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Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

Майкл Мэттьюс, Герант Томас, Петер Саган, Ваут Ван Арт, Джек Хейг, Мигель Лопес, Тадей Погачар, Иде Схеллинг о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Майкл Мэттьюс, Герант Томакс, Петер Саган, Ваут Ван Арт, Джек Хейг, Мигель Лопес, Тадей Погачар, Иде Схеллинг о 1-м этапе Тур де Франс-2021

На 1-м этапе Тур де Франс-2021, который выиграл после атаки на финальном подъёме чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) лишь 26 гонщиков финишировали в пределах 16 секунд от победителя. Но причиной этого стали не сложные подъёмы, а большие завалы, в которых некоторые гонщики получили травмы, а другие потеряли время из-за вынужденной остановки.

 

30-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange Майкл Мэттьюс финишировал вторым и выйдет на старт 2 этапа в зелёной майке лучшего в очковой классификации, которая достаётся ему «по наследству» от лидера классификации Жулиан Алафилиппа.

Тройку сильнейших на 1-м этапе замкнул Примож Роглич (Jumbo-Visma).

 

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez   /© A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Майкл Мэттьюс (BikeExchange): «Сегодня целью была победа, но только один парень оказался сильнее  меня. У меня смешанные чувства, конечно, хотел выиграть. Но с другой стороны, приятно начать Тур де Франс с подиума. Думаю, это задаст тон для команды перед тремя неделями гонки. Алафилипп атаковал рано, выбрал лучший для себя вариант в борьбе за победу. Конечно, его атака не была неожиданной.

 

День прошёл напряжённо, в одном завале я упал. Это было глупое падение, одно из тех, которые случаются из-за нервозности в пелотоне, когда приближается финиш. Кто-то коснулся колесом, думаю, упало человек 80.

 

Завтрашний подъём ещё труднее, но больше мне подходит».

 

Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Иде Схеллинг (Bora-Hansgrohe): «Сегодня моей задачей было отобраться в отрыв и попробовать побороться за гороховую майку. Я знал, что чтобы её взять, мне надо было действовать по-другому. Поэтому я атаковал, застал врасплох остальных гонщиков отрыва, сделал большой просвет. Спортивный директор из технички сказал мне бороться и выложиться по полной до следующей вершины. Не часто выпадает шанс бороться за победу в первый день Тур де Франс. Посмотрим, как завтра пойдёт нога, постараюсь удержать майку».

 

  Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Тяжёлый был этап, напряжённый, с завалами. Меня остановил первый большой завал. Я не пострадал, никаких серьёзных травм, но потерял время и потратил массу сил, чтобы вернуться. Тур де Франс начался, будем бороться каждый день».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Тяжёлый первый день, были два больших завала. Марк сильно ударился, надеемся на лучшее. Я рад, что первый этап закончен, надеюсь, завтра будет спокойнее. Я рад, что надел белую майку, но после всего, что мы видели сегодня, после всех падений не слишком хочется сегодня праздновать».

 

  Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): «Первый день на Тур де Франс всегда нервный. Многие сегодня упали. Хорошо, что у нас в отрыве был Иде. Он горный король, это отлично. За 50 км до финиша случился большой завал, в котором застряли я, Петер и несколько наших товарищей по команде. Я сумел быстро вернуться в пелотон, в финале остался в первой группе. Финиш был трудным, но у меня хорошо шла нога, я старался спринтовать, выдал всё, что мог, финишировал 5-м. Ноги идут хорошо, но повредил локоть. Однако всё не слишком плохо. Восстановлюсь и буду бороться на следующих этапах».

 

 Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Стресс был сильный, несколько завалов. Я не понял, кто попал в последний завал, оказалось, что в нём был Ричи. Я же просто сосредоточился на том, чтобы удержаться на велосипеде. На финальном подъёме я оказался слишком далеко. Тогда подумал, что всё в порядке, отсижусь и постепенно поднимусь, когда наступит затишье. Ожидал, что все немного успокоятся после крутого сектора, но затишья так и не наступило! Думаю, из-за того, что Алафилипп поехал так мощно и заранее, он шёл на максимуме на всём подъёме. Но для меня лично результат неплохой. Я никогда не бываю в 100-процентной готовности на первом этапе. Рад, что прошёл сегодняшний этап, и расстроен из-за Ричи и Тео».

 

  Джек Хейг (Bahrain-Victorious): «Мы ехали с надеждой, что Сонни сможет побороться за победу на этапе. Но во время этапа скорость была высокой, этап технически сложным, плюс два больших завала. Я и Сонни попали в завал за 40 км, понадобилось время, чтобы вернуться в пелотон. Потом случился ещё один завал.

 

Я, Сонни и Матей вышли к последнему подъёму на хорошей позиции. Я увидел, что через километр подъёма Сонни стало тяжело. Я же просто смог усидеть на колесе, удержаться как можно выше, финишировал 4-м, это хорошо».

 

 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix):  «Все видели, что сегодня Алафилипп был, без сомнения, сильнейшим. Я отдал все силы, но в ногах ничего не осталось. Завтра будет ещё одна возможность. Буду стараться победить Алафилиппа, но, учитывая то, что мы видели, он абсолютный фаворит».

 

 Тони Мартин (Jumbo-Visma): «До падения всё было под контролем. Я вывез ребят вперёд по правой стороне дороги, но врезался в плакат болельщика. Всё случилось молниеносно - почти вся команда оказалась на земле. Многие зрители уважают гонщиков, но, к сожалению, не этот. К счастью, Примож в порядке. Надеюсь, что физические повреждения у меня и ребят будут терпимы».

 

  Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Меня заблокировали на крутом участке. Не смог сразу ответить на атаку Жулиана. Если честно, ожидал этого. Я сразу переключился на задачу – минимизировать потери Приможа. И это сработало.

 

Хорошо, что болельщики вернулись, но их появление сразу же увеличило беспокойство. Сегодня день прошёл не идеально, но, к счастью, шансы Приможа всё ещё очень высоки».

 

  Мигель Анхель Лопес (Movistar): «Так досадно. Я попал в огромный завал незадолго до финиша. Это был последнее на этапе большое массовое падение. Я не падал, но завал меня остановил. В этот момент скорость остального пелотона уже была слишком высокой, чтобы я мог переложиться. Последние километры проехал так быстро, как только смог. До конца Тура ещё далеко. Такие ситуации – часть велоспорта».

 

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.05.2019

    Эмоций много, но со временем они улягутся/забудутся. 

     

    Главные претенденты на генерал сохранили бдительность и остались при своём: Роглич, Погачар, Томас, Уран, (Келдерман).

     

    Отдельно плюсую Мартину и ван Арту за готовность положить себя и встать на защиту Приможа. 

     

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Эпическая победа Алафилиппа! Войдет в Легенду ТДФ.

    Про завалы отдельная тема, не думаю, что о них надо писать в этой ветке.

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Адриен-Фото
    Что за мистицизм ?! По вашему, если перестать писать про завалы, их больше не будет ? Шоссейного велоспорта без завалов не бывает - это та самая пресловутая оборотная сторона медали. Ну, а когда это гонка самая-самая, ставки и внимание болельщиков - максимальные, то и вероятность завалов возрастает, если взять вчерашнее происшествие - каждого отморозка не проконтролируешь, трассы каждого этапа колючкой или барьером от зрителей не перекроешь... Если вам страшно смотреть, совет - НЕ СМОТРИТЕ, потому как завалы еще будут, ничего не поделаешь...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Поставил вам плюс не потому что радуюсь сходу Солера.
    Поставил плюс как "Спасибо за информацию". 

     

    Я вам часто такие "плюсы" ставлю. Потому что вы главный инфо-источник форума.
    Ольга, Спасибо вам за ваши комментарии.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Я тоже так считаю, но, как-то помягче надо про это писать, чтобы не обидеть фанатов Ричи )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Вы правы, Ван дер Пул не горняк.
    А вот Алафилипп горняк! ))

  • SportSpirit
    Велогонщики о 1-м этапе Тур де ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Эмоций много, но со временем они улягутся/забудутся. 

     

    Главные претенденты на генерал сохранили бдительность и остались при своём: Роглич, Погачар, Томас, Уран, (Келдерман).

     

    Отдельно плюсую Мартину и ван Арту за готовность положить себя и встать на защиту Приможа. 

     

  • VeloVelo
    Qhubeka NextHash: новое назван ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Блокчейн, криптовалюта... зло пришло и сюда.
    Больше не болею за Кубеку.

  • GAN
    Завал из-за плаката болельщика ... (9)
    GAN-Фото

    А что это за синяя резина на нескольких велосипедах у Jumbo-Visma, в частности на запасном у Мартина. https://velolive.com/uploads/posts/2021-06/1624717373_k.png

     

    У всех в команде вроде привычная чёрная https://velolive.com/uploads/posts/2021-06/1624716865_ee.png и https://velolive.com/uploads/posts/2021-06/1624715336_022.png

     

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выиграть этап в майке ЧМ и облачиться в жёлтое - что можт быть лучше для французской публики в начале ТдФ, когда это сделал их любимчик француз ЖуЖу. Но правда всё омрачили те две завала. Мне это напомнило начало одного Тура (не помню уже какой год) когда вот так же после одного завала на большой скорости все полетели в разные стороны в т.ч. и лидер генерала (на тот момент) Ф.Канчеллара. Спартак тогда доехал до финиша, но был в таком состоянии как сегодня Фруми.

    Цитата: zhekinson
    многие биги уже на этом этапе "заработали" приличное отставание:
    Супермен - 1:59
    Пулс,Порт - 2:26
    Йейтс - 3:27
    Вальверде,Д.Мартин,Геоган Харт - 5:43
    Вудс - 8:59!
    Фруми - 14:47  
    Кусс - 16:39
    Солер - 24:48,тут вероятен сход после падения

    Спасибо. Больше всего жаль и обидно за Вудса. Ведь явный капитан под генерал был заточен, а тут аж 9 минут (это конец). Ещё и его комрад Мартин словил 5+, за Криса Фр. вообще молчу, досталось ветерану сильно и больно.

    Цитата: ararat
    ТДФ на первой неделе это кошмар всегда. Здоровья всем!

    Где тото юзер, кто вчера или позовчера написАл, что ожидает завалы !? Уважаемый не пишите больше такого НИКОГДА, ни в одном превью этапов любого ГТ. Люди ломаются в прямом смысле слова, не говоря уже о велосипедах.

    Прозвучит наверное жестко, даже жестоко, но начало каждого ТдФ вот так всегда на первых этапах. Падения и завали, эффект домино и "вело-боулинг" среди велогонщиков смотреть порой очень страшно. 

  • Arciv
    Завал из-за плаката болельщика ... (9)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.
    Капец(((( очень надеюсь поймают и очень строго накажут

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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