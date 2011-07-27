Тадей Погачар нацелен защищать титул победителя Тур де Франс

22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар будет защищать титул победителя прошлого года на Тур де Франс-2021. В этом ему помогут 22-летний датский велогонщик Миккель Бьерг, 34-летний португальский велогонщик Руй Кошта, 28-летний итальянский велогонщик Давиде Формоло, 22-летний швейцарский велогонщик Марк Хирши, 31-летний польский велогонщик Рафал Майка, 23-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 32-летний норвежский велогонщик Вегард Стаке Ланген. Средний возраст команды 27,4 года.

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Тадей Погачар: «Мой сезон проходил отлично, с нетерпением жду старта на Туре. Подготовка прошла хорошо, и форма хорошая. Я уверен в себе и команде, мы предвкушаем борьбу».

Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), менеджер команды UAE Team Emirates: «У нас в этом году чёткая цель – собираемся приложить все силы и защитить титул, который Тадей завоевал в прошлом году. Поэтому команда построена вокруг него. Наш состав представляет собой отличное сочетание опыта и молодости. Тадея поддержит сильная группа горняков, а на равнинных этапах мощные гонщики.

Конечно, теперь за нами будут пристально следить другие команды. Задача будет нелёгкой, но мы уверены в своих силах, знаем, что высокий результат в пределах возможностей Тадея и команды».

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2021:

Tadej Pogacar, (Словения)

Mikkel Bjerg, (Дания)

Rui Costa, (Португалия)

Davide Formolo, (Италия)

Marc Hirschi, (Швейцария)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Rafal Majka, (Польша)

Brandon McNulty, (США)