trek-Segafredo), Йонасом Рутчем (Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Саймоном Кларком (Simon Clarke (Qhubeka-NextHash), Франком Боннамуром (Franck Bonnamour (B&B-KTM) и Георгом Циммерманном (Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) отобрался будущий победитель этапа Матей Мохорич.

Группа слаженно работала сменами, но пелотон не давал им уехать больше, чем на четыре минуты. После розыгрыша промежуточного спринта атаки из пелотона возобновились. Инициатором формирования нового отрыва стал Нильс Политт (Bora-hansgrohe), на ускорение которого ответили атаками, и за 125 км до финиша уехали 20 гонщиков.

Часть из них позже вернулась в пелотон, но 14 переложились к отрыву дня и составили новый большой отрыв.

В пелотоне тем временем не прекращались атаки. Пелотон, который после отъезда отрыва возглавляли команды Israel-Start Up-Nation, Ineos Grenadiers и Bahrain Victorious, сдался за 80 км до финиша, и преимущество нового отрыва стало расти с каждым километром. На финиш пелотон приехал через 20 минут 50 секунд.

За 47 км до финиша, когда пелотон отстал от отрыва почти на 11 минут, из отрыва начали атаковать гонщики. Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), Эли Жесбер (Elie Gesbert (Arkea-Samsic), а также Матей Мохорич, пробовали уехать от попутчиков.

Просвет удалось создать лишь Матею Мохоричу, который в очередной раз атаковал за 24 км до финиша. В группе не отреагировали сразу, а Мохорич в одиночку уехал от попутчиков, опередив на финише ближайших преследователей Кристофа Лапорта (Cofidis) и Каспера Педерсена (DSM) на 58 секунд.

Матей Мохорич помимо победы на этапе получил красный номер самого атакующего гонщика этапа. С дублем Матея Мохорича и тремя победами на этапах Тадея Погачара у представителей Словении на Тур де Франс-2021 теперь пять выигранных этапов.

В генеральной классификации перестановок не произошло, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил лидерство в общем зачёте, в классификациях лучшего молодого и лучшего горного гонщиков.

Марк Кэвендиш (Deceninck-Quick Step) сохранил на плечах зелёную майку лидера, хотя его преимущество относительно Майкла Мэттьюса (BikeExchange) сократилось на три очка (до 35 очков). На старте 19-го этапа Марк Кэвендиш встретился с Эдди Мерксом, рекорд которого повторил на данный момент, выиграв 34 этапа Тур де Франс.

Матей Мохорич (Bahrain-Victorious): «Не могу поверить. Я просто старался из всех сил, внимательно следил за ситуацией, особенно, когда уезжала группа из восьми и более ребят и в ней были гонщики из Deceuninck-Quick Step или Alpecin-Fenix. Мы думали, что команды спринтеров в любом случае будут контролировать. Этап на бумаге подходил для спринта, но я был готов уезжать в любой отрыв.

Увидев, как уезжает первая группа, я решил, что надо переложиться, приложил огромные усилия. Когда добрал группу, поговорил с ребятами, чтобы начать слаженно работать и ехать на высокой скорости с самого начала. Думал, что это лучший способ доехать в отрыве до финиша, потому что у спринтерских команд было не так много людей, чтобы контролировать гонку. Потом на середине этапа к нам из пелотона переложилась большая группа. В ней не было моих товарищей по команде, поэтому я немного расстроился. Но не волновался, так как было ясно, что они потратили много сил, чтобы нас догнать.

Когда они к нам присоединились, я решил сберечь немного сил, а потом всё время сидеть на колесе до конца. Главным было отвечать на правильные атаки. Когда Нильс атаковал на подъёме, я шёл на пределе, чуть не взорвался, но ответил – просто ещё раз спринтовал, создал просвет, а потом распределял скорость до финиша. Подумал, что если силы кончатся, ладно, но я оглянулся, никто не поехал за мной. Я просто продавливал, сколько мог. Выжимал до смешного маленькую мощность, но старался сидеть в как можно более аэродинамической посадке и сумел уехать от соперников, выиграть этап. На последних десяти километрах было тяжело, но я боролся до финиша.

Я счастлив не только за себя, но и за команду. У нас были сложные дни. Полиция, пришедшая в отель, заставила меня чувствовать себя преступником. С одной точки зрения, конечно, хорошо, что они продолжают контролировать пелотон, проверяют команды. Конечно, они ничего не нашли, потому что нам нечего скрывать. С другой стороны, нет ничего приятного, когда полиция входит в твою комнату, начинает копаться во всех вещах, хотя тебе нечего скрывать, но это немного странно. Когда они роются в личных фото, в телефоне, читают сообщения. В конце концов, мне было нечего прятать, поэтому я не слишком волновался, что люди обыскивают мои вещи. Надеюсь, в итоге всё будет хорошо.

Эти события нас сплотили, заставили продолжать бороться. Очень горжусь победой, командой, и всем, что мы достигли в гонке».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Грандиозно стоять рядом с Эдди Мерксом на подиуме. Он герой велоспорта. Я пока не считаю себя героем, но надеюсь вдохновить детей кататься на велосипеде.

На старт этапа было несколько завалов, пелотон порвался, не слишком приятно с такого начинать гонку. Но потом мы немного успокоили пелотон, а после промежуточного спринта снова пошли атаки. Гонка получилась довольно странной. Когда группа уехала, пелотон снова успокоился.

Меня лично очень радует велосипедный бум в Словении. Мы всегда хотели, чтобы в стране велоспорт стал популярным. Когда бы ни приехал домой, просто фантастика, видеть, сколько людей сейчас в моей стране ездят на велосипедах.

Я провёл разведку завтрашней разделки, это очень быстрая дистанция, не слишком сложная. Мне такие нравятся. Сегодня ноги были уставшими после вчерашнего этапа. Посмотрим, как высплюсь сегодня, каким проснусь завтра… Но, конечно, буду бороться за победу».

Каспер Педерсен (DSM): «Сегодня многие команды хотели уехать в отрыв. Это был последний шанс. Думаю, поэтому на середине дистанции снова начали атаковать. Мы в спринте рассчитывали на Кейса, но понимали, что надо отбираться в большие группы, потому что они могли доехать, как и получилось. Мохорич очень правильно выбрал момент для атаки, он умный гонщик. Когда он уехал, все начали оглядываться друг на друга. А он заработал просвет. На финише пошла тактическая игра. Надо было быть готовым реагировать, но и в то же время и не отвечать на каждую атаку. Я сделал всё, что мог».

Нильс Политт (Bora-hansgrohe): «Очень тяжёлый этап, при встречном ветре ехали со скоростью почти 49 км/ч. Начался этап нервно, с двумя падениями в начале, потом через 50 км атаки продолжились. В отличие от предыдущих этапов, где я тоже отбирался в отрыв, на этот раз в большой группе оказался один из команды. Поэтому старался что-то предпринять в конце. Холмов было много, я пробовал уехать на каждом пригорке. Борьба была тяжёлой, все до смерти устали, думаю, пятое место на финише на таком этапе – хороший результат. Одной из атак я старался просеять группу, но все за мной следили. Потом атаковал Мохорич, но не моим делом было закрывать просвет, потому что у некоторых команд в отрыве было по два гонщика. Конечно, когда уже есть победа на этапе в кармане, не так легко уехать, потому что все за тобой следят».