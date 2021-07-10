Падение на 14-м этапе Тур де Франс-2021 не помешало Майклу Вудсу надеть гороховую майку

Майкл Вудс в гороховой майке после 14 этапа Тур де Франс-2021

Майкл Вудс (Michael Woods) надел гороховую майку лучшего в горной классификации по итогам 14-го этапа Тур д Франс-2021. 34-летний канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation смог уехать в отрыв дня после нескольких попыток.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

Он в одиночку переложился к атаковавшим Вауту Пулсу (Bahrain-Victorious) и Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step) за 97 км до финиша и за 2,3 км до вершины 2-й категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montsegur), на которой поборолся с Пулсом за горные очки. 33-летний нидерландский гонщик обошёл Вудса в спринте на вершине, а на следующей вершине подъёма 2-й категории Коль-де-ла-Круа-де-Морт (Col de la Croix des Morts) уже Майкл Вудс обошёл Ваута Пулса. На следующей вершине 3-й категории Кот-де-Галинаге (Cote de Galinagues) первым снова был Ваут Пулс.

На спуске с этой вершины, за 50 км до финиша, Майкл Вудс поскользнулся на повороте, но сумел быстро подняться и вернуться в гонку. Он в одиночку догнал отрыв, а вершину следующего, финального подъёма 2-й категории Коль де Сан-Луи (Col de Saint-Louis) прошёл вторым, после атаковавшего будущего победителя этапа Бауке Моллемы (Trek-Segafredo).

Майкл Вудс возглавил горную классификацию с преимуществом в 4 очка над прежним владельцем гороховой майки Наиро Кинтаной (Arkea-Samsic). Ваут Пулс поднялся на третью строчку горной классификации, где проигрывает Майклу Вудсу 5 очков.

Майкл Вудс: «Потрясающе. Счастлив надеть майку. Единственное, что омрачает мой восторг, - падение. Задето моё эго, хотя физически не пострадал. Поворот стал для меня полной неожиданностью, я просто его пропустил, поэтому злюсь только на себя. Только немного поцарапался, надеюсь, ночью хорошо высплюсь и завтра утром снова буду отлично себя чувствовать.

Не думаю, что мне надо было ехать за Моллемой, когда он атаковал. Он часто так делает, и никто не хочет с ним ехать, когда он атакует. Я к тому же следил за гороховой майкой. Невозможно концентрироваться на стольких задачах сразу. Приходится выбирать. Если бы я попытался переложиться к Моллеме, это могло стоить мне очков на последнем подъёме 2-й категории. Пришлось играть теми картами, которые были, ехать более консервативно.

Завтрашний этап – ключевой в плане защиты майки. Там разыгрывается много очков, надеюсь, смогу за ночь восстановиться. Мы с Ваутом идём близко. Он великолепный соперник. Завтрашний этап пройдёт там, где я живу, поэтому знаю там каждую дорогу. Конечно, победа на этапе тоже важна, но сейчас приоритет – гороховая майка. Надеюсь, сегодня сжёг не слишком много спичек».

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «Этап снова ехали на высокой скорости, особенно в первые часы гонки. Нас осталось четверо в команде, потому что Варран травмировался и сегодня не стартовал. Насэр тоже вчера падал. Пиренеи приближаются, там будет разыграно много очков в горной классификации».