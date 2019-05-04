Велогонщики о 1-м этапе Тур де Франс-2021

Майкл Мэттьюс, Герант Томас, Петер Саган, Ваут Ван Арт, Джек Хейг, Мигель Лопес, Тадей Погачар, Иде Схеллинг о 1-м этапе Тур де Франс-2021

Майкл Мэттьюс, Герант Томакс, Петер Саган, Ваут Ван Арт, Джек Хейг, Мигель Лопес, Тадей Погачар, Иде Схеллинг о 1-м этапе Тур де Франс-2021

На 1-м этапе Тур де Франс-2021, который выиграл после атаки на финальном подъёме чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) лишь 26 гонщиков финишировали в пределах 16 секунд от победителя. Но причиной этого стали не сложные подъёмы, а большие завалы, в которых некоторые гонщики получили травмы, а другие потеряли время из-за вынужденной остановки.

30-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange Майкл Мэттьюс финишировал вторым и выйдет на старт 2 этапа в зелёной майке лучшего в очковой классификации, которая достаётся ему «по наследству» от лидера классификации Жулиан Алафилиппа.

Тройку сильнейших на 1-м этапе замкнул Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Photo © A.S.O. / Charly Lopez /© A.S.O. / Pauline Ballet

Майкл Мэттьюс (BikeExchange): «Сегодня целью была победа, но только один парень оказался сильнее меня. У меня смешанные чувства, конечно, хотел выиграть. Но с другой стороны, приятно начать Тур де Франс с подиума. Думаю, это задаст тон для команды перед тремя неделями гонки. Алафилипп атаковал рано, выбрал лучший для себя вариант в борьбе за победу. Конечно, его атака не была неожиданной.

День прошёл напряжённо, в одном завале я упал. Это было глупое падение, одно из тех, которые случаются из-за нервозности в пелотоне, когда приближается финиш. Кто-то коснулся колесом, думаю, упало человек 80.

Завтрашний подъём ещё труднее, но больше мне подходит».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Иде Схеллинг (Bora-Hansgrohe): «Сегодня моей задачей было отобраться в отрыв и попробовать побороться за гороховую майку. Я знал, что чтобы её взять, мне надо было действовать по-другому. Поэтому я атаковал, застал врасплох остальных гонщиков отрыва, сделал большой просвет. Спортивный директор из технички сказал мне бороться и выложиться по полной до следующей вершины. Не часто выпадает шанс бороться за победу в первый день Тур де Франс. Посмотрим, как завтра пойдёт нога, постараюсь удержать майку».

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Тяжёлый был этап, напряжённый, с завалами. Меня остановил первый большой завал. Я не пострадал, никаких серьёзных травм, но потерял время и потратил массу сил, чтобы вернуться. Тур де Франс начался, будем бороться каждый день».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Тяжёлый первый день, были два больших завала. Марк сильно ударился, надеемся на лучшее. Я рад, что первый этап закончен, надеюсь, завтра будет спокойнее. Я рад, что надел белую майку, но после всего, что мы видели сегодня, после всех падений не слишком хочется сегодня праздновать».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): «Первый день на Тур де Франс всегда нервный. Многие сегодня упали. Хорошо, что у нас в отрыве был Иде. Он горный король, это отлично. За 50 км до финиша случился большой завал, в котором застряли я, Петер и несколько наших товарищей по команде. Я сумел быстро вернуться в пелотон, в финале остался в первой группе. Финиш был трудным, но у меня хорошо шла нога, я старался спринтовать, выдал всё, что мог, финишировал 5-м. Ноги идут хорошо, но повредил локоть. Однако всё не слишком плохо. Восстановлюсь и буду бороться на следующих этапах».

Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Стресс был сильный, несколько завалов. Я не понял, кто попал в последний завал, оказалось, что в нём был Ричи. Я же просто сосредоточился на том, чтобы удержаться на велосипеде. На финальном подъёме я оказался слишком далеко. Тогда подумал, что всё в порядке, отсижусь и постепенно поднимусь, когда наступит затишье. Ожидал, что все немного успокоятся после крутого сектора, но затишья так и не наступило! Думаю, из-за того, что Алафилипп поехал так мощно и заранее, он шёл на максимуме на всём подъёме. Но для меня лично результат неплохой. Я никогда не бываю в 100-процентной готовности на первом этапе. Рад, что прошёл сегодняшний этап, и расстроен из-за Ричи и Тео».

Джек Хейг (Bahrain-Victorious): «Мы ехали с надеждой, что Сонни сможет побороться за победу на этапе. Но во время этапа скорость была высокой, этап технически сложным, плюс два больших завала. Я и Сонни попали в завал за 40 км, понадобилось время, чтобы вернуться в пелотон. Потом случился ещё один завал.

Я, Сонни и Матей вышли к последнему подъёму на хорошей позиции. Я увидел, что через километр подъёма Сонни стало тяжело. Я же просто смог усидеть на колесе, удержаться как можно выше, финишировал 4-м, это хорошо».

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Все видели, что сегодня Алафилипп был, без сомнения, сильнейшим. Я отдал все силы, но в ногах ничего не осталось. Завтра будет ещё одна возможность. Буду стараться победить Алафилиппа, но, учитывая то, что мы видели, он абсолютный фаворит».

Тони Мартин (Jumbo-Visma): «До падения всё было под контролем. Я вывез ребят вперёд по правой стороне дороги, но врезался в плакат болельщика. Всё случилось молниеносно - почти вся команда оказалась на земле. Многие зрители уважают гонщиков, но, к сожалению, не этот. К счастью, Примож в порядке. Надеюсь, что физические повреждения у меня и ребят будут терпимы».

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Меня заблокировали на крутом участке. Не смог сразу ответить на атаку Жулиана. Если честно, ожидал этого. Я сразу переключился на задачу – минимизировать потери Приможа. И это сработало.

Хорошо, что болельщики вернулись, но их появление сразу же увеличило беспокойство. Сегодня день прошёл не идеально, но, к счастью, шансы Приможа всё ещё очень высоки».

Мигель Анхель Лопес (Movistar): «Так досадно. Я попал в огромный завал незадолго до финиша. Это был последнее на этапе большое массовое падение. Я не падал, но завал меня остановил. В этот момент скорость остального пелотона уже была слишком высокой, чтобы я мог переложиться. Последние километры проехал так быстро, как только смог. До конца Тура ещё далеко. Такие ситуации – часть велоспорта».