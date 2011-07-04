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Люк Роу не вписался в лимит времени на 11-м этапе Тур де Франс-2021

Сход гонщиков на 11-м этапе с двойным прохождением Мон-Ванту на Тур де Франс-2021

 

Сход гонщиков на 11-м этапе с двойным прохождением Мон-Ванту на Тур де Франс-2021

 

Сход гонщиков на 11-м этапе с двойным прохождением Мон-Ванту на Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte /©A.S.O. / Charly Lopez

 

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers  после этапа с двойным прохождением Мон-Ванту лишилась одного гонщика. Люк Роу (Luke Rowe), отработав на команду на 11-м этапе Тур де Франс-2021, не вписался в лимит времени, финишировав через 53 минуты 28 секунд после победителя этапа Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma).

 

  Команда Ineos возглавляла пелотон с начала этапа. Благодаря работе товарищей по команде Ричард Карапас сумел подняться на одну строчку в общем зачёте, финишировав в группе с Тадеем Погачаром  (UAE Team Emirates), Ригоберто Ураном (EF Education Nippo) и Йонасом Вингегором (Jumbo-Visma), которого Карапас, Уран и Погачар догнали на финальных метрах этапа.

 

Люк Роу проводил смены, задавая скорость в пелотоне до подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Лигьер (Col de la Liguiere), протяжённость 9,3 км, 375-998 м, перепад 623 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 12%, после чего выпал на середине подъёма, сдав смену Геранту Томасу.

Люк Роу вошёл в число восьми гонщиков, которые не выйдут на старт 12-го этапа.

 

  Люк Роу: «Этот Тур де Франс для меня окончен. К сожалению, не вписался в лимит на 11-м этапе. Скоро запрыгну в машину и поеду в аэропорт, возвращаюсь домой. Это жестокий спорт, иногда такова реальность.

 

Со старта начались атаки. Я весь день чувствовал себя хорошо. Планировали сразу взять контроль над гонкой, впервые у нас это получилось, мы нацеливались побороться за победу на этапе или за улучшение позиций в генеральной классификации.


Этап мы не взяли, но Билли (Карапас) поднялся на одну позицию. Поэтому я поехал этап, как делал раньше миллион раз.

 

Когда начали подниматься в первый раз, ощущения были такие, будто упёрся в стену. Всё потемнело, ребята, которых обычно я довольно легко обходил в горах, обгоняли меня как стоячего. До финиша оставалось более 100 км, а я ехал один.

 

И мысли не было, что не уложусь в лимит. Но я приехал лишь через 5 минут. Впервые в карьере со мной такое случилось. Тяжело оставлять ребят, но я покидаю их, когда мы поднялись на четвёртую строчку. Тур де Франс ещё далеко не закончен».

 

 

 

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte /©A.S.O. / Charly Lopez

 

 

11-й  этап Тур де Франс-2021 вычеркнул из гонки семерых участников. Тони Мартин (Jumbo-Visma) сошёл в начале этапа после падения. 

 

Сошли с гонки Клеман Руссо (Clément Russo) и Дэниэл Маклей (Daniel McLay) из команды  Team Arkea-Samsic), Тиш Беноот (Tiesj Benoot (Bel) Team DSM), Тосх Ван дер Санде (Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal), Майлз Скотсон (Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ) и Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka-NextHash). Сказались накопленная усталость и последствия травм.

 

Как сообщила команда DSM, Тиш Беноот сошёл из-за последствий падения на первой неделе гонки.

 

Тиш Беноот: «Я продолжал бороться с последствиями падений. Надеялся, что после дня отдыха станет лучше. В прошлые выходные мне было очень тяжело на горных этапах, а после дня отдыха состояние стало ещё хуже. Травмы не очень серьёзные, думаю, несколько дней отдыха и лечение помогут восстановиться. Но, конечно, жаль вот так покидать Тур де Франс. Надеюсь, это не поставит под сомнение моё участие в Олимпийских играх. В любом случае, сделаю всё, чтобы подойти к старту в лучшей форме».

 

Дэниэл Маклей (Arkea-Samsic), по сообщению спортивного директора команды Себастьяна Ино, сошёл из-за накопленной усталости, Клеман Руссо из-за последствий травмы.

 

 

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Люк Роу Luke Rowe Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Александр

    Coffe

    Вчера, 21:47 | Регистрация: 8.06.2021

    Чудовище Прованса никого не жалеет.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Британская команда вышла на решающий этап с надеждой на первую победу в гонке, а также с амбициями вывести Ричарда Карапаза наверх в общем зачете. Однако не в первый раз в гонке этого года команда осталась с небольшими наградами, несмотря на то, что приложила огромные усилия. Несколько гонщиков, в том числе Герайнт Томас и Тао Геогеган Харт, были измотаны в начале этапа. 

    Теперь они надеются на кумулятивный эффект ( то есть, сегодняшняя заката ударит по соперникам в будущем) 

    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Вчера, 22:59 | Регистрация: 1.07.2021

      Скай протянули, но формы Карапаса недостаточно. Если будут держать высокий темп на 15,16,17,18 этапах подряд, но шанс на отсев соперников на общей усталости очень высокий. Повторюсь, если у них борьба за топ-3, то однозначно нужно или убрать Урана на 1,5 минуты, или датчанина на 2-2,5 минуты до разделки. Иначе у Скай подиума не будет два года подряд.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Классные фото. Чуть пережаренная цветокоррекция, особенно в третьей, но, все равно, хорошо. 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 


    Это было бы Хорошо. Надеюсь, так и будет )

  • VeloVelo
    Люк Роу не вписался в лимит вр ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Классные фото. Чуть пережаренная цветокоррекция, особенно в третьей, но, все равно, хорошо. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Крутите педали пока не дали )

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Какие Юмбо стратеги прекрасно показал прошлый Тур, где они дурака валяли вместо того, чтобы отрыв наращивать. Не надо утрировать, как ехать, когда дали команду ждать лидера, много раз показывали гонцы разных команд, замедляя темп. Грандиозный этап или нет, часто команды жертвуют этапами, чтобы получить преимущество в борьбе за призовые места в общем зачёте.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Я не про подъём, а про спуск, ясно, что на подъме не было бы толку. но спуск Ван Арт прошёл вс же быстрее Вингегора, и ещё они бы были вдвоём, а не по одному, может, вместе догнали бы трековцев и получилось бы побороться за победу, да ещё и отрыв соперникам в ГК привезти.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Карапаз разочаровывает, благо никогда не атакующий Уран тоже колесит спокойно, а вот молодой Вингегор дал бой и думаю этого его не послденяя атака на Туре. ЛуценкоМ приятно удивлён, Году - жаль(

    Насчёт Воута ван Арта - процитирую самого себя (после 10 этапа)

    Цитата: EL-Fenomeno
    Также верю, что свой этап на этом Тур де Франс возьмёт и ВВА...

    Но точно не думал, что он возьмёт именно этот, с двойным покорением Монт-Вонту bel Браво!

    Такое не забудется и бельгиец после финиша и на подиуме просто кайфовал сиял от победного счастья)

    Цитата: Earl57
    Комбатив дали Кенни Элисонду. 

    Я бы отдал всё же ВВА

    Цитата: zhekinson
    Цитата: velodoctor
    Еще интересно кто не вписался

    Роу из Инеос не вписался в лимит времени,Крог Андерсен буквально проскочил за пару секунд до дэдлайна.

    Судя по видосам в Твиттере он финишировал за 5 секунд до дэдлайна; как говорится таки успел. Ну и Кэв снова облегчённо вздохнул - на этот раз было чуток поЛегче чем в воскресенье.

  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Brodyazhnik-Фото
    О да, особенно в 2015 так наошибались, что взяли Фландрию, Романдию. Швейцарию, Страну Басков, подиум Вуэльты, сколько то там этапов на ТДФ и так, по мелочи... Всем бы так ошибаться.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Brodyazhnik-Фото
    Извините, не удержусь. И сколькими этапами Вы уже пожертвовали ради ГК?
  • Arciv
    Ваут Ван Арт - победитель 11 э ... (1)
    Arciv-Фото
    Вату хорош,поздравляю! Если с этой победой полностью переключится на помощь Йонасу - то это будет шикарно! Хотя думаю он сойдёт с тура,впереди ОИ у него
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 

     

    Генеральщики будут отдыхать; в то, что Квики после сегодняшних мучений опять привезут Кэва - не верю. 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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