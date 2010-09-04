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Йонас Вингегор – призёр Тур де Франс-2021

 Йонас Вингегор - на второй ступени подиума дебютного Тур де Франс

 

 

  24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор (Jonas Vigegaard) завершил дебютный Тур де Франс на второй ступени подиума. Перед сходом капитана команды, призёра французского Гранд-тура прошлого года Приможа Роглича, который не вышел на старт 9 этапа, Йонас Вингегор шёл 5-м в общем зачёте. Команда Jumbo-Visma продолжила борьбу в генеральной классификации вместе с датским гонщиком, который после горного пиренейского этапа с финишем на Коль-дю-Порте поднялся на второе место и удержал его до финала.  

 

Йонас Вингегор уступил победителю Тур де Франс-2021 Тадею Погачару 5 минут 20 секунд, из которых почти минута была потеряна из-за завала на 3-м этапе, но большая часть отставания образовалась на 8-м этапе после атаки Тадея Погачара на подъёме 1-й категории Коль де Ромм (Col de Romme). На финальной разделке 20 этапа Йонас Вингегор отыграл у Тадея Погачара 25 секунд.

 

Йонас Вингегор завершил первый в карьере Тур де Франс пока без побед на этапах, но на четырёх этапах финишировал в тройке лучших. Он также занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика, а также стал третьим в горной классификации.

 

Йонас Вингегор – призёр Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор – призёр Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор – призёр Тур де Франс-2021

 

 

  Йонас Вингегор: «Если бы мне кто-то сказал месяц назад, что я буду вторым на Туре, не поверил бы. Никогда не думал о подиуме на своём первом Тур де Франс. Я всё ещё не могу полностью поверить.

 

На Тур я приехал как замена Тома (Дюмулина), и как помощник Приможа. Я должен был как можно дольше держаться в генеральной классификации, чтобы команда при необходимости могла разыграть несколько карт. К сожалению, на первой неделе мы потеряли Приможа. У меня появился шанс. Великолепно, что всё так сработало.

 

Наша команда продолжала бороться. На второй неделе мы выиграли два этапа, а я поднялся в топ генеральной классификации. Мы начинали всё больше верить. На третьей неделе гонка снова сложилась для нас хорошо, появилась перспектива подиума.

 

Финиш на подиуме Тур де Франс – сбывшаяся мечта. Я очень счастлив».

 

 

  Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды Jumbo-Visma почеркнул, что ещё перед стартом Тур де Франс-2021 команда планировала, что Йонас Вингегор поедет гонку не просто в качестве помощника, а в тандеме с Приможем Рогличем : «Йонас – не типичный доместик, мы уже обсуждали с ним это в прошлом году. К концу гонки он выступает лучше. Вот почему уже в прошлом году он выиграл этап в Польше, а в этом  - на Туре ОАЭ. Он не доместик.

 

Ещё перед стартом на этом Тур де Франс мы планировали, что он будет работать в паре с Приможем и стать большой проблемой для Тадея. Мы хотели, чтобы он сразу шёл высоко в генеральной классификации, так что относительно него мы планы не меняли.

 

  Думаю, одну лишнюю минуту Йонас потерял на 3-м этапе, когда упал Примож. Но настоящие трудности возникли на этапе с прохождением Коль-дю-Ромм, когда он не смог ответить на атаку Погачара и тому удалось создать большой просвет. Потом Йонас уже мог усидеть за Погачаром, но опередить его стало очень сложно. Но если получается сидеть за Погачаром, то мы бы могли сыграть тактически с Приможем. Есть много вариантов».

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma финишировала в Париже с половиной команды – с четырьмя гонщиками. Но, несмотря на это, команда уезжает с Тур де Франс-2021 с четырьмя выигранными этапами (хет-трик Ваута ван Арта и победа Сеппа Кусса) и вторым местом в генеральной классификации.

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Я безмерно горжусь всей командой – и гонщиками, и персоналом. Они удержали боевой настрой, сфокусировались и поставили новые цели. Мы все верили в свои силы. Устойчивость, способность быстро восстанавливаться – ключевое качество для успеха в спорте. Мы вместе добились результатов, что наполняет нас радостью и гордостью. Во время неудач мы продолжали искать решение, а не думать о проблемах. И добились успеха. Мы верили, вместе находили верную стратегию и тактику.

 

Выступление Йонаса невероятно нам помогло. Оно стало важной целью, к которой мы двигались. Мы верили в успех. Справились с препятствиями. Жаль, что четверым из наших ребят пришлось покинуть Тур. Мы выберем время, чтобы это осмыслить, но потом снова будем смотреть в будущее.

 

Мы добились успехов в настоящем, но у команды есть будущее. Оно даёт веру и понимание, что в ближайшие годы мы будем среди сильнейших команд мира. Мы должны продолжать работать с той же страстью и энергией, как и сейчас. Результаты не сваливаются с неба. Они – плоды упорной работы многих людей нашей команды, которые все двигаются в одном направлении».

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:10 | Регистрация: 4.09.2010

    тут звучит припев из старой песенки -

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    а кто-то находит

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Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Ернат-Фото

    Ну и где слухи ? 

  • Ернат
    Чемпион Бельгии побеждает на Е ... (7)
    Ернат-Фото

    вообщем не очем этот ТДФ, гонка одного гонщика, а остальные все были зрители((( очень жаль, не какого накала и страсти 

  • Shalam s Urala
    Алексей Луценко – седьмой в ит ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    слов нет, Луц молодцом боролся. и наверняка на многие вопросы ответы нашёл.

    но хочется верить, что цель - "стать человеком десятки генерала" - лишь промежуточная.

    успеха в Токио!

  • Shalam s Urala
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    тут звучит припев из старой песенки -

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    а кто-то находит

  • Shalam s Urala
    Четыре победы на этапах и зелё ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире )

    "жизнь как чудо" ©

  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    flugegeheimen-Фото

    Этот тур богат на красивые истории:

    во-первых, триумфальное возвращение одного из лучших спринтеров в истории, заставившего пошатнуться казалось бы вечный рекорд Меркса, но Ван Арт, соотечественник Меркса и супер-универсал, этот рекорд отстоял, притом сам вошел в историю тремя такими разными победами. 

    Во-вторых, внук Пуллидора, надевший желтую майку на несколько этапов

    В-третьих, прошлогодний "выскочка без команды" показал, что он здесь надолго и с командой у него тоже полный порядок

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    По командам:

    Квик Степ - 5 побед (4 Кэв, 1 Алафилип).
    Юмбо-Висма - 4 (3 ван Арт, 1 Кусс).
    Бахрейн - 3 (2 Мохорич, 1 Д. Тюнс).
    Эмирейтс - 3 (3 Погачар).
    Феникс - 2 (1 МВДП и 1 Мерлир).
    Бора - 2 (1 Политт, 1 Конрад).
    Трек-Сегафредо - 1 (Моллема).
    Ag2r - 1 (О Коннор).

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Ice-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.
    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.
    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

    Выше было по этому поводу - без поезда Кэв косячит, есть траблы и с выбором позиции, и с выбором момента спурта. А размышлять если бы, да кабы после финиша - это тупиковый путь. Проиграл в честной борьбе - все.

  • Колёсник
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Колёсник-Фото
    Дааа, когда он сунулся было к ограждению - прям дежа вю, подумал - щас или пролезет, или завалится. А вообще он как будто растерялся, влево-вправо потыкался, крутить перестал, потом поздно было
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    DenisRodikov-Фото

    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.

    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.

    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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