Марк Кэвендиш об инциденте с механиком на старте 19 этапа Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш объяснил причины инцидента с механиком перед 19 этапом Тур де Франс-2021

36-летний британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш объяснил своё поведение во время инцидента с механиком перед стартом 19 этапа Тур де Франс-2021. В сети появилось видео, заснятое зрителями, ожидающими старта этапа, на котором Марк Кэвендиш швырнул велосипед механику и ушёл в командный автобус.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

Mark Cavendish, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/lls0NyJofM — Max Vanhove (@MaxBets001) July 16, 2021

В Instagram Марк Кэвендиш написал:

«Многие из вас видели видео со старта этапа. Во время этапов Тур де Франс мы, гонщики, оказываемся в опасных ситуациях. Я хотел, чтобы мой велосипед был идеально подготовлен, что обеспечит мою безопасность. Утром увидел, что с велосипедом есть проблемы. Несмотря на это, я не должен был так реагировать и не делать это публично.

Уже больше десяти лет мы с моими механиками близкие друзья. Они без устали работают, чтобы обеспечить мою безопасность и успехи. Хотя они знают, каким несдержанным я могу быть в стрессе, никто, особенно те, о ком ты заботишься, не заслуживают, чтобы на них повышали голос.

Несомненно, один из важнейших факторов успеха команды Deceuninck-Quick-Step в том, что мы семья, мы любим и заботимся друг о друге. Такие разговоры не должны выходить за пределы семьи.

Мы обсудили всё, что случилось, со «Стаей Волков», сделаем всё, что в наших силах, чтобы успешно завершить Тур де Франс-2021».

Марк Кэвендиш, стартовав на Тур де Франс-2021 в качестве замены отказавшегося от участия в гонке Сэма Беннетта, впервые с 2016 года одержал четыре победы на этапах, а также с 4-го этапа лидирует в очковой классификации. Велокоманда Deceuninck-Quick-Step помогла британскому спринтеру преодолеть тяжёлые горные этапы в Альпах и Пиренеях, не выпав из лимита времени.

Один из главных помощников Марка Кэвендиша, Михаэль Мёркёв после финиша последнего горного 19 этапа сказал:

«С огромным уважением отношусь к тому, как он справился на горных этапах. Я сомневался, что он сможет их пройти, но он был очень силён. Он боялся не вписаться в лимит, потому что приехал сюда, не готовясь к Тур де Франс. Конечно, он готовился к гонкам, но ни разу не предполагалось, что его возьмут в состав на Тур. Поэтому я боялся, что он, приехав на самую тяжёлую гонку года, где нужно пройти тяжелейшие горные этапы, не доедет до Парижа.

Мы двигались шаг за шагом, каждый день продумывали тактику, оставались рядом с ним, распределяли с ним скорость. Я очень горжусь, что он проехал, и как много работал сам.

Он уже сравнялся с рекордом Меркса, так что, выиграет он 35-й этап или нет, для него ничего не изменится. Но мы сделаем всё ради победы в воскресенье».