Bahrain-Victorious - победитель командной классификации Тур де Франс-2021

Велокоманда Bahrain Victorious завершила Тур де Франс-2021 победой в командной классификации. Велогонщики команды боролись за эту классификацию с самого начала гонки, после схода капитана Джека Хейга, который упал и сошёл на 3-м этапе. В итоге после 21 этапа велогонщики команды Bahrain Victorious на 19 минут 12 секунд опередили гонщиков команды EF Education Nippo.

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

На трудности, в числе которых помимо схода капитана был внезапный обыск в номерах, автобусе и машинах команды Bahrain-Victorious, гонщики ответили тремя победами на этапах, два из которых выиграл Матей Мохорич, а один – Дилан Тёнс, и попаданием в десятку сильнейших генеральной классификации с Пельо Бильбао, занявшим 9-е место.

В классификации лучшего горного гонщика ещё один гонщик Bahrain-Victorious – Ваут Пулс боролся за победу, четыре дня носил гороховую майку, но в итоге проиграл победителю Тур де Франс-2021 Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 19 очков.

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Для всех нас это был невероятный опыт. Как и на Джиро д’Италия мы, к сожалению, потеряли нашего лидера на генеральную классификацию Джека. Нам пришлось изменить стратегию.

Мы начали использовать шансы в отрывах, благодаря чему с Матеем и Диланом выиграли этапы. А после этого мы переключились на борьбу за топ-10 с Пельо Бильбао в генеральной классификации.

Конечно, у нас была тяжёлая ночь после 17 этапа, но мы продолжили бороться и выиграли с Матеем ещё один этап. Было бы хорошо удержать гороховую майку с Ваутом, но не получилось, потому что всегда тяжело бороться с таким соперником как Погачар. В итоге у нас финальный подиум – особенная и памятная для всех нас победа в командной классификации».