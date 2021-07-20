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Bahrain-Victorious - победитель командной классификации Тур де Франс-2021

Bahrain-Victorious - победитель командной классификации Тур де  Франс-2021

 

 

  Велокоманда Bahrain Victorious завершила Тур де Франс-2021 победой в командной классификации. Велогонщики команды боролись за эту классификацию с самого начала гонки, после схода капитана Джека Хейга, который упал и сошёл на 3-м этапе. В итоге после 21 этапа велогонщики команды Bahrain Victorious на 19 минут 12 секунд опередили гонщиков команды EF Education Nippo.

 

 

Bahrain-Victorious - победитель командной классификации Тур де Франс-2021

 

Bahrain-Victorious - победитель командной классификации Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

 

 

  На трудности, в числе которых помимо схода капитана был внезапный обыск в номерах, автобусе и машинах команды Bahrain-Victorious, гонщики ответили тремя победами на этапах, два из которых выиграл Матей Мохорич, а один – Дилан Тёнс, и попаданием в десятку сильнейших генеральной классификации с Пельо Бильбао, занявшим 9-е место.

 

В классификации лучшего горного гонщика ещё один гонщик Bahrain-Victorious – Ваут Пулс боролся за победу, четыре дня носил гороховую майку, но в итоге проиграл победителю Тур де Франс-2021 Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 19 очков.

 

 Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Для всех нас это был невероятный опыт. Как и на Джиро д’Италия мы, к сожалению, потеряли нашего лидера на генеральную классификацию Джека. Нам пришлось изменить стратегию.

 

  Мы начали использовать шансы в отрывах, благодаря чему с Матеем и Диланом выиграли этапы. А после этого мы переключились на борьбу за топ-10 с Пельо Бильбао в генеральной классификации.

 

Конечно, у нас была тяжёлая ночь после 17 этапа, но мы продолжили бороться и выиграли с Матеем ещё один этап. Было бы хорошо удержать гороховую майку с Ваутом, но не получилось, потому что всегда тяжело бороться с таким соперником как Погачар. В итоге у нас финальный подиум – особенная и памятная для всех нас победа в командной классификации».

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Теги к статье: Bahrain-Victorious Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • ararat
    Андре Грайпель завершит карьер ... (3)
    ararat-Фото
    Больше уважения к Андре!
  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо )
  • VeloVelo
    Четыре победы на этапах и зелё ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Все ваши "аргументы" имеют цель доказать не то, что есть на самом деле, а то, что вам хочется видеть. 

    Вам не интересно мнение других, Вы просто не любите этого гонщика.
    Это уже всем понятно, можете себя больше не утруждать.

  • Earl57
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Если по-простому, то холмы. Максимальная высота 285 м, градиент категорийных подъемов от 4% до 6%. Подъемы с 6% совсем короткие - 0,7-0,9 км.
  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Гораздо лучше! Это уже дизайн.
    Шрифт бы покрупнее и было бы норм )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Да, пожалуйста, это ваше право. Я всего лишь высказал свое мнение, если что.

  • Earl57
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Пытался понять альтиметрию этапа по картинке и решил, что лучше поберечь глаза и мозги.  

    Аж 7 цветов использовано + градиент. Да еще все мелко (шрифт), нечитаемо.
    Кто придумывает эти "новомодные" дизайны? Для чего? Чтоб "красиво" было?

     

  • Ice
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Детей на подиум это все-таки лишнее. Надеюсь, эта мода скоро пройдет.

    Многие благодаря этим детям и выигрывают) Дети - это вообще лучшее, что есть в этом мире, это не мода, я надеюсь. Я бы своих вытащил и мне было бы побоку, что кому то это не по нраву. Человек заслужил - пусть поступает, как хочется)

  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Так что вы хотели сказать? Кэв лох, потому что не выиграл Елисейские поля, а квики лучшие даже на последнем этапе, ведь последние сотни метров не имеют значения? Кстати, а ещё весь пелотон считает Марка героем, но вам это не мешает над ним подсмеиваться.
    Развоз - не последние сотни метров, но они самые важные. Я не сказал, что Квикстеп - бревна, только отметил, что Кэв не только стопроцентно реализовал идеальные развозы, но и единственный из спринтеров добился успеха при неидеальных развозах.
    Ну а свою фразу, я надеюсь, вы здесь вспоминали каждый год во времена доминации в спринтерском зачете Петера Сагана.

    Феномен Сагана в том, что вообще никогда не был лучшим спринтером, кстати) Развозы у Марка всегда в порядке были в этот раз, а вот достойных соперников не было. По сути, он и был единственным из топовых спринтеров при ноге. А если бы не спринтер ван Арт зелень захотел, 500%, что как минимум половины побед Кэва лишил, я об этом. Кэв как спортсмен молодец, а как человек свинья, что и на этом Туре проявилось парочку раз. И в пелотоне спортивные заслуги его признают, но отношение к нему соотвествующее. Про развоз в течение всего этапа - 100% квики лучшие. Я, например, приятно поражен, что они довезли его до конца. А то последние годы было как? Весь пелотон столбик объехал - Кэв воткнулся. Все успели оттормозиться - Кэв улетел. Возить его - это особое мастерство. 

  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Пытался понять альтиметрию этапа по картинке и решил, что лучше поберечь глаза и мозги.  

    Аж 7 цветов использовано + градиент. Да еще все мелко (шрифт), нечитаемо.
    Кто придумывает эти "новомодные" дизайны? Для чего? Чтоб "красиво" было?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
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