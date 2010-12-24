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Марк Кэвендиш об инциденте с механиком на старте 19 этапа Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш объяснил причины инцидента с механиком перед 19 этапом Тур де Франс-2021

 

 

  36-летний британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш объяснил своё поведение во время инцидента с механиком перед стартом 19 этапа Тур де Франс-2021. В сети появилось видео, заснятое зрителями, ожидающими старта этапа, на котором Марк Кэвендиш швырнул велосипед механику и ушёл в командный автобус.

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

 

 

В Instagram Марк Кэвендиш написал:

 

  «Многие из вас видели видео со старта этапа. Во время этапов Тур де Франс мы, гонщики, оказываемся в опасных ситуациях. Я хотел, чтобы мой велосипед был идеально подготовлен, что обеспечит мою безопасность. Утром увидел, что с велосипедом есть проблемы. Несмотря на это, я не должен был так реагировать и не делать это публично.

 

Уже больше десяти лет мы с моими механиками близкие друзья. Они без устали работают, чтобы обеспечить мою безопасность и успехи. Хотя они знают, каким несдержанным я могу быть в стрессе, никто, особенно те, о ком ты заботишься, не заслуживают, чтобы на них повышали голос.

Несомненно, один из важнейших факторов успеха команды Deceuninck-Quick-Step в том, что мы семья,  мы любим и заботимся друг о друге. Такие разговоры не должны выходить за пределы семьи.

 

Мы обсудили всё, что случилось, со «Стаей Волков», сделаем всё, что в наших силах, чтобы успешно завершить Тур де Франс-2021».

 

Марк Кэвендиш объяснил причины инцидента с механиком перед 19 этапом Тур де Франс-2021

 

 

  Марк Кэвендиш, стартовав на Тур де Франс-2021 в качестве замены отказавшегося от участия в гонке Сэма Беннетта, впервые с 2016 года одержал четыре победы на этапах,  а также с 4-го этапа лидирует в очковой классификации. Велокоманда Deceuninck-Quick-Step помогла британскому спринтеру преодолеть тяжёлые горные этапы в Альпах и Пиренеях, не выпав из лимита времени.

 

Один из главных помощников Марка Кэвендиша, Михаэль Мёркёв после финиша последнего горного 19 этапа сказал:

 

 «С огромным уважением отношусь к тому, как он справился на горных этапах. Я сомневался, что он сможет их пройти, но он был очень силён. Он боялся не вписаться в лимит, потому что приехал сюда, не готовясь к Тур де Франс. Конечно, он готовился к гонкам, но ни разу не предполагалось, что его возьмут в состав на Тур. Поэтому я боялся, что он, приехав на самую тяжёлую гонку года, где нужно пройти тяжелейшие горные этапы, не доедет до Парижа.

 

Мы двигались шаг за шагом, каждый день продумывали тактику, оставались рядом с ним, распределяли с ним скорость. Я очень горжусь, что он проехал, и как много работал сам.

 

Он уже сравнялся с рекордом Меркса, так что, выиграет он 35-й этап или нет, для него ничего не изменится. Но мы сделаем всё ради победы в воскресенье».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 16:49 | Регистрация: 7.07.2021

    Да, специалист, но вот не нравится мне он и все тут. Скользкий какой-то тип, не искренний

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Опять зазвездился. Зря.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 7.07.2021

    Цитата: Astanaforever
    Опять зазвездился. Зря.
    Согласен на 100%! Надеюсь, что в Париже его немного остудят иные ребята

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Вообще, насчет личностных качеств и характера именно у спортсменов - разговор особый. Допустим, когда у отличного хирурга отвратительный характер - нам до этого нет дело, грубо говоря - нам наплевать, лишь бы именно он сделал важную операцию. И так - почти со всеми профессиям. Хороший инженер, токарь, пекарь, писатель, строитель - главное, как он исполняет свою работу. Характер - его личное дело... А вот за спортсмена - БОЛЕЮТ, переживают, искренне желая высоких результатов. Переживать - значит тратиться ДУШОЮ. Но не хочется делать это из-за хама, пусть даже талантливого и успешного ...

  5. Имя: Николай

    marketbk

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 24.12.2010

    Никогда не болел за Кэва, даже где-то могу присоеденится к местным "недоброжелателям его таланта", но черт побери, хочется увидет завтра падение столь долгого рекорда! 

  6. Имя: Ruslan73

    ruslanhovatov

    Сегодня, 20:54 | Регистрация: 6.03.2020

    Горбатого могила исправит. Каким был, таким и остался. Ничего нового. Лицемер.

     

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Комментарии

  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    budik-Фото

    Да нет, просто уменьшить протяжённость разделок. Сделать больше финишей в гору. Хотябы один этап в высоких горах. Имеется ввиду где большая часть этапа проходит на высотах от 1500 до 2600 например.

    И тогда не только Берналь а и просто горняки получать свой шанс хотябы отметится.

    Да хотябы вернуть командную разделку.

  • marketbk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    marketbk-Фото
    Да, нет, Погачар-это уникум! Роглич рядом не стоял! Его, думаю, остановить может только: ВАДА, Травма, и самый оптимистичный вариант- возраст!
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    AmaAma-Фото
    Или проводить гонки только при безоблачной погоде и что бы +35!))
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    budik-Фото
    Соглашусь. Вингегор это Погачар на "минималках". За счёт чего он может бить Погачара на Туре непонятно.
    И остаётся только Роглич. Тот же Погачар только постарше.
    Есть ещё вариант что орги кардинально изменят маршрут Тура в следующем году. Тогда возможен вариант с Берналем.
    Надеюсь что на Вуэльте можно будет наблюдать за борьбой Роглича, Погачара и Берналя.
  • Earl57
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (3)
    Earl57-Фото

    Интрига кто получит суперкомбатив. Алафилипп? 

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    AmaAma-Фото

    Сомневаюсь что два капитана с одной команды смогут раздёргать Погачара (такого как сейчас). 

    Нужен гонщик с отличной разделкой и горой, кинжальным финишем в горе/пригорок с отличной командой. И при этом в идеальной форме. 

    Есть подозрение, что команда у Тадея будет сильнее и уже с большим опытом и он сам будет улучшать себя. 

    Если Погачар перед Туром не будет ехать Джиро и будет целым и здоровым, то обыграть его может только Роглич.

    Если кто-то хочет написать Берналя и его фантастические горные навыки, то вспомните его на 3й недели Джиро и что он значительно слабей в разделке и на финише. 

    Датчанин отличный кандидат и может нужно его покатать пару лет на Джиро и Вуэльте. Развить дух победителя.. что бы он поверил в себя и научился быть капитаном. 

    Это все мои предположение и обычные наблюдения. 

    По факту.. Погачар за два Тура забрал: 6 этапов, 6 маек и он красавец! 

     

  • marketbk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    marketbk-Фото

    Да, уж, эти товарищи из кросса удивляют не меньше "малолетки" Погачара, Эвенпула! Что-то очень сильно поменялось в велоспорте. Не пойму только - это к лучшему или нет.

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    Kay82-Фото
    Луценко в генералах на туре делать нечего, 7- му месту радоваться? в призеры не попал, считаю тур провальным
  • ruslanhovatov
    Марк Кэвендиш об инциденте с м ... (6)
    ruslanhovatov-Фото

    Горбатого могила исправит. Каким был, таким и остался. Ничего нового. Лицемер.

     

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап дружбы и самая большая интрига кто выиграет финиш Ван Арт или Кэв.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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