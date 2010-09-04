Йонас Вингегор – призёр Тур де Франс-2021

Йонас Вингегор - на второй ступени подиума дебютного Тур де Франс

24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор (Jonas Vigegaard) завершил дебютный Тур де Франс на второй ступени подиума. Перед сходом капитана команды, призёра французского Гранд-тура прошлого года Приможа Роглича, который не вышел на старт 9 этапа, Йонас Вингегор шёл 5-м в общем зачёте. Команда Jumbo-Visma продолжила борьбу в генеральной классификации вместе с датским гонщиком, который после горного пиренейского этапа с финишем на Коль-дю-Порте поднялся на второе место и удержал его до финала.

Йонас Вингегор уступил победителю Тур де Франс-2021 Тадею Погачару 5 минут 20 секунд, из которых почти минута была потеряна из-за завала на 3-м этапе, но большая часть отставания образовалась на 8-м этапе после атаки Тадея Погачара на подъёме 1-й категории Коль де Ромм (Col de Romme). На финальной разделке 20 этапа Йонас Вингегор отыграл у Тадея Погачара 25 секунд.

Йонас Вингегор завершил первый в карьере Тур де Франс пока без побед на этапах, но на четырёх этапах финишировал в тройке лучших. Он также занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика, а также стал третьим в горной классификации.

Йонас Вингегор: «Если бы мне кто-то сказал месяц назад, что я буду вторым на Туре, не поверил бы. Никогда не думал о подиуме на своём первом Тур де Франс. Я всё ещё не могу полностью поверить.

На Тур я приехал как замена Тома (Дюмулина), и как помощник Приможа. Я должен был как можно дольше держаться в генеральной классификации, чтобы команда при необходимости могла разыграть несколько карт. К сожалению, на первой неделе мы потеряли Приможа. У меня появился шанс. Великолепно, что всё так сработало.

Наша команда продолжала бороться. На второй неделе мы выиграли два этапа, а я поднялся в топ генеральной классификации. Мы начинали всё больше верить. На третьей неделе гонка снова сложилась для нас хорошо, появилась перспектива подиума.

Финиш на подиуме Тур де Франс – сбывшаяся мечта. Я очень счастлив».

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный менеджер команды Jumbo-Visma почеркнул, что ещё перед стартом Тур де Франс-2021 команда планировала, что Йонас Вингегор поедет гонку не просто в качестве помощника, а в тандеме с Приможем Рогличем : «Йонас – не типичный доместик, мы уже обсуждали с ним это в прошлом году. К концу гонки он выступает лучше. Вот почему уже в прошлом году он выиграл этап в Польше, а в этом - на Туре ОАЭ. Он не доместик.

Ещё перед стартом на этом Тур де Франс мы планировали, что он будет работать в паре с Приможем и стать большой проблемой для Тадея. Мы хотели, чтобы он сразу шёл высоко в генеральной классификации, так что относительно него мы планы не меняли.

Думаю, одну лишнюю минуту Йонас потерял на 3-м этапе, когда упал Примож. Но настоящие трудности возникли на этапе с прохождением Коль-дю-Ромм, когда он не смог ответить на атаку Погачара и тому удалось создать большой просвет. Потом Йонас уже мог усидеть за Погачаром, но опередить его стало очень сложно. Но если получается сидеть за Погачаром, то мы бы могли сыграть тактически с Приможем. Есть много вариантов».

Велокоманда Jumbo-Visma финишировала в Париже с половиной команды – с четырьмя гонщиками. Но, несмотря на это, команда уезжает с Тур де Франс-2021 с четырьмя выигранными этапами (хет-трик Ваута ван Арта и победа Сеппа Кусса) и вторым местом в генеральной классификации.

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Я безмерно горжусь всей командой – и гонщиками, и персоналом. Они удержали боевой настрой, сфокусировались и поставили новые цели. Мы все верили в свои силы. Устойчивость, способность быстро восстанавливаться – ключевое качество для успеха в спорте. Мы вместе добились результатов, что наполняет нас радостью и гордостью. Во время неудач мы продолжали искать решение, а не думать о проблемах. И добились успеха. Мы верили, вместе находили верную стратегию и тактику.

Выступление Йонаса невероятно нам помогло. Оно стало важной целью, к которой мы двигались. Мы верили в успех. Справились с препятствиями. Жаль, что четверым из наших ребят пришлось покинуть Тур. Мы выберем время, чтобы это осмыслить, но потом снова будем смотреть в будущее.

Мы добились успехов в настоящем, но у команды есть будущее. Оно даёт веру и понимание, что в ближайшие годы мы будем среди сильнейших команд мира. Мы должны продолжать работать с той же страстью и энергией, как и сейчас. Результаты не сваливаются с неба. Они – плоды упорной работы многих людей нашей команды, которые все двигаются в одном направлении».