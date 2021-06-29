Падение Приможа Роглича и сход Роберта Гесинка на 3-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич сможет продолжить Тур де Франс-2021 после падения

3-й этап Тур де Франс-2021 завершился для Jumbo-Visma сходом Роберта Гесинка, падением и потерей времени капитана команды Приможа Роглича, а также травмой Стевена Крёйсвейка.

Через 40 км после старта 35-летний нидерландский велогонщик Роберт Гесинк упал вместе с Тони Мартином и не смог продолжить гонку. У него диагностирован перелом ключицы, черепно-мозговая травма.

А на финальных десяти километрах дистанции Примож Роглич, ехавший по левой стороне дороги, упал, а затем был вынужден догонять пелотон, но в итоге проиграл на финише 1:21 и спустился с 4-й на 20-ю позицию в генеральной классификации. У Роглича ушиб копчика.

Стевен Крёйсвейк финишировал в группе со своим капитаном. После финиша ему наложили швы на средний палец правой руки. Команда Jumbo-Visma объявила, что и Примож Роглич, и Стевен Крёйсвейк выйдут на старт 4 этапа.

Примож Роглич: «Сегодня у меня не лучший день. Я с ног до головы покрыт ссадинами. К счастью, переломов не выявили, так что я смогу продолжить Тур. Финал был нервным. Я не тот человек, чтобы обвинять за это организаторов Никому не хочется видеть падения. Такие неудачи не просчитаешь. Сейчас важно пройти через следующие несколько дней. Мы продолжим бороться».

Франс Маассен (Frans Maassen): «Мы заранее тщательно изучили дорогу. За 18 км до финиша из-за очень узких дорог началось безумие. Такой маршрут подпадает под критику. Перед стартом мы с несколькими другими командами попросили жюри защитить гонщиков и сделать нейтрализацию за 5 км до финиша. К сожалению, они не выполнили просьбу. Возвращаясь, мы находились в 40 секундах. А потом случился ещё один завал прямо перед нами. И он разрушил гонку. Помимо потери времени Примож получил физические повреждения».

Сепп Кусс: «Такие финалы очень опасны. Каждый боролся за хорошую позицию. Было очень опасный финал на узких дорогах. К сожалению, мы потеряли Роберта. Для нас этот день оказался драматичным».

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2021