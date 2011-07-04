Люк Роу не вписался в лимит времени на 11-м этапе Тур де Франс-2021

Сход гонщиков на 11-м этапе с двойным прохождением Мон-Ванту на Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte /©A.S.O. / Charly Lopez

Велокоманда Ineos Grenadiers после этапа с двойным прохождением Мон-Ванту лишилась одного гонщика. Люк Роу (Luke Rowe), отработав на команду на 11-м этапе Тур де Франс-2021, не вписался в лимит времени, финишировав через 53 минуты 28 секунд после победителя этапа Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma).

Команда Ineos возглавляла пелотон с начала этапа. Благодаря работе товарищей по команде Ричард Карапас сумел подняться на одну строчку в общем зачёте, финишировав в группе с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), Ригоберто Ураном (EF Education Nippo) и Йонасом Вингегором (Jumbo-Visma), которого Карапас, Уран и Погачар догнали на финальных метрах этапа.

Люк Роу проводил смены, задавая скорость в пелотоне до подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Лигьер (Col de la Liguiere), протяжённость 9,3 км, 375-998 м, перепад 623 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 12%, после чего выпал на середине подъёма, сдав смену Геранту Томасу.

Люк Роу вошёл в число восьми гонщиков, которые не выйдут на старт 12-го этапа.

Люк Роу: «Этот Тур де Франс для меня окончен. К сожалению, не вписался в лимит на 11-м этапе. Скоро запрыгну в машину и поеду в аэропорт, возвращаюсь домой. Это жестокий спорт, иногда такова реальность.

Со старта начались атаки. Я весь день чувствовал себя хорошо. Планировали сразу взять контроль над гонкой, впервые у нас это получилось, мы нацеливались побороться за победу на этапе или за улучшение позиций в генеральной классификации.



Этап мы не взяли, но Билли (Карапас) поднялся на одну позицию. Поэтому я поехал этап, как делал раньше миллион раз.

Когда начали подниматься в первый раз, ощущения были такие, будто упёрся в стену. Всё потемнело, ребята, которых обычно я довольно легко обходил в горах, обгоняли меня как стоячего. До финиша оставалось более 100 км, а я ехал один.

И мысли не было, что не уложусь в лимит. Но я приехал лишь через 5 минут. Впервые в карьере со мной такое случилось. Тяжело оставлять ребят, но я покидаю их, когда мы поднялись на четвёртую строчку. Тур де Франс ещё далеко не закончен».

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte /©A.S.O. / Charly Lopez

11-й этап Тур де Франс-2021 вычеркнул из гонки семерых участников. Тони Мартин (Jumbo-Visma) сошёл в начале этапа после падения.

Сошли с гонки Клеман Руссо (Clément Russo) и Дэниэл Маклей (Daniel McLay) из команды Team Arkea-Samsic), Тиш Беноот (Tiesj Benoot (Bel) Team DSM), Тосх Ван дер Санде (Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal), Майлз Скотсон (Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ) и Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka-NextHash). Сказались накопленная усталость и последствия травм.

Как сообщила команда DSM, Тиш Беноот сошёл из-за последствий падения на первой неделе гонки.

Тиш Беноот: «Я продолжал бороться с последствиями падений. Надеялся, что после дня отдыха станет лучше. В прошлые выходные мне было очень тяжело на горных этапах, а после дня отдыха состояние стало ещё хуже. Травмы не очень серьёзные, думаю, несколько дней отдыха и лечение помогут восстановиться. Но, конечно, жаль вот так покидать Тур де Франс. Надеюсь, это не поставит под сомнение моё участие в Олимпийских играх. В любом случае, сделаю всё, чтобы подойти к старту в лучшей форме».

Дэниэл Маклей (Arkea-Samsic), по сообщению спортивного директора команды Себастьяна Ино, сошёл из-за накопленной усталости, Клеман Руссо из-за последствий травмы.