Генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: "Ожидайте неожиданностей"

Велокоманда Ineos Grenadiers объявила состав на Тур де Франс-2021. На старт в Бресте 26 июня выйдут 28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас, 34-летний испанский велогонщик Джонатан Кастровьехо, 26-летний британский гонщик Тео Геоган Харт, 31-летний польский гонщик Михал Квятковски, 36-летний австралийский велогонщик Ричи Порт, 31-летний британский велогонщик Люк Роу, 35-летний британский велогонщик Герант Томас и 29-летний нидерландский велогонщик Дилан ван Барле.

В стартовом составе Ineos Grenadiers три победителя Гранд-туров – Герант Томас – победитель Тур де Франс-2019, Ричард Карапас – победитель Джиро д’Италия-2019, Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020.

Состав команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021

Генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford): «Мы не хотим выиграть этот Тур, отсиживаясь на колёсах. У нас есть команда, чтобы сделать гонку настоящей, взять на себя инициативу, пользоваться каждой возможностью, ехать так, чтобы на каждом этапе соперники не могли расслабиться ни на одном километре.

В этом сезоне мы изменили стратегию, чтобы вести борьбу в гонках более открыто и агрессивно. Так мы выступали весь этот сезон, и радость от таких гонок воодушевила всю команду. Смелый подход к гонкам придал нам бесстрашия, именно так мы хотим добиться цели на Тур де Франс-2021. На каждом этапе будем каждую секунду искать, как повернуть ситуацию в нашу пользу. Самое главное для нас на этом Туре – совместные усилия, братство до конца. Ожидайте неожиданностей».

Состав команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021:

Geraint Thomas, (Великобритания)

Richie Porte, (Австралия)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Luke Rowe, (Великобритания)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)