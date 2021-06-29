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Падение Приможа Роглича и сход Роберта Гесинка на 3-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич сможет продолжить Тур де Франс-2021 после падения

 

 

  3-й этап Тур де Франс-2021 завершился для Jumbo-Visma сходом Роберта Гесинка, падением и потерей времени капитана команды Приможа Роглича, а также травмой Стевена Крёйсвейка.

 

Падение Приможа Роглича и сход Роберта Гесинка на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падение Приможа Роглича и сход Роберта Гесинка на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падение Приможа Роглича и сход Роберта Гесинка на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

  Через 40 км после старта 35-летний нидерландский велогонщик Роберт Гесинк упал вместе с Тони Мартином и не смог продолжить гонку. У него диагностирован перелом ключицы, черепно-мозговая травма.

 

А на финальных десяти километрах дистанции Примож Роглич, ехавший по левой стороне дороги, упал, а затем был вынужден догонять пелотон, но в итоге проиграл на финише 1:21 и спустился с 4-й на 20-ю позицию в генеральной классификации. У Роглича ушиб копчика.

 

Стевен Крёйсвейк финишировал в группе со своим капитаном. После финиша ему наложили швы на средний палец правой руки. Команда Jumbo-Visma объявила, что и Примож Роглич, и Стевен Крёйсвейк выйдут на старт 4 этапа.

 

  Примож Роглич: «Сегодня у меня не лучший день. Я с ног до головы покрыт ссадинами. К счастью, переломов не выявили, так что я смогу продолжить Тур. Финал был нервным. Я не тот человек, чтобы обвинять за это организаторов Никому не хочется видеть падения. Такие неудачи не просчитаешь. Сейчас важно пройти через следующие несколько дней. Мы продолжим бороться».

 

  Франс Маассен (Frans Maassen): «Мы заранее тщательно изучили дорогу. За 18 км до финиша из-за очень узких дорог началось безумие. Такой маршрут подпадает под критику. Перед стартом мы с несколькими другими командами попросили жюри защитить гонщиков и сделать нейтрализацию за 5 км до финиша. К сожалению, они не выполнили просьбу. Возвращаясь, мы находились в 40 секундах. А потом случился ещё один завал прямо перед нами. И он разрушил гонку. Помимо потери времени Примож получил физические повреждения».

 

  Сепп Кусс: «Такие финалы очень опасны. Каждый боролся за хорошую позицию. Было очень опасный финал на узких дорогах. К сожалению, мы потеряли Роберта. Для нас этот день оказался драматичным».

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо признать, что Погачар черстовски везуч на ТдФ и это не стёб/хейт от меня, просто констатация факта.

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

    Есть уже фотка в Твиттера где он показываеют свой зашитый палец и это выглядит как FUCK. Юмбо страшно невезучая на этом ТдФ, а больше всего ветеран Тони.

    Цитата: litxaa
    Оказывается и так тоже можно "ездить на колесе", а не только как Найро Кинтана у Фрума ездил)

    Эта шутка свосем не уместна в свете того что случилось на финише 3 этапа (и даже раньше)

    Цитата: Arciv
    Цитата: motte
    Последний апдейт 
    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.
    Спасибо за инфу! Хоть так! Время ещё не совсем критически потерял,а вот здоровье не понятно


     

  • iGoGo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    iGoGo-Фото

    Страшно и больно смотреть, организаторы думают что они этим зрелищность поднимают? Это такой ад даже не поломавшись подняться и поехать догонять, а потом утром опять на вел((

  • SVS
    Петер Саган продолжит Тур де Ф ... (1)
    SVS-Фото

    Очень жаль, что так вышло. Здоровья обоим.

    Саган был хорошо готов сегодня, это было видно, и Юэн, конечно, если бы не падение мог бы показать хорошее ускорение, ИМХО.

    Но что случилось, то случилось. Сагану теперь придётся неегко вдвойне :-(... 

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    kostel69-Фото
    Имею в виду, еще до старта завтрашнего этапа.
  • Ser Gio
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    Ser Gio-Фото

    Мне не понятно в чем вина организаторов, что столько завалов? Сколько смотрю Тур, так первая неделя всегда сопровождается ими (хоть это и не хорошо), так как конкуренция и мотивация запредельная, все насвежачка пытаются пролезть вперед.
    Можно конечно, начинать Тур с горных этапов, чтоб остудить горячие головы.

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    kostel69-Фото
    подождем до завтра и их, к сожалению, станет больше.
  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    kostel69-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А вот линию нейтрализации по времени всё-таки стоит огам оттняуть и поставитть на за 3, а за 5 км.

    Как по мне, на чисто спринтерских этапах нейтрализация должна быть не в километрах, а при въезде в "финишный" город. Получится где то чуть больше 5 км, а где то и меньше. Но это так, мои хотелки.

  • motte
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    motte-Фото

    Весь веломир бурлит по поводу первенца тдф трассы

    Бывший обладатель трех зеленых маек Робби МакИвен сказал

    «Нет удовольствия комментировать этап Тур де Франс, полный таких аварий, которые привели к тяжелым травмам, разрушили надежды и выбытием гонщиков из гонки», - написал МакИвен . «Безответственный маршрут , полное игнорирование безопасности и неуважение к спортсменам».

  • motte
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    motte-Фото
    Сошёл
  • Arciv
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Саган и Юэн получили нейтрализацию. Им дали время победителя. Только им.
    А Юэн не сошёл???

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
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