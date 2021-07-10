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Падение на 14-м этапе Тур де Франс-2021 не помешало Майклу Вудсу надеть гороховую майку

Майкл Вудс в гороховой майке после 14 этапа Тур де Франс-2021

 

 

  Майкл Вудс (Michael Woods) надел гороховую майку лучшего в горной классификации по итогам 14-го этапа Тур д Франс-2021. 34-летний канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation смог уехать в отрыв дня после нескольких попыток.

 

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

 

  Он в одиночку переложился к атаковавшим Вауту Пулсу (Bahrain-Victorious) и Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step) за 97 км до финиша и за 2,3 км до  вершины 2-й категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montsegur), на которой поборолся с Пулсом за горные очки. 33-летний нидерландский гонщик обошёл Вудса в спринте на вершине, а на следующей вершине подъёма 2-й категории Коль-де-ла-Круа-де-Морт (Col de la Croix des Morts) уже Майкл Вудс обошёл Ваута Пулса. На следующей вершине 3-й категории Кот-де-Галинаге (Cote de Galinagues) первым снова был Ваут Пулс.

 

На спуске с этой вершины, за 50 км до финиша, Майкл Вудс поскользнулся на повороте, но сумел быстро подняться и вернуться в гонку. Он в одиночку догнал отрыв, а вершину следующего, финального подъёма 2-й категории Коль де Сан-Луи (Col de Saint-Louis) прошёл вторым, после атаковавшего будущего победителя этапа Бауке Моллемы (Trek-Segafredo).

 

Майкл Вудс возглавил горную классификацию с преимуществом в 4 очка над прежним владельцем гороховой майки Наиро Кинтаной (Arkea-Samsic). Ваут Пулс поднялся на третью строчку горной классификации, где проигрывает Майклу Вудсу 5 очков.

 

Майкл Вудс в гороховой майке после 14 этапа Тур де Франс-2021

 

Майкл Вудс в гороховой майке после 14 этапа Тур де Франс-2021

 

Майкл Вудс в гороховой майке после 14 этапа Тур де Франс-2021

 

Майкл Вудс в гороховой майке после 14 этапа Тур де Франс-2021

 

 

  Майкл Вудс: «Потрясающе. Счастлив надеть майку. Единственное, что омрачает мой восторг, - падение. Задето моё эго, хотя физически не пострадал. Поворот стал для меня полной неожиданностью, я просто его пропустил, поэтому злюсь только на себя. Только немного поцарапался, надеюсь, ночью хорошо высплюсь и завтра утром снова буду отлично себя чувствовать.

 

Не думаю, что мне надо было ехать за Моллемой, когда он атаковал. Он часто так делает, и никто не хочет с ним ехать, когда он атакует. Я к тому же следил за гороховой майкой. Невозможно концентрироваться на стольких задачах сразу. Приходится выбирать. Если бы я попытался переложиться к Моллеме, это могло стоить мне очков на последнем подъёме 2-й категории. Пришлось играть теми картами, которые были, ехать более консервативно.

 

Завтрашний этап – ключевой в плане защиты майки. Там разыгрывается много очков, надеюсь, смогу за ночь восстановиться. Мы с Ваутом идём близко. Он великолепный соперник.  Завтрашний этап пройдёт там, где я живу, поэтому знаю там каждую дорогу. Конечно, победа на этапе тоже важна, но сейчас приоритет – гороховая майка. Надеюсь, сегодня сжёг не слишком много спичек».

 

 

 

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

 

  Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «Этап снова ехали на высокой скорости, особенно в первые часы гонки. Нас осталось четверо в команде, потому что Варран травмировался и сегодня не стартовал. Насэр тоже вчера падал. Пиренеи приближаются, там будет разыграно много очков в горной классификации».

 

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2021

 

  

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Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

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Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    sqrudgmcduck-Фото
    Одно непонятно, почему не кев победитель. Странно...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Бауке! Эпическая победа! Отъехал за 40 км. Дунул-плюнул и ушел навсегда. Только все его и видели. Такое нечасто бывает.

    А ведь в который уже раз Моллема отобрался в отрыв!
    3 дня назад еще боролся за двойной Венту (после которого ван Арт и Алафилип до сих пор не могут прийти в себя). Заехал третьим! А если бы не отдал победу французу, то, был бы вторым.

    Очень рад за Бауке. 

    Тур потрясающий в этом году! 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    И это Хорошо!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Для Алика точно это что-то другое )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Мартан сегодня прилично выложился. Не думаю, что он завтра решит пупок порвать.
  • sqrudgmcduck
    Бауке Моллема – победитель 14 ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Молодец Вишенка! Трек лучшая вело фирма! Удачи и больше честных и красивых побед!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    У него, в отличие от его конкурентов, нет разделки.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото

    В конце уже никому не надо было тянуть. Все отдыхали. УАЕ просто вышли вперед для демонстрации желтой майки. Ну и намекнули всем, что команда у них, по-прежнему, в порядке.

    А Мартана, да, никто в серьез не воспринимает. 

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    А он так 42 км в одиночку проехал. Да еще через гору с максимальным градиентом 12%.

    Да-да, я видел, волновался очень и искренне желал ему победы)

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (29)
    SportSpirit-Фото

    Бауке дотоптал свою победу!

     

    Но главное событие этапа, по мне, что потенциальные претенденты на подиум провафлили Мартана, который уже ни раз доказывал свою конкрентоспособность в борбе за высокие месте в генерале при гораздо более сильных и мотивированных составах соперников. 

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