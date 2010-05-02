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Состав команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021

Генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: "Ожидайте неожиданностей"

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers объявила состав на Тур де Франс-2021. На старт в Бресте 26 июня выйдут 28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас, 34-летний испанский велогонщик Джонатан Кастровьехо, 26-летний британский гонщик Тео Геоган Харт, 31-летний польский гонщик Михал Квятковски, 36-летний австралийский велогонщик Ричи Порт, 31-летний британский велогонщик Люк Роу, 35-летний британский велогонщик Герант Томас и 29-летний нидерландский велогонщик Дилан ван Барле.

 

В стартовом составе Ineos Grenadiers три победителя Гранд-туров – Герант Томас – победитель Тур де Франс-2019, Ричард Карапас – победитель Джиро д’Италия-2019, Тео Геоган Харт – победитель Джиро д’Италия-2020.

 

Состав команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021Состав команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021

 

 

  Генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford): «Мы не хотим выиграть этот Тур, отсиживаясь на колёсах. У нас есть команда, чтобы  сделать гонку настоящей, взять на себя инициативу, пользоваться каждой возможностью, ехать так, чтобы на каждом этапе соперники не могли расслабиться ни на одном километре.

 

В этом сезоне мы изменили стратегию, чтобы вести борьбу в гонках более открыто и агрессивно. Так мы выступали весь этот сезон, и радость от таких гонок воодушевила всю команду. Смелый подход к гонкам придал нам бесстрашия, именно так мы хотим добиться цели на Тур де Франс-2021.  На каждом этапе будем каждую секунду искать, как повернуть ситуацию в нашу пользу. Самое главное для нас на этом Туре – совместные усилия, братство до конца. Ожидайте неожиданностей».

 

Состав команды Ineos Grenadiers на Тур де Франс-2021:

 

Geraint Thomas, (Великобритания)
Richie Porte, (Австралия)
Richard Carapaz, (Эквадор)
Jonathan Castroviejo, (Испания)
Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)
Michal Kwiatkowski, (Польша)
Luke Rowe, (Великобритания)
Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

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Теги к статье: Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 8.06.2021

    Ну что ж,будем посмотреть.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 30.06.2017

    Лишь бы непоняток не было у Томаса и Карапаса с участием Порта и тихушного Харта. Кто кого возить будет, вот в чем вопрос? Я думаю, что Порт всех их уделает под шафе Критериума. Фрума то нет. А нет и возить ему некого. Под других он не подписывался.

    А Деннис то пролетел по своей глупости со своим переходом. Такое не прощает Брейсфолд.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Олекса

      red

      Сегодня, 22:21 | Регистрация: 30.11.2017

      Фрум есть. Практика показывает, Ричи не обязательно быть с ним в одной команде, чтобы возить.

  3. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 11.02.2021

    Цитата: Astanaforever
    Лишь бы непоняток не было у Томаса и Карапаса с участием Порта и тихушного Харта. Кто кого возить будет, вот в чем вопрос?Я думаю, что Порт всех их уделает под шафе Критериума. Фрума то нет. А нет и возить ему некого. Под других он не подписывался.

    А Деннис то пролетел по своей глупости со своим переходом. Такое не прощает Брейсфолд.
    Так правильно сделал что перешёл. С его талантом, нужна другая команда, для реализации личных амбиций, а не для работы в роли коня, для других. Хотя не исключаю что и там придётся ему повозить Роглича, но там один явный генеральщик в отличие от Инеоса, где гинеральщиков больше чем грегари.

  4. MVDP

    Сегодня, 20:03 | Регистрация: 3.10.2020

    В бой идут одни старики

  5. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 20:06 | Регистрация: 11.02.2021

    И вообще перед Олимпийской разделкой (а он один из фаворитов) ехать Тур в роли грегари, это большая глупость, думаю он это понял, но Брэйсфорд понять наверное не захотел, так как победа на Туре превыше всего.

  6. Имя: Тимур

    Rumi

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 2.05.2010

    Команда мечты, болею за обоих Ричи

  7. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 20:39 | Регистрация: 31.05.2014

    Индивидуально ни Карапас, ни Томас, ни Порт не сильнее словенцев, и команда Роглича явно не слабее, но вот тактически раздергать словенцев на трех своих кэпов вполне могут, тут для Инеос главное первую неделю без потерь проскачить.

  8. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:44 | Регистрация: 4.07.2011

    31 год средний возраст ская.. Хорошо это или? 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • BaiGali
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (1)
    BaiGali-Фото
    И не слова про Ланду
  • motte
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    motte-Фото

    31 год средний возраст ская.. Хорошо это или? 

  • Astanaforever
    Йон Исагирре – чемпион Испании ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А Собреро его товарищ по Астане стал чемпионом Италии, опередив , прикиньте, самого Ганну , жениха его сестры. Сестра подсуетилась наверное. Хехе)))
  • red
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    red-Фото
    Фрум есть. Практика показывает, Ричи не обязательно быть с ним в одной команде, чтобы возить.
  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (52)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОС как всегда на Туре моща по составу, но посмотрим чем ответят ои ЮМБОвцы, там ведь тоже адекватный по силе ростер 

    Цитата: Arciv
    Падун есть?
    Цитата: paziz
    Падун на Туре, класс, успехов МаркуПаровоз инеос очень убедителен

    Марка как раз нет и уже не будет на ТдФ (разве что за неделю до Тура у Бахрейна кто то заболеет). Думаю Падун будет 100% на Вуэльте, ну и хотелось бы нашего МП увидеть в Токио на Олимпиаде.

  • kwwk
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    kwwk-Фото

    Индивидуально ни Карапас, ни Томас, ни Порт не сильнее словенцев, и команда Роглича явно не слабее, но вот тактически раздергать словенцев на трех своих кэпов вполне могут, тут для Инеос главное первую неделю без потерь проскачить.

  • Rumi
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Rumi-Фото

    Команда мечты, болею за обоих Ричи

  • s75
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    s75-Фото

    С момента первой весточки о том, что Деннис может перейти в Инеос было две эмоции - "ура" и "ой", душно и тесно ему тут. Спасибо за невероятную Джиро-2020.

  • Woterman 1980
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Woterman 1980
    Его кстати сняли с состава на Тур Де франс, хотя изначально был заявлен

    Что-что, а мелкая мстительность в число недостатков Брейлсфорда никогда не входила. Скорее Деннис сам не хочет тратить силы перед Токио и предпочитает больше потренироваться в одиночку. Он уже делал так перед ЧМ. Раскатываться ему не нужно, на групповой гонке у австралийцев Ричи Порт капитаном будет.
    Я тоже так считаю. Поэтому, скорее всего и возник конфликт интересов и встал вопрос о смене команды
  • Woterman 1980
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Woterman 1980-Фото
    И вообще перед Олимпийской разделкой (а он один из фаворитов) ехать Тур в роли грегари, это большая глупость, думаю он это понял, но Брэйсфорд понять наверное не захотел, так как победа на Туре превыше всего.

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